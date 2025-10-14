Πέθανε στη φυλακή ο οδηγός που είχε προκαλέσει το τροχαίο με θύμα 50χρονη στον Λαγκαδά – Τι καταγγέλλεται

Νεκρός είναι ο οδηγός ο οποίος είχε προκαλέσει το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια 50χρονη μητέρα, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας ο οποίος κρατούνταν στον Κορυδαλλό πέθανε έναν μήνα μετά τον θάνατο της 50χρονης όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης η «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Τον Μάρτιο του 2025, ο 60χρονος είχε χτυπήσει θανάσιμα την 50χρονη γυναίκα, μητέρα 2 παιδιών, με το φορτηγό του ενώ οδηγούσε μεθυσμένος.

Από την αστυνομική έρευνα είχε προκύψει τότε ότι ο δράστης δεν διέθετε άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν λόγω οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.

«Δεν υπήρξε ενδιαφέρον για τον άνθρωπο – Πέθανε από τις επιπλοκές»

Ο 50χρονος είχε προφυλακιστεί και μεταφέρθηκε στον Κορυδαλλό. Ένα μήνα μετά έχασε τη ζωή του μέσα στη φυλακή, με τη δικηγόρο του, Ανθούλα Ανάσογλου, να θέτει σοβαρά ερωτήματα.

«Από την πρώτη στιγμή επέμενα πως ούτε οι συνθήκες νοσηλείας ήταν καλές, γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε τραυματιστεί στον πνεύμονα.

Ο άνθρωπος αυτός δεν ήταν καλά, θα είχε σίγουρα επιπλοκές. Πέθανε από τις επιπλοκές. Και είχε και το πρόβλημα της εξάρτησης.

Δεν υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον άνθρωπο αυτόν από το νοσοκομείο. Όταν έγινε η μέρα της μεταφοράς, το ΑΧΕΠΑ δεχόταν πιέσεις. Τον μετέφεραν από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα με το συμβατικό αυτοκίνητο», είπε η κ. Ανάσογλου.

Τροχαίο στον Λαγκαδά: «Δεν είμαι φονιάς, μακάρι να πέθαινα εγώ, παρά η γυναίκα»

Υπενθυμίζεται ότι κατά την απολογία του τον Απρίλιο, ο 60χρονος είχε παραδεχτεί ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Όπως είπε, ήπιε δύο ποτήρια τσίπουρο αλλά είχε φάει και αισθανόταν νηφάλιος όταν οδηγούσε. Επίσης, υποστήριξε ότι τον «τύφλωσαν» τα φώτα του απέναντι οχήματος, έχασε τον έλεγχο και συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο της 50χρονης.

«Μακάρι να ήμουν εγώ στη θέση της γυναίκας. Με τύφλωσαν τα φώτα από το απέναντι αυτοκίνητο για αυτό έχασα τον έλεγχο και έπεσα πάνω του. Ήπια δύο ποτήρια τσίπουρο αλλά μετά έφαγα αρκετά και περίμενα αρκετή ώρα για να τα αποβάλλω. Αισθανόμουν νηφάλιος όταν οδηγούσα. Είμαι στο πρόγραμμα απεξάρτησης από το 2006 και ακολουθώ το πρόγραμμα μεθαδόνης στον ΟΚΑΝΑ», είχε δηλώσει στην απολογία του.