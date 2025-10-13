newspaper
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;
Κόσμος 13 Οκτωβρίου 2025 | 10:55

Μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στον Τραμπ οι Παλαιστίνιοι;

Το ιστορικό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δεν γεννά αισιοδοξία ως προς την τήρηση της συμφωνίας από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι ήδη παραβίασαν την εκεχερεία του Ιανουαρίου

Βαγγέλης Γεωργίου
ΕπιμέλειαΒαγγέλης Γεωργίου
Spotlight

Το πρωί της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου ξεκίνησε η διαδικασία ανταλλαγής ομήρων στο πλαίσιο της συμφωνίας Ισραήλ-Χαμάς. Αυτό που ανησυχεί όμως δεν είναι μόνο το τεράστιο χάσμα θέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές ή η ασυμμετρία ισχύος, αλλά ότι τα πάντα στηρίζονται σε έναν μόνο άνθρωπο: τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι στις προηγούμενες συνομιλίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του Ιανουαρίου φέτος, οι μεσολαβητές αντιμετώπισαν το πρόβλημα προτείνοντας μια διαδικασία σταδιακής υλοποίησης, στην οποία τα αγκάθια μεταφέρονταν στη δεύτερη και τρίτη φάση, ενώ οι δύο πλευρές προχωρούσαν σε σταδιακή ανταλλαγή αιχμαλώτων και στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Ωστόσο, όπως αναφέρει σε ανάλυσή του στο περιοδικό Foreign Policy, ο Ομάρ Ραχμάν, συνεργάτης της δεξαμενής σκέψης Middle East Council on Global Affairs, αυτή η σταδιακή διαδικασία επέτρεψε στο ισχυρότερο μέρος, το Ισραήλ, να παραβιάσει ατιμωρητί την εκεχειρία στο τέλος της πρώτης φάσης.

Αυτό το έκανε αφότου είχε ανακτήσει σημαντικό αριθμό ομήρων αλλά προτού χρειαστεί να λάβει μέτρα για να τερματίσει τον πόλεμο και να αποσυρθεί.

Οι ίδιες δυναμικές βρίσκονται ξανά σε εξέλιξη, σύμφωνα με τον Ραχμάν. Παρά την ευρύτερη πρόταση που έχει θέσει στο τραπέζι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, οι διαπραγματευτές στην Αίγυπτο προφανώς επέλεξαν μια συμφωνία σε φάσεις—μόνο που αυτή τη φορά οι εναπομείναντες Ισραηλινοί όμηροι θα απελευθερωθούν μονομιάς.

Αυτό σημαίνει ότι οι εναπομείναντες Ισραηλινοί όμηροι θα αφεθούν ελεύθεροι χωρίς εγγυήσεις ότι οτιδήποτε άλλο θα ολοκληρωθεί.

Εξάλλου, ο ίδιος ε.α. στρατηγός Άμι Αγιαλόν και πρώην αρχηγός της Σιν Μπετ, έχει υποστηρίξει ότι η Χαμάς δεν μπορεί να εμπιστεύεται τον Νετανιάχου.

Μια λεπτομέρεια…

Κάτω από όλα αυτά, όμως, ο Ραχμάν υπογραμμίζει ότι υπάρχει μια απλή διαπίστωση που καθιστά άνευ αντικειμένου ακόμη και τη δομή των σταδιακών διαπραγματεύσεων και της σταδιακής εφαρμογής: «κάθε παραχώρηση της Χαμάς είναι μη αναστρέψιμη, ενώ κάθε παραχώρηση του Ισραήλ μπορεί να αναιρεθεί».

Απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου.

Για παράδειγμα, λέει, αν το Ισραήλ αποσύρει μια ημέρα τον στρατό του από τη Γάζα, μπορεί να επανεισέλθει την επόμενη και αν αποφυλακίσει σήμερα 1.000 Παλαιστινίους κρατουμένους, μπορεί να τους ξανασυλλάβει αύριο.

