O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, ο Τheodore ανεβαίνει στις 7 Νοεμβρίου στη σκηνή του Gagarin 205 για να το παρουσιάσει για πρώτη φορά στο Αθηναϊκό κοινό. Σε ένα ατμοσφαιρικό live με ανανεωμένο setlist, θα παρουσιαστούν όλα τα τραγούδια του FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από την πλούσια δισκογραφία του αγαπημένου καλλιτέχνη, πλαισιωμένα από ένα εντυπωσιακό light show, σήμα κατατεθέν των εμφανίσεών του.

Τρία χρόνια μετά το The Voyage, ο Theodore κυκλοφορεί ένα διαφορετικό άλμπουμ, με 8 νέα κομμάτια, περισσότερα pop & punk στοιχεία, πιο εξωστρεφές και αυθόρμητο. Όπως λέει ο ίδιος: «Αυτό το album έχει αγνό και ανεπεξέργαστο συναίσθημα. Ακολούθησα το ένστικτο μου. Ο ρυθμός του, τα punk και pop στοιχεία του είναι μια αντανάκλαση όλης της δημιουργικής διαδικασίας. Ανυπομονώ να το αποδώσω ζωντανά».

Η ξεχωριστή αυτή συναυλία γίνεται ακόμα πιο μοναδική, καθώς θα εμφανιστούν ως special guests οι Efterklang, το εξαιρετικό πειραματικό τρίο από τη Δανία, που συνεχώς διευρύνει τα όρια της ηλεκτρονικής και συναισθηματικής chamber pop. Φέτος, η μπάντα κλείνει 25 χρόνια δισκογραφίας, με συνεργασίες με εμβληματικές δισκογραφικές εταιρείες όπως η 4AD και η City Slang.

Το συναυλιακό ταξίδι του FIRE θα ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, στις 24 Οκτωβρίου στο Eightball Club, ενώ θα κάνει στάσεις στο Βερολίνο (31/10), το Λονδίνο (12/11) και το Παρίσι (14/11).

Μια γεύση από την εμπειρία του live θα μας δοθεί στις 3 Οκτωβρίου, καθώς ο Theodore θα μοιραστεί μέσα από το κανάλι του στο YouTube, ολόκληρο το FIRE, σε live εκτέλεση από τη νέα του μπάντα. Στα live μαζί του θα είναι η Λαμπρινή Γρηγοριάδου στην κιθάρα, ο Αλέξανδρος Δελής στο μπάσο, ο Νικόλας Wastor στα πλήκτρα, ο Dennis Παναγιωτίδης στα ντραμς.

INFO

Τheodore

FIRE Tour

Gagarin 205

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου

Special guests: Efterklang

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.