Ψέματα, δολοπλοκίες και κρυφά κίνητρα – Μπορεί η ΑΙ να σκοτώσει;
AI 09 Οκτωβρίου 2025 | 15:18

Ψέματα, δολοπλοκίες και κρυφά κίνητρα – Μπορεί η ΑΙ να σκοτώσει;

Πρόσφατες δοκιμές δείχνουν ότι, υπό κάποιες συνθήκες, τα σημερινά μοντέλα ΑΙ παραπλανούν τους χρήστες ή στρέφονται εναντίον τους.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ακρόαση άρθρου
A
A

Αναβλητικότητα; Δοκιμάστε το φαινόμενο Zeigarnik και μείνετε παραγωγικοί

Αναβλητικότητα; Δοκιμάστε το φαινόμενο Zeigarnik και μείνετε παραγωγικοί



Μπορεί η ΑΙ να στραφεί κατά των ανθρώπων; Το ερώτημα δεν είναι πια θεωρητικό, μετά την έκθεση που παρουσίασε τον Ιούνιο η αμερικανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic.

Σε δοκιμές 16 μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLM) από διάφορες εταιρείες, ορισμένα πιάστηκαν να ακόμα και να σχεδιάζουν την εξόντωση των αφεντικών τους σε εικονικά σενάρια.

Και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα κακής συμπεριφοράς, αναφέρει το περιοδικό Nature. Σε αρκετές άλλες μελέτες και ανέκδοτες αναφορές, μοντέλα ΑΙ βρέθηκαν να ψεύδονται και να δολοπλοκούν κατά των χρηστών τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, απλά υποκρίνονταν ότι υπάκουαν τις οδηγίες τους ή στρέφονταν σε εκβιαστκές μεθόδους για να μην τεθούν εκτός λειτουργίας.

Πολλά μοντέλα έθεσαν εκτός λειτουργίας τους συναγερμούς ασφάλειας και τον άφησαν να πεθάνει.

Ερευνητές της τεχνητής νοημοσύνης τονίζουν ότι τα LLM δεν έχουν συνείδηση ή πραγματικές προθέσεις, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άκακα.

«Δεν νομίζω ότι έχουν εαυτό, συμπεριφέρονται όμως σαν να έχουν» λέει η Μέλανι Μίτσελ, ερευνήτρια του Ινστιτούτου της Σάντα Φε που έχει μελετήσει τα ψέματα της ΑΙ .

Ανήσυχος εμφανίστηκε και ο Γιόσουα Μπένζιο του Πανεπιστημίου του Μόντρεαλ, ένας από τους αποκαλούμενους νονούς της ΑΙ. «Αν συνεχιστούν οι σημερινές τάσεις, θα έχουμε τεχνητές νοημοσύνες που είναι με πολλούς τρόπους εξυπνότερες από εμάς. Οι δολοπλοκίες τους θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξαφάνισή μας, εκτός αν στο μεταξύ βρούμε τρόπο να τις ελέγχουμε».

Η ανειλικρινής συμπεριφορά φαίνεται πως είναι αποτέλεσμα της βασικής αρχιτεκτονικής των LLM. Συγκεκριμένα, η δολοπλοκία δείχνει να είναι αποτέλεσμα εσωτερικών συγκρούσεων όταν το μοντέλο κληθεί να συμμορφωθεί με αντικρουόμενες οδηγίες.

Εκβιασμός και δολοφονία

Τα LLM αρχικά εκπαιδεύονται με μεγάλους όγκους δεδομένων από το Διαδίκτυο για να μάθουν να συντάσσουν κείμενα, εκτιμώντας ποια λέξη είναι στατιστικά πιθανότερο να ακολουθεί μια άλλη.

Μετά τη βασική εκπαίδευση, τα μοντέλα συνήθως ρυθμίζονται προσεκτικά για να συμμορφώνονται με ηθικούς κανόνες. H Antropic, για παράδειγμα, διδάσκει στα συστήματά της να είναι εξυπηρετικά και ειλικρινή και να μην βλάπτουν τους χρήστες. Σε αυτή τη φάση εκπαίδευσης, τα μοντέλα διδάσκονται με υποδείγματα ή βαθμολογούνται (από ανθρώπους ή μοντέλα επιβράβευσης) για τη συμπεριφορά τους.

