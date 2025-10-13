Σε κλοιό κινητοποιήσεων εισέρχεται αύριο Τρίτη 14 Οκτωβρίου η χώρα, καθώς έχει προγραμματιστεί 24ωρη πανελλαδική απεργία από την ΑΔΕΔΥ και τη ΓΣΕΕ, ενάντια στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας.

Το νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζεται την επόμενη ημέρα της απεργίας, μεταξύ άλλων, ρυθμίσεις που επιτρέπουν εργασία έως και 13 ώρες ημερησίως.

Στην απεργία θα συμμετάσχουν και εργαζόμενοι στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς την ημέρα της απεργίας

Με στάση εργασίας θα συμμετάσχουν στην απεργία που έχει κηρυχθεί για την Τρίτη (14/10) τα λεωφορεία της Αθήνας.

Όπως έγινε γνωστό, για τη διευκόλυνση της μετάβασης των απεργών στις κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί, όμως, τα λεωφορεία, σύμφωνα με το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΟΑΣΑ θα λειτουργήσουν 9:00 το πρωί με 21:00 το βράδυ.

Επομένως η στάση εργασίας θα ισχύσει από την έναρξη της βάρδιας έως της 9:00 και από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στην 24ωρη απεργία για τα δρομολόγια των τρένων συμπεριλαμβανομένου του Προαστιακού της Αθήνας.

Μεταξύ 9:00 – 17:00 αναμένεται να κινηθούν το Μετρό, ο Ηλεκτρικός Σιδηρόδρομος και το Τραμ, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση 9 σωματείων εργαζομένων στην ΣΤΑΣΥ.

Πλοία

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και ΠΕΠΡΝ, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο που –όπως καταγγέλλουν– «νομιμοποιεί τη 13ωρη εργασία».

Από την κινητοποίηση αναμένεται να επηρεαστούν αναχωρήσεις και αφίξεις πλοίων, καθώς χωρίς τη λειτουργία ρυμουλκών δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν ελιγμοί πρόσδεσης και απόπλου.

Δημόσιος τομέας

Η ΑΔΕΔΥ κάνει λόγο για «μέτρα-εμπαιγμό» και καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία.

Τα βασικά αιτήματά της:

Απόσυρση του νομοσχεδίου για το 13ωρο

Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

Ουσιαστικές αυξήσεις στις αποδοχές

Συλλογικές Συμβάσεις στο Δημόσιο

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους

ΓΣΕΕ και Εργατικά Κέντρα

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά, ζητώντας:

Κατάργηση του 13ώρου και της περαιτέρω ελαστικοποίησης

Μείωση ωραρίου

Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις

Συμμετέχουν Εργατικά Κέντρα από Αθήνα, Πειραιά, Πάτρα, Λάρισα, Εύβοια, Ιωάννινα, Κέρκυρα, Χανιά και πολλές ακόμη περιοχές, καθώς και Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Φαρμάκου, Τύπου, Λογιστών και Σιδηροδρομικών.

Δικαστικοί

To ΔΣ του ΣΔΥΑ καλεί σε μαζική συμμετοχή στην απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ για τις 14/10, ημέρα συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του αντεργατικού νομοσχεδίου, που θεσμοθετεί τη 13ωρη εργασία.

«Ήδη οι εργαζόμενοι όλης της χώρας, μαζί και οι δικαστικοί υπάλληλοι, εκφράσαμε την καταδίκη μας στο νομοσχέδιο αυτό, το οποίο προβλέπει τη δυνατότητα απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη έως και 13 ώρες την ημέρα, την αυξομείωση του χρόνου εργασίας εντός της εβδομάδας, τις συμβάσεις εργασίας δύο ημερών, τη δυνατότητα κατάτμησης της καλοκαιρινής αδείας και συνολικότερα εντείνει την ευελιξία και τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Ουσιαστικά, το νομοσχέδιο αυτό συμπληρώνει τη νομοθεσία όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων που έβαλε κατά του 8ώρου« αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση.

Οι δικαστικοί διεκδικούν:

την απόσυρση του νομοσχεδίου, για να δουλεύουμε για να ζούμε και όχι να ζούμε για να δουλεύουμε και να μην μπορούμε να βγάλουμε τον μήνα!

την επαναχορήγηση του επιδόματος ειδικών συνθηκών, την επαναφορά των δώρων, την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, την προσμέτρηση της διετίας 2016-2017 στην προϋπηρεσία, τη μισθολογική εξέλιξη για όλους τους συναδέλφους κάθε δύο χρόνια, την κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου!

την κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στις δικαστικές υπηρεσίες σε Γραμματείς – Επιμελητές – Πληροφορικάριους.

σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας – αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής.

μαζί με όλους τους εργαζόμενους ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας που κατατρώει το εισόδημά μας.

Τα συλλαλητήρια στην Αθήνα

Αθήνα: 11:00 π.μ. στο Σύνταγμα (ΓΣΕΕ – ΕΚΑ – ΑΔΕΔΥ)

ΠΑΜΕ: 10:30 π.μ. στα Προπύλαια