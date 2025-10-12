DO’S: Εστίασε στα προσωπικά σου, στα θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια, αλλά και στην ψυχολογία σου. Πολλή δουλίτσα όπως καταλαβαίνεις! Στα επαγγελματικά, ενδέχεται να υπάρξει ένα περίεργο κλίμα, αλλά εσύ πρέπει να αποφύγεις να αντιδράσεις έντονα και περίεργα. Απόφυγε την καχυποψία. Έστω την υπερβολή!

DON’TS: Μην επιτρέψεις στο άγχος ή στις μισές πληροφορίες και οδηγίες που σου δίνονται να σε κάνουν να χαθείς. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να τακτοποιήσεις, οπότε μην τα αφήσεις στη μέση, καθώς αυτό δεν θα σε ωφελήσει καθόλου. Μην κάνεις δύσκολες συζητήσεις και μην προσπαθήσεις να κάνεις διάφορα ξεκαθαρίσματα σήμερα. Not good!