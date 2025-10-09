Τζένη Μπότση: «Πέρασα πολύ δύσκολα στην εμμηνόπαυση, πήρα κιλά, έπεσα ψυχολογικά»

Η Τζένη Μπότση, προσκεκλημένη της εκπομπής «Buongiorno» στο MEGA αναφέρθηκε σε μια πιο δύσκολη περιόδο που βιώσε.

«Θέλω να πω πριν κλείσουμε κάτι πολύ σημαντικό επειδή το πέρασα και το περνάω, για την περίοδο του κλιμακτηρίου και της εμμηνόπαυσης μιας γυναίκας. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα θέλω να σας πω, ειδικά μπαίνοντας. Αυτό έγινε πριν από 1,5 χρόνο.

Δεν είχα κανένα από αυτά τα συμπτώματα που ακούγονται, όμως έπαιρνα κιλά για πλάκα, είχα γίνει ένας αγνώριστος άνθρωπος. Με επηρέασε πάρα πολύ ψυχολογικά, με έριξε πάρα πολύ. Έπαιζε ρόλο και η κλιμακτήριος και στην συνέχεια η εμμηνόπαυση που μετά έπεσα ακόμα πιο πολύ ψυχολογικά.»

Τζένη Μπότση: «Μου πήρε πάρα πολύ καιρό να ισορροπήσω»

«Aν δεν είχα την διατροφολόγο μου και την γυμνάστρια μου να είναι δίπλα μου, να με εμψυχώνουν δεν ξέρω τι θα έκανα, πως θα μπορούσα να συνεχίσω. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, ένιωθα να βουλιάζω.

Με επηρεάζε σε όλα, είχα χάσει την χαρά μου. Δεν άντεχα, δεν ήθελα να με βλέπω. Παρόλο που έκανα διατροφή και γυμναστική δεν το σταμάτησα ποτέ. Ήμουν μια άλλη, μου πήρε χρόνο μέχρι να επανέλθω. Όταν κατάλαβα ότι αρχισα να χάνω κιλά ένιωθα ότι δυναμώνω».

Η γυναίκα που μπαίνει στην εμμηνόπαυση πρέπει πάντα να προσέχει την διατροφή της

Όταν έπαιρνα κιλά είχα πάρει την Αριστέα και της είπα “Είμαι δυστυχισμένη, δεν τρώω τίποτα, κάθομαι και τους κοιτάω όλους και μετά παχαίνω”.

Άλλαξε η ζωή μου, δεν με ήθελα. Δεν ήμουν ενημερωμένη, είχα μαύρα μεσάνυχτα, δεν ήξερα ότι συμβαίνει αυτό.

Δεν είχα κάτι άλλο, φάνηκε όταν έκανα εξετάσεις. Να μιλάμε με τους γιατρούς μας, να ενημερωνόμαστε, περνάει αυτό το διάστημα. Η γυναίκα που μπαίνει στην εμμηνόπαυση πρέπει πάντα να προσέχει την διατροφή της, όχι για την εμφάνισή της για την υγεία της».