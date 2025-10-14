magazin
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
14.10.2025 | 09:37
Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς
Σημαντική είδηση:
14.10.2025 | 08:46
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους λόγω της απεργίας – Ουρές χιλιομέτρων σε Κηφισό και βασικές λεωφόρους
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;
Live in Style 14 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Πουκάμισα εργασίας με γάντια κοκτέιλ. Λεπτά σουτιέν και άχρηστες ποδιές. Τι στο καλό κάνει η Prada;

«Προς υπεράσπιση της αλήθειας η συλλογή της Prada, για την άνοιξη/καλοκαίρι 2026, ήταν εξαιρετικά άσχημη» γράφει η Rachel Tashjian στην Washington Post -«ωστόσο φώναξε ελευθερία» συμπληρώνει.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Εξέλιξη αλλά αθόρυβη: 4 μικρές κινήσεις με μεγάλο αντίκτυπο

Εξέλιξη αλλά αθόρυβη: 4 μικρές κινήσεις με μεγάλο αντίκτυπο

Spotlight

Πουκάμισα εργασίας χωμένα μέσα σε φαρδιά εσώρουχα και συνδυασμένα με γάντια κοκτέιλ. Κουφωτές πιέτες σε φορέματα κοκτέιλ πάνω από φουσκωτές φούστες με πτυχώσεις από ταφτά. Λεπτά σουτιέν που αιωρούνταν χωρίς σκοπό πάνω από στήθη χωρίς στήριξη, φορεμένα με κομμάτια υφάσματος που είχαν μαζευτεί βιαστικά με μια κορδέλα και που θα μπορούσες να αποκαλέσεις φούστα. Ατημέλητες διαφανείς ποδιές πεταμένες πάνω από αδιάφορα σύνολα φούστας και πουκάμισου. «Λοιπόν, η ασχήμια είναι η ραχοκοκαλιά της φιλοσοφίας της Prada, όπως φάνηκε στην εβδομάδα μόδας του Μιλάνου τον Σεπτέμβριο» σχολιάζει η Rachel Tashjian στην Washington Post.

REUTERS/Alessandro Garofalo

REUTERS/Alessandro Garofalo

Μας δουλεύουν;

Η Miuccia Prada και ο συν-δημιουργικός διευθυντής της, Raf Simons, δεν ενδιαφέρονται ποτέ για το προφανές, πρώτα απ’ όλα, και οι συλλογές τους προκύπτουν από μακρές συζητήσεις για την κατάσταση της κουλτούρας, της μόδας και της γυναικείας διαίσθησης, παρά από την βαρετή επιθυμία να φτιάξουν ένα όμορφο φόρεμα.

«Ωστόσο, αυτή η συλλογή ήταν πραγματικά εκπληκτικά εκτός τόπου και χρόνου» συνεχίζει η Tashjian.

«Αν νομίζατε ότι η περασμένη σεζόν ήταν απογοητευτική, αυτή δεν ήταν τίποτα σε σύγκριση με τη φετινή» ψιθύριζε ένας συντάκτης μόδας καθώς έβγαινε από το σόου σύμφωνα με την Tashjian, αλλά συνεχίζει καθησυχαστικά:

«Όχι, μια από τις μεγαλύτερες μάρκες μόδας στον κόσμο δεν σας παραπλανά. Η άμεση αντίδρασή σας είναι να νιώσετε αποστροφή ή σύγχυση — και μετά να καθίσετε με αυτά τα ρούχα, να τα κοιτάτε και να σκέφτεστε πώς θα μπορούσαν να έχουν νόημα».

Η μόδα δεν υπάρχει μόνο για να σας κάνει να επιθυμείτε πράγματα, πιστεύουν η Prada και ο Simons. Υπάρχει για να σας κάνει να ανοίξετε το μυαλό σας ή να αλλάξετε γνώμη. Το να σκέφτεστε είναι εξίσου συναρπαστικό με το να επιθυμείτε

YouTube thumbnail

«Κακόγουστες» τροπικότητες

Αυτός ο τρόπος σκέψης είναι φυσικά συνηθισμένος στον κόσμο της τέχνης, στον οποίο ο Simons και η Prada κινούνται με ευκολία: Αν και η πολιτική της ταυτότητας έχει γίνει ο κύριος φακός για την αντίληψη της τέχνης, ένα έργο τέχνης που σας κάνει να νιώθετε άβολα ή μπερδεμένοι — και ως εκ τούτου σας κάνει να αμφισβητήσετε τη δική σας αίσθηση της λογικής ή της ομορφιάς και ίσως τις προκαταλήψεις σας — τότε, θεωρείται επιτυχημένη τέχνη.

