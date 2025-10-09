Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 09.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Πάρε boost από τις θετικές εξελίξεις της σημερινής ημέρας για να ανεβάσεις την αυτοεκτίμησή σου. Προχώρα άνετα τις δουλειές σου, αλλά χαλάρωσε κιόλας όσον αφορά τα οικονομικά σου. Μάλιστα εκεί μπορείς να κινηθείς αρκετά αποτελεσματικά, οφείλω να ομολογήσω. Πέρα από αυτό αξιοποίησε και την στήριξη των δικών σου ανθρώπων.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Με λίγα λόγια μην ξοδεύεις αλόγιστα. Μην αφήσεις την καχυποψία σου να σε κάνει έντονο γενικά. Μην προσπαθήσεις να αιφνιδιάσεις αυτούς που θεωρείς ότι κινούνται παρασκηνιακά εναντίον σου. Μάλλον δεν θα σου βγει όπως νομίζεις. Όχι μόνο αυτό, αλλά ίσως να εκτεθείς κι από πάνω.
Ταύρος
DO’S: Αφού έχεις μεγάλη άνεση και ελευθερία κινήσεων, γιατί δεν ανοίγεις τα φτερά σου, ώστε να κυνηγήσεις όλα αυτά που θέλεις; Κάνε τις επαφές και τις επικοινωνίες σου, καθώς αυτές θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για τα σχέδιά σου. Παράλληλα δώσε βάση στις μικρές λεπτομέρειες γύρω σου και προσπάθησε να εντοπίσεις διάφορα λάθη.
DON’TS: Μη βιάζεσαι και μη γίνεσαι ανυπόμονος, απλά και μόνο επειδή θες να δεις άμεσα αποτελέσματα. Μη γίνεις ούτε πιεστικός προς τα άτομα με τα οποία δουλεύεις μαζί ή απλά σε έχουν στηρίξει. Μην επιμένεις να γίνουν όλα με τον δικό σου τρόπο, καθώς όλη αυτή η συμπεριφορά θα δημιουργήσει παράπονα ή και αντιδράσεις στους απέναντι.
Δίδυμοι
DO’S: Κάνε τον παρατηρητή σήμερα για να σου μείνει χρόνος να ασχοληθείς με όσα πρέπει να δρομολογηθούν άμεσα. Αν έχεις ήδη ξεμπερδέψει με αυτά, τότε βρες καινούργια πράγματα να ασχοληθείς. Μπορεί να είναι κάτι το πιο δημιουργικό πάνω στο οποίο μπορείς να ξεσπάσεις όλη σου την ένταση ή και να εκφραστείς μέσω αυτού. Γιατί όχι έτσι;
DON’TS: Μη διστάσεις να εκφράσεις με τόλμη και θάρρος αυτά που σε έχουν πειράξει και γιατί σε έχουν πειράξει. Μη διστάσεις ούτε να πάρεις αποστάσεις από αυτούς που πρέπει, χωρίς όμως να επιτρέψεις στις εντάσεις να υπερτερήσουν. Μην επηρεαστείς από τις εντάσεις της μέρας. Στα επαγγελματικά, μην έρθεις σε ρήξη με τους άλλους.
Καρκίνος
DO’S: Προσπάθησε να δεις τα πάντα με έναν διαφορετικό τρόπο και ειδικά τις επαγγελματικές προτάσεις που θα σου γίνουν. Αξιοποίησε την αισιοδοξία σου για να κάνεις ξεκάθαρες συζητήσεις. Δείξε τις προθέσεις σου, αλλά προσπάθησε να αντιληφθείς και αυτές των απέναντι για να μην εκπλαγείς αργότερα, σωστά; Άσε το φλερτ να σου φτιάξει το κέφι.
DON’TS: Μην πεις «όχι» στις προτάσεις των φίλων και των γνωστών σου για όμορφες συναντήσεις. Τώρα αν είσαι εσύ αυτός που θα ακούσει κάποιες αντιρρήσεις ή και κάποιες διαφορές στις απόψεις, τότε μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο θα αντιδράσεις σε αυτά. Ταυτόχρονα μην εστιάζεις τόσο στο να αποδείξεις ότι έχεις δίκιο εσύ.