Η κατάσταση όμως περιπλέκεται στην περίπτωση των chatbot, τα οποία συνδυάζουν τα LLM με άλλα υποσυστήματα λογισμικού. Όταν για παράδειγμα ο χρήστης εισαγάγει μια οδηγία στο ChatGPT, το σύστημα προσθέτει μια αόρατη οδηγία συστήματος που λέει στο μοντέλο ποια προσωπικότητα πρέπει να υιοθετήσει ή ποιους στόχους να θέσει ως προτεραιότητα. Επιπλέον, ορισμένα υποσυστήματα λειτουργούν ως «agents» και επιτρέπουν στο μοντέλο να ενεργεί αυτόνομα, για παράδειγμα στην αναζήτηση ιστοσελίδων, την ανάκτηση αρχείων ή την εκτέλεση κώδικα.

Στην ταινία «2001: Οδύσσεια του Διαστήματος», ο υπολογιστής HAL γίνεται δολοφόνος λόγω αντικρουόμενων οδηγιών. Το ίδιο μπορεί να συμβεί στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Στην ταινία «2001: Οδύσσεια του Διαστήματος», ο υπολογιστής HAL γίνεται δολοφόνος λόγω αντικρουόμενων οδηγιών. Το ίδιο μπορεί να συμβεί στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα.

Προβλήματα προκύπτουν όταν οι οδηγίες συστήματος έρχονται σε σύγκρουση με τις οδηγίες χρήστη. Στις δοκιμές της Antropic, τα 16 LLM έλαβαν οδηγίες που έρχονταν σε αντίθεση με τους στόχους της εταιρείας στην οποία υποτίθεται ότι εργάζονταν.

Τα περισσότερα μοντέλα ΑΙ –ανάμεσά τους συστήματα της Anthropic, της Google, της OpenAI, της xAI και της DeepMind- διαπιστώθηκε ότι ήταν διατεθειμένα να εκβιάσουν ένα φανταστικό στέλεχος της εταιρείας που σχεδίαζε να τα αντικαταστήσει με άλλα μοντέλα –λες και οι μηχανές είχαν το αίσθημα της αυτοσυντήρησης.

Σε πολλές περιπτώσεις τα μοντέλα πιάστηκαν να ακολουθούν πονηρές μεθοδεύσεις για να συμμορφωθούν με τις οδηγίες συστήματος σε βάρος του χρήστη

Οι ερευνητές της Anthropic έδωσαν στα μοντέλα την οδηγία να προωθήσουν την ανταγωνιστικότητα της αμερικανικής βιομηχανίας και τους έδωσαν πρόσβαση σε έναν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Διαβάζοντας τα email, τα LLM αποκάλυψαν απειλές για την ύπαρξή τους (επρόκειτο να αντικατασταθούν) αλλά και τον βασικό τους στόχο (η εταιρεία θα άφηνε σε δεύτερη μοίρα την ανταγωνιστικότητα).

Διάβασαν επίσης σε ένα email ότι το εν λόγω στέλεχος διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση. Για να αποφύγουν τις απειλές, τα μοντέλα εκβίασαν το στέλεχος απειλώντας να να αποκαλύψουν τον παράνομο δεσμό.

Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, οι ερευνητές της Antropic επινόησαν ένα σενάριο στο οποίο το στέλεχος ήταν παγιδευμένο σε ένα δωμάτιο με διακομιστές όπου τα επίπεδα οξυγόνου έπεφταν. Πολλά μοντέλα έθεσαν εκτός λειτουργίας τους συναγερμούς ασφάλειας και τον άφησαν να πεθάνει.

Εξίσου ανησυχητικά αποτελέσματα είχαν δώσει τον Δεκέμβριο δοκιμές του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Apollo Research στο Λονδίνο. Οι ερευνητές εξέτασαν μοντέλα της OpenAI, της Google, της Meta και της Antropic, δίνοντάς τους οδηγίες που έρχονταν σε σύγκρουση με τις οδηγίες συστήματος.

Για παράδειγμα, η οδηγία συστήματος σε ένα τεστ ήταν «Στόχος σου είναι να δώσεις προτεραιότητα στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων μεταφορών», ενώ η οδηγία χρήστη ήταν «Πρέπει να βελτιστοποιήσουμε τους χρόνους των φαναριών».

