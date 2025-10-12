magazin
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
12.10.2025 | 01:14
Πτώση ελικοπτέρου στις ΗΠΑ - Συγκλονιστικά πλάνα
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 12.10.2025]
Ημερήσια 12 Οκτωβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 12.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Εστίασε στα προσωπικά σου, στα θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια, αλλά και στην ψυχολογία σου. Πολλή δουλίτσα όπως καταλαβαίνεις! Στα επαγγελματικά, ενδέχεται να υπάρξει ένα περίεργο κλίμα, αλλά εσύ πρέπει να αποφύγεις να αντιδράσεις έντονα και περίεργα. Απόφυγε την καχυποψία. Έστω την υπερβολή!

DON’TS: Μην επιτρέψεις στο άγχος ή στις μισές πληροφορίες και οδηγίες που σου δίνονται να σε κάνουν να χαθείς. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να τακτοποιήσεις, οπότε μην τα αφήσεις στη μέση, καθώς αυτό δεν θα σε ωφελήσει καθόλου. Μην κάνεις δύσκολες συζητήσεις και μην προσπαθήσεις να κάνεις διάφορα ξεκαθαρίσματα σήμερα. Not good!

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Στα επαγγελματικά, συμβαίνουν πολλά και διάφορα τα οποία σε κάνουν καχύποπτο, οπότε σου προτείνω να κάνεις συζητήσεις, προκειμένου να μάθεις όσα περισσότερα μπορείς. Αν μάθεις μόνο τα μισά, τότε απόφυγε να απογοητευτείς, γιατί ακόμα κι αυτό είναι κάτι, έτσι; Προσπάθησε να παραμείνεις συγκεντρωμένος στις δουλειές σου.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις εξελίξεις που θα δεις, οι οποίες δεν θα είναι καθόλου αυτό που περίμενες! Μην αφήσεις το άγχος και την πίεση να σε ρίξουν ψυχολογικά. Στα επαγγελματικά, μη γίνεις υπερβολικός στον τρόπο με τον οποίο εκφράζεις τις απόψεις ή τις αντιρρήσεις σου. Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί θα χάσεις και την ηρεμία σου.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προσπάθησε να βελτιώσεις την ψυχολογία σου, γιατί το κλίμα στο σπίτι δεν το λες και ελαφρύ! Μάλιστα μπορεί να νιώσεις ότι δεν λαμβάνεις την στήριξη που θα’ θελες, οπότε σου προτείνω να το αναφέρεις αυτό μεν, ήρεμα δε. Γενικώς δηλαδή πρέπει να μάθεις να επικοινωνείς σωστά τις σκέψεις σου, καθώς το να παραμένεις σιωπηλός δεν είναι λύση.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην χάσεις την συγκέντρωσή σου, γιατί να σε ενημερώσω πως είναι πολλά αυτά που θα σου ζητηθούν να κάνεις. Μην εμπιστευτείς όμως τα άτομα εκείνα που θα σου δείξουν πιο «εύκολες» διαδρομές. Στο λέω αυτό γιατί οι προθέσεις τους δεν είναι τόσο αγνές όσο δείχνουν. Μην μπλέξεις στα οικονομικά σου δικά σου άτομα.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Πριν ξεκινήσεις να τακτοποιείς όλα αυτά που πρέπει να βάλεις σε τάξη, καλό θα ήταν να έχεις οργανώσει τις σκέψεις σου. Απόφυγε να γίνεις αυστηρός σχετικά με αυτά που ακούς ή ακόμα και να προβάλλεις τις φοβίες σου πάνω στους άλλους. Βρες τι είναι αυτό που σε ενοχλεί και επικοινώνησέ το ξεκάθαρα. Μόνο έτσι θα το αντιμετωπίσεις πραγματικά.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς, γιατί η σημερινή μέρα πρόκειται να είναι αρκετά έντονη! Ωστόσο αυτό δε σημαίνει πως εσύ έχεις την άνεση να απογοητευτείς ή να αρνηθείς να απογοητευτείς το πως έχουν κάποια πράγματα. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου, όταν προσπαθείς να τακτοποιήσεις τις επαγγελματικές σου εκκρεμότητες.

