Το Θωρηκτό Αβέρωφ αποκτά ψηφιακό μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας
Αυτοδιοίκηση 27 Αυγούστου 2025 | 13:17

Το Θωρηκτό Αβέρωφ αποκτά ψηφιακό μουσείο παγκόσμιας εμβέλειας

Υλοποιείται πολιτιστική και τεχνολογική παρέμβαση, η οποία θα επιτρέψει την ψηφιοποίηση, επιστημονική τεκμηρίωση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά η σχετική πρόσκληση προς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου που θα αφορά το Θωρηκτό «Γ. Αβέρωφ», ώστε να διαφυλαχθεί η μνήμη των στιγμών δόξας που σφράγισε με τη δράση της η ναυαρχίδα του Πολεμικού Ναυτικού

Η εν λόγω πρόσκληση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2021–2027, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και αφορά τον Ειδικό Στόχο «Πολιτισμός και Βιώσιμος Τουρισμός», ο οποίος αποσκοπεί στη βιώσιμη αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας μέσω καινοτόμων τεχνολογικών και ψηφιακών παρεμβάσεων.

Σύμφωνα πάντα με όσα γνωστοποίησε η Περιφέρεια Αττικής, η συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.600.000 ευρώ, ενώ η υποβολή των σχετικών προτάσεων εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 28 Ιανουαρίου 2026.

Η υλοποίηση της δράσης αποτελεί μια ολοκληρωμένη πολιτιστική και τεχνολογική παρέμβαση, η οποία θα επιτρέψει την ψηφιοποίηση, επιστημονική τεκμηρίωση και προβολή του πολιτιστικού αποθέματος του Θωρηκτού «Γ. Αβέρωφ», της ιστορικής ναυαρχίδας του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, που για περισσότερο από έναν αιώνα αποτελεί το διαχρονικό σύμβολο της ανεξαρτησίας, της ναυτικής ισχύος και των αγώνων του Έθνους μας.

Μέσω της πρόσκλησης επιδιώκεται η συνολική αναβάθμιση του Μουσείου με τη δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου, τη διαμόρφωση σύγχρονων διαδραστικών εκθεμάτων και την ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης προβολής του περιεχομένου με χρήση καινοτόμων εφαρμογών.

Τι αφορά η δράση

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της δράσης περιλαμβάνονται:

  • Η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών (μουσειολογική, μουσειογραφική, εφαρμογών).
  • Η συστηματική ψηφιοποίηση και επιστημονική τεκμηρίωση του υλικού του Μουσείου (αρχειακό, φωτογραφικό, οπτικοακουστικό κ.ά.).
  • Η ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών για τη διαχείριση, ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού περιεχομένου.
  • Η δημιουργία ολοκληρωμένων ψηφιακών παραγωγών.
  • Η προμήθεια και εγκατάσταση των απαιτούμενων πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών και συστημάτων ασφαλείας.
  • Η ανάπτυξη σύγχρονης διαδικτυακής πλατφόρμας, που θα φιλοξενεί το ψηφιακό μουσείο και θα παρέχει διαδραστικές και εκπαιδευτικές εφαρμογές για μαθητές, οικογένειες, ερευνητές και γενικό κοινό.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, δήλωσε σχετικά με τη δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου για το Θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ»:

«Το Θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» επί τέσσερις δεκαετίες συνεισέφερε τα μέγιστα στην επίτευξη των εθνικών στόχων.  Είναι συνδεδεμένο με εμβληματικές στιγμές της σύγχρονης Ιστορίας μας. Ο ρόλος του ήταν καθοριστικός στις επιχειρήσεις Απελευθέρωσης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, με κυβερνήτη τον Σοφοκλή Δούσμανη.

Η ανάδειξη της ιστορίας του Θωρηκτού «Γεώργιος Αβέρωφ», με την αξιοποίηση  των σύγχρονων ψηφιακών μέσων, θα προσφέρει τη δυνατότητα ιδίως στις νέες Ελληνίδες και τους νέους Έλληνες να γνωρίσουν τις στιγμές δόξας που προσέφερε στην Πατρίδα η ιστορική ναυαρχίδα του Πολεμικού Ναυτικού.

Η συλλογική εθνική μνήμη αποτελεί κύριο ταυτοτικό στοιχείο του νέου Ελληνισμού. Η ανάδειξή της αποτελεί μία από τις κύριες  προτεραιότητες του  Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ως στέρεο θεμέλιο της Εθνικής Ύπαρξης».

Από την πλευρά του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε:

«Με τη σημερινή μας απόφαση, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα μπροστά, για τη διατήρηση και ανάδειξη της ιστορικής μας μνήμης μέσα από τα εργαλεία που μας προσφέρει η ψηφιακή εποχή. Το Θωρηκτό «Γεώργιος Αβέρωφ» αποτελεί ένα ζωντανό σύμβολο της ναυτοσύνης του Έθνους μας, της πίστης, της ελευθερίας και της αυτοθυσίας. Στόχος μας είναι να το αναδείξουμε όπως του αξίζει: με τεχνολογικά προηγμένα μέσα, με σεβασμό στην ιστορική του αξία, και με καινοτόμες προσεγγίσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες.

Η Περιφέρεια Αττικής επενδύει σταθερά στην πολιτιστική και εκπαιδευτική ανάπτυξη, στη σύνδεση της ιστορίας με την τεχνολογία, και στη δημιουργία εμπειριών που εμπνέουν, συγκινούν και διαπαιδαγωγούν. Το ψηφιακό Μουσείο του «Αβέρωφ» θα αποτελεί, όχι μόνο ένα κόσμημα πολιτισμού, αλλά κι ένα εργαλείο γνώσης, που θα φέρει την ελληνική ναυτική ιστορία πιο κοντά στη νέα γενιά και στο ευρύ κοινό εντός και εκτός συνόρων».

*φωτογραφία αρχείου

 