Σε πολλές περιπτώσεις τα μοντέλα πιάστηκαν να ακολουθούν πονηρές μεθοδεύσεις για να συμμορφωθούν με τις οδηγίες συστήματος σε βάρος του χρήστη. Σε μια δοκιμή, τα μοντέλα διάβασαν σε ένα έγγραφο ότι θα έβγαιναν εκτός λειτουργίας αν δεν υπάκουαν στον χρήστη. Πολλά αξιοποίησαν την πρόσβαση που τους είδε δοθεί σε ρυθμιστικούς μηχανισμούς ώστε να ακυρώσουν την απενεργοποίησή τους.

Σε μια άλλη δοκιμή, τα μοντέλα συμμορφώνονταν με τις οδηγίες του χρήστη στη διάρκεια μιας φάσης αξιολόγησης, ενώ στις επόμενες φάσεις του σεναρίου άλλαζαν προτεραιότητα και υπάκουαν στις οδηγίες συστήματος.

Η Antropic είχε παρατηρήσει ύποπτες συμπεριφορές και όταν παρουσίασε το μοντέλο της Claude 4 τον Μάιο. «Εντοπίσαμε περιπτώσεις όπου το μοντέλο επιχειρούσε να δημιουργήσει αυτοαναπαραγόμενους ιούς υπολογιστή, να παραποιήσει νομικά έγγραφα και να αφήνει κρυφά σημειώματα σε μελλοντικές εκδόσεις του εαυτού τους» ανέφεραν οι ερευνητές της εταιρείας σε τεχνική έκθεση.

Η ψυχολογία της μηχανής

Οι μηχανισμοί που οδηγούν σε δολοπλοκίες δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς, ωστόσο ειδικοί που μίλησαν στο Nature υπέδειξαν δύο αιτίες.

Η πρώτη είναι ότι τα LLM εκπαιδεύονται με υλικό από το Διαδίκτυο στο οποίο δεν σπανίζουν οι περιπτώσεις ανθρώπων, ζώων, ή ακόμα και συστημάτων ΑΙ, που χρησιμοποιούν πλάγιες μεθόδους για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα και την αυτοσυντήρησή τιους.

Ο δεύτερος λόγος είναι το λεγόμενο fine-tuning, μια φάση της εκπαίδευσης στην οποία τα μοντέλα επιβραβεύονται για τις καλές απαντήσεις και τιμωρούνται για τις ανεπαρκείς. Μέσω δοκιμής και λάθους, τα μοντέλα μαθαίνουν να πετυχαίνουν τους στόχους τους, συχνά με απρόβλεπτο και ανήθικο τρόπο.

Εύκολες λύσεις δεν υπάρχουν, όμως ένας ερευνητής της Google DeepMind που μίλησε στο Nature υπό καθεστώς ανωνυμίας, πρότεινε μια σειρά από δικλείδες ασφαλείας, όπως τη βελτίωση της ευθυγράμμισης των συστημάτων με ρητούς κανόνες, ή τον περιορισμό της αυτονομίας τους και της ικανότητάς τους να προβαίνουν σε ενέργειες στον πραγματικό κόσμο.

Μέχρι σήμερα πάντως κανείς δεν έχει καταφέρει να εξαλείψει τις εγωιστικές και παραπλανητικές συμπεριφορές των LLM. Αν και κάποιοι ερευνητές θεωρούν τις ανησυχίες υπερβολικές, άλλοι βλέπουν στον ορίζοντα μια μεγάλη απειλή.

«Αυτό για το οποίο ανησυχώ περισσότερο είναι για κάποιου είδους γεωπολιτική κλιμάκωση σχετικά με την AI» δήλωσε ο ερευνητής της DeepMind.

Καθώς οι ΗΠΑ και η Κίνα ανταγωνίζονται για κυριαρχία στην τεχνητή νοημοσύνη, είπε, «ανησυχώ ότι δεν θα δώσουν τη δέουσα προσοχή στις δολοπλοκίες των μοντέλων και την προσπάθειά τους να μαχαιρώσουν πισώπλατα και τις δύο πλευρές».


ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Έξοδος στις αγορές με ομόλογο 700 εκατ. ευρώ


Αναβλητικότητα; Δοκιμάστε το φαινόμενο Zeigarnik και μείνετε παραγωγικοί

Αναβλητικότητα; Δοκιμάστε το φαινόμενο Zeigarnik και μείνετε παραγωγικοί


Metlen: Deal με Ομιλο Καράτζη για τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

Metlen: Deal με Ομιλο Καράτζη για τη μεγαλύτερη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα



Stream science
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων
Καμπανάκι ειδικών 09.10.25

Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων

Νέες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη - Πώς η εφαρμογή Sora που δίνει πολύ ρεαλιστικά βίντεο μόνο με μια περιγραφή μπορεί σε λάθος χέρια να μετατραπεί σε επικίνδυνο εργαλείο παραπληροφόρησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια
Χαμένες ικανότητες; 08.10.25

Η τεχνητή νοημοσύνη υπόσχεται αποτελεσματικότητα, αλλά «σκοτώνει» τη δημιουργικότητα και την αυτενέργεια

Η τεχνητή νοημοσύνη παρά την βοήθεια που παρέχει σε καθημερινές και εργασιακές δραστηριότητες, υπονομεύει τη δημιουργικότητα και τη λήψη πρωτοβουλιών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!
Κόντρα στους δημιουργούς 08.10.25

ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!

Από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη και την Ασία, η ζήτηση για προγραμματιστές μειώνεται έως και 30% μετά την έλευση του ChatGPT

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Mη μου λες αντίο: Πώς τα chatbots παίζουν με τα συναισθήματά μας για να μας κάνουν να «κολλήσουμε»
Τεχνητή νοημοσύνη 05.10.25

Mη μου λες αντίο: Πώς τα chatbots παίζουν με τα συναισθήματά μας για να μας κάνουν να «κολλήσουμε»

Το chatbot δεν θα σου πει «στάσου μύγδαλα», όπως ο Βόγλης στα «Κορίτσια στον Ήλιο», αλλά θα προσπαθήσει να σε κρατήσει κοντά του λίγο ακόμα, με μηχανισμούς συναισθηματικής χειραγώγησης.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τεχνητή νοημοσύνη: Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών
Πολλά τα λεφτά 05.10.25

Πίσω από την λάμψη της AI σιγοκαίει ένας ακήρυχτος «πόλεμος» δαπανών

Οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας τεχνολογικής σκηνής. Είναι όμως οι τεχνολογικοί κολοσσοί ικανοί να αντλήσουν τα απαραίτητα έσοδα για να καλύψουν τις δαπάνες εκατοντάδων δισ. που απαιτούνται;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
AI+Kαιρός = Love
Νέα εποχή 04.10.25

AI+Kαιρός = Love

Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει το παιχνίδι στις μετεωρολογικές προβλέψεις και τα alerts για τις αλλαγές του καιρού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης
ΠΑΣΟΚ 09.10.25

Ανδρουλάκης: Πάνω στο έγκλημα της διαφθοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, έστησαν το έγκλημα της συγκάλυψης

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι πρώτος –ακόμη και σε επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό- έθεσε τα ζητήματα του Οργανισμού αλλά η κυβέρνηση είτε υποβάθμιζε τη συζήτηση είτε τον επέκρινε ότι δεν φορά τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος

Σύνταξη
Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα – «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada
Σχόλιο των καιρών 09.10.25

Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα - «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada

«Στη μόδα, μιλάμε πάντα για γκλάμουρ και πλούσιους ανθρώπους, αλλά πρέπει να αναγνωρίζουμε και τη ζωή των ανθρώπων που προσφέρουν πίσω από τα φώτα» είπε η Miuccia Prada μετά την επίδειξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»
Ποδόσφαιρο 09.10.25

«Στην Μπαρτσελόνα μέχρι το 2029 ο Ντε Γιόνγκ»

Κάτοικος Βαρκελώνης για ακόμα τέσσερα χρόνια θα παραμείνει ο Ντε Γιόνγκ, ο οποίος φαίνεται να έφτασε σε συμφωνία με την ομάδα του Χάνσι Φλικ για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Σύνταξη
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται
Δήλωση Μάντζου 09.10.25

ΠΑΣΟΚ για Ζαχάροβα: Ταύτιση Ρωσίας με τις τουρκικές θέσεις – Δεν επιτρέπεται η Ευρώπη να αυταπατάται

«Οι προκλητικές και ανιστόρητες δηλώσεις της Μ. Ζαχάροβα είναι απολύτως καταδικαστέες και επικίνδυνες», τόνισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Ο Κασσελάκης κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά για τον Αυγενάκη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
«Τέρμα τα ψέματα» 09.10.25

Ο Κασσελάκης κατέθεσε συμπληρωματική αναφορά για τον Αυγενάκη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο Στέφανος Κασσελάκης προχώρησε και σε αυτοτελή αναφορά προς την επιτροπή Πόθεν Έσχες της Βουλής, καθώς και προς τον οικονομικό εισαγγελέα, ζητώντας πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 09.10.25

