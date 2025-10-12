Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 12.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Εστίασε στα προσωπικά σου, στα θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια, αλλά και στην ψυχολογία σου. Πολλή δουλίτσα όπως καταλαβαίνεις! Στα επαγγελματικά, ενδέχεται να υπάρξει ένα περίεργο κλίμα, αλλά εσύ πρέπει να αποφύγεις να αντιδράσεις έντονα και περίεργα. Απόφυγε την καχυποψία. Έστω την υπερβολή!
DON’TS: Μην επιτρέψεις στο άγχος ή στις μισές πληροφορίες και οδηγίες που σου δίνονται να σε κάνουν να χαθείς. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να τακτοποιήσεις, οπότε μην τα αφήσεις στη μέση, καθώς αυτό δεν θα σε ωφελήσει καθόλου. Μην κάνεις δύσκολες συζητήσεις και μην προσπαθήσεις να κάνεις διάφορα ξεκαθαρίσματα σήμερα. Not good!
Ταύρος
DO’S: Στα επαγγελματικά, συμβαίνουν πολλά και διάφορα τα οποία σε κάνουν καχύποπτο, οπότε σου προτείνω να κάνεις συζητήσεις, προκειμένου να μάθεις όσα περισσότερα μπορείς. Αν μάθεις μόνο τα μισά, τότε απόφυγε να απογοητευτείς, γιατί ακόμα κι αυτό είναι κάτι, έτσι; Προσπάθησε να παραμείνεις συγκεντρωμένος στις δουλειές σου.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις εξελίξεις που θα δεις, οι οποίες δεν θα είναι καθόλου αυτό που περίμενες! Μην αφήσεις το άγχος και την πίεση να σε ρίξουν ψυχολογικά. Στα επαγγελματικά, μη γίνεις υπερβολικός στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις απόψεις ή τις αντιρρήσεις σου. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί θα χάσεις και την ηρεμία σου.
Δίδυμοι
DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις την ψυχολογία σου, γιατί το κλίμα στο σπίτι δεν το λες και ελαφρύ! Μάλιστα μπορεί να νιώσεις ότι δεν λαμβάνεις την στήριξη που θα’ θελες, οπότε σου προτείνω να το αναφέρεις αυτό μεν, ήρεμα δε. Γενικώς δηλαδή πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς σωστά τις σκέψεις σου, καθώς το να παραμένεις σιωπηλός δεν είναι λύση.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην χάσεις την συγκέντρωσή σου, γιατί να σε ενημερώσω πως είναι πολλά αυτά που θα σου ζητηθούν να κάνεις. Μην εμπιστευτείς όμως τα άτομα εκείνα που θα σου δείξουν πιο «εύκολες» διαδρομές. Στο λέω αυτό γιατί οι προθέσεις τους δεν είναι τόσο αγνές όσο δείχνουν. Μην μπλέξεις στα οικονομικά σου δικά σου άτομα.
Καρκίνος
DO’S: Πριν ξεκινήσεις να τακτοποιείς όλα αυτά που πρέπει να βάλεις σε τάξη, καλό θα ήταν να έχεις οργανώσει τις σκέψεις σου. Απόφυγε να γίνεις αυστηρός σχετικά με αυτά που ακούς ή ακόμα και να προβάλλεις τις φοβίες σου πάνω στους άλλους. Βρες τι είναι αυτό που σε ενοχλεί και επικοινώνησέ το ξεκάθαρα. Μόνο έτσι θα το αντιμετωπίσεις πραγματικά.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς, γιατί η σημερινή μέρα πρόκειται να είναι αρκετά έντονη! Ωστόσο αυτό δε σημαίνει πως εσύ έχεις την άνεση να απογοητευτείς ή να αρνηθείς να απογοητευτείς το πως έχουν κάποια πράγματα. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου, όταν προσπαθείς να τακτοποιήσεις τις επαγγελματικές σου εκκρεμότητες.