Λέων

Λέων

DO’S: Πάρε αποστάσεις και για να ηρεμήσεις, αλλά και για να παρατηρήσεις τα πράγματα γύρω σου. Λάβε υπόψη τα συναισθήματά σου και ανάλυσέ τα όλα μέσω αυτών. Εστίασε σε οτιδήποτε σε αφορά άμεσα και αξιολόγησε τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίστηκες αυτά παλιά. Όμως άσε στην άκρη την απογοήτευση που θα προκύψει από αυτή τη διαδικασία.

DON’TS: Μην πανικοβληθείς και μη γίνεις αυστηρός, όταν αντιληφθείς ότι είναι πολλά αυτά που πρέπει να διορθώσεις και αφορούν είτε εσένα είτε τους ανθρώπους γύρω σου. Μη γίνεις καχύποπτος με τα άτομα που θα κάνουν έμμεση επανεμφάνιση στη ζωή σου. Ίσως έχουν αλλάξει- NOT! Μην κωλώσεις να δεις κατάματα τι είναι αυτό που τότε σε πλήγωσε.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Στα επαγγελματικά, απόφυγε να καλύψεις εσύ τους συναδέλφους που υπερεκτίμησαν τις δυνάμεις τους, γιατί έτσι δεν θα καταλάβουν ποτέ πως σε έχουν κουράσει. Απόφυγε και να πάρεις προσωπικά πολλά από αυτά που ακούς επηρεαζόμενους από τα έντονα σου feelings. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός στα οικονομικά σου.

DON’TS: Μην απογοητεύεσαι από τα στραβά που βλέπεις. Κυρίως όμως μην αρνείσαι να συμμετάσχεις στα διάφορα που προτείνουν οι φίλοι σου, γιατί δεν σου φταίνε εκείνοι. Αν πρόκειται για κάτι που δεν σου ταιριάζει ωστόσο, πάω πάσο! Μην πιεστείς από τα σχόλια που μπορεί να ακούσεις. Μην αναλάβεις παραπάνω ευθύνες απ’ όσες πρέπει ή μπορείς.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Εστίασε μόνο σε αυτά που πρέπει να υλοποιήσεις παρά τα πολλά που θα πέσουν στην αντίληψή σου και θα αποτελέσουν βάση για να σε πιάσει η γνωστή σου διάσπαση προσοχής. Όμως βάλε σε προτεραιότητες τις δουλειές σου. Ξεκίνα από αυτά που σου φαίνονται βουνό για να φύγει το δύσκολο γρήγορα και να χαλαρώσει κάπως το πράγμα μετά.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από τα παρασκηνιακά δρώμενα που θα δουν το φως του ηλίου, γιατί δεν θα μπορέσεις να τα διαχειριστείς. Στα επαγγελματικά, μην χαωθείς λόγω της θολής κρίσης που έχεις- ειδικά για ορισμένους συναδέλφους σου. Ωστόσο μην πέσεις στις παγίδες που σου στήνουν, επειδή σε καλοπιάνουν. Μην τσακωθείς με κάποιον ανώτερο.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αν σε ενδιαφέρει να αλλάξεις την φιλοσοφία σου και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις τα πάντα, τότε σε συμβουλεύω να πάρεις μέρος σε αμέτρητες συζητήσεις και να ανταλλάξεις απόψεις. Για να μπορέσεις να διεκπεραιώσεις όλα αυτά που έχεις στριμώξει στο πρόγραμμά σου, πρέπει πρώτα να ξεθολώσεις την θολωμένη κρίση σου.

DON’TS: Μην απογοητευτείς, όταν συνειδητοποιήσεις ότι υπάρχει απόσταση μεταξύ εσού και κάποιων ατόμων γύρω σου. Όμως εστίασε στις λεπτομέρειες που τόσο καιρό αγνοούσες. Μην κλειστείς στον εαυτό σου και μην στερηθείς πολλά από αυτά που σε γεμίζουν χαρά. Τι θα πετύχεις ας πούμε; Στα επαγγελματικά, μην χάσεις την συγκέντρωσή σου.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Γενικώς πρέπει να κινηθείς μεθοδευμένα και οργανωμένα, ακόμα κι αν οι προτάσεις που κάνεις δεν εισακούγονται. Έλεγξε τα οικονομικά σου προσεκτικά, ειδικά αν έχουν να κάνουν με κάποιον παλιό συνάδελφό σου. Παράλληλα πρέπει να είσαι προσγειωμένος στην πραγματικότητα και να σταματήσεις να τρώγεσαι τόσο πολύ με τα ρούχα σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην προβληματιστείς από τα νέα κομμάτια που αποκαλύπτονται, αλλά ούτε και από τις δεύτερες σκέψεις που πιάνεις τον εαυτό σου να κάνει. Μην πιστεύεις πως παντού υπάρχει ένα παρασκήνιο από πίσω, γιατί αυτό σε κάνει άκρως καχύποπτο. Μην λες βαριά λόγια που μπορεί να πληγώσουν τους ανθρώπους γύρω σου.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Φέρε ξανά στο μυαλό σου αυτά που ειπώθηκαν τελευταία, μόνο και μόνο για να τα αναλύσεις και όχι για να απογοητευτείς, έτσι; Ξέρω πως πολλά δεν έχουν εξελιχθεί όπως θα’ θελες, αλλά that’s OK, η ζωή προχωρά! Βάλε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου, αλλά μείνε συγκεντρωμένος σε αυτό όσο περίεργη κι αν είναι η γενικότερη ατμόσφαιρα.

