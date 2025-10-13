newspaper
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Απεργία: Στους δρόμους αύριο Τρίτη οι εργαζόμενοι για το 13ωρο – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ
Ελλάδα 13 Οκτωβρίου 2025

Απεργία: Στους δρόμους αύριο Τρίτη οι εργαζόμενοι για το 13ωρο – Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ

Δεκάδες σωματεία και Ομοσπονδίες κατεβαίνουν σε 24ωρη απεργία ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο

Σε κλοιό κινητοποιήσεων εισέρχεται αύριο Τρίτη 14 Οκτωβρίου η χώρα, καθώς έχει προγραμματιστεί 24ωρη πανελλαδική απεργία από την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ, ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται την επόμενη ημέρα της απεργίας, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που επιτρέπουν εργασία έως και 13 ώρες ημερησίως.

Στην απεργία θα συμμετάσχουν και εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς την ημέρα της απεργίας

Με στάση εργασίας θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει κηρυχθεί για την Τρίτη (14/10) τα λεωφορεία της Αθήνας.

Όπως έγινε γνωστό, για τη διευκόλυνση της μετάβασης των απεργών στις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί, όμως, τα λεωφορεία, σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ θα λειτουργήσουν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ.

Επομένως η στάση εργασίας θα ισχύσει από την έναρξη της βάρδιας έως της 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία για τα δρομολόγια των τρένων συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας.

Μεταξύ 9:00 – 17:00 αναμένεται να κινηθούν το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.

Πλοία

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και ΠΕΠΡΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που –όπως καταγγέλλουν– «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Από την κινητοποίηση αναμένεται να επηρεαστούν αναχωρήσεις και αφίξεις πλοίων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Δημόσιος τομέας

Η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για «μέτρα-εμπαιγμό» και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Τα βασικά αιτήματά της:

  • Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο
  • Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού
  • Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές
  • Συλλογικές Συμβάσεις στο Δημόσιο
  • Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους

ΓΣΕΕ και Εργατικά Κέντρα

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά, ζητώντας:

  • Κατάργηση του 13ώρου και της περαιτέρω ελαστικοποίησης
  • Μείωση ωραρίου
  • Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις
  • Συμμετέχουν Εργατικά Κέντρα από Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Λάρισα, Εύβοια, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Χανιά και πολλές ακόμη περιοχές, καθώς και Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Φαρμάκου, Τύπου, Λογιστών και Σιδηροδρομικών.

Δικαστικοί

To ΔΣ του ΣΔΥΑ καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ για τις 14/10, ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του αντεργατικού νομοσχεδίου, που θεσμοθετεί τη 13ωρη εργασία.

«Ήδη οι εργαζόμενοι όλης της χώρας, μαζί και οι δικαστικοί υπάλληλοι, εκφράσαμε την καταδίκη μας στο νομοσχέδιο αυτό, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη έως και 13 ώρες την ημέρα, την αυξομείωση του χρόνου εργασίας εντός της εβδομάδας, τις συμβάσεις εργασίας δύο ημερών, τη δυνατότητα κατάτμησης της καλοκαιρινής αδείας και συνολικότερα εντείνει την ευελιξία και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Ουσιαστικά, το νομοσχέδιο αυτό συμπληρώνει τη νομοθεσία όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που έβαλε κατά του 8ώρου« αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση.

Οι δικαστικοί διεκδικούν:

  •  την απόσυρση του νομοσχεδίου, για να δουλεύουμε για να ζούμε και όχι να ζούμε για να δουλεύουμε και να μην μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα!
  •  την επαναχορήγηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών, την επαναφορά των δώρων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την προσμέτρηση της διετίας 2016-2017 στην προϋπηρεσία, τη μισθολογική εξέλιξη για όλους τους συναδέλφους κάθε δύο χρόνια, την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου!
  •  την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες σε Γραμματείς – Επιμελητές – Πληροφορικάριους.
  • σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας – αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής.
  • μαζί με όλους τους εργαζόμενους ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που κατατρώει το εισόδημά μας.

