Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Ψηφιακή ανάδειξη της ιστορίας του Μεσολογγίου
Αυτοδιοίκηση 09 Οκτωβρίου 2025

Χρηματοδοτείται με 3 εκατ. Ευρώ η δημιουργία σύγχρονου ψηφιακού κέντρου προβολής και ανάδειξης της δημόσιας ιστορίας της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου.

Χρήστος Ράπτης
ΚείμενοΧρήστος Ράπτης
Ένα νέο ψηφιακό κέντρο προβολής και ανάδειξης της δημόσιας ιστορίας της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου με έμφαση στην Πολιορκία και την Έξοδο, αναμένεται να στεγάσει το παλαιό κτίριο ΚΤΕΟ (κατασκευής εντός της δεκαετίας του ΄90) στο Μεσολόγγι. Πρόκειται για δράση ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» από όπου χρηματοδοτείται με 3 εκατ ευρώ.

Η συνολική παρέμβαση περιλαμβάνει δύο υποέργα. Το πρώτο αφορά στην αποκατάσταση της κτιριοδομικής και στατικής επάρκειας του πρώην κτιρίου ΚΤΕΟ που είναι ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την ενεργειακή αναβάθμισή του και το λειτουργικό του εκσυγχρονισμό. Θα εκτελεστούν εργασίες για την αναβάθμιση του κτιρίου ώστε να προσαρμοστεί κατάλληλα για να λειτουργήσει ως χώρος προβολής των εκθεμάτων και οπτικοακουστικού υλικού ανάδειξης της ιστορίας της Ι.Π. Μεσολογγίου, με έμφαση στην πολιορκία και την έξοδο.

Εκθεσιακός εξοπλισμός

Το δεύτερο υποέργο σχετίζεται με την προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού εξοπλισμού και ψηφιακού εποπτικού υλικού για την ανάδειξη της ιστορίας της πόλης του Μεσολογγίου. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων  θα συμπεριλάβει εκθεσιακές κατασκευές, μουσειακές προθήκες, εκθεσιακά βάθρα, ειδικό εκθεσιακό φωτισμό, προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών εκθεσιακών κατασκευών, συστημάτων αυτοματισμού/τηλεχειρισμού και οπτικο-ακουστικού εξοπλισμού για την παρουσίαση διαδραστικών και πολυμεσικών εκθεμάτων, παραγωγή περιεχομένου, προγραμματισμός λογισμικού και ενσωμάτωση ψηφιακών μέσων στον εκθεσιακό χώρο (π.χ. ολογράμματα, οπτικοακουστικές προβολές, τεχνολογίες εμβύθισης, μέσα ηχητικής επένδυσης, κ.α.).

Στόχος της δράσης είναι η ανάδειξη του κτιρίου σε ένα νέο τοπόσημο πολιτισμού, θεσμικά κατοχυρωμένο, που θα αναλάβει να συμπυκνώσει και να μεταδώσει την αποθησαυρισμένη ιστορική μνήμη της Πολιορκίας της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου και της Εξόδου στη σύγχρονη εμπειρία με όρους μιας ελκυστικής οπτικοποιημένης μουσειολογικής αφήγησης που θα παρακολουθήσει ένα θεματικό και εννοιολογικό διάγραμμα με την αξιοποίηση αρχειακού υλικού, αναλογικής και ψηφιακής υλικότητας και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων σε συνδυασμό με την παρουσία αυθεντικού υλικού και ιστορικών τεκμηρίων.

Business
Κόκκαλης: Άνοιξε νέα εποχή για την Intralot

Κόκκαλης: Άνοιξε νέα εποχή για την Intralot

ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δ. Μακεδονία

ΔΕΗ: Στο 90% η κατασκευή των φωτοβολταϊκών ισχύος 2,13 GW στη Δ. Μακεδονία

Ηλίας Αποστολόπουλος: «117 Δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν δημογραφική διακινδύνευση»
Κίνδυνος ερημοποίησης 09.10.25

Μιλώντας σε συνεδριο, ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος παρουσίασε μελέτη που δείχνει ότι 117 δήμοι της χώρας αντιμετωπίζουν μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα.

Σύνταξη
Τα Ψαρά απέκτησαν πλωτό ασθενοφόρο
Ενίσχυση 09.10.25

Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών: «Η άφιξη του σκάφους στα Ψαρά αποτελεί σημείο καμπής για την υγειονομική θωράκιση του νησιού».

Σύνταξη
Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»
Αυτοδιοίκηση 09.10.25

Σταθερή στις θέσεις η Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Ο Πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας
Αντιδράσεις 08.10.25

Αντίθετο σε προωθούμενο σχεδιασμό τάσσεται το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας που αφορά την δημιουργία ποδηλατόδρομου σε κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα».

Σύνταξη
Γέμισαν με λάσπη δρόμοι της Άνδρου από την νεροποντή-Ολονύχτιες προσπάθειες του Δήμου να τους καθαρίσει
Αγώνας δρόμου 08.10.25

Μια έντονη βροχόπτωση στην Άνδρου δοκίμασε τις αντοχές του νησιού και τις δυνατότητες του Δήμου να ανταποκριθεί σε πολύ δύσκολες καταστάσεις.

Σύνταξη
Διπλωματία πόλεων: Ο Δήμος Ιωαννιτών συνδέεται με πόλεις της Κρήτης
Διαδημοτική συνεργασία 07.10.25

Γέφυρες συνεργασίας «χτίζει» με την Κρήτη ο Δήμος Ιωαννιτών, με στόχο να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης στα πεδία του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας μεταξύ αλλων.

Σύνταξη
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων
Ανθεκτικότητα 07.10.25

«Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, καλούμαστε να γίνουμε δημιουργοί λύσεων για μια σειρά αυξημένων προκλήσεων που αφορούν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των πόλεών μας» δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Καμία αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους Δήμους-Ξεκάθαρη στάση της ΚΕΔΕ στο ΥΠΕΝ
Σταθερή θέση 07.10.25

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία από τις αρμοδιότητες της, τόνισε η ηγεσία της ΚΕΔΕ σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ παρουσία τριών Υπουργών της κυβέρνησης.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς
Euroleague 09.10.25

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις απουσίες του Ολυμπιακού απέναντι στη Ντουμπάι, την κατάσταση του Φουρνιέ και το τι περιμένει να δει φέτος από τις ομάδες της Ευρωλίγκας.

Σύνταξη
Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει
Νέες κυρώσεις 09.10.25

Ουγγαρία, Αυστρία, Σλοβακία, αλλά και Ισπανία εκφράζουν με τον έναν ή άλλον τρόπο κάποιες διαφορετικές προσεγγίσεις στο πλαίσιο της ΕΕ έναντι του νέου πακέτου κυρώσεων στη Ρωσία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Θεσσαλονίκη: Ταξί… με ξένες πινακίδες – Πρόστιμα 18.000 ευρώ για υποκλοπή μεταφορικού έργου από επιτήδειους
Στη Θεσσαλονίκη 09.10.25

Συνολικά ελέγχθηκαν από την Τροχαία 13 οχήματα, βεβαιώθηκαν έξι παραβάσεις και επιβλήθηκαν υψηλά πρόστιμα σε οδηγούς που έκαναν τα Ι.Χ. τους «ταξί» χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις

Σύνταξη
BHMA: Κυκλοφορεί την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 09.10.25

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Β’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό GRACE, η ΑΡΓΥΡΩ με 35 συνταγές για μακαρόνια και ζυμαρικά, και όπως πάντα, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
«Το πλοίο έχει σαλπάρει»: Η 20ετής κρυφή μάχη της Τζένιφερ Άνιστον για να κάνει παιδιά
«Δεν μετανιώνω» 09.10.25

