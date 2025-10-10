Μια πρωτοφανής υπόθεση έρχεται στο φως της δημοσιότητας, με έναν μαθητή Λυκείου στην Κρήτη, να παίρνει ακόμα απουσίες από την Γ΄ Γυμνασίου.

Σύμφωνα με καταγγελία, μαθητής της Α’ Λυκείου εξακολουθεί να «πληρώνει» την προσπάθειά του να αποφύγει τον διευθυντή του Γυμνασίου στο οποίο πήγαινε, έναν άνθρωπο που σήμερα βρίσκεται προσωρινά κρατούμενος για βιασμό και κατάχρηση ανηλίκου.

«Βλέπω το παιδί μου καθημερινά να ταλαιπωρείται και δεν μπορώ να το ανεχτώ άλλο αυτό»

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο διευθυντής είχε επιδείξει ανάρμοστη και επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους μαθητές, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Ο συγκεκριμένος μαθητής επέλεξε να αποφεύγει την παρουσία του διευθυντή, κάτι όμως που είχε ως αποτέλεσμα να συγκεντρώσει μεγάλο αριθμό απουσιών και τελικά να μείνει στην ίδια τάξη.

Μετά τη σύλληψη του διευθυντή, η οικογένεια του μαθητή προσέφυγε στη Δικαιοσύνη ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση που τον άφησε στην ίδια τάξη. Αν και το δικαστήριο αποφάσισε υπέρ του μαθητή, η απόφαση δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κρήτης, με αποτέλεσμα ο μαθητής, αν και βρίσκεται στην Α’ Λυκείου, να εξακολουθεί να φαίνεται καταχωρημένος ως μαθητής Γ’ Γυμνασίου, λαμβάνοντας απουσίες.

«Ασυνήθιστη περίπτωση»

«Έχουμε μία αρκετά ασυνήθιστη περίπτωση. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι ο μαθητής είχε υπερβεί το όριο των αδικαιολόγητων απουσιών στην Γ’ Γυμνασίου, ωστόσο εμείς, καθώς θεωρούμε ότι οι απουσίες, κάποιες απομακρύνσεις ιδιαίτερα που είχαν επιβληθεί θεωρούμε ότι δεν είχαν επιβληθεί νόμιμα, προσφύγαμε δικαστικά», είπε μιλώντας στο Mega ο δικηγόρος του μαθητή, Μάνος Χριστοφακάκης.

«Το μεγάλο πρόβλημα ξεκινάει από τον πρώην διευθυντή του σχολείου ο οποίος ήταν μία προσωπικότητα που φέρεται συστηματικά να είχε μαινόμενη και καταχρηστική συμπεριφορά. Ο άνθρωπος αυτήν την στιγμή είναι προσωρινά κρατούμενος για βιασμό ανηλίκου, κατάχρηση ανηλίκου, αλλά στην περίπτωσή μας δεν αφορά τέτοιες περιπτώσεις, ωστόσο ο διευθυντής αυτός είχε μία ιδιαιτέρως καταχρηστική και προβληματική συμπεριφορά απέναντι στους μαθητές».

Από την πλευρά της, η μητέρα του μαθητή, υπογραμμίζει:

«Όταν πήγαμε να κάνουμε την εγγραφή στο Λύκειο, ‘πετούσε’ το παιδί το σύστημα έξω. Δεν εκτελείται η απόφαση (η δικαστική), είναι το πρόβλημά μας από τη δευτεροβάθμια.Η απόφαση έλεγε να δώσει το παιδί εξετάσεις τον Σεπτέμβριο. Το παιδί κατάφερε να δώσει τα μαθήματα και να τα περάσει. Όταν πήγαμε να κάνουμε την εγγραφή στο Λύκειο το σύστημα μας πέταγε έξω. Η απόφαση έχει επιδοθεί στη δευτεροβάθμια. Ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας για να διαγράψει τις απουσίες και να κάνει το παιδί την εγγράφη στο Λύκειο ήθελε δεύτερη διαταγή εφέτη».

«Βλέπω το παιδί μου καθημερινά να ταλαιπωρείται και δεν μπορώ να το ανεχτώ άλλο αυτό», καταλήγει.