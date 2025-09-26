newspaper
26.09.2025 | 13:07
Φωτιά σε εξέλιξη σε δύσβατη περιοχή στο Παναχαϊκό όρος – Σηκώθηκαν οκτώ εναέρια
26.09.2025 | 11:51
Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου - Τι συνέβη
Είκοσι χιλιάδες παιχνίδια διηγούνται την ιστορία τους στο νέο μουσείο παιχνιδιού
Αυτοδιοίκηση 26 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:40

Είκοσι χιλιάδες παιχνίδια διηγούνται την ιστορία τους στο νέο μουσείο παιχνιδιού

20.000 κομμάτια παιχνιδιών, πολύτιμα και πολύχρωμα, έχουν να αφηγηθούν χιλιάδες ιστορίες που δεν απευθύνονται μόνον σε παιδιά αλλά και σε όσους γοητεύονται από τα ταξίδια στο όνειρο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Επίσκεψη στο υπό ολοκλήρωση Μουσείο Παιδιού και Παιχνιδιού, στην Πυλαία, πραγματοποίησαν ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης και η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά.

Ξεναγοί το ζεύγος Μαριάννας και Γιώργου Βιλδιρίδη, η «ψυχή» της μοναδικής συλλογής παιχνιδιών που θα φιλοξενήσει το μουσείο.

20.000 κομμάτια παιχνιδιών, πολύτιμα και πολύχρωμα, έχουν να αφηγηθούν χιλιάδες ιστορίες που δεν απευθύνονται μόνον σε παιδιά αλλά και σε όσους γοητεύονται από τα ταξίδια στο όνειρο.

Το μουσείο θα είναι απόλυτα προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία, βιοκλιματικό με κάθετες φυτεύσεις και ενεργειακά αυτόνομο. Ο ωφέλιμος χώρος υπολογίζεται σε 2.000 τ.μ., το συνολικό οικόπεδο έχει εμβαδόν 5 στρέμματα, ενώ ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Έτοιμο το 2026

«Ευχαριστώ την Περιφερειάρχη Αθηνά Αηδονά για την ευαισθησία και το προσωπικό της ενδιαφέρον να επισκεφθεί και να γνωρίσει από κοντά αυτό το μοναδικό μουσείο για τα παιδιά που δημιουργούμε στο Δήμο μας.

Είχα την ευκαιρία να την ενημερώσω προσωπικά για το σχεδιασμό, καθώς εδώ θα στεγάσουμε μια πρωτότυπη συλλογή από 20.000 παιχνίδια, που χρονολογούνται από τον 17ο μέχρι τα τέλη του 20ού αιώνα, τη Συλλογή της Μαριάννας Βιλδιρίδη. Θα είναι ένας πραγματικός ονειρότοπος για μικρούς και μεγάλους.

Ένα μουσείο σήμα κατατεθέν για τον Δήμο μας, που όμοιό του δεν υπάρχει στην πατρίδα μας. δήλωσε μεταξύ άλλων μετά το πέρας της επίσκεψης ο Δήμαρχος Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ο οποίος σημείωσε την εξαιρετική συνεργασία με το ζεύγος Βιλδιρίδη για την ολοκλήρωση του οραματικού αυτού Μουσείου.

«Μετά από μια μακρά περίοδο μελετών, διαγωνισμών, διεκδικήσεων χρηματοδότησης κλπ φτάνουμε στο τέλος, καθώς οι οικοδομικές εργασίες προβλέπεται να ολοκληρωθούν με το τέλος της φετινής χρονιάς. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνουμε τις μελέτες του εξοπλισμού, ώστε το μουσείο να ανοίξει τις πύλες του στα τέλη του 2026», συμπλήρωσε ο Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Από την πλευρά της η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αηδονά, δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Το Μουσείο Παιδιού και Παιχνιδιού, που δημιουργείται στην Πυλαία, είναι ένα έργο με ιδιαίτερη αξία και σημασία όχι μόνο για τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη αλλά συνολικά για την Κεντρική Μακεδονία και ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για έναν χώρο μοναδικό, που φέρνει στο επίκεντρο το παιδί, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, συνδέοντας το παιχνίδι με τη μνήμη, την ιστορία αλλά και τη δημιουργική μάθηση».

Ηλεκτρισμός
Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Νέα συνάντηση υπό τη σκιά των δηλώσεων Ερντογάν

Business
Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

Ελευθέριος Βενιζέλος: Στο… slow down των ελεγκτών αποδίδονται οι καθυστερήσεις των πτήσεων

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων
Εκπαίδευση 25.09.25

Την επανίδρυση του πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ζητάει το δημοτικό συμβούλιο Λαμιέων

Ο Δήμος Λαμιέων με ψήφισμα του καλεί την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες πρωτοβουλίες, ώστε η Στερεά Ελλάδα να αποκτήσει ξανά ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Σοβαρά προβλήματα σε στέγαση, λειψυδρία, διαχείριση αποβλήτων και λυμάτων διαπίστωσε η αντιπροσωπεία του ΕΚ
Επίσημη επίσκεψη 17.09.25

Σοβαρά προβλήματα σε στέγαση, λειψυδρία, διαχείριση αποβλήτων διαπίστωσε αντιπροσωπεία του ΕΚ στην Κέρκυρα

Δεκαμελής αντιπροσωπεία του ΕΚ συναντήθηκε με εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές στην Κέρκυρα για να συζητήσει προτεραιότητες της περιφερειακής ανάπτυξης και επενδυτικές πολιτικές

Σύνταξη
ΚΕΔΕ: Οι πολεοδομίες πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των Δήμων
Τα ζητούμενα 09.09.25

ΚΕΔΕ: Οι πολεοδομίες πρέπει να παραμείνουν αρμοδιότητα των Δήμων

Η ΚΕΔΕ με ανακοίνωση της πήρε θέση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στα πλαίσια της ΔΕΘ. Φάνηκε σύμφωνη σε σημεία των εξαγγελιών αλλά και αντίθετη σε άλλες με κύρια την αφαίρεση της αρμοδιότητας των ΥΔΟΜ.