Αντίθετα, όταν η Χαμάς απελευθερώνει Ισραηλινούς ομήρους, αυτοί χάνονται οριστικά. Αν αποφασίσει να παραδώσει τα όπλα της, μπορεί να προβλεφθεί μηχανισμός για να τα ανακτήσει αν το Ισραήλ αθετήσει τη συμφωνία, αλλά στην πράξη θα είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Για τη Χαμάς, αυτό το θεμελιώδες δίλημμα καθιστά τον εγγυητή της συμφωνίας απολύτως κρίσιμο. Κι εδώ εμφανίζεται ο κάθε άλλο παρά αξιόπιστος Τραμπ.

Γιατί ο Τραμπ δεν είναι αξιόπιστος

Παρότι αξιωματούχοι της Χαμάς ισχυρίστηκαν πρόσφατα ότι η οργάνωση εμπιστεύεται τον πρόεδρο να τηρήσει τη συμφωνία, αυτό απέχει πολύ από την αλήθεια και δικαιολογημένα σύμφωνα με τον ειδικό.

Όταν το Ισραήλ παραβίασε την εκεχειρία του Ιανουαρίου τον Μάρτιο, στο τέλος της πρώτης φάσης, το έκανε με την ευλογία του Τραμπ. Μάλιστα, ο Τραμπ υπονόμευσε τη συμφωνία στα μισά της αρχικής φάσης, προτείνοντας η Γάζα να μετατραπεί σε «Ριβιέρα» υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ και να εκκενωθεί από Παλαιστινίους—μια παράλογη ιδέα που έκανε τους Παλαιστινίους να αμφισβητήσουν σοβαρά τη δέσμευσή του σε βασικές αρχές νομιμότητας, δικαιοσύνης και ηθικής.

Αυτή η, ίσως, πρόχειρη και επιπόλαιη ιδέα έδωσε στον Νετανιάχου το πολιτικό άλλοθι να ακυρώσει τη δεύτερη και τρίτη φάση της εκεχειρίας και να επιδιώξει ανοιχτά τον στόχο της εθνοκάθαρσης στη Λωρίδα της Γάζας. Πράγματι, σε κάθε βήμα, ο Νετανιάχου και οι υπουργοί της κυβέρνησής του ισχυρίστηκαν ότι οι ενέργειές τους έγιναν σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ.

Έκτοτε, υπογραμμίζει ο Ραχμάν, η αξιοπιστία του Τραμπ έκτοτε έχει μόνο διαβρωθεί. Τον Ιούνιο, επέτρεψε στο Ισραήλ να πραγματοποιήσει την αιφνιδιαστική επίθεσή του εναντίον του Ιράν εν μέσω αμερικανοϊρανικών διαπραγματεύσεων, ενώ φέρεται να ενεπλάκη στην επίθεση του Ισραήλ κατά του Κατάρ τον Σεπτέμβριο.

Μέχρι που θα φτάσει η Χαμάς

Η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ τον προηγούμενο μήνα αποτέλεσε κατά ειρωνικό τρόπο το γεγονός που προκάλεσε το άνοιγμα για τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις εκεχειρίας. Συσπειρωμένα από την επίθεση και αναγνωρίζοντας την αναδυόμενη απειλή για τη δική τους ασφάλεια, τα κράτη του Κόλπου και άλλοι σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή παρατάχθηκαν γύρω από το Κατάρ και παρουσίασαν ενιαίο μέτωπο στον Τραμπ, απαιτώντας, μεταξύ άλλων, να χαλιναγωγήσει το Ισραήλ.

Για τον Ραχμάν το αν αυτή η δυναμική μεταξύ Τραμπ και αραβικών κρατών θα συνεχιστεί παραμένει ανοικτό ερώτημα, αλλά η αναδυόμενη συμμαχία εκείνων των αραβικών κρατών, της Τουρκίας και της Ευρώπης προσδίδει επιπλέον βάρος στις διπλωματικές τους προσπάθειες.