DON’TS: Μην αφήσεις την πίεση ή και την κούραση που νιώθεις να σε γεμίσουν με αβεβαιότητα. Ωστόσο μην εμπιστεύεσαι και τους πάντες. Μια μέση λύση δεν παίζει; Μη μένεις κοντά σε άτομα που έχουν συμπεριφορές που καθόλου δεν σου ταιριάζουν. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς. Ταυτόχρονα μην αφήσεις τις εντάσεις που υπάρχουν να σε ζορίσουν.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Στα επαγγελματικά, υπάρχει ένα περίεργο κλίμα, το οποίο πρέπει εσύ να ξεδιαλύνεις. Πέρα από αυτό πρέπει να εντοπίσεις τι είναι αυτό που σε προβληματίζει και σε έχει στην τσίτα, αποφεύγοντας όμως να πιεστείς ακραία. Πρέπει να είσαι προσεκτικός ως προς τα οικονομικά, αλλά και τα επαγγελματικά σου. Βρες χρόνο για να ξεκουραστείς.

DON’TS: Μην επιχειρήσεις να ψαρέψεις τις πληροφορίες που θες από ορισμένους συναδέλφους σου, γιατί αυτά που θα μάθεις ή θα είναι μισόλογα ή θα σε μπερδέψουν περισσότερο. Μη γίνεις πεισματάρης ή επίμονος με αυτούς που δεν θέλουν να σου ανοιχτούν. Μη γεμίσεις με δεύτερες σκέψεις και άγχος εξαιτίας όσων βλέπεις γύρω σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Βάλε τις υποχρεώσεις σου σε σωστή σειρά, προκειμένου να δεις τι θα κάνεις με τον υπόλοιπο χρόνο που θα σου μείνει. Βάλε στο πρόγραμμα και κάτι το πιο δημιουργικό και διασκεδαστικό. Συζήτησε με τα κατάλληλα άτομα για να βγάλεις κάποια άκρη και να σταματήσεις να είσαι τόσο ανυπόμονος πια! Καλό είναι να είσαι επιφυλακτικός γενικώς.

DON’TS: Είσαι που είσαι μπερδεμένος γενικά κι αόριστα, μη μπερδευτείς λοιπόν ακόμα χειρότερα από την κατάσταση που επικρατεί στα ερωτικά. Μην πιστεύεις αυτά που ακούς έτσι απλά και χωρίς καμία ακλόνητη απόδειξη! Μην αγνοείς το ένστικτό σου το οποίο έχει πολλά να σου πει σήμερα! Μην απογοητευτείς από τις συνειδητοποιήσεις που θα κάνεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

Χρυσός: Οι γυναίκες στη ΝΑ Ασία μεγάλες κερδισμένες από το ράλι της τιμής του

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

Ευτυχία: Δεν φαντάζεστε πόσο απλό είναι να τη βρείτε

World
Νταϊάν Κίτον: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τη γυναίκα-σύμβολο του κινηματογράφου

Νταϊάν Κίτον: Το Χόλιγουντ αποχαιρετά τη γυναίκα-σύμβολο του κινηματογράφου

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή
«Πάντα φίλος μου» 11.10.25

Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή

Η Νταϊάν Κίτον είχε μια μακρά σχέση, αγάπης και φιλίας, με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Γούντι Άλεν, με τον οποίο είχε συνεργαστεί. Το υπερασπίστηκε όταν η Φάροου και η θετή τους κόρη τον κατήγγειλαν για σεξουαλική επίθεση.