Στη δεκαετία του 1990, η Miuccia Prada (μαζί με σχεδιαστές όπως ο Martin Margiela) εισήγαγε αυτόν τον τρόπο σκέψης στη συζήτηση για τη μόδα, ιδιαίτερα με συλλογές που αξιοποίησαν «κακόγουστες» τροπικότητες, όπως μη ελκυστικά χρώματα (καφέ, απόχρωση του αβοκάντο) και αταίριαστα παπούτσια (χοντρά, μαύρα σανδάλια που φοριούνται με μικρά φουστάνια με παπαρούνες, για παράδειγμα).

REUTERS/Alessandro Garofalo

REUTERS/Alessandro Garofalo

Το αντίθετο της επιθυμίας

Η μόδα δεν υπάρχει μόνο για να σας κάνει να επιθυμείτε πράγματα, πιστεύουν η Prada και ο Simons. Υπάρχει για να σας κάνει να ανοίξετε το μυαλό σας ή να αλλάξετε γνώμη. Το να σκέφτεστε είναι εξίσου συναρπαστικό με το να επιθυμείτε.

Τα ρούχα που δεν κολακεύουν έχουν επίσης γίνει βασικό στοιχείο του στυλ της Miuccia Prada, το οποίο είναι τόσο θαυμαστό που πολλοί άνθρωποι είναι εξίσου περίεργοι να δουν τι φοράει η Prada όταν κάνει την εμφάνισή της στην πασαρέλα, όσο και για το τι στέλνει στην πασαρέλα. «Αν μου αρέσει κάτι που δεν μου ταιριάζει καθόλου, το φοράω ούτως ή άλλως», είπε σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό Interview Magazine.

Αναμφίβολα εμπνευσμένες από την τόλμη της, αρκετές μορφές της μόδας έχουν φορέσει αυτά τα άσχημα φορέματα της περασμένης σεζόν, συμπεριλαμβανομένων πολλών θεατών της επίδειξης.

«Πρέπει να παραδεχτείτε ότι, σε έναν κόσμο (εν πάση περιπτώσει, στην Αμερική) που απαιτεί αυστηρή τήρηση των γυναικείων ιδανικών για λεπτό σώμα με σχήμα κλεψύδρας και μακριά, κυματιστά ξανθά μαλλιά, το να φοράς ένα άσχημο φόρεμα είναι μια αρκετά ωραία δήλωση» παρατηρεί η Tashjian.

Αυτές οι ποδιές και τα σουτιέν προήλθαν από το ενδιαφέρον για το παιχνίδι με το flou, είπε ο Simons — ένας παλιομοδίτικος όρος της μόδας για τα αέρινα υφάσματα που δίνουν στα ρούχα μια αιθέρια ελαφρότητα

Άχρηστα σουτιέν και σορτς-βρακάκια

Αλλά η άνοιξη/καλοκαίρι του 2026 θα δοκιμάσει ακόμα και το σθένος του πιο ισχυρού στρατιώτη της μόδας. Η συλλογή προήλθε από την παρατήρηση της Miuccia Prada και του Raf Simons ότι με τόσες πολλές πληροφορίες στον κόσμο, «πρέπει με κάποιο τρόπο να φιλτράρεις και να προσπαθήσεις να ανασυνθέσεις», είπε στα παρασκήνια.

«Το δεύτερο σημαντικό σημείο εκκίνησης ήταν να φτιάξουμε ρούχα για το σήμερα που να είναι πολύ ευέλικτα. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί αύριο. Οπότε πρέπει να είσαι σε θέση να προσαρμόζεσαι γρήγορα».