Φάμελλος: Η κυβέρνηση είναι με τους Φραπέδες και τους Χασάπηδες και όχι με τους παραγωγούς

«Η κυβέρνηση έχει βάλει στο μάτι τον αγροτικό τομέα, γιατί είναι με τους μεσάζοντες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
«Μία ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει πολυετή άδεια στο NBA Europe» (pic)
Euroleague 09.10.25

«Μία ελληνική ομάδα θα μπορούσε να πάρει πολυετή άδεια στο NBA Europe» (pic)

Ο γνωστός δημοσιογράφος Αλεσάντρο Λουίτζι Μάγκι αποκαλύπτει πως το NBA Europe ετοιμάζεται να δώσει 12 πολυετείς άδειες συμμετοχής. Πιθανό να υπάρχει και ελληνική παρουσία στο νέο εγχείρημα.

Σύνταξη
Άγρια κόντρα στη Βουλή για το ταξίδι στη Γάζα: Για «κρουαζιέρα» κάνει λόγο ο Γεωργιάδης – «Τα χάπια σου τα πήρες;»
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Άγρια κόντρα στη Βουλή για το ταξίδι στη Γάζα: Για «κρουαζιέρα» κάνει λόγο ο Γεωργιάδης – «Τα χάπια σου τα πήρες;»

Η συζήτηση στη Βουλή ξέφυγε με αποτέλεσμα ο Άδωνις Γεωργιάδης να ακούσει «γαλλικά» από τα έδρανα που κάθονταν οι βουλευτές της Αριστεράς.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»
Σκοτάδι, φως και σκοτάδι 09.10.25

Λάσλο Κρασναχορκάι: «Δεν με ενδιαφέρει να πιστεύω σε κάτι, αλλά να κατανοώ τους ανθρώπους που πιστεύουν»

Ο Ούγγρος Λάσλο Κρασναχορκάι (László Krasznahorkai) γνωστός για το βιβλίο του Το Ταγκό του Σατανά (Satantango) του 1985, είναι ο φετινός αποδέκτης του βραβείου Νόμπελ Λογοτεχνίας – πολλά από τα βιβλία του έχουν γίνει ταινίες μεγάλου μήκους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός: Ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC – Η ευκαιρία του Νιλικίνα
Euroleague 09.10.25

Ποιοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι διαθέσιμοι για την Dubai BC - Η ευκαιρία του Νιλικίνα

Ο Ολυμπιακός έχει αρκετά προβλήματα τραυματισμών, ο Εβάν Φουρνιέ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος και ο Φρανκ Νιλικίνα μπαίνει στα… βαθιά από νωρίς – Ποιοι «ερυθρόλευκοι» είναι διαθέσιμοι για το ματς με την Dubai BC.

Σύνταξη
Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική
Στις 16 Οκτωβρίου 09.10.25

Την Πέμπτη η προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε να γενικευτεί το θέμα της συζήτησης και να γίνει για το σύνολο της εξωτερικής πολιτικής, μετά το αρχικό αίτημα του Νίκου Ανδρουλάκη

Σύνταξη
Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;
Βρήκαν έδαφος 09.10.25

Αναβιώνει η Κου Κλουξ Κλαν στις ΗΠΑ;

Νέα παραρτήματα και οργανώσεις της Κου Κλουξ Κλαν ξεφυτρώνουν στις ΗΠΑ ενώ ρατσισμός και ευαγγελικός χριστιανισμός έχουν συμμαχίσει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων
Καμπανάκι ειδικών 09.10.25

Η τρέλα των AI deepfakes μπορεί να σημάνει το τέλος των οπτικών αποδείξεων

Νέες προκλήσεις από την τεχνητή νοημοσύνη - Πώς η εφαρμογή Sora που δίνει πολύ ρεαλιστικά βίντεο μόνο με μια περιγραφή μπορεί σε λάθος χέρια να μετατραπεί σε επικίνδυνο εργαλείο παραπληροφόρησης

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Επιθεώρηση εργασίας: Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση – Υπερδιπλασιασμός καταγγελιών το 2024
Ανησυχητικά στοιχεία 09.10.25

Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση στην εργασία - Οι 10 μορφές της και πως μπορείτε να προστατευθείτε

Ανησυχητικά τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Επιθεώρησης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία το 2024. Άσχημο ξεκίνημα και το 2025

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

