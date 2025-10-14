view
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
14 Οκτωβρίου 2025 | 16:30
Γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury διχάζουν το κοινό – «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;»

Τα γράφιτι που εμφανίστηκαν στον καθεδρικό ναό του Canterbury ήταν το αποτέλεσμα κοινοτικών εργαστηρίων που επικεντρώθηκαν στο ερώτημα: «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τα γκράφιτι που εμφανίστηκαν στον καθεδρικό ναό του Canterbury στο Κεντ της Αγγλίας στο πλαίσιο μιας νέας έκθεσης, έχουν διχάσει το κοινό, με συντηρητικούς και ακροδεξιούς κύκλους να καταδικάζουν το καλλιτεχνικό πρότζεκτ, υποστηρίζοντας ότι «όλα τα όμορφα πράγματα γκρεμίζονται και καταστρέφονται».

Τα γκράφιτι δημιουργήθηκαν από τον ποιητή Alex Vellis και την επιμελήτρια Jacqueline Creswell.

«Έχει νόημα ο αγώνας μας;»

Τα έργα, τα οποία εμφανίζονται απευθείας στους τοίχους του καθεδρικού ναού του Canterbury, της παλαιότερης και πιο γνωστής εκκλησίας της Αγγλίας, θέτουν ερωτήματα σχετικά με την πνευματικότητα: «Ποια είναι η αρχιτεκτονική του παραδείσου;», «Έχει νόημα ο αγώνας μας;» και «Γιατί είσαι αδιάφορος απέναντι στον πόνο;».

Η έκθεση, με τίτλο «HEAR US» (Άκουσέ μας), ήταν το αποτέλεσμα κοινοτικών εργαστηρίων που επικεντρώθηκαν στο ερώτημα: «Τι θα ρωτούσες τον Θεό;».

Σε δήλωση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με το έργο, η Creswell ανέφερε: «Μέσω της συνεργασίας με περιθωριοποιημένες κοινότητες —συμπεριλαμβανομένων των Πουντζάμπι, της μαύρης διασποράς, των ανθρώπων από τη Νότια Ασία, την Ινδία, των ατόμων με νευροδιαφορετικότητα και των ΛΟΑΤΚΙΑ+ — η έκθεση προάγει την ένταξη και την εκπροσώπηση. Μεταμορφώνει τον καθεδρικό ναό σε έναν χώρο όπου μπορούν να ακουστούν διαφορετικές φωνές, επικυρώνοντας τις εμπειρίες τους και καλλιεργώντας το αίσθημα του ανήκειν».

«’Εχουμε πολλά να μάθουμε»

Η έκθεση έλαβε την έγκριση της θρησκευτικής ηγεσίας του Canterbury, με τον David Monteith, ηγούμενος του ναού, να δηλώνει: «Αυτή η έκθεση δημιουργεί σκόπιμα γέφυρες μεταξύ πολιτισμών, στυλ και ειδών και, ειδικότερα, μας επιτρέπει να δεχτούμε τα δώρα των νεότερων ανθρώπων που έχουν πολλά να πουν και από τους οποίους έχουμε πολλά να μάθουμε».

Η έκθεση «HEAR US» έρχεται μόλις λίγες ημέρες μετά την εκλογή της Sarah Mullally ως 106η Αρχιεπίσκοπος του ναού στις 3 Οκτωβρίου 2025 – γεγονός που την καθιστά την τη πρώτη γυναίκα που ορίστηκε να ηγηθεί την Εκκλησία της Αγγλίας σε αυτόν τον ρόλο.

Ο διορισμός της έχει προκαλέσει αντιδράσεις μεταξύ των συντηρητικών αρχιεπισκόπων, οι οποίοι έχουν καταγγείλει ορισμένες από τις απόψεις της Mullally, και ιδίως τη θέση της ότι τα ομόφυλα ζευγάρια πρέπει να συνεχίσουν να λαμβάνουν την ευλογία της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Πιο ρηξικέλευθη;

Ο Κιθ Γουντς, ένας ακροδεξιός σχολιαστής από την Ιρλανδία, έγραψε στο X σχετικά με την νέα έκθεση: «Τρομοκρατήθηκα όταν είδα τα γκράφιτι στον καθεδρικό ναό του Canterbury, που ιδρύθηκε από τον ίδιο τον Άγιο Αυγουστίνο, και μετά ανακάλυψα ότι ήταν στην πραγματικότητα μια πρωτοβουλία που χαιρέτισε η Εκκλησία της Αγγλίας!».