Λέων
DO’S: Στα επαγγελματικά, προβλέπονται καλές, αλλά γρήγορες εξελίξεις. Δεν είναι κακό όμως έτσι; Επένδυσε παραπάνω στα πλάνα σου, προκειμένου να τα δεις να παίρνουν ζωή. Παράλληλα με αυτό όμως πρέπει να σταματήσεις να τα παγώνεις λόγω άγχους. Ξεκαθάρισε τις λεπτομέρειες στα οικονομικά σου για να νιώσεις λίγο πιο ασφαλής.
DON’TS: Μην αγνοείς ούτε τα σημάδια, αλλά ούτε το ένστικτό σου, όταν προσπαθούν είτε να σε αποτρέψουν από κάποια κίνηση είτε να σε απομακρύνουν από συγκεκριμένα άτομα. Μη διστάσεις να αντιμετωπίσεις κατά πρόσωπο κάποιους που εκδηλώνουν ανταγωνιστικές συμπεριφορές εναντίον σου. Μην αρχίσεις όμως τις φωνές και τις απειλές.
Παρθένος
DO’S: Πάρε μέρος σε συζητήσεις και αντάλλαξε απόψεις με έμπειρα άτομα. Αυτό θα σε βοηθήσει να καταλάβεις τι αξίζει τον χρόνο σου και τι όχι. Επιπλέον πρέπει να ξεχωρίσεις τους ανθρώπους ανάμεσα σε αυτούς που σε νοιάζονται πραγματικά και σε αυτούς που κάνουν τους καλούς γιατί έχουν κάτι να κερδίσουν από σένα. Δώσε χώρο στις νέες γνωριμίες.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο μιλάς, ακόμα κι αν συμβούν πράγματα που σε εκνευρίζουν. Μην επιμένεις να χτυπάς στου κουφού την πόρτα. Κοινώς μην επιμένεις να συζητήσεις με άτομα που δεν θέλουν καν να σε ακούσουν. Σήμερα σου προτείνω να μην προβείς σε οικονομικές συζητήσεις, καθώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή.
Ζυγός
DO’S: Πάρε απόσταση από τα γεγονότα για να μπορέσεις να ανακτήσεις την χαμένη σου ηρεμία. Εστίασε όμως και στις δουλειές που έχεις και πρέπει να διευθετήσεις. Έχεις άνεση και ελευθερία κινήσεων, αλλά καλού κακού βάλε προτεραιότητες. Βρες και τις χαμένες σου ισορροπίες. Πάρε όσο πιο χαλαρά μπορείς όλα αυτά που θα ακούσεις σήμερα.
DON’TS: Μη μείνεις πίσω στα σημαντικά. Μην αρνηθείς τη βοήθεια που θα σου προσφερθεί από κάποια πιο έμπειρα άτομα στη δουλειά. Μην είσαι απρόσεκτος στις οικονομικές συναλλαγές ή στις υπογραφές συμβολαίων και συμφωνιών που θα κληθείς να κάνεις. Μην κωλώσεις να ρίξεις μια δεύτερη (και τρίτη, τέταρτη ματιά) αν νιώθεις πως χρειάζεται.
Σκορπιός
DO’S: Μιας και που τα πράγματα με τους φίλους, τους συνεργάτες και το γκομενάκι βαίνουν καλώς, γιατί δεν αυξάνεις τις κοινωνικές σου εμφανίσεις ώστε να γνωρίσεις νέο κόσμο; Σε αυτό σίγουρα θα συμβάλει και η καλή σου διάθεση. Τακτοποίησε τις δουλειές που εκκρεμούν άμεσα, προκειμένου να σου μείνει χρόνος για να κάνεις όλα αυτά που θέλεις.
DON’TS: Αν θέλεις να κάνεις κάποια ανοίγματα ή ακόμα να ασχοληθείς με ένα νέο πρότζεκτ, τότε μη διστάσεις να ξεκαθαρίσεις το τοπίο που επικρατεί εκεί. Μη γίνεις έντονος και πιεστικός, αν χρειαστείς βοήθεια σε κάτι ή αν παρατηρήσεις ότι ορισμένοι σου εναντιώνονται για κάποιο δικό τους λόγο. Μην επηρεαστείς από τα παρασκηνιακά σκηνικά.