Τα συλλαλητήρια στην Αθήνα

Αθήνα: 11:00 π.μ. στο Σύνταγμα (ΓΣΕΕ – ΕΚΑ – ΑΔΕΔΥ)
ΠΑΜΕ: 10:30 π.μ. στα Προπύλαια

Οι καταγγελίες για παράνομους εμβολιασμούς, το ανεφάρμοστο lockdown και το στοίχημα του φετινού χειμώνα
Ευλογιά Προβάτων 13.10.25
Ευλογιά Προβάτων 13.10.25

Οι καταγγελίες για παράνομους εμβολιασμούς, το ανεφάρμοστο lockdown και το στοίχημα του φετινού χειμώνα

«Δεν δικαιολογούνται τόσα πολλά κρούσματα ταυτόχρονα σε μια περιφερειακή ενότητα» λέει στο in ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας- Την παρούσα κατάσταση περιγράφουν κτηνοτρόφοι

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Επιστρέφει σήμερα ο Δακτύλιος – Τα οχήματα που εξαιρούνται και τα πρόστιμα
Ελλάδα 13.10.25
Ελλάδα 13.10.25

Επιστρέφει σήμερα ο Δακτύλιος – Τα οχήματα που εξαιρούνται και τα πρόστιμα

Στόχος του Δακτυλίου είναι η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ειδικά ενόψει της αυξημένης κίνησης που συνοδεύει την έναρξη της νέας σεζόν

Σύνταξη
Δράμα: Νεκρός σε τροχαίο ένας 14χρονος – Οδηγούσε μαζί με άλλους 3 ανήλικους
Στον Βώλακα 12.10.25
Στον Βώλακα 12.10.25

Δράμα: Νεκρός σε τροχαίο ένας 14χρονος – Οδηγούσε μαζί με άλλους 3 ανήλικους

Το αυτοκίνητο ντελαπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο οδηγός και να χτυπήσει στο κεφάλι και τα πόδια ένα δεύτερο παιδί το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο σε μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε
Στο αντίθετο ρεύμα 12.10.25
Στο αντίθετο ρεύμα 12.10.25

Θεσσαλονίκη: Οδηγός ταξί τράκαρε ταξίαρχο και ανθυπαστυνόμο σε μοτοσυκλέτα και τους εγκατέλειψε

Ο ταξίαρχος πρόλαβε και πήδηξε από την μοτοσικλέτα και τραυματίστηκε ελαφρά, αλλά ο ανθυπαστυνόμος, οδηγός της μηχανής, διακομίστηκε μαζί με τον ταξίαρχο στο νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς με σοβαρότερα τραύματα στα κάτω άκρα.

Σύνταξη
Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν γκαζάκια και ακολουθεί η έκρηξη στο παράρτημα του Υπ.Α.Αν.
Βίντεο-ντοκουμέντο 12.10.25
Βίντεο-ντοκουμέντο 12.10.25

Η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν γκαζάκια και ακολουθεί η έκρηξη στο παράρτημα του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης

Στις εικόνες φαίνονται οι δράστες με μαύρα ρούχα να προσεγγίζουν το σημείο και να απομακρύνονται τρέχοντας - Ακολουθούν διαδοχικές εκρήξεις από τα γκαζάκια

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Η Πολωνία δηλώνει «έτοιμη» εναντίον της Ρωσίας
«Ο δικός μας πόλεμος» 13.10.25

Η Πολωνία δηλώνει «έτοιμη» εναντίον της Ρωσίας

Για πάνω από μια δεκαετία, η Πολωνία προετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο: να βρεθεί στην πρώτη γραμμή ενός πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία και τη Δύση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη
Editorial 13.10.25
Editorial 13.10.25

Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε τα «φθαρμένα υλικά» στην πολιτική. Γιατί οι ιστορικές συνθήκες καθορίζουν το είδος της ηγεσίας που έχουμε ανάγκη

Στην ιστορική συγκυρία που διανύουμε χρειαζόμαστε ηγέτες που να μπορούν να αντιληφθούν την κρισιμότητα των στιγμών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία
Τραυματική εμπειρία 13.10.25
Τραυματική εμπειρία 13.10.25

Ο Κόλιν Χανκς υποστηρίζει ότι όλοι οι «λευκοί άνδρες στα 40 τους» θα έπρεπε να κάνουν ψυχοθεραπεία