Τα παλτό και τα σακάκια είναι φτιαγμένα από υλικό που χρησιμοποιείται για πουκάμισα, τα κοκτέιλ φορέματα φοριούνται πάνω από φούστες σαν μπλούζες, ενώ εκείνες οι περίεργες ποδιές μετατρέπουν ένα ασήμαντο σύνολο σε κάτι ημιεπίσημο. Όσο για εκείνα τα μικρά σορτς σαν βρακάκια: «Είναι κάτι που κάνει η Prada από πάντα» είπε ο Simons. Και τα σουτιέν; «Είναι άχρηστα σουτιέν!», είπε η Prada γελώντας.

REUTERS/Alessandro Garofalo

REUTERS/Alessandro Garofalo

Η αβεβαιότητα του λάθους αξεσουάρ

Αυτές οι ποδιές και τα σουτιέν προήλθαν από το ενδιαφέρον για το παιχνίδι με το flou, είπε ο Simons — ένας παλιομοδίτικος όρος της μόδας για τα αέρινα υφάσματα που δίνουν στα ρούχα μια αιθέρια ελαφρότητα.

Υπήρχαν διαφανείς ποδιές, σχεδόν μια ελαφριά επιπολαιότητα, που φοριούνταν πάνω από διάφορα looks. (Οι σχεδιαστές ήταν κατηγορηματικοί ότι δεν ήταν ποδιές! Όχι. Ήταν φούστες. «Κανονικά, είτε με ψηλή είτε με χαμηλή μέση, η φούστα πρέπει να αγγίζει το σώμα. Δεν θέλαμε αυτό», είπε ο Simons.)

«Το αποτέλεσμα ήταν λιγότερο ανέμελο και περισσότερο έτοιμο για μάχη: ντυμένη με τα περίεργα ρούχα μου, με ένα σοβαρό πουκάμισο ή παλτό πεταμένο πάνω, για να προσπαθήσω να περάσω τη μέρα» εξηγεί η Rachel Tashjian και συνεχίζει:
«Αυτό είναι κατανοητό. Ποιος δεν έχει αντιμετωπίσει την αβεβαιότητα του λάθους αξεσουάρ οπλίζοντας τον εαυτό του με ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου, ένα υπέροχο κολιέ ή ένα αξιόπιστο κειμήλιο;».

REUTERS/Alessandro Garofalo

REUTERS/Alessandro Garofalo

Τα άσχημα ρούχα, η απόλυτη μόδα

Αν η Prada έχει κάτι να πει για αυτό, οι ζεστοί μήνες του επόμενου έτους θα είναι «Το καλοκαίρι που έγινα άσχημη».

Οι πελάτες που θέλουν απλώς να φαίνονται «όμορφοι» έχουν ατελείωτες άλλες επιλογές: τη βρετανική μάρκα Erdem, την αμερικανική Carolina Herrera, τον Giorgio Armani ή τη Max Mara.

Παρ’ όλα αυτά, τα άσχημα ρούχα θεωρούνται από πολλούς ως η απόλυτη μόδα — το να προσκολλάσαι τόσο έντονα στις ουτοπικές ιδέες κάποιου σχεδιαστή για το πώς πρέπει να είσαι, ώστε να είσαι διατεθειμένος να φαίνεσαι γελοίος στην προσπάθειά σου να τους ευχαριστήσεις, ακόμα κι αν δεν θα σε δουν ποτέ (και πιθανότατα γελάνε καθ’ όλη τη διαδρομή προς την τράπεζα).

Το να φοράς κάτι άσχημο και μετά να λες στους σκεπτικιστές ότι απλά δεν καταλαβαίνουν είναι μια από τις παραδόσεις της μόδας, είτε αγαπάς είτε μισείς τη βιομηχανία.

Αλλά αυτή η παράδοση είναι απαραίτητη, γιατί πέρα από το τι σκέφτονται οι άλλοι για τα ρούχα σου, υπάρχει μια πιο σημαντική γνώμη: η δική σου.

REUTERS/Alessandro Garofalo

Η λογική της Prada

«Φαντάσου έναν κόσμο στον οποίο εφευρίσκεις τον δικό σου τρόπο να είσαι όμορφη — τους δικούς σου κανόνες, που εφευρίσκεις εξ ολοκλήρου εσύ. Η ασχήμια της Prada ήταν κάτι περισσότερο από το αντίθετο της παραδοσιακής ομορφιάς, τελικά.