Λέων
DO’S: Πάρε αποστάσεις και για να ηρεμήσεις, αλλά και για να παρατηρήσεις τα πράγματα γύρω σου. Λάβε υπόψη τα συναισθήματά σου και ανάλυσέ τα όλα μέσω αυτών. Εστίασε σε οτιδήποτε σε αφορά άμεσα και αξιολόγησε τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίστηκες αυτά παλιά. Όμως άσε στην άκρη την απογοήτευση που θα προκύψει από αυτή τη διαδικασία.
DON’TS: Μην πανικοβληθείς και μη γίνεις αυστηρός, όταν αντιληφθείς ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να διορθώσεις και αφορούν είτε εσένα είτε τους ανθρώπους γύρω σου. Μη γίνεις καχύποπτος με τα άτομα που θα κάνουν έμμεση επανεμφάνιση στη ζωή σου. Ίσως έχουν αλλάξει- NOT! Μην κωλώσεις να δεις κατάματα τι είναι αυτό που τότε σε πλήγωσε.
Παρθένος
DO’S: Στα επαγγελματικά, απόφυγε να καλύψεις εσύ τους συναδέλφους που υπερεκτίμησαν τις δυνάμεις τους, γιατί έτσι δεν θα καταλάβουν ποτέ πως σε έχουν κουράσει. Απόφυγε και να πάρεις προσωπικά πολλά από αυτά που ακούς επηρεαζόμενους από τα έντονα σου feelings. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στα οικονομικά σου.
DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από τα στραβά που βλέπεις. Κυρίως όμως μην αρνείσαι να συμμετάσχεις στα διάφορα που προτείνουν οι φίλοι σου, γιατί δεν σου φταίνε εκείνοι. Αν πρόκειται για κάτι που δεν σου ταιριάζει ωστόσο, πάω πάσο! Μην πιεστείς από τα σχόλια που μπορεί να ακούσεις. Μην αναλάβεις παραπάνω ευθύνες απ’ όσες πρέπει ή μπορείς.
Ζυγός
DO’S: Εστίασε μόνο σε αυτά που πρέπει να υλοποιήσεις παρά τα πολλά που θα πέσουν στην αντίληψή σου και θα αποτελέσουν βάση για να σε πιάσει η γνωστή σου διάσπαση προσοχής. Όμως βάλε σε προτεραιότητες τις δουλειές σου. Ξεκίνα από αυτά που σου φαίνονται βουνό για να φύγει το δύσκολο γρήγορα και να χαλαρώσει κάπως το πράγμα μετά.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τα παρασκηνιακά δρώμενα που θα δουν το φως του ηλίου, γιατί δεν θα μπορέσεις να τα διαχειριστείς. Στα επαγγελματικά, μην χαωθείς λόγω της θολής κρίσης που έχεις- ειδικά για ορισμένους συναδέλφους σου. Ωστόσο μην πέσεις στις παγίδες που σου στήνουν, επειδή σε καλοπιάνουν. Μην τσακωθείς με κάποιον ανώτερο.
Σκορπιός
DO’S: Αν σε ενδιαφέρει να αλλάξεις την φιλοσοφία σου και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις τα πάντα, τότε σε συμβουλεύω να πάρεις μέρος σε αμέτρητες συζητήσεις και να ανταλλάξεις απόψεις. Για να μπορέσεις να διεκπεραιώσεις όλα αυτά που έχεις στριμώξει στο πρόγραμμά σου, πρέπει πρώτα να ξεθολώσεις την θολωμένη κρίση σου.
DON’TS: Μην απογοητευτείς, όταν συνειδητοποιήσεις ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ εσού και κάποιων ατόμων γύρω σου. Όμως εστίασε στις λεπτομέρειες που τόσο καιρό αγνοούσες. Μην κλειστείς στον εαυτό σου και μην στερηθείς πολλά από αυτά που σε γεμίζουν χαρά. Τι θα πετύχεις ας πούμε; Στα επαγγελματικά, μην χάσεις την συγκέντρωσή σου.
Τοξότης
DO’S: Γενικώς πρέπει να κινηθείς μεθοδευμένα και οργανωμένα, ακόμα κι αν οι προτάσεις που κάνεις δεν εισακούγονται. Έλεγξε τα οικονομικά σου προσεκτικά, ειδικά αν έχουν να κάνουν με κάποιον παλιό συνάδελφό σου. Παράλληλα πρέπει να είσαι προσγειωμένος στην πραγματικότητα και να σταματήσεις να τρώγεσαι τόσο πολύ με τα ρούχα σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην προβληματιστείς από τα νέα κομμάτια που αποκαλύπτονται, αλλά ούτε και από τις δεύτερες σκέψεις που πιάνεις τον εαυτό σου να κάνει. Μην πιστεύεις πως παντού υπάρχει ένα παρασκήνιο από πίσω, γιατί αυτό σε κάνει άκρως καχύποπτο. Μην λες βαριά λόγια που μπορεί να πληγώσουν τους ανθρώπους γύρω σου.
Αιγόκερως
DO’S: Φέρε ξανά στο μυαλό σου αυτά που ειπώθηκαν τελευταία, μόνο και μόνο για να τα αναλύσεις και όχι για να απογοητευτείς, έτσι; Ξέρω πως πολλά δεν έχουν εξελιχθεί όπως θα’ θελες, αλλά that’s OK, η ζωή προχωρά! Βάλε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου, αλλά μείνε συγκεντρωμένος σε αυτό όσο περίεργη κι αν είναι η γενικότερη ατμόσφαιρα.
DON’TS: Μην αφήσεις την πίεση ή και την κούραση που νιώθεις να σε γεμίσουν με αβεβαιότητα. Ωστόσο μην εμπιστεύεσαι και τους πάντες. Μια μέση λύση δεν παίζει; Μη μένεις κοντά σε άτομα που έχουν συμπεριφορές που καθόλου δεν σου ταιριάζουν. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Ταυτόχρονα μην αφήσεις τις εντάσεις που υπάρχουν να σε ζορίσουν.
Υδροχόος
DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχει ένα περίεργο κλίμα, το οποίο πρέπει εσύ να ξεδιαλύνεις. Πέρα από αυτό πρέπει να εντοπίσεις τι είναι αυτό που σε προβληματίζει και σε έχει στην τσίτα, αποφεύγοντας όμως να πιεστείς ακραία. Πρέπει να είσαι προσεκτικός ως προς τα οικονομικά, αλλά και τα επαγγελματικά σου. Βρες χρόνο για να ξεκουραστείς.
DON’TS: Μην επιχειρήσεις να ψαρέψεις τις πληροφορίες που θες από ορισμένους συναδέλφους σου, γιατί αυτά που θα μάθεις ή θα είναι μισόλογα ή θα σε μπερδέψουν περισσότερο. Μη γίνεις πεισματάρης ή επίμονος με αυτούς που δεν θέλουν να σου ανοιχτούν. Μη γεμίσεις με δεύτερες σκέψεις και άγχος εξαιτίας όσων βλέπεις γύρω σου.
Ιχθύες
DO’S: Βάλε τις υποχρεώσεις σου σε σωστή σειρά, προκειμένου να δεις τι θα κάνεις με τον υπόλοιπο χρόνο που θα σου μείνει. Βάλε στο πρόγραμμα και κάτι το πιο δημιουργικό και διασκεδαστικό. Συζήτησε με τα κατάλληλα άτομα για να βγάλεις κάποια άκρη και να σταματήσεις να είσαι τόσο ανυπόμονος πια! Καλό είναι να είσαι επιφυλακτικός γενικώς.
DON’TS: Είσαι που είσαι μπερδεμένος γενικά κι αόριστα, μη μπερδευτείς λοιπόν ακόμα χειρότερα από την κατάσταση που επικρατεί στα ερωτικά. Μην πιστεύεις αυτά που ακούς έτσι απλά και χωρίς καμία ακλόνητη απόδειξη! Μην αγνοείς το ένστικτό σου το οποίο έχει πολλά να σου πει σήμερα! Μην απογοητευτείς από τις συνειδητοποιήσεις που θα κάνεις.
