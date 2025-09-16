Οι απουσίες στα σχολεία, είναι ένα θέμα που απασχολεί έντονα τους μαθητές αλλά και τους γονείς τους, δεδομένου ότι πολύ συχνά αλλάζουν οι κανόνες.

Ο αριθμός των απουσιών που δικαιούται ένας μαθητής χωρίς να κινδυνεύει να χάσει την τάξη του είναι πάντα ένα πολύ σοβαρό ζήτημα.

Κανόνες υπάρχουν όμως και για τα κινητά τηλέφωνα στα σχολεία

Τι ισχύει με τις απουσίες

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι μαθητές μπορούν να απουσιάσουν μέχρι το 10% των συνολικών ωρών κάθε μαθήματος.

Για ένα μάθημα με 150 ώρες ετησίως, αυτό σημαίνει ότι οι μαθητές έχουν δικαίωμα για περίπου 15 απουσίες χωρίς να υπάρξουν συνέπειες. Αν όμως ξεπεράσουν αυτό το όριο, τότε μπαίνουν σε κίνδυνο οι τελικές τους εξετάσεις, ενώ σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να επαναλάβουν την τάξη.

Οι απουσίες να καταχωρίζονται ηλεκτρονικά.

Σε περιπτώσεις συστηματικών και αδικαιολόγητων απουσιών, ενημερώνονται άμεσα οι γονείς, ενώ, αν το πρόβλημα συνεχίζεται, μπορεί να κινηθούν διαδικασίες μέσω των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα τους εκπαιδευτικούς το όριο απουσιών δεν έχει καθαρά τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί εργαλείο για τη διασφάλιση της ποιότητας της εκπαίδευσης.

Απαλλαγές από μαθήματα

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν απαλλαγή από συγκεκριμένα μαθήματα, όπως Φυσική Αγωγή, Μουσική και Θρησκευτικά, έπειτα από σχετική αίτηση.

Πρόγραμμα του Ολοήμερου

Στα Δημοτικά, η αποχώρηση μπορεί να γίνει στις 14:55, 15:50 ή 17:30, ανάλογα με τη ζώνη.

Στα Νηπιαγωγεία, τα παιδιά παραμένουν έως τις 16:00 ή 17:30 (στο Αναβαθμισμένο Ολοήμερο). Σημαντικό: δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση.

Κινητά τηλέφωνα

Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων και συσκευών με κάμερα στους σχολικούς χώρους. Οι συσκευές που εντοπίζονται εκτός τσάντας παραδίδονται στη διεύθυνση και επιστρέφονται στο τέλος των μαθημάτων. Εξαιρούνται μόνο οι συσκευές με ιατρικές εφαρμογές, με σχετική γνωμάτευση.

Χωρίς μάθημα η 26η Σεπτεμβρίου

Μια ευκαιρία για διάλειμμα από τα μαθήματα με υποχρεωτική όμως παρουσία στα σχολεία είναι η Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισμού 2025. Οι μαθητές θα βρεθούν κανονικά στα σχολεία τους την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου όμως αντί για να κάνουν μάθημα, θα συμμετάσχουν σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, στόχος είναι η μύηση των μαθητών στα μυστικά του αθλητισμού, η καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας και η ανάδειξη της αξίας της σωματικής άσκησης στην καθημερινή ζωή.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι, παρότι δεν θα πραγματοποιηθεί κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων, οι απουσίες εκείνης της μέρας θα καταγραφούν κανονικά για τους μαθητές που δεν θα προσέλθουν, χωρίς δυνατότητα δικαιολόγησης.