»Υπήρχε μια λογική στην αντίθεση μεταξύ των πουκάμισων εργασίας και των διαφανών σουτιέν. Και αυτό ήταν πολύ εμπνευστικό: η ιδέα μιας εσωτερικής λογικής, μιας φιλοσοφίας που δημιουργήσατε εξ ολοκλήρου εσείς, στην οποία μαζεύετε τη φούστα σας, ρίχνετε ένα φόρεμα από πάνω, φοράτε ένα υπέροχο ζευγάρι σκουλαρίκια και λέτε: “Πω πω, είμαι υπέροχη”. Τι ελευθερία!» καταλήγει η Rachel Tashjian στην Washington Post.

Miuccia Prada και Raf Simons / REUTERS/Alessandro Garofalo

*Με στοιχεία από washingtonpost.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Τράπεζες
Eurobank: Γιατί δίνει 812 εκατ. ευρώ για την επαναγορά της πρώην ασφαλιστικής θυγατρικής της

Eurobank: Γιατί δίνει 812 εκατ. ευρώ για την επαναγορά της πρώην ασφαλιστικής θυγατρικής της

inWellness
inTown
Stream magazin
Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
Βίντεο 14.10.25

Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης

«Πέρασε από μπροστά μου και είπα μέσα μου 'τη φαντάζομαι γυναίκα μου'. Μου θύμισε τη μητέρα μου — είχε αυτή την αύρα, μια θετική ενέργεια», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 
Resistance 13.10.25

Βάτραχοι, μονόκεροι και South Park: Η νέα Antifa στο Πόρτλαντ ξεμπροστιάζει την ICE 

Τα μαύρα ρούχα των αντιεξουσιαστών στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ έγιναν θέμα συζήτησης το 2020. Τώρα η νέα γενιά της Antifa στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει τις στρατιές των ΙCE με χιούμορ, χρώμα και πίστη στη δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη
Παγωτό; 13.10.25

Η Ολίβια Κόλμαν πρωταγωνιστεί στην ταινία μικρού μήκους της Burberry – Από το Λονδίνο, με αγάπη

«Κάθε ταινία τιμά μερικούς από τους πολλούς χαρακτήρες που θα συναντήσετε στο Λονδίνο», εξηγεί ο Ντάνιελ Λι, διευθυντής δημιουργικού περιεχομένου της Burberry αναφορικά με το νέο πρότζεκτ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν
Play It Again 13.10.25

«Με ενδιέφερε μόνο η δική της γνώμη»: Η Νταϊάν Κίτον μέσα από τα μάτια του Γούντι Άλεν

«Ήταν ένα άτομο όπως κανένα στον πλανήτη — και ίσως ποτέ ξανά να μην υπάρξει τέτοιο. Ο κόσμος έγινε πιο μουντός», γράφει ο Γούντι Άλεν για τη θρυλική εκλιπούσα ηθοποιό

Σύνταξη
Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;
ΤραμπΤοκ 13.10.25

Ένας Τραμπ στο TikTok: Στο Διοικητικό Συμβούλιο ο 19χρονος Μπάρον;

Η πρόταση-έκπληξη που ανοίγει διάπλατα την πόρτα της τεχνολογίας στον 19χρονο γιο του προέδρου Μπάρον Τραμπ έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συμφωνία για την αμερικανική κυριότητα της πλατφόρμας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911
«Πολύ αδύνατη» 13.10.25

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον καταγράφηκαν σε μια κλήση στο 911, καθώς οι φίλοι της λένε ότι ήταν «πολύ αδύνατη» τις ημέρες που προηγήθηκαν του αιφνίδιου θανάτου της σε ηλικία 79 ετών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιουλία Καλλιμάνη: Η γεμάτη «γαλλικά» απάντησή της σε σεξιστική και υβριστική μαντινάδα ενός θαμώνα
Βαριές κουβέντες 13.10.25

Ιουλία Καλλιμάνη: Η γεμάτη «γαλλικά» απάντησή της σε σεξιστική και υβριστική μαντινάδα ενός θαμώνα

Η γνωστή τραγουδίστρια Ιουλία Καλλιμάνη δεν χαρίστηκε σε ένα θαμώνα και την απαράδεκτη μαντινάδα του και τον «έλουσε» με βρισιές στο κέντρο που τραγουδάει.