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»
Το αίτημα 08.09.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων με δήλωση του τονίζει την ανάγκη να ενταχθούν και τα μικρά & ακριτικά νησιά του Ιονίου στη ρύθμιση για Μειωμένο Φορολογικό Συντελεστή»

Σύνταξη
Τα Διαπόντια νησιά διεκδικούν και εκείνα μειωμένο ΦΠΑ-Ακριτικά νησιά υπάρχουν και στο Β. Ιόνιο
Εξαίρεση 08.09.25

Τα Διαπόντια νησιά διεκδικούν και εκείνα μειωμένο ΦΠΑ-Ακριτικά νησιά υπάρχουν και στο Β. Ιόνιο

Αντίδραση του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το γεγονός πως δεν φαίνεται πρόβλεψη της κυβέρνησης να μειώσει το ΦΠΑ στα νησάκια βορείως της Κέρκυρας

Σύνταξη
Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
Ανατροπή 26.09.25

Πότε εμφανίστηκε ο σύγχρονος άνθρωπος; Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική μας ιστορία

Κρανίο ηλικίας ενός εκατομμυρίου ετών υποδεικνύει ότι η εξελικτική γραμμή του Homo sapiens πηγαινει πολύ πιο πίσω στο παρελθόν από ό,τι πιστεύαμε.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ευρωζώνη: Υψηλές οι τιμές στα τρόφιμα – Ένας στους τρεις ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει
Τι γίνεται στην Ελλάδα 26.09.25

Όταν τα τρόφιμα «τσιμπούν»: Ένας στους τρεις στην Ευρωζώνη ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει

Γιατί, οι τιμές στα βασικά τρόφιμα, όπως στο ψωμί, στο βούτυρο και στη σοκολάτα είναι σημαντικές για τη νομισματική πολιτική;

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group
Πολιτική 26.09.25

Συνάντηση Κικίλια και Κεφαλογιάννη με τον Αντιπρόεδρο Κυβερνητικών Υποθέσεων του Royal Caribbean Group

Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποίησαν με θέμα την κρουαζιέρα στην Ελλάδα, επισημάνθηκε ότι το τέλος έχει ανταποδοτικότητα, καθώς τα έσοδα από αυτό προορίζονται για την ενίσχυση των υποδομών, των τοπικών κοινωνιών και του τουρισμού

Σύνταξη
Ιράκ: Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν – Κορίτσια ακόμη και 9 ετών, έχουν την ίδια μοίρα
Εξομολόγηση ενός παιδιού 26.09.25

«Παντρεύτηκα στα 13, αν αρνιόμουν θα με σκότωναν - Κορίτσια ακόμη και 9 ετών έχουν την ίδια μοίρα»

Η εξομολόγηση ενός κοριτσιού 13 ετών που αναγκάστηκε να παντρευτεί για να μην την σκοτώσουν. Πλέον στη θέση της μπορεί να είναι ακόμη και κορίτσια 9 ετών αφού ο νέος νόμος του Ιράκ το επιτρέπει

Σύνταξη
«Η αφετηρία δεν σε ορίζει»: Τρανς βασίλισσα ομορφιάς από το Βιετνάμ «σπάει» τα στεγανά του Miss Universe 2025
LGBTQI+ 26.09.25

«Η αφετηρία δεν σε ορίζει»: Τρανς βασίλισσα ομορφιάς από το Βιετνάμ «σπάει» τα στεγανά του Miss Universe 2025

Σε μία ιστορική πρωτιά για το Βιετνάμ και την ήπειρο της Ασίας, η δημοφιλής τραγουδίστρια και τηλεοπτική προσωπικότητα Νγκουιέν Χουόνγκ Γκίανγκ επιβεβαιώθηκε ως η πρώτη τρανς γυναίκα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα της στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe 2025, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα συμπερίληψης και δύναμης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καράογλου: Ύβρις – Έκανε «χιούμορ» με τους νεκρούς μάρτυρες που κλήθηκαν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Δείτε βίντεο 26.09.25

Ύβρις Καράογλου - Έκανε χιούμορ με τους νεκρούς μάρτυρες που κλήθηκαν στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Θεόδωρος Καράογλου έφτασε στο σημείο να κάνει «χιούμορ» ενώ αναφερόταν σε νεκρούς - Παραμένει υπό πίεση η ΝΔ για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας
Τα Νέα της Αγοράς 26.09.25

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ: Προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα διαδραστικό «ταξίδι» μάθησης, φαντασίας και καινοτομίας

Έως τον Μάιο του 2026 προσφέρει περισσότερα από 300 δωρεάν εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά, εκπαιδευτικούς, οικογένειες, για ειδικά σχολεία και ομάδες.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ – Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Πόσο θα διαρκέσουν 26.09.25

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού - Πού θα «χτυπήσουν» ισχυρές καταιγίδες

Η κακοκαιρία με τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσει από το βράδυ του Σαββάτου έως το βράδυ της Κυριακής - Καμπανάκι μετεωρολόγων για πλημμυρικά επεισόδια - Η δυτική Ελλάδα «στο μάτι» της κακοκαιρίας

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις
Ειρωνεία 26.09.25

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είναι το θέμα συζήτησης στις tabloid μετά από ένα ιδιαίτερα «έντονο» και ζωηρό διάλογο μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