Ο Ντρου Παύλου, ένας συντηρητικός ακτιβιστής από την Αυστραλία -γνωστός κυρίως για την κριτική του προς το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας-  έγραψε: «Κάνουν κυριολεκτικά γκράφιτι στους τοίχους αρχαίων καθεδρικών ναών. Όλα τα όμορφα πράγματα γκρεμίζονται και καταστρέφονται».

Για την κόντρα που έχει προκύψει, θέλησε να πάρει θέση και ο Τζέι Ντι Βανς, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας στο X: «Μου φαίνεται παράξενο που αυτοί οι άνθρωποι δεν βλέπουν την ειρωνεία του να τιμούν τις ‘περιθωριοποιημένες κοινότητες’ κάνοντας ένα υπέροχο ιστορικό κτίριο πραγματικά άσχημο».

Στην αντίπερα όχθη του ποταμού, πολλοί θεώρησαν ότι η έκθεση θα έπρεπε να ήταν πιο ρηξικέλευθη. «Σε μια εποχή που ο σταυρός εξακολουθεί να σκοτώνει ανθρώπους και να προκαλεί σοκ, το μήνυμά του [θα έπρεπε] είναι πιο ανατρεπτικό και πιο αναγκαίο από ποτέ: αυτό θα μπορούσε να ήταν το κεντρικό σημείο μιας πραγματικά υπερβατικής έκθεσης», έγραψε ο Fergus Butler-Gallie, ένας Αγγλικανός ιερέας.

*Mε πληροφορίες από; ARTnews

googlenews

Vita.gr
Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας
Ρεαλισμός 13.10.25

Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας

Ο Vincent Wechselberger ταξίδεψε από το Βερολίνο μέχρι το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Πόλη του Μεξικού, για να φωτογραφίσει ανθρώπους που εργάζονται στο σεξ - οι οποίοι, ελπίζουν, πενθούν, υπάρχουν.

Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;
Κάτω Χώρες 13.10.25

Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;

Κάποτε η Γιοχάννα Κούρτεν πουλούσε ακριβότερα κι από τον Ρέμπραντ· σήμερα το όνομά της μετά βίας ακούγεται. Μια νέα έκθεση στην Ουάσινγκτον επαναφέρει στο κάδρο τις γυναίκες που όρισαν την εικόνα των Κάτω Χωρών

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;
Marketing rules 12.10.25

Χαλάκια μπάνιου, κεριά κι εσώρουχα – Τι θα έλεγε ο Μπασκιά για την εμπορευματοποίηση της τέχνης του;

Το νέο βιβλίο «The Making of an Icon» του Νταγκ Γούνταμ εξετάζει τον καλλιτέχνη Ζαν Μισέλ Μπασκιά, του οποίου τα έργα έχουν γίνει σχεδόν πανταχού παρόντα.

Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο
The Good Life 10.10.25

Τζακ Κέρουακ: Ανέκδοτο χειρόγραφο από το On The Road στα αρχεία του αρχιμαφιόζου Πολ Καστελάνο

Μία «εξαιρετικά σημαντική» ανέκδοτη ιστορία του Τζακ Κέρουακ, η οποία περιγράφεται ως «ένα χαμένο κεφάλαιο του εμβληματικού βιβλίου του On The Road [Στον Δρόμο]», ανακαλύφθηκε έπειτα από δεκαετίες στα αρχεία ενός δολοφονημένου αφεντικού της Μαφίας

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής
Πριν τις selfie 10.10.25

Τα εφηβικά δωμάτια-καταφύγια των 90s χώρεσαν όλους τους πειραματισμούς της εποχής

Η φωτογράφος Adrienne Salinger επανέρχεται στο πρωτοποριακό της έργο της δεκαετίας του '90, προσφέροντας μια διευρυμένη ματιά στα δωμάτια και τις ζωές των Αμερικανών εφήβων.

Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 
Έκθεση 07.10.25

Από την Όντρεϊ στον Νταλί: Η υπερβατική κομψότητα του Σέσιλ Μπίτον ανατέμνει τη λάμψη 

Όσο ο κόσμος εφευρίσκει και καταναλώνει νέα, εύπεπτα,  είδωλα, ο Σερ Σέσιλ Μπίτον επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από μια μεγαλειώδη έκθεση 250 φωτογραφιών και κοστουμιών, που επιβεβαιώνει ότι η κομψότητα είναι μια αθάνατη μορφή τέχνης

Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια
Casa Roja 07.10.25

Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια

Το οικογενειακό σπίτι και το καλλιτεχνικό καταφύγιο της Φρίντα Κάλο ανοίγει ως μουσείο αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια διαμόρφωσε τη ζωή και το έργο της πρωτοπόρου καλλιτέχνιδας.

Οι αντιφάσεις της καρδιάς – Το μεγαλείο της αποτύπωσης του γήρατος μέσα από τον φακό του Ρίτσαρντ Άβεντον
Σοφία 06.10.25

Οι αντιφάσεις της καρδιάς – Το μεγαλείο της αποτύπωσης του γήρατος μέσα από τον φακό του Ρίτσαρντ Άβεντον

Από τη χαρούμενη Γκλόρια Σουάσον μέχρι τους royal του Γουίνδσορ, που φαίνονται φοβισμένοι, ο Ρίτσαρντ Άβεντον πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του φωτογραφίζοντας τον χρόνο που περνάει από τα πρόσωπα των ανθρώπων.

Ρενέ Μαγκρίτ: «Το να μεταμορφώνεις τη σάρκα μιας γυναίκας σε ουρανό είναι μια πράξη μαύρης μαγείας»
Οι αντιφάσεις 06.10.25

«Το να μεταμορφώνεις τη σάρκα μιας γυναίκας σε ουρανό είναι μια πράξη μαύρης μαγείας»

Ο πίνακας «La Magie Noire» του Βέλγου ζωγράφου Ρενέ Μαγκρίτ, ο οποίος πρόκειται να δημοπρατηθεί αυτόν τον μήνα, άνηκε για σχεδόν έναν αιώνα στην οικογένεια της Γαλλίδας αντιστασιακής Σουζάν Σπάακ.

ArtCode: «Μας εμπνέει η σύγχρονη πραγματικότητα, με όλα τα αντιφατικά και πολύπλευρα στοιχεία της»
Platforms Project 02.10.25

ArtCode: «Μας εμπνέει η σύγχρονη πραγματικότητα, με όλα τα αντιφατικά και πολύπλευρα στοιχεία της»

Η Μαρία Σταμάτη και ο Κώστας Βίττης, το δίδυμο πίσω από την εικαστική πλατφόρμα ArtCode, λίγο πριν επιστρέψουν στην έκθεση Platforms Project, μας μιλούν για την έμπνευση, το μέλλον και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;
Ανατροπή; 30.09.25

Ποιος φιλοτέχνησε τελικά τον μυστηριώδη πίνακα που έκλεψαν οι Ναζί και βρέθηκε σε σπίτι στην Αργεντινή;

Στον Τύπο, ο πίνακας «Portrait of a Lady (Contessa Colleoni)» αποδόθηκε στον ζωγράφο Τζουζέπε Γκισλάντι, ωστόσο, ένας Ιταλός επιμελητής δίνει μια διαφορετική ερμηνεία για το έργο που βρέθηκε πρόσφατα στην Αργεντινή.

Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον
«Διαρκής» 30.09.25

Εμπιστοσύνη, γενναιοδωρία και πνευματική οξυδέρκεια – H εξωκοσμική περίπτωση της Τίλντα Σουίντον

Μια νέα έκθεση και ένα βιβλίο εξερευνούν την εξαιρετική καριέρα της πρωτοπόρας φιγούρας του κινηματογράφου, της μόδας, της τέχνης – η γεννημένη αβάν-γκαρντ, βραβευμένη με Όσκαρ, icon, Τίλντα Σουίντον, είναι από αλλού φερμένη.