Για πρώτη φορά, η σταρ του Χόλιγουντ Τζένιφερ Άνιστον αποφάσισε να απαντήσει σε όσους έλεγαν ότι δεν ήθελε οικογένεια και μίλησε για την προσπάθειά της να κάνει παιδιά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Είναι πολλά τα λεφτά, Ντιέγκο – Ο Σιμεόνε παίρνει 2,5 φορές πιο πολλά από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα
On Field 09.10.25

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε ξεπερνά τους πάντες στους πάγκους της Ευρώπης με τα 26.000.000 € που παίρνει κάθε χρόνο από την Ατλέτικο Μαδρίτης, την ώρα που ο Χάνσι Φιλ της Μπαρτσελόνα, παίρνει 2,5 λιγότερα. Προκαλεί σοκ ο αναλυτικός πίνακας της La Liga, αλλά και η... γεωμετρική άνοδος των αποδοχών του.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Μπορεί η Μόσχα να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα; Πώς ερμηνεύονται οι δηλώσεις Ζαχάροβα
Διπλωματία 09.10.25

Οι δηλώσεις Ζαχάροβα δεν αποτελούν κεραυνό εν αιθρία για διπλωμάτες και ακαδημαϊκούς - Η σύγκρουση Ρωσίας - Ουκρανίας και η μεταβολή ρητορικής της Μόσχας για το Κυπριακό.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Σύνταξη
Αντετοκούνμπο: «Αν μπορούσα να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη…» (vid)
Μπάσκετ 09.10.25

Την αγάπη του για την Εθνική ομάδα εξέφρασε για ακόμη μια φορά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος ενόψει της έναρξης της σεζόν στο ΝΒΑ, μίλησε για το καλοκαίρι με τη γαλανόλευκη και την επιτυχία του χάλκινου μεταλλίου.

Σύνταξη
Ναύπακτος: Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στο Κρυονέρι – Πολλά τα περιστατικά καταγγέλλουν φιλόζωοι
Στη Ναύπακτο 09.10.25

Ο σκύλος έφερε τραύματα από όπλο και μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο όπου έλαβε την απαραίτητη φροντίδα - Το Κρυονέρι μετράει πολλά περιστατικά με κακοποιήσεις και φόλες σύμφωνα με τους φιλόζωους

Σύνταξη
«Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» – Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη διατροφική διαταραχή
Υπερβολή; 09.10.25

Στην ομώνυμη σειρά (Victoria Beckham) ντοκιμαντέρ του Netflix, η Μπέκαμ αποκαλύπτει πώς τα υπερβολικά σχόλια των μέσων ενημέρωσης για την εμφάνισή της επηρέασαν την «αίσθηση της πραγματικότητας» της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Οι «Κανονιέρηδες» σχεδιάζουν να αυξήσουν τη χωρητικότητα του γηπέδου τους από 62.000 σε 80.000 θεατές και μελετούν το μοντέλο του νέου Σαντιάγο Μπερναμπέου ως παράδειγμα τεχνολογικής και εμπορικής μεταμόρφωσης.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Χρυσό» ρινικό σπρέι υπόσχεται επανάσταση ενάντια στις ψυχικές και τις νευροεκφυλιστικές διαταραχές
Επιστήμες 09.10.25

Ιταλοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα ρινικό σπρέι που βασίζεται σε χρυσά νανοσωματίδια τα οποία μεταφέρουν μια στοχευμένη θεραπεία απευθείας στον εγκέφαλο - η προσέγγιση έχει ήδη κατοχυρωθεί με πατέντα.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Αλεξανδρούπολη: Άνοιξε πόρτα ασθενοφόρου και έπεσε η ασθενής στον δρόμο – «Τίποτα σημαντικό» λέει η εταιρεία
Στην Αλεξανδρούπολη 09.10.25 Upd: 12:13

«Ήταν δεμένη πάνω το φορείο και έπεσε με μηδενική ταχύτητα - Δεν κατάλαβε τίποτα...» δήλωσε ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ασθενοφόρων - ΕΔΕ διέταξε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στην Αλεξανδρούπολη

Σύνταξη
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