Δεδομένων αυτών όμως η Χαμάς, συνεχίζει ο ειδικός, θα χρειαστεί να λάβει αποφάσεις που θα δοκιμάσουν τον ίδιο τον πυρήνα της οργάνωσης. Οι αξιωματούχοί της πιθανότατα αναγνωρίζουν πλέον ότι βρίσκονται στο τέλος του δρόμου· κανείς δεν έρχεται να σώσει τον παλαιστινιακό λαό από τη γενοκτονική επέλαση του Ισραήλ. Παρότι στο εξωτερικό κερδίζει έδαφος μια δυναμική, θα ήταν ανόητο να τρέφονται ελπίδες ότι διεθνείς κυρώσεις και εμπάργκο όπλων είναι άμεσα προ των πυλών και θα αρκούσαν για να ανακόψουν το χέρι του Νετανιάχου, όσο εκείνος συνεχίζει να απολαμβάνει αμερικανική στήριξη.

Στο μεταξύ, η Χαμάς βρίσκεται υπό τεράστια πίεση και απομόνωση, με ακόμη και φιλικές χώρες όπως το Κατάρ και η Τουρκία να ευθυγραμμίζονται με τη θέση ότι θα πρέπει να αφοπλιστεί, ενώ πρακτικά δεν κρατά κανένα χαρτί πέρα από τους ομήρους—οι οποίοι πιθανότατα θα έχουν επιστρέψει όλοι στο Ισραήλ μέχρι την επόμενη εβδομάδα.

Όταν όμως που αναρωτιέται μετά από όλα αυτά ο ειδικός είναι μέχρι πού θα φτάσει η Χαμάς, συμβιβαζόμενη με όρους που αγγίζουν την ίδια της την επιβίωση, για να εξασφαλίσει την επιβίωση του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα; «Πόσο θα υποχωρήσει σε «ιερες αρχές» της, όπως το δικαίωμα να φέρει όπλα και να αντιστέκεται σε μια παράνομη κατοχή έως ότου επιλυθεί το παλαιστινιακό ζήτημα;».

Business
Allwyn – ΟΠΑΠ: Τι φέρνει το deal στην αγορά και στους μετόχους

Allwyn – ΟΠΑΠ: Τι φέρνει το deal στην αγορά και στους μετόχους

Business
ΟΠΑΠ: Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn

ΟΠΑΠ: Παγκόσμιος κολοσσός 16 δισ. από τον «γάμο» με την Allwyn

inWellness
inTown
Η Πολωνία δηλώνει «έτοιμη» εναντίον της Ρωσίας
«Ο δικός μας πόλεμος» 13.10.25

Η Πολωνία δηλώνει «έτοιμη» εναντίον της Ρωσίας

Για πάνω από μια δεκαετία, η Πολωνία προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο: να βρεθεί στην πρώτη γραμμή ενός πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Κριμαία μετά από επίθεση από ουκρανικά drones
Κόσμος 13.10.25

Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Κριμαία μετά από επίθεση από ουκρανικά drones

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών στα μετόπισθεν για να πλήξουν τις γραμμές ανεφοδιασμού

Σύνταξη
Live – Γάζα: Ξεκίνησε η διαδικασία ανταλλαγής – Το μεσημέρι η σύνοδος στην Αίγυπτο
Live οι εξελίξεις 13.10.25 Upd: 11:30

Απελευθερώθηκαν όλοι οι ζωντανοί όμηροι από τη Γάζα - Ως ήρωα υποδέχονται τον Τραμπ στο Ισραήλ

Ξεκίνησε η διαδικασία για την απελευθέρωση από τη Χαμάς των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα - Ο πόλεμος τελείωσε λέει ο Τραμπ που μεταβαίνει στη Μέση Ανατολή