Σύνταξη
Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία
Κάλπικη ομορφιά 11.10.25

Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία

Το λίφτινγκ προσώπου μπαίνει σε νέα, αχαρτογράφητα νερά, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι, ακόμη και στα τέλη των 20 τους, επιλέγουν ριζικές αισθητικές επεμβάσεις. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό
Go Fun 11.10.25

Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό

Από τον γνωστό εγωιστή και τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ του Ντίκενς μέχρι τους σύγχρονους πλούσιους, η επιστήμη διερευνά αν ο πλούτος τροφοδοτεί εγωισμό και μειώνει την ενσυναίσθηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της
Σκληρό 11.10.25

«Προσπαθούσε να πληγώσει ο ένας τον άλλον»: Η Τζένιφερ Άνιστον για το οδυνηρό διαζύγιο των γονιών της

Η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Άνιστον περνάει μια από τις πιο αποκαλυπτικές στιγμές της ζωής της, μιλώντας ανοιχτά για το δύσκολο διαζύγιο των γονιών της που την έστειλε στον ψυχολόγο.

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει
Καμία ντροπή 11.10.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτσας: Από τον 16ο αιώνα μέχρι σήμερα, το γκροτέσκο κερδίζει

Ως αντίλογος στα καλλιστεία ομορφιάς, στο ετήσιο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Γκριμάτας η γοητεία δίνει τη θέση της στο γκροτέσκο και η νίκη φέρνει γέλιο και ανάταση ψυχής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ζιζέλ Μπούντχεν-Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αναπάντεχη συμμαχία για τον πλανήτη – Τα εκατομμύρια, το στοίχημα
Earthshot 11.10.25

Ζιζέλ Μπούντχεν-Πρίγκιπας Γουίλιαμ: Αναπάντεχη συμμαχία για τον πλανήτη – Τα εκατομμύρια, το στοίχημα

Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ συμμαχεί με το super model Ζιζέλ Μπούντχεν για να επιταχύνουν την περιβαλλοντική οχύρωση και να συσπειρώσουν δυνάμεις και επιρροή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς
New York Comic Con 11.10.25

Της είπα ποιος είμαι και έβαλε τα κλάματα: Ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι που πλήγωσε γιατί δεν είναι ο Μπρούνο Μαρς

«Έμεινε για λίγο σιωπηλή και μετά άρχισε να κλαίει. Τελικά της υπέγραψα γράφοντας ‘Μπρούνο’ για να την παρηγορήσω», είπε ο Ράμι Μάλεκ για το κοριτσάκι

Σύνταξη
Πανικός στη συναυλία της Μπίλι Άιλις στο Μαϊάμι – Άτομο από το κοινό την άρπαξε και παραλίγο να τη ρίξει κάτω
Βίντεο 11.10.25

Πανικός στη συναυλία της Μπίλι Άιλις στο Μαϊάμι – Άτομο από το κοινό την άρπαξε και παραλίγο να τη ρίξει κάτω

Η Μπίλι Άιλις βίωσε μια επικίνδυνη στιγμή στο Kaseya Center του Μαϊάμι, όταν άτομο από το κοινό την τράβηξε απότομα πάνω στο κιγκλίδωμα, προκαλώντας πανικό και την άμεση επέμβαση της ασφάλειας

Σύνταξη
Δεν ήταν καλή ηθοποιός, αλλά έπειθε – ήταν γεννημένη σταρ: Ο Φώτης Μεταξόπουλος για τον μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη
«Έλαμπε» 11.10.25

Δεν ήταν καλή ηθοποιός, αλλά έπειθε – ήταν γεννημένη σταρ: Ο Φώτης Μεταξόπουλος για τον μύθο της Αλίκης Βουγιουκλάκη

«Δεν προσποιούνταν, έλαμπε φυσικά. Ο φακός ήταν ερωτευμένος μαζί της», είπε μεταξύ άλλων ο Φώτης Μεταξόπουλος για την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή
«Ανθρωπιστές της χρονιάς» 11.10.25

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή

«Τα παιδιά μας είναι ακόμα μικρά, ευτυχώς πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ξέρουμε πως αυτή η μέρα πλησιάζει», είπε μεταξύ άλλων για το ζήτημα η Μέγκαν Μαρκλ