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστική Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία
Μυστήριο 29.09.25

Κρυμμένο σε κοινή θέα: Το Mendelssohn Stradivarius του 1709 που εξαφανίστηκε από τη Ναζιστική Γερμανία βρέθηκε στην Ιαπωνία

Ένα Stradivarius του 1709, που ανήκε στην οικογένεια Μέντελσον και θεωρούνταν κλεμμένο από τους Ναζί, εντοπίστηκε στην Ιαπωνία με άλλο όνομα, μετά από έρευνα που αποκάλυψε την αληθινή του ταυτότητα

Σάλος στην τέχνη: Η τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει εμπειρογνώμονες για τον Λαουτίστα του Καραβάτζιο – «Αυθεντικός»
Σκάνδαλο 27.09.25

Σάλος στην τέχνη: Η τεχνητή νοημοσύνη διαψεύδει εμπειρογνώμονες για τον Λαουτίστα του Καραβάτζιο – «Αυθεντικός»

Επιστημονική ανάλυση που βασίστηκε σε Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στον κόσμο των Παλαιών Δασκάλων, αποδίδοντας στον θρυλικό Καραβάτζιο (Michelangelo Merisi da Caravaggio) έναν πίνακα που μέχρι σήμερα όλοι θεωρούσαν αντίγραφο

inStream - Ροή Ειδήσεων
Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’
Μυστήριο 14.10.25

Το Βρετανικό Μουσείο ζητά 3,5 εκατομμύρια για να διατηρήσει ένα σπάνιο μενταγιόν που συνδέεται με τον Ερρίκο Η’

Το Βρετανικό Μουσείο επιθυμεί να κρατήσει στην κατοχή του, ένα μενταγιόν με την ονομασία «Η καρδιά των Τυδώρ», το οποίο ανακαλύφθηκε το 2019 από έναν ερασιτέχνη ανιχνευτή μετάλλων σε χωράφι.

Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018
Ελλάδα 14.10.25

Ναυάγιο στο Αγαθονήσι: Καταδίκη της Ελλάδας από το ΕΔΔΑ για 16 θανάτους προσφύγων το 2018

Τον Μάρτιο του 2018, 16 πρόσφυγες έχασαν τη ζωή τους. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου έκρινε ότι οι αρχές δεν έκαναν ό,τι έπρεπε για τη διάσωσή τους, ενώ η έρευνα ήταν ελλιπής.

Γάζα-Ισραήλ: Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στις δύο μεριές
Κόσμος 14.10.25

Ξεκίνησαν οι ανταλλαγές λειψάνων ανάμεσα στο Ισραήλ και τις παλαιστινιακές οργανώσεις

Το Ισραήλ και οι παλαιστινιακές οργανώσεις προχώρησαν σε ανταλλαγές λειψάνων, όπως προβλέπει η συμφωνία για την ειρήνη στη Γάζα. Το Ισραήλ απειλεί με παρακράτηση της ανθρωπιστικής βοήθειας

Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας
Ποδόσφαιρο 14.10.25

Τι είπε ο Γκαγκάτσης στην UEFA για τη διαιτησία της Εθνικής και της Σκωτίας

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης επικοινώνησε με την UEFA για να διαμαρτυρηθεί για τα δυο μέτρα και δυο σταθμά των ρέφερι στους αγώνες Σκωτία-Ελλάδα 3-1 και Σκωτία-Λευκορωσία 2-1

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»
Εργασιακό νομοσχέδιο 14.10.25

Ν. Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση «ξηλώνει το πουλόβερ της προστασίας της εργασίας»

Δριμεία κριτική στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που αφορά, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση έως 13 ωρών εργασίας, άσκησε από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου
Πολιτική 14.10.25

Με email στους «γαλάζιους» βουλευτές ο Μάκης Βορίδης αποδομεί τον Βάρρα και στέλνει μήνυμα σε Μαξίμου

Γραμμή άμυνας χτίζει ο Μάκης Βορίδης, που έχει βρεθεί εκ νέου στο επίκεντρο μετά την κατάθεση Βάρρα. Σε μια ασυνήθιστη κίνηση στέλνει ενημερωτικό σημείωμα στα emails των βουλευτών της ΝΔ, και σήματα προς το Μαξίμου.