Φύλλια Πολίτη
Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
Κόσμος 13.10.25

Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας από τη Χαμάς θα τερματιστεί και θα την αναλάβει παλαιστινιακή «τεχνοκρατική και απολιτική» υπό «την επίβλεψη και τον έλεγχο νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης»

Σύνταξη
Ο ρωσικός στρατός μαθαίνει από τα παθήματα στην Ουκρανία… εν κινήσει
Εξαιρετικοί μαθητές 13.10.25

Πώς μαθαίνει το Κρεμλίνο από τα παθήματα στην Ουκρανία

Η διαδικασία μάθησης του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία του αμείλικτη σύμφωνα με το Foreign Affairs: Τροποποιεί περαιτέρω τακτικές, εισάγει νέα όπλα και επεκτείνεται, καθώς ξεκινά μια δεκαετή προσπάθεια ανασυγκρότησης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αυστραλία: «Θα χάσουμε τις κοινωνικές τάσεις με την απαγόρευση στα social» λέει 15χρονος ομογενής
Από 10 Δεκεμβρίου 13.10.25

«Θα χάσουμε τις κοινωνικές τάσεις με την απαγόρευση» - 15χρονος ομογενής για τους περιορισμούς στα social

Ο 15χρονος ομογενής Anthony Nezis, που ζει στη Μελβούρνη, μιλάει στα «ΝΕΑ» για το πώς θα αλλάξει η καθημερινότητά του όταν εφαρμοστεί στις 10 Δεκεμβρίου η απαγόρευση χρήσης των social media

Κατερίνα Ροββά
Γάζα: Το Ιράν δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Αιγύπτου
Σύνοδος 13.10.25

Το Ιράν δεν πάει στο Σαρμ ελ Σέιχ

Δεν μπορούμε «να κάνουμε διάλογο με ομολόγους που έχουν επιτεθεί στον ιρανικό λαό...» δηλώνει ο ΥΠΕΞ του Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο της Αιγύπτου για τη Γάζα.

Σύνταξη
Αουσβιτς: Εντονες αντιδράσεις για υπουργό της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μνήμης μαθητών
Εντονες αντιδράσεις 13.10.25

«Εκδρομές» για υπουργό της Μελόνι οι επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς

Εντονες αντιδράσεις προκαλεί υπουργός της Μελόνι που χαρακτηρίζει «εκδρομές» τις επισκέψεις μαθητών στο Αουσβιτς, προσθέτοντας ότι ενθαρρύνθηκαν για να στηριχθεί ο αντιφασισμός.

Σύνταξη
Μεξικό: Στους 44 οι νεκροί από τις πλημμύρες – Χωριά έχουν αποκοπεί από τον κόσμο
Αποκομένα χωριά 13.10.25

Αυξάνονται οι νεκροί από τις πλημμύρες στο Μεξικό

Ακόμη τρεις θάνατοι προστέθηκαν στον προηγούμενο απολογισμό των αρχών στο Μεξικό εξαιτίας των πλημμυρών που προκάλεσαν καταρρακτώδεις βροχές, ανεβάζοντας σε 44 τον αριθμό των νεκρών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Παύλος Μελάς: Κρυφτό με τον θάνατο
Ταιριαστό τέλος 13.10.25

Παύλος Μελάς: Ευτύχησε και στην τελευτή του

Ο πολύκλαυστος και πεφιλημένος των Ελλήνων ήρωας επρόσφερε στην Ελλάδα υπηρεσίες ανεκτίμητες με τον θάνατό του, περισσότερες ίσως από όσες θα επρόσφερε αν ζούσε

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 13.10.25

Ανδρουλάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Τραμπικό πυροτέχνημα Μητσοτάκη, σε βέρτιγκο η κυβέρνηση – Επίθεση σε Τσίπρα

Δριμεία επίθεση στην κυβέρνηση άσκησε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι διχάζει το λαό, ενώ πυρά εξαπέλυσε και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, σηματοδοτώντας αλλαγή στάσης. - Πώς σχολίασε τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σύνταξη
Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι
Fizz 13.10.25

