DO’S: Αφού έχεις μεγάλη άνεση και ελευθερία κινήσεων, γιατί δεν ανοίγεις τα φτερά σου, ώστε να κυνηγήσεις όλα αυτά που θέλεις; Κάνε τις επαφές και τις επικοινωνίες σου, καθώς αυτές θα δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες για τα σχέδιά σου. Παράλληλα δώσε βάση στις μικρές λεπτομέρειες γύρω σου και προσπάθησε να εντοπίσεις διάφορα λάθη.

DON’TS: Μη βιάζεσαι και μη γίνεσαι ανυπόμονος, απλά και μόνο επειδή θες να δεις άμεσα αποτελέσματα. Μη γίνεις ούτε πιεστικός προς τα άτομα με τα οποία δουλεύεις μαζί ή απλά σε έχουν στηρίξει. Μην επιμένεις να γίνουν όλα με τον δικό σου τρόπο, καθώς όλη αυτή η συμπεριφορά θα δημιουργήσει παράπονα ή και αντιδράσεις στους απέναντι.