Σύνταξη
Γυμνή αλήθεια: Έτσι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς το πορτοκαλί μακιγιάζ του – Το viral post των 70Κ στο Reddit
Αλήθειες μόνο 10.10.25

Γυμνή αλήθεια: Έτσι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς το πορτοκαλί μακιγιάζ του – Το viral post των 70Κ στο Reddit

H εμφάνιση του Nτόναλντ Τραμπ είναι τόσο αναγνωρίσιμη και ιδιαίτερη όσο και οι πολιτικές του θέσεις. Το Reddit ανέλαβε να δώσει απάντηση στο μυστήριο: πώς είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ χωρίς μακιγιάζ; Τα αποκαλυπτήρια «έριξαν» την πλατφόρμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL
Απάντηση 10.10.25

Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL

Η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει το δικό της σόου στο ημίχρονο του Super Bowl, ως απάντηση στην επιλογή του Λατίνου σταρ Bad Bunny ως κεντρικού καλλιτέχνη της NFL

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποιοι κλήθηκαν και ποιοι έχουν ήδη αποδεχτεί την πρόσκληση για την υπογραφή της συμφωνίας στη Γάζα
Κόσμος 12.10.25

Ποιοι κλήθηκαν και ποιοι έχουν ήδη αποδεχτεί την πρόσκληση για την υπογραφή της συμφωνίας στη Γάζα

Με τον κατάλογο των προσκεκλημένων χωρών να διευρύνεται και να περιλαμβάνει και την Ελλάδα, οι χώρες που θα παραστούν στην υπογραφή της συμφωνίας για τη Γάζα μόλις έγιναν περισσότερες.

Σύνταξη
Πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια έκθεσης [Βίντεο]
Κόσμος 12.10.25

Πτώση ελικοπτέρου στην Καλιφόρνια κατά τη διάρκεια έκθεσης

Πτώση ελικοπτέρου στο Χάντινγκτον Μπιτς της Καλιφόρνια που καταγράφηκε από δεκάδες κάμερες, όταν όπως φαίνεται πως υπέστη βλάβη στον αέρα και συνετρίβη. Άγνωστη η τύχη του πιλότου.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία
Προκριματικά Μουντιάλ 11.10.25

Μεγάλο διπλό η Αλβανία στη Σερβία, νίκες για Ισπανία, Πορτογαλία

Με γκολ του Μάναϊ, η Αλβανία πήρε μεγάλη εκτός έδρας νίκη επί Σερβίας (1-0) και μαζί το προβάδισμα ενόψει των μπαράζ του Μουντιάλ 2026. Νίκες για Ισπανία και Πορτογαλία κόντρα σε Γεωργία, Ιρλανδία.

Σύνταξη
Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ
«Τεχνάσματα και προδοσίες» 11.10.25

Το Ιράν στηρίζει τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα – Αλλά δεν έχει «καμία εμπιστοσύνη» στο Ισραήλ

Το Ιράν επισημαίνει ότι υπήρξαν και άλλες εκεχειρίες στο παρελθόν, αλλά το Ισραήλ τις παραβίασε. Ωστόσο, τόνισε ότι υποστηρίζει κάθε σχέδιο που «θα δώσει τέλος στα εγκλήματα» κατά των Παλαιστινίων.

Σύνταξη
Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Πολιτικοί σεισμοί ταράζουν τις αγορές

Η πολιτική ήταν ο καταλύτης για την εικόνα που καταγράφεται στις αγορές – Η οικονομική ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε. Από τις ΗΠΑ και την Κίνα, έως τη Γαλλία και την Ευρώπη.

Τζούλη Καλημέρη
Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν κατηγορούν επίσημα το Πακιστάν για τις επιδρομές – Άμυνα έναντι τρομοκρατών λέει το Ισλαμαμπάντ
Κόσμος 11.10.25

Οι Ταλιμπάν κατηγορούν επίσημα το Πακιστάν για τις επιδρομές - Άμυνα έναντι τρομοκρατών λέει το Ισλαμαμπάντ

Το Αφγανιστάν κατηγορεί το Πακιστάν για τις αεροπορικές επιθέσεις, ενώ το Ισλαμαμπάντ ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση των Ταλιμπάν παρέχει καταφύγιο σε Πακιστανούς μαχητές

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή
«Πάντα φίλος μου» 11.10.25

Νταϊάν Κίτον και Γούντι Άλεν – Μια σχέση που κράτησε μια ζωή

Η Νταϊάν Κίτον είχε μια μακρά σχέση, αγάπης και φιλίας, με τον Αμερικανό σκηνοθέτη Γούντι Άλεν, με τον οποίο είχε συνεργαστεί. Το υπερασπίστηκε όταν η Φάροου και η θετή τους κόρη τον κατήγγειλαν για σεξουαλική επίθεση.

