Είκοσι χιλιάδες παιχνίδια διηγούνται την ιστορία τους στο νέο μουσείο παιχνιδιού

Επίσκεψη στο υπό ολοκλήρωση Μουσείο Παιδιού και Παιχνιδιού, στην Πυλαία, πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.

Ξεναγοί το ζεύγος Μαριάννας και Γιώργου Βιλδιρίδη, η «ψυχή» της μοναδικής συλλογής παιχνιδιών που θα φιλοξενήσει το μουσείο.

20.000 κομμάτια παιχνιδιών, πολύτιμα και πολύχρωμα, έχουν να αφηγηθούν χιλιάδες ιστορίες που δεν απευθύνονται μόνον σε παιδιά αλλά και σε όσους γοητεύονται από τα ταξίδια στο όνειρο.

Το μουσείο θα είναι απόλυτα προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία, βιοκλιματικό με κάθετες φυτεύσεις και ενεργειακά αυτόνομο. Ο ωφέλιμος χώρος υπολογίζεται σε 2.000 τ.μ., το συνολικό οικόπεδο έχει εμβαδόν 5 στρέμματα, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Έτοιμο το 2026

«Ευχαριστώ την Περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά για την ευαισθησία και το προσωπικό της ενδιαφέρον να επισκεφθεί και να γνωρίσει από κοντά αυτό το μοναδικό μουσείο για τα παιδιά που δημιουργούμε στο Δήμο μας.

Είχα την ευκαιρία να την ενημερώσω προσωπικά για το σχεδιασμό, καθώς εδώ θα στεγάσουμε μια πρωτότυπη συλλογή από 20.000 παιχνίδια, που χρονολογούνται από τον 17ο μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα, τη Συλλογή της Μαριάννας Βιλδιρίδη. Θα είναι ένας πραγματικός ονειρότοπος για μικρούς και μεγάλους.

Ένα μουσείο σήμα κατατεθέν για τον Δήμο μας, που όμοιό του δεν υπάρχει στην πατρίδα μας. δήλωσε μεταξύ άλλων μετά το πέρας της επίσκεψης ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο οποίος σημείωσε την εξαιρετική συνεργασία με το ζεύγος Βιλδιρίδη για την ολοκλήρωση του οραματικού αυτού Μουσείου.

«Μετά από μια μακρά περίοδο μελετών, διαγωνισμών, διεκδικήσεων χρηματοδότησης κλπ φτάνουμε στο τέλος, καθώς οι οικοδομικές εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν με το τέλος της φετινής χρονιάς. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνουμε τις μελέτες του εξοπλισμού, ώστε το μουσείο να ανοίξει τις πύλες του στα τέλη του 2026», συμπλήρωσε ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Από την πλευρά της η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Το Μουσείο Παιδιού και Παιχνιδιού, που δημιουργείται στην Πυλαία, είναι ένα έργο με ιδιαίτερη αξία και σημασία όχι μόνο για τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη αλλά συνολικά για την Κεντρική Μακεδονία και ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για έναν χώρο μοναδικό, που φέρνει στο επίκεντρο το παιδί, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, συνδέοντας το παιχνίδι με τη μνήμη, την ιστορία αλλά και τη δημιουργική μάθηση».