Πληγωμένος και αναστατωμένος: Το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα, το «χαζό» βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι

Πριν από μια εβδομάδα, η Μέγκαν Μαρκλ έκανε ξανά άνω κάτω την Αγγλία, όταν ανέβασε ένα βίντεο κοντά στο σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα το 1997, όπου έδειχνε τα πόδια της. Τώρα έγινε γνωστή και η αντίδραση του πρίγκιπα Χάρι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο
Μέχρι πότε 13.10.25

Εκτεταμένοι βανδαλισμοί στο Γυμνάσιο Ραφήνας-Εικόνες σοκ από το σχολείο

Χωρίς τέλος οι καταστροφές σχολείων και δημόσιων χώρων στους δήμους της χώρας. Χωρίς ενίσχυση οι Δήμοι θα βλέπουν τα δημοτικά τους ταμεία να αδειάζουν για να αποκαταστήσουν τα σπασμένα.

Σύνταξη
Προληπτικό «νανο-εμβόλιο» για δύσκολους καρκίνους
Μελέτη σε ποντίκια 13.10.25

Πειραματικό εμβόλιο με νανοδωματίδια για πρόληψη και αντιμετώπιση δύσκολων καρκίνων

Ενα εμβόλιο με βάση νανοσωματίδια προσέφερε πρόληψη του μελανώματος, του καρκίνου του παγκρέατος αλλά και του τριπλά αρνητικού καρκίνου του μαστού σε ποντίκια - απέτρεψε επίσης την εξάπλωση του καρκίνου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Πρώτη επιλογή η Σύρος για τις διακοπές των Ιταλών το φθινόπωρο
Planet Travel 13.10.25

Πρώτη επιλογή η Σύρος για τις διακοπές των Ιταλών το φθινόπωρο

«Είναι σημαντικό να συστήσουμε την Σύρο στο ιταλικό ταξιδιωτικό κοινό όχι μόνο για τις θερινές διακοπές, αλλά και για τις συναρπαστικές φθινοπωρινές αποδράσεις που προσφέρει η πρωτεύουσα των Κυκλάδων» αναφέρεται στο άρθρο

Σύνταξη
«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον
Fizz 13.10.25

«Αν είναι να συμβεί…»: Αυτό που θα μετανιώνει για πάντα ο Αλ Πατσίνο στη σχέση του με την Νταϊάν Κίτον

Οι δύο σταρ του Χόλιγουντ, Αλ Πατσίνο και Νταϊάν Κίτον γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Godfather, ωστόσο η σχέση τους δεν τελείωσε με το που έσβησαν οι κάμερες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Πολωνία δηλώνει «έτοιμη» εναντίον της Ρωσίας
«Ο δικός μας πόλεμος» 13.10.25

Η Πολωνία δηλώνει «έτοιμη» εναντίον της Ρωσίας

Για πάνω από μια δεκαετία, η Πολωνία προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο: να βρεθεί στην πρώτη γραμμή ενός πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη
Editorial 13.10.25

Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη

Στην ιστορική συγκυρία που διανύουμε χρειαζόμαστε ηγέτες που να μπορούν να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία
Τραυματική εμπειρία 13.10.25

Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία

Ο ηθοποιός Κόλιν Χανκς προχώρησε σε αυτό το σχόλιο, ενώ μιλούσε για το πώς ο αείμνηστος κωμικός Τζον Κάντι αντιμετώπισε το θάνατο του πατέρα του σε νεαρή ηλικία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μπαρτζώκας έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Ιωαννίδη
Μπάσκετ 13.10.25

Ο Μπαρτζώκας έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Ιωαννίδη

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι έτοιμος για ακόμη μία κορυφή με τον Ολυμπιακό, καθώς έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Σύνταξη