Σύνταξη
Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους – «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»
Άντε γεια! 13.10.25

Η Βικτόρια Μπέκαμ εξηγεί γιατί αφαίρεσε τα εμφυτεύματα στήθους - «Δεν ξέρω πού πήγαν, αλλά έφυγαν»

Η πρώην Spice Girl και νυν σχεδιάστρια μόδας, Βικτόρια Μπέκαμ, αποκάλυψε ότι ο Γάλλος σχεδιαστής μόδας Roland Mouret έπαιξε ρόλο στην απόφασή της να αφαιρέσει τα εμφυτεύματά της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O Γιώργος Σαμπάνης έβαλε την Αθήνα στον ρυθμό του στο κατάμεστο Κατράκειο
Music Stage 13.10.25

O Γιώργος Σαμπάνης έβαλε την Αθήνα στον ρυθμό του στο κατάμεστο Κατράκειο

Στις ιδιαίτερες στιγμές της συναυλίας ήταν τα ντουέτα - έκπληξη που έκανε με την Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία έκανε το opening της συναυλίας, καθώς και με τον Νίκο Μακρόπουλο με τον οποίο θα συμπράξουν από τον Νοέμβριο στον «Βοτανικό»

Σύνταξη
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Fizz 13.10.25

Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον
Fizz 13.10.25

«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον

Οι δύο σταρ του Χόλιγουντ, Αλ Πατσίνο και Νταϊάν Κίτον γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Godfather, ωστόσο η σχέση τους δεν τελείωσε με το που έσβησαν οι κάμερες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία
Τραυματική εμπειρία 13.10.25

Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία

Ο ηθοποιός Κόλιν Χανκς προχώρησε σε αυτό το σχόλιο, ενώ μιλούσε για το πώς ο αείμνηστος κωμικός Τζον Κάντι αντιμετώπισε το θάνατο του πατέρα του σε νεαρή ηλικία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς
Ελλάδα 14.10.25

Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς

Ο αγαπημένος ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς, γνωστός από τον ρόλο του στην ταινία Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, πέθανε σε ηλικία 80 ετών.

Σύνταξη
Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»
«Ριζοσπαστική αλλαγή» 14.10.25

Δύο υποψήφιοι της Δεξιάς διεκδικούν την προεδρία στη Βολιβία – Οι υποσχέσεις για τις «ουρές αναμονής»

Η κατάρρευση των εσόδων από το φυσικό αέριο προκάλεσε χρόνια έλλειψη σκληρού συναλλάγματος, δολαρίων, και με τη σειρά της έλλειψη καυσίμων και πληθωρισμό ο οποίος ξεπερνά το 23% σε ετήσια βάση

Σύνταξη
Γάζα: Κήρυξαν την ειρήνη αλλά τα δύσκολα τώρα αρχίζουν – Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης
Τα θολά σημεία 14.10.25

Κήρυξαν την ειρήνη, αλλά τώρα αρχίζουν τα δύσκολα - Αναλυτικά το κείμενο της διακήρυξης από τη Σύνοδο

Πανηγυρικό το κλίμα στο Ισραήλ αλλά και στην Αίγυπτο με τον Τραμπ να μην λυπάται μεγαλοστομίες για την «ανατολή μίας νέας Μέσης Ανατολής» καθώς κήρυξε το τέλος του πολέμου στη Γάζα

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ποιος είναι ο 22χρονος Τζον Πουλακίδας που «κόπηκε» από τους Κλίπερς και έχει ελληνικό διαβατήριο (vids)
Μπάσκετ 14.10.25

Ποιος είναι ο 22χρονος Τζον Πουλακίδας που «κόπηκε» από τους Κλίπερς και έχει ελληνικό διαβατήριο (vids)

Ο Τζον Πουλακίδας δεν κατάφερε να εντυπωσιάσει τον επιτελείο το Λος Άντζελες Κλίπερς και αποχωρεί μετά από 17 ημέρες δοκιμών – Το «who is who» του 22χρονου και το ελληνικό ενδιαφέρον