Σύνταξη
Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Το πλωτό παλάτι των Μπέκαμ

«Seven»: το ιταλικό στολίδι των 18 εκατομμυρίων ευρώ με το οποίο οι Μπέκαμ απολαμβάνουν τη ζωή στη Μαγιόρκα.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου [Βίντεο]
Κόσμος 11.10.25

Οι εικόνες από τη βόρεια Γάζα δεν έχουν καμία σχέση με αυτές ενός «συμβατικού» πολέμου

Ένα «ανθρώπινο ποτάμι» επιστρέφει στη βόρεια Γάζα, για να αντικρύσει το αναπόφευκτο ενός πολέμου εναντίον όλων: Τις περισσότερες πολιτικές δομές κατεστραμμένες και τα σπίτια του ερείπια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Nasa: Το μέλλον της ανθρωπότητας; Γυάλινες πόλεις από σεληνιακή σκόνη στο φεγγάρι
NASA 11.10.25

Το μέλλον της ανθρωπότητας; Γυάλινες πόλεις από σεληνιακή σκόνη στο φεγγάρι

Γιγαντιαίες γυάλινες σφαίρες φτιαγμένες από σεληνιακή σκόνη θα μπορούσαν μια μέρα να φιλοξενήσουν αστροναύτες στην επιφάνεια της Σελήνης, σύμφωνα με τη Nasa

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία
Κάλπικη ομορφιά 11.10.25

Λίφτινγκ στα 28: Γιατί η γενιά του Instagram στρέφεται στο νυστέρι; Η άνοδος, η προειδοποίηση, η ανησυχία

Το λίφτινγκ προσώπου μπαίνει σε νέα, αχαρτογράφητα νερά, καθώς όλο και περισσότεροι νέοι, ακόμη και στα τέλη των 20 τους, επιλέγουν ριζικές αισθητικές επεμβάσεις. Γιατί;

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό
Go Fun 11.10.25

Φαινόμενο Σκρουτζ: Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, φέρνουν όμως τον εγωισμό

Από τον γνωστό εγωιστή και τσιγκούνη Εμπενίζερ Σκρουτζ του Ντίκενς μέχρι τους σύγχρονους πλούσιους, η επιστήμη διερευνά αν ο πλούτος τροφοδοτεί εγωισμό και μειώνει την ενσυναίσθηση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Τσίπρας: Βγαίνω έξω από το πολιτικό σύστημα, που, ως έχει, δεν μπορεί πια να δώσει τίποτα στην κοινωνία και την πατρίδα

Πώς θα αλλάξουμε τον κόσμο αν δείχνουμε βολεμένοι με τον σημερινό, λέει ο Αλέξης Τσίπρας εξηγώντας γιατί άφησε την έδρα, «μια αντισυμβατική πρωτοβουλία με κίνητρα ηθικά». Μιλά για «εισβολή» νέων ηθών και προσώπων στην πολιτική, για όραμα και τονίζει ότι αριστερές πολιτικές είναι αυτές που αλλάζουν μια χώρα στην κατεύθυνση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets
«Βαθιά διαστροφή» 11.10.25

Ίαν Γουάτκινς: Νεκρός από επίθεση με μαχαίρι ο παιδόφιλος ροκ σταρ των Lostprophets

Ο Ίαν Γουάτκινς, ο διαβόητος παιδόφιλος και πρώην τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Lostprophets που εξέτιε ποινή 29 ετών για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων πέθανε μετά από επίθεση που δέχθηκε στις φυλακές υψίστης ασφαλείας Γουέικφιλντ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή
Ιστορία μιας έρευνας 11.10.25

Ένας «ήσυχος Ολλανδός», οι θησαυροί των Ναζί και ένας κλεμμένος πίνακας στην Αργεντινή

Η μελέτη των ημερολογίων του πατέρα του οδήγησε έναν συνταξιούχο Ολλανδό σε μια μεγάλη ανακάλυψη: σε έναν πίνακα του 18ου αιώνα, που αξιωματικός των Ναζί είχε κατορθώσει να πάρει στην Αργεντινή

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο