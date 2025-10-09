magazin
08.10.2025 | 23:35
Άγρια συμπλοκή 13χρονων με μαχαιρώματα - Στο νοσοκομείο δύο μαθητές
08.10.2025 | 22:05
Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στο Αλιβέρι
08.10.2025 | 23:05
Μεσολόγγι: Άγνωστοι πυροβόλησαν μπουλντόζα της Περιφέρειας
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 09.10.2025]
09 Οκτωβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 09.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Πάρε boost από τις θετικές εξελίξεις της σημερινής ημέρας για να ανεβάσεις την αυτοεκτίμησή σου. Προχώρα άνετα τις δουλειές σου, αλλά χαλάρωσε κιόλας όσον αφορά τα οικονομικά σου. Μάλιστα εκεί μπορείς να κινηθείς αρκετά αποτελεσματικά, οφείλω να ομολογήσω. Πέρα από αυτό αξιοποίησε και την στήριξη των δικών σου ανθρώπων.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Με λίγα λόγια μην ξοδεύεις αλόγιστα. Μην αφήσεις την καχυποψία σου να σε κάνει έντονο γενικά. Μην προσπαθήσεις να αιφνιδιάσεις αυτούς που θεωρείς ότι κινούνται παρασκηνιακά εναντίον σου. Μάλλον δεν θα σου βγει όπως νομίζεις. Όχι μόνο αυτό, αλλά ίσως να εκτεθείς κι από πάνω.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Αφού έχεις μεγάλη άνεση και ελευθερία κινήσεων, γιατί δεν ανοίγεις τα φτερά σου, ώστε να κυνηγήσεις όλα αυτά που θέλεις; Κάνε τις επαφές και τις επικοινωνίες σου, καθώς αυτές θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για τα σχέδιά σου. Παράλληλα δώσε βάση στις μικρές λεπτομέρειες γύρω σου και προσπάθησε να εντοπίσεις διάφορα λάθη.

DON’TS: Μη βιάζεσαι και μη γίνεσαι ανυπόμονος, απλά και μόνο επειδή θες να δεις άμεσα αποτελέσματα. Μη γίνεις ούτε πιεστικός προς τα άτομα με τα οποία δουλεύεις μαζί ή απλά σε έχουν στηρίξει. Μην επιμένεις να γίνουν όλα με τον δικό σου τρόπο, καθώς όλη αυτή η συμπεριφορά θα δημιουργήσει παράπονα ή και αντιδράσεις στους απέναντι.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Κάνε τον παρατηρητή σήμερα για να σου μείνει χρόνος να ασχοληθείς με όσα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα. Αν έχεις ήδη ξεμπερδέψει με αυτά, τότε βρες καινούργια πράγματα να ασχοληθείς. Μπορεί να είναι κάτι το πιο δημιουργικό πάνω στο οποίο μπορείς να ξεσπάσεις όλη σου την ένταση ή και να εκφραστείς μέσω αυτού. Γιατί όχι έτσι;

DON’TS: Μη διστάσεις να εκφράσεις με τόλμη και θάρρος αυτά που σε έχουν πειράξει και γιατί σε έχουν πειράξει. Μη διστάσεις ούτε να πάρεις αποστάσεις από αυτούς που πρέπει, χωρίς όμως να επιτρέψεις στις εντάσεις να υπερτερήσουν. Μην επηρεαστείς από τις εντάσεις της μέρας. Στα επαγγελματικά, μην έρθεις σε ρήξη με τους άλλους.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Προσπάθησε να δεις τα πάντα με έναν διαφορετικό τρόπο και ειδικά τις επαγγελματικές προτάσεις που θα σου γίνουν. Αξιοποίησε την αισιοδοξία σου για να κάνεις ξεκάθαρες συζητήσεις. Δείξε τις προθέσεις σου, αλλά προσπάθησε να αντιληφθείς και αυτές των απέναντι για να μην εκπλαγείς αργότερα, σωστά; Άσε το φλερτ να σου φτιάξει το κέφι.

DON’TS: Μην πεις «όχι» στις προτάσεις των φίλων και των γνωστών σου για όμορφες συναντήσεις. Τώρα αν είσαι εσύ αυτός που θα ακούσει κάποιες αντιρρήσεις ή και κάποιες διαφορές στις απόψεις, τότε μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσεις σε αυτά. Ταυτόχρονα μην εστιάζεις τόσο στο να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο εσύ.

Λέων

Λέων

DO’S: Στα επαγγελματικά, προβλέπονται καλές, αλλά γρήγορες εξελίξεις. Δεν είναι κακό όμως έτσι; Επένδυσε παραπάνω στα πλάνα σου, προκειμένου να τα δεις να παίρνουν ζωή. Παράλληλα με αυτό όμως πρέπει να σταματήσεις να τα παγώνεις λόγω άγχους. Ξεκαθάρισε τις λεπτομέρειες στα οικονομικά σου για να νιώσεις λίγο πιο ασφαλής.

DON’TS: Μην αγνοείς ούτε τα σημάδια, αλλά ούτε το ένστικτό σου, όταν προσπαθούν είτε να σε αποτρέψουν από κάποια κίνηση είτε να σε απομακρύνουν από συγκεκριμένα άτομα. Μη διστάσεις να αντιμετωπίσεις κατά πρόσωπο κάποιους που εκδηλώνουν ανταγωνιστικές συμπεριφορές εναντίον σου. Μην αρχίσεις όμως τις φωνές και τις απειλές.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις και αντάλλαξε απόψεις με έμπειρα άτομα. Αυτό θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τι αξίζει τον χρόνο σου και τι όχι. Επιπλέον πρέπει να ξεχωρίσεις τους ανθρώπους ανάμεσα σε αυτούς που σε νοιάζονται πραγματικά και σε αυτούς που κάνουν τους καλούς γιατί έχουν κάτι να κερδίσουν από σένα. Δώσε χώρο στις νέες γνωριμίες.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο μιλάς, ακόμα κι αν συμβούν πράγματα που σε εκνευρίζουν. Μην επιμένεις να χτυπάς στου κουφού την πόρτα. Κοινώς μην επιμένεις να συζητήσεις με άτομα που δεν θέλουν καν να σε ακούσουν. Σήμερα σου προτείνω να μην προβείς σε οικονομικές συζητήσεις, καθώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πάρε απόσταση από τα γεγονότα για να μπορέσεις να ανακτήσεις την χαμένη σου ηρεμία. Εστίασε όμως και στις δουλειές που έχεις και πρέπει να διευθετήσεις. Έχεις άνεση και ελευθερία κινήσεων, αλλά καλού κακού βάλε προτεραιότητες. Βρες και τις χαμένες σου ισορροπίες. Πάρε όσο πιο χαλαρά μπορείς όλα αυτά που θα ακούσεις σήμερα.

DON’TS: Μη μείνεις πίσω στα σημαντικά. Μην αρνηθείς τη βοήθεια που θα σου προσφερθεί από κάποια πιο έμπειρα άτομα στη δουλειά. Μην είσαι απρόσεκτος στις οικονομικές συναλλαγές ή στις υπογραφές συμβολαίων και συμφωνιών που θα κληθείς να κάνεις. Μην κωλώσεις να ρίξεις μια δεύτερη (και τρίτη, τέταρτη ματιά) αν νιώθεις πως χρειάζεται.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Μιας και που τα πράγματα με τους φίλους, τους συνεργάτες και το γκομενάκι βαίνουν καλώς, γιατί δεν αυξάνεις τις κοινωνικές σου εμφανίσεις ώστε να γνωρίσεις νέο κόσμο; Σε αυτό σίγουρα θα συμβάλει και η καλή σου διάθεση. Τακτοποίησε τις δουλειές που εκκρεμούν άμεσα, προκειμένου να σου μείνει χρόνος για να κάνεις όλα αυτά που θέλεις.

DON’TS: Αν θέλεις να κάνεις κάποια ανοίγματα ή ακόμα να ασχοληθείς με ένα νέο πρότζεκτ, τότε μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις το τοπίο που επικρατεί εκεί. Μη γίνεις έντονος και πιεστικός, αν χρειαστείς βοήθεια σε κάτι ή αν παρατηρήσεις ότι ορισμένοι σου εναντιώνονται για κάποιο δικό τους λόγο. Μην επηρεαστείς από τα παρασκηνιακά σκηνικά.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Κάνε τις κατάλληλες επαφές ώστε να κλείσεις την συμφωνία που επιθυμείς. Αν το πετύχεις αυτό να ξέρεις πως θα καταφέρεις να ενδυναμώσεις την εικόνα σου στη δουλειά. Ωστόσο πριν παρουσιάσεις το οτιδήποτε, φρόντισε να το έχεις φτάσει στο τοπ σημείο του. Προσπάθησε να βλέπεις μπροστά και να είσαι πάντα καλά προετοιμασμένος.

DON’TS: Μην αγνοείς τα οικονομικά σου θέματα, καθώς αυτά μπορούν να δρομολογηθούν αρκετά εύκολα. Μην αφήσεις τα παρασκηνιακά σκηνικά να σου αποσπάσουν την προσοχή. Όμως μην επιδιώξεις να τα αποκαλύψεις κιόλας, γιατί θα βγεις εσύ ο κακός χωρίς λόγο. Να ξέρεις πως αυτό που πρέπει να φανεί, θα φανεί. Οπότε μην αρχίσεις τις μπηχτές.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Χαλάρωσε μέσω της ενασχόλησης με κάτι πιο δημιουργικό. Αυτό πάντως θα σε βοηθήσει όχι μόνο να εκφραστείς πιο εύκολα, αλλά και να πας τα επαγγελματικά ή τα ερωτικά σου ένα βήμα παραπέρα. Επικοινώνησε όσο πιο ήπια μπορείς, καθώς αυτό μπορεί να χτίσει γέφυρες μεταξύ εσού και των απέναντι. Προσέγγισε εσύ τα άτομα που θέλεις.

DON’TS: Μην έχεις πολλά πολλά με τα άτομα που δεν σου γεμίζουν το μάτι. Μην παρασυρθείς από τις εντάσεις που θα παρουσιαστούν στις ομάδες στις οποίες κινείσαι. Μην πάρεις μέρος σε κόντρες και μην απαντήσεις στις προκλήσεις κάνοντας επίδειξη δύναμης. Μην εστιάσεις στα αρνητικά, ακόμα κι αν σε σπρώχνουν προς τα εκεί ορισμένοι.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Προσπάθησε να κρατήσεις τη διάθεσή σου ψηλά, ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά τα σχέδιά σου. Καλά σε αυτό θα παίξει ρόλο και το πόσο έτοιμος ή θετικός είσαι! Παρατήρησε το πόσο άνετα κινούνται κάποιες καταστάσεις γύρω σου, καθώς αυτό θα σε γεμίσει με σιγουριά για τον εαυτό σου. Βρες τρόπους να διαχειριστείς το άγχος σου.

DON’TS: Μη γίνεις πιεστικός κι έντονος στον τρόπο σου θέλοντας να αναγνωριστεί ο μεγάλος κόπος που (νομίζεις ότι) κάνεις. Μη γίνεις ανυπόμονος. Μην αρχίσεις τη γνωστή σου γκρινια- που μεταξύ μας καθόλου δεν αντέχεται- επειδή (θεωρείς πως) δεν έλαβες την υποστήριξη που περίμενες από ορισμένα άτομα. Πρόσεχε που επενδύεις την επόμενη φορά!

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Επικοινώνησε ανοιχτά και συζήτα ελεύθερα. Όχι μόνο αυτό δηλαδή, αλλά απλοποίησε και τον τρόπο σκέψης σου, προκειμένου να δεις νέες, διαφορετικές πτυχές των ίδιων καταστάσεων. Μείνε ανοιχτός στις εναλλακτικές που σου προσφέρουν οι απέναντι. Αυτό πάντως θα βελτιώσει κατά πολύ το κλίμα μεταξύ σας και θα σας φέρει αμέσως πιο κοντά.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγχωθείς λόγω του ότι σήμερα ορισμένοι συνάδελφοι είναι πιο φιλικοί μαζί σου. Συμβαίνουν κι αυτά τα ωραία! Από την άλλη όμως μη διστάσεις να κρατήσεις αποστάσεις ασφαλείας, έτσι; Στα ερωτικά, μην κάνεις skip το βήμα κατά το οποίο ελέγχεις αν τα συναισθήματα είναι αμοιβαία, αν δεν θες να κλαις αργότερα!

Wall Street
Wall Street: Ποια είναι η νέα τάση στο trading

Wall Street: Ποια είναι η νέα τάση στο trading

Vita.gr
«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

«Superwoman Syndrome»: Δεν χρειάζεται να είσαι πάντα η… δυνατή

Economy
Ελληνική οικονομία: Το υπερπλεόνασμα «πληγώνει» την ανάπτυξη

Ελληνική οικονομία: Το υπερπλεόνασμα «πληγώνει» την ανάπτυξη

inWellness
inTown
Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της
Ποζάρω άρα υπάρχω 08.10.25

Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της

Το πρώην μοντέλο, Χέιλι Μπίμπερ, συνδύασε ινσταγκραμικές πόζες και μάρκετινγκ σε μια φωτογράφιση για την Rhode Beauty, την εταιρία καλλυντικών που της ανήκει και την έχει εκτοξεύσει στις τάξεις των δισεκατομμυριούχων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αξίζει αυτό στον Jean Paul Gaultier; Το ντεμπούτο του Duran Lantink μοιάζει με αποκριάτικο κοστούμι
Χμμμμμ... 08.10.25

Αξίζει αυτό στον Jean Paul Gaultier; Το ντεμπούτο του Duran Lantink μοιάζει με αποκριάτικο κοστούμι

Η είδηση ότι ένας λιγότερο γνωστός σχεδιαστής θα αναλάμβανε τα ηνία ενός ιστορικού brand, όπως του Jean Paul Gaultier, ήταν μια αναζωογονητική αλλαγή στη ροή των ειδήσεων, κάτι μήνες πριν. Το αποτέλεσμα όμως δεν ήταν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχεται ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών -«Ποτέ δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα για μένα»
«Το 1982...» 08.10.25

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχεται ότι έχει κάνει χρήση ναρκωτικών -«Ποτέ δεν ήταν μεγάλο πρόβλημα για μένα»

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ μίλησε ανοιχτά για τη χρήση ναρκωτικών στο παρελθόν, αποκαλύπτοντας ότι είχε πειραματιστεί με ναρκωτικά ως νεαρός ηθοποιός στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1980.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κανένα δάκρυ για τη Μέγκαν: Πώς έγινε το πιο μισητό πρόσωπο στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι – «Αναίσθητη, αναιδής»
Ετυμηγορία 07.10.25

Κανένα δάκρυ για τη Μέγκαν: Πώς έγινε το πιο μισητό πρόσωπο στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι – «Αναίσθητη, αναιδής»

Η πρώτη επίσκεψη της Μέγκαν Μαρκλ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού μετά από δέκα και πλέον χρόνια έπρεπε να ήταν ένα θριαμβευτικό comeback. Τελικά έγινε η απόλυτη καταστροφή της δημόσιας εικόνας της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η κόρη του Όζι Όσμπορν, Έιμι, περιγράφει τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε μια σπάνια συνέντευξη
Οι απαντήσεις 07.10.25

Η κόρη του Όζι Όσμπορν, Έιμι, περιγράφει τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε μια σπάνια συνέντευξη

Η Έιμι, κόρη του Όζι Όσμπορν, συμμετέχει στο ντοκιμαντέρ «No Escape From Now», στο οποίο μεταξύ άλλων μίλησε και για την δεινή κατάσταση της υγείας του εκλιπόντα frontman των Black Sabbath.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αραβικά μέσα αναφέρουν πως η Χαμάς θα υπογράψει αύριο τη συμφωνία της στο σχέδιο Τραμπ
Έχουμε συμφωνία; 09.10.25 Upd: 01:52

Αραβικά μέσα αναφέρουν πως η Χαμάς θα υπογράψει αύριο τη συμφωνία της στο σχέδιο Τραμπ

Μέσα από όλη την Μέση Ανατολή, επικαλούμενα πηγές μέσα στην παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς, αναφέρουν πως αύριο θα υπογραφεί το τελικό σχέδιο που διαπραγματεύτηκαν στην Αίγυπτο.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν
Πόλεμος και επιδημίες 09.10.25

ΛΔ Κονγκό: Η επιδημία Έμπολα παρουσιάζει σημάδια υποχώρησης λέει ο ΠΟΥ, όμως οι ελλείψεις φαρμάκων επιμένουν

Η επιδημία Έμπολα υποχωρεί από την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς δεν έχουν καταγραφεί νέα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, όμως οι ελλείψεις σε φάρμακα είναι τεράστιες.

Σύνταξη
Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά
Συνεχιζόμενη αβεβαιότητα 09.10.25

Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ο μοναχικός δρόμος του εκλεκτού του Τραμπ, Στίβεν Μίραν. Υποστήριξε μία μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά
Ντοκουμέντο - δηλώσεις 08.10.25

Ο Τραμπ ζητά τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο – Ετοιμάζεται η Εθνοφρουρά

Την ώρα που 500 μέλη της Εθνοφρουράς ετοιμάζονται να μπουν στο Σικάγο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ζητά την σύλληψη των ανώτατων Δημοκρατικών αξιωματούχων του Σικάγο και του Ιλινόις

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα
«Είναι παράνομο» 08.10.25

Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα

«Η παιδική μου φίλη, η μουσικός Magga Stína, μόλις απήχθη από τον ισραηλινό στρατό. Ταξίδευε με πλοίο [προς τη Γάζα] ακολουθώντας την Γκρέτα Τούνμπεργκ», γράφει η Björk.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία
Ελευθερία του Τύπου 08.10.25

Ένας δημοσιογράφος δολοφονείται κάθε 4 μέρες: Έκθεση του ΟΗΕ για την ασφάλεια και την ατιμωρησία

Η ετήσια Έκθεση του Γενικού Γραμματέα προς τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σκιαγραφεί μια ζοφερή εικόνα των συνεχιζόμενων και επιδεινούμενων απειλών κατά των δημοσιογράφων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας
13ωρο 08.10.25

Το εργασιακό νομοσχέδιο στη Βουλή: Αρνητικοί οι φορείς εργαζομένων – Όλα καλά τα βλέπει η υπουργός Εργασίας

Πάνω από 45 προτάσεις φορέων και πολιτών ενσωματώθηκαν στο εργασιακό νομοσχέδιο είπε η υπουργός Εργασίας. Πάντως οι εκπρόσωποι των εργαζομενων που τοποθετήθηκαν στη Βουλή ήταν όλοι αρνητικοί.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τραμπ: Μπορεί να πάω στη Μ. Ανατολή το Σαββατοκύριακο – NΥT: Η Χαμάς αποδέχεται μερικό αφοπλισμό
Ραγδαίες εξελίξεις 08.10.25

Έτοιμος να πάει στη Μ. Ανατολή δηλώνει ο Τραμπ, για «ναι» της Χαμάς σε μερικό αφοπλισμό μιλούν οι NYT

Αρκετοί Άραβες μεσολαβητές ελπίζουν ότι η Χαμάς θα πειστεί να αφοπλιστεί μερικώς στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, δήλωσαν τρεις πηγές στους New York Times.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια
Διαδραστικός χάρτης 08.10.25

Στο μικροσκόπιο της ΕΕ η τριτοβάθμια εκπαίδευση – Οι «άριστοι» και η αδύναμη ελληνική περιφέρεια

Το 35% των περιφερειών της ΕΕ πέτυχε τον στόχο του μπλοκ για την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Διαδραστικός χάρτης με τις περιφέρειες που διέπρεψαν και με αυτές που προβλημάτισαν με την απόδοσή τους.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία
Τι υπογραμμίζουν 08.10.25

Διπλωματικές πηγές απαντούν στη Ζαχάροβα μετά τις δηλώσεις για Κύπρο και Βόρεια Μακεδονία

Διπλωματικές πηγές σχολιάζουν τις δηλώσεις της Μαρίας Ζαχάροβα και τονίζουν ότι «η τουρκική στρατιωτική εισβολή στην Κύπρο αποτελεί κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της»

Σύνταξη
«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν
Κόσμος 08.10.25

«Ο πόλεμος είναι μια επιχείρηση»: Οι Κολομβιανοί μισθοφόροι στην αιματηρή σύρραξη του Σουδάν

Στρατόπεδα εκπαίδευσης της RSF στο Σουδάν γεμίζουν με εκατοντάδες παιδιά, τα οποία μαθαίνουν να χειρίζονται όπλα μέσα σε λίγες ημέρες και στέλνονται αμέσως στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Σύνταξη
Ocean’s 14: Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει
Ληστείες και κακό 08.10.25

Η συμμορία των Τζορτζ Κλούνεϊ, Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ επιστρέφει

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ δήλωσε ότι η ταινία «Ocean’s 14» πιθανότατα θα γυριστεί το επόμενο έτος, με τους πρωταγωνιστές του πρώτου franchise - οπότε αναμένουμε μια κινηματογραφική συνάντηση γιγάντων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις
Κόσμος 08.10.25

Η Τουρκία έστειλε χιλιάδες εκρηκτικά drones στο Κόσοβο – Οργή Βούτσις

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ανέφερε την παραβίαση απόφασης του ΟΗΕ ανάμεσα σε Κόσοβο και Άγκυρα για τον εξοπλισμό της Πρίστινα, ενώ ανέφερε πως η Τουρκία θέλει να αποκαταστήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Σύνταξη
Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ
Γενοκτονία στη Γάζα 08.10.25

Το ισπανικό κοινοβούλιο ενέκρινε εμπάργκο όπλων σε βάρος του Ισραήλ

Το εμπάργκο προς το Ισραήλ είχε ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό της χώρας την 8η Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας σειράς μέτρων που προορίζονταν να «βάλουν τέλος στη γενοκτονία στη Γάζα»

Σύνταξη
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