«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος
Απομνημονεύματα 14.10.25

«Σώστε την Μπρίτνεϊ»: Ο Κέβιν Φέντερλαϊν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου – Το μαχαίρι, τα περιττώματα, η κηδεμονία και ο φόβος

Στα νέα του απομνημονεύματα, ο Κέβιν Φέντερλαϊν, ο χορευτής, D.J. και πρώην σύζυγος της Μπρίτνεϊ Σπίαρς, παρουσιάζει τη δική του οπτική για την τεταμένη τους σχέση, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του ότι η απόφαση για την απελευθέρωση της ποπ σταρ από την κηδεμονία της, μπορεί να ήταν λανθασμένη

Μεσσηνία: Τι κρύβει ο 22χρονος που παραδόθηκε – Γιατί δεν πείθουν οι ισχυρισμοί του – Γιατί δεν παρέδωσε το κινητό του
Μεσσηνία 14.10.25

Τι κρύβει ο 22χρονος που παραδόθηκε για το έγκλημα στη Φοινικούντα - Γιατί δεν πείθει - Το τρίτο πρόσωπο και το χαμένο κινητό

Με δυσπιστία αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Μεσσηνία τους ισχυρισμούς του 22χρονου που παραδόθηκε το πρωί στις Αρχές

LIVE: Ολυμπιακός – Μλάντοστ
Πόλο 14.10.25

LIVE: Ολυμπιακός – Μλάντοστ

LIVE: Ολυμπιακός – Μλάντοστ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μλάντοστ για την 1η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία της Fendi – Η επιστροφή στη Ρώμη
Γυναικεία οπτική 14.10.25

Η Maria Grazia Chiuri αναλαμβάνει τα δημιουργικά ηνία της Fendi – Η επιστροφή στη Ρώμη

«Η Maria Grazia Chiuri είναι ένα από τα μεγαλύτερα δημιουργικά ταλέντα της μόδας σήμερα και είμαι πολύ χαρούμενος που επέλεξε να επιστρέψει στη Fendi», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της LVMH, Μπερνάρντ Αρνό.

Sea-Watch: Η υποστηριζόμενη από την ΕΕ ακτοφυλακή της Λιβύης αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και ΜΚΟ
Στοιχεία από το 2016 14.10.25

Sea-Watch: Η υποστηριζόμενη από την ΕΕ ακτοφυλακή της Λιβύης αυξάνει τις επιθέσεις κατά μεταναστών και ΜΚΟ

Σε έκθεση της Sea-Watch καταγράφονται 60 βίαια περιστατικά από το 2016 από τις λιβυκές πολιτοφυλακές. Πάνω από 169.000 άνθρωποι επέστράφησαν βίαια στη Λιβύη όπου υπέστησαν κακοποίηση και βασανιστήρια.

Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Τώρα φταίνε στον Τσιάρα και οι έλεγχοι της OLAF για τις καθυστερήσεις πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης υποστήριξε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε «υπηρεσιακή ετοιμότητα» για τις πληρωμές των επιδομάτων, και συνέδεσε τις καθυστερήσεις με τους ελέγχους της OLAF, την ώρα που υπάρχει κίνδυνος να χαθούν λεφτά.

Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»
Μπάσκετ 14.10.25

Αταμάν: «Δεν σκέφτομαι να χρησιμοποιώ 12 παίκτες σε κάθε αγώνα – Το σημαντικό είναι να κερδίζουμε»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στη media day του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάν, ενώ αναφερόμενος στον Κέντρικ Ναν είπε οτι ο Αμερικανός νιώθει καλά και πως το πιθανότερο είναι να αγωνιστεί.

Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων
1969 14.10.25

Σέιμουρ Χερς – Δημοσιογραφία παλαιάς κοπής, ανώνυμες πηγές και σφαγή άμαχων Βιετναμέζων

Το ντοκιμαντέρ Cover-Up της Λόρα Πόιτρας για τον βραβευμένο με Πούλιτζερ, Αμερικανό ερευνητή δημοσιογράφο, Σέιμουρ Χερς, είναι μια συναρπαστική ωδή στον δημοσιογραφικό κλάδο.

Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν
Ζητά δικαιοσύνη 14.10.25

Πέδρο Σάντεθ: Η εκεχειρία στη Γάζα δεν σημαίνει λήθη – Οι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία πρέπει να λογοδοτήσουν

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υποστήριξε ότι «οι κύριοι υπεύθυνοι για τη γενοκτονία στη Γάζα πρέπει να λογοδοτήσουν». Σε αυτούς συμπεριέλαβε τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