Ο ηθοποιός Κόλιν Χανκς προχώρησε σε αυτό το σχόλιο, ενώ μιλούσε για το πώς ο αείμνηστος κωμικός Τζον Κάντι αντιμετώπισε το θάνατο του πατέρα του σε νεαρή ηλικία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Μπαρτζώκας έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Ιωαννίδη
Μπάσκετ 13.10.25
Μπάσκετ 13.10.25

Ο Μπαρτζώκας έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Ιωαννίδη

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας είναι έτοιμος για ακόμη μία κορυφή με τον Ολυμπιακό, καθώς έφτασε τα 200 παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και ετοιμάζεται να ξεπεράσει τον Γιάννη Ιωαννίδη.

Σύνταξη
Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Κριμαία μετά από επίθεση από ουκρανικά drones
Κόσμος 13.10.25
Κόσμος 13.10.25

Πυρκαγιά σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Κριμαία μετά από επίθεση από ουκρανικά drones

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν πολλαπλασιάσει τα πλήγματα εναντίον ρωσικών ενεργειακών υποδομών στα μετόπισθεν για να πλήξουν τις γραμμές ανεφοδιασμού

Σύνταξη
Οι καταγγελίες για παράνομους εμβολιασμούς, το ανεφάρμοστο lockdown και το στοίχημα του φετινού χειμώνα
Ευλογιά Προβάτων 13.10.25
Ευλογιά Προβάτων 13.10.25

Οι καταγγελίες για παράνομους εμβολιασμούς, το ανεφάρμοστο lockdown και το στοίχημα του φετινού χειμώνα

«Δεν δικαιολογούνται τόσα πολλά κρούσματα ταυτόχρονα σε μια περιφερειακή ενότητα» λέει στο in ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χρήστος Κέλλας- Την παρούσα κατάσταση περιγράφουν κτηνοτρόφοι

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Live – Γάζα: Ξεκινά η διαδικασία ανταλλαγής – Το μεσημέρι η σύνοδος στην Αίγυπτο
Live οι εξελίξεις 13.10.25
Live οι εξελίξεις 13.10.25 Upd: 09:17

Ξεκινά η διαδικασία ανταλλαγής ομήρων - κρατουμένων - Ο ισραηλινός στρατός παρέλαβε τους πρώτους επτά

Ξεκίνησε η διαδικασία για την απελευθέρωση από τη Χαμάς των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα - Ο πόλεμος τελείωσε λέει ο Τραμπ που μεταβαίνει στη Μέση Ανατολή

Φύλλια Πολίτη
Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα
Κόσμος 13.10.25
Κόσμος 13.10.25

Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας από τη Χαμάς θα τερματιστεί και θα την αναλάβει παλαιστινιακή «τεχνοκρατική και απολιτική» υπό «την επίβλεψη και τον έλεγχο νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης»

Σύνταξη
Επιστρέφει σήμερα ο Δακτύλιος – Τα οχήματα που εξαιρούνται και τα πρόστιμα
Ελλάδα 13.10.25
Ελλάδα 13.10.25

Επιστρέφει σήμερα ο Δακτύλιος – Τα οχήματα που εξαιρούνται και τα πρόστιμα

Στόχος του Δακτυλίου είναι η αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, ειδικά ενόψει της αυξημένης κίνησης που συνοδεύει την έναρξη της νέας σεζόν

Σύνταξη
Μήπως η τέχνη προηγήθηκε της γεωργίας; – Χαραγμένος λίθος 11.000 ετών αλλάζει την οπτική μας για τον πολιτισμό
Τουρκία 13.10.25
Τουρκία 13.10.25

Μήπως η τέχνη προηγήθηκε της γεωργίας; – Χαραγμένος λίθος 11.000 ετών αλλάζει την οπτική μας για τον πολιτισμό

Στον νεολιθικό οικισμό Καραχάν Τεπέ, κοντά στα σύνορα με τη Συρία, Τούρκοι αρχαιολόγοι εντόπισαν έναν λίθο ηλικίας 11.000 ετών με χαραγμένο ανθρώπινο πρόσωπο

Σύνταξη
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
