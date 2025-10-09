Ψηφιακή ανάδειξη της ιστορίας του Μεσολογγίου

Ένα νέο ψηφιακό κέντρο προβολής και ανάδειξης της δημόσιας ιστορίας της Ιεράς Πόλεως του Μεσολογγίου με έμφαση στην Πολιορκία και την Έξοδο, αναμένεται να στεγάσει το παλαιό κτίριο ΚΤΕΟ (κατασκευής εντός της δεκαετίας του ΄90) στο Μεσολόγγι. Πρόκειται για δράση ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» από όπου χρηματοδοτείται με 3 εκατ ευρώ.

Η συνολική παρέμβαση περιλαμβάνει δύο υποέργα. Το πρώτο αφορά στην αποκατάσταση της κτιριοδομικής και στατικής επάρκειας του πρώην κτιρίου ΚΤΕΟ που είναι ιδιοκτησίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την ενεργειακή αναβάθμισή του και το λειτουργικό του εκσυγχρονισμό. Θα εκτελεστούν εργασίες για την αναβάθμιση του κτιρίου ώστε να προσαρμοστεί κατάλληλα για να λειτουργήσει ως χώρος προβολής των εκθεμάτων και οπτικοακουστικού υλικού ανάδειξης της ιστορίας της Ι.Π. Μεσολογγίου, με έμφαση στην πολιορκία και την έξοδο.