Τοξότης
DO’S: Κάνε τις κατάλληλες επαφές ώστε να κλείσεις την συμφωνία που επιθυμείς. Αν το πετύχεις αυτό να ξέρεις πως θα καταφέρεις να ενδυναμώσεις την εικόνα σου στη δουλειά. Ωστόσο πριν παρουσιάσεις το οτιδήποτε, φρόντισε να το έχεις φτάσει στο τοπ σημείο του. Προσπάθησε να βλέπεις μπροστά και να είσαι πάντα καλά προετοιμασμένος.
DON’TS: Μην αγνοείς τα οικονομικά σου θέματα, καθώς αυτά μπορούν να δρομολογηθούν αρκετά εύκολα. Μην αφήσεις τα παρασκηνιακά σκηνικά να σου αποσπάσουν την προσοχή. Όμως μην επιδιώξεις να τα αποκαλύψεις κιόλας, γιατί θα βγεις εσύ ο κακός χωρίς λόγο. Να ξέρεις πως αυτό που πρέπει να φανεί, θα φανεί. Οπότε μην αρχίσεις τις μπηχτές.
Αιγόκερως
DO’S: Χαλάρωσε μέσω της ενασχόλησης με κάτι πιο δημιουργικό. Αυτό πάντως θα σε βοηθήσει όχι μόνο να εκφραστείς πιο εύκολα, αλλά και να πας τα επαγγελματικά ή τα ερωτικά σου ένα βήμα παραπέρα. Επικοινώνησε όσο πιο ήπια μπορείς, καθώς αυτό μπορεί να χτίσει γέφυρες μεταξύ εσού και των απέναντι. Προσέγγισε εσύ τα άτομα που θέλεις.
DON’TS: Μην έχεις πολλά πολλά με τα άτομα που δεν σου γεμίζουν το μάτι. Μην παρασυρθείς από τις εντάσεις που θα παρουσιαστούν στις ομάδες στις οποίες κινείσαι. Μην πάρεις μέρος σε κόντρες και μην απαντήσεις στις προκλήσεις κάνοντας επίδειξη δύναμης. Μην εστιάσεις στα αρνητικά, ακόμα κι αν σε σπρώχνουν προς τα εκεί ορισμένοι.
Υδροχόος
DO’S: Προσπάθησε να κρατήσεις τη διάθεσή σου ψηλά, ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις μπροστά τα σχέδιά σου. Καλά σε αυτό θα παίξει ρόλο και το πόσο έτοιμος ή θετικός είσαι! Παρατήρησε το πόσο άνετα κινούνται κάποιες καταστάσεις γύρω σου, καθώς αυτό θα σε γεμίσει με σιγουριά για τον εαυτό σου. Βρες τρόπους να διαχειριστείς το άγχος σου.
DON’TS: Μη γίνεις πιεστικός κι έντονος στον τρόπο σου θέλοντας να αναγνωριστεί ο μεγάλος κόπος που (νομίζεις ότι) κάνεις. Μη γίνεις ανυπόμονος. Μην αρχίσεις τη γνωστή σου γκρινια- που μεταξύ μας καθόλου δεν αντέχεται- επειδή (θεωρείς πως) δεν έλαβες την υποστήριξη που περίμενες από ορισμένα άτομα. Πρόσεχε που επενδύεις την επόμενη φορά!
Ιχθύες
DO’S: Επικοινώνησε ανοιχτά και συζήτα ελεύθερα. Όχι μόνο αυτό δηλαδή, αλλά απλοποίησε και τον τρόπο σκέψης σου, προκειμένου να δεις νέες, διαφορετικές πτυχές των ίδιων καταστάσεων. Μείνε ανοιχτός στις εναλλακτικές που σου προσφέρουν οι απέναντι. Αυτό πάντως θα βελτιώσει κατά πολύ το κλίμα μεταξύ σας και θα σας φέρει αμέσως πιο κοντά.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αγχωθείς λόγω του ότι σήμερα ορισμένοι συνάδελφοι είναι πιο φιλικοί μαζί σου. Συμβαίνουν κι αυτά τα ωραία! Από την άλλη όμως μη διστάσεις να κρατήσεις αποστάσεις ασφαλείας, έτσι; Στα ερωτικά, μην κάνεις skip το βήμα κατά το οποίο ελέγχεις αν τα συναισθήματα είναι αμοιβαία, αν δεν θες να κλαις αργότερα!