Σύνταξη
Εκτεταμένες φθορές στο γυμνάσιο Ραφήνας μετά τη λήξη κατάληψης – «Εικόνες θλίψης και οργής», λέει ο δήμος
Καταστροφές 14.10.25

Εκτεταμένες φθορές στο γυμνάσιο Ραφήνας μετά τη λήξη κατάληψης – «Εικόνες θλίψης και οργής», λέει ο δήμος

Ο δήμος Ραφήνας - Πικερμίου γνωστοποιεί ότι βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου «να διαλευκανθούν τα περιστατικά και να διασφαλιστεί ότι τέτοια φαινόμενα δεν θα επαναληφθούν»

Σύνταξη
Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών
Εκτιμήσεις αναλυτών 14.10.25

Το φαινόμενο debasement trade αναδεικνύεται σε κατευθυντήρια τάση των παγκόσμιων αγορών

Το debasement trade, που αναφέρεται συνήθως σε επενδύσεις που προστατεύονται από την υποτίμηση του νομίσματος, φαίνεται να επαναχαράσσει τον χάρτη των αγορών εν μέσω πληθωριστικών πιέσεων

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης
Βίντεο 14.10.25

Η χυλόπιτα, η επιστροφή στην Ελλάδα και η οικογένεια: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης

«Πέρασε από μπροστά μου και είπα μέσα μου 'τη φαντάζομαι γυναίκα μου'. Μου θύμισε τη μητέρα μου — είχε αυτή την αύρα, μια θετική ενέργεια», είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ξηρασία: Έντονο το πρόβλημα και τον Οκτώβριο – Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο, ανάλυση του Meteo
Ανάλυση του Meteo 14.10.25

Έντονο το πρόβλημα της ξηρασίας στη χώρα και τον Οκτώβριο - Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο [χάρτες]

Η ξηρασία στη χώρα παραμένει σε ανησυχητικά επίπεδα - Στις 8 Οκτωβρίου σε συνθήκες έως και ακραίας ξηρασίας παρέμενε μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Σύνταξη
«Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στη Ντόρτμουντ»
Ποδόσφαιρο 14.10.25

«Καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση στη Ντόρτμουντ»

Η Ντόρτμουντ δήλωσε ότι έχει αναθέσει τη διερεύνηση της υπόθεσης σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρεία, καθώς έλαβε σχετικές αναφορές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα πρόκειται για υπόθεση προηγούμενων ετών

Βάιος Μπαλάφας
Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες
΄Ενοπλες Δυνάμεις 14.10.25

Αλλάζει η στρατιωτική εκπαίδευση – Μπαίνουν τα drones και οι νέες τεχνολογίες

Οι στρατιώτες πλέον θα γνωρίζουν να χειρίζονται drones, αντι - drones και First Person View (FPV). Τι θα ισχύσει από εδώ και στο εξής και πώς θα ενισχυθεί η ενεργός εφεδρεία.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νέα πανελλαδική απεργία ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο – Συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες πόλεις
«Απορρίπτεται» 14.10.25

Απεργιακός ξεσηκωμός ξανά ενάντια στο 13ωρο - Συλλαλητήρια σε Αθήνα και άλλες πόλεις, πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Νέα απεργία η δεύτερη σε δύο εβδομάδες, πραγματοποιείται σήμερα ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο αυτή τη φορά ερήμην της ΓΣΕΕ - Την κήρυξαν 38 Εργατικά Κέντρα (αριθμός ρεκόρ), η ΑΔΕΔΥ και συνδικάτα

Σύνταξη
Ο Τραμπ λέει ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Κόσμος 14.10.25

Αναβάθμιση ρόλου για τον Ερντογάν από τον Τραμπ - «Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύνταξη
Must Read
Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Διόρθωσε και λίγο το ΧΑ, τάραξε τα νερά ο ΟΠΑΠ, μεγαλώνουν οι τράπεζες, περιμένοντας την Εθνική, η υπομονή του Ζησιάδη, η ψήφος στην IDEAL, ξεμπλοκάρει η οικοδομή

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο