Τζένη Μπότση: «Πέρασα πολύ δύσκολα στην εμμηνόπαυση, πήρα κιλά, έπεσα ψυχολογικά»
Η Τζένη Μπότση μιλά για τη δύσκολη περιόδο της κλημακτηρίου που πέρασε.
- Απετράπη τρομοκρατική επίθεση στο Βέλγιο – «Ο πρωθυπουργός μεταξύ των στόχων»
- Υβρίδιο λύκου-σκύλου στη Χαλκιδική - Το πρώτο που εντοπίζεται στην Ελλάδα
- Ταμείο Ανάκαμψης: Στο γκρουπ των αδύναμων η Ελλάδα
- Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις
Η Τζένη Μπότση, προσκεκλημένη της εκπομπής «Buongiorno» στο MEGA αναφέρθηκε σε μια πιο δύσκολη περιόδο που βιώσε.
«Θέλω να πω πριν κλείσουμε κάτι πολύ σημαντικό επειδή το πέρασα και το περνάω, για την περίοδο του κλιμακτηρίου και της εμμηνόπαυσης μιας γυναίκας. Πέρασα πάρα πολύ δύσκολα θέλω να σας πω, ειδικά μπαίνοντας. Αυτό έγινε πριν από 1,5 χρόνο.
Δεν είχα κανένα από αυτά τα συμπτώματα που ακούγονται, όμως έπαιρνα κιλά για πλάκα, είχα γίνει ένας αγνώριστος άνθρωπος. Με επηρέασε πάρα πολύ ψυχολογικά, με έριξε πάρα πολύ. Έπαιζε ρόλο και η κλιμακτήριος και στην συνέχεια η εμμηνόπαυση που μετά έπεσα ακόμα πιο πολύ ψυχολογικά.»
Τζένη Μπότση: «Μου πήρε πάρα πολύ καιρό να ισορροπήσω»
«Aν δεν είχα την διατροφολόγο μου και την γυμνάστρια μου να είναι δίπλα μου, να με εμψυχώνουν δεν ξέρω τι θα έκανα, πως θα μπορούσα να συνεχίσω. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος, ένιωθα να βουλιάζω.
Με επηρεάζε σε όλα, είχα χάσει την χαρά μου. Δεν άντεχα, δεν ήθελα να με βλέπω. Παρόλο που έκανα διατροφή και γυμναστική δεν το σταμάτησα ποτέ. Ήμουν μια άλλη, μου πήρε χρόνο μέχρι να επανέλθω. Όταν κατάλαβα ότι αρχισα να χάνω κιλά ένιωθα ότι δυναμώνω».
Η γυναίκα που μπαίνει στην εμμηνόπαυση πρέπει πάντα να προσέχει την διατροφή της
Όταν έπαιρνα κιλά είχα πάρει την Αριστέα και της είπα “Είμαι δυστυχισμένη, δεν τρώω τίποτα, κάθομαι και τους κοιτάω όλους και μετά παχαίνω”.
Άλλαξε η ζωή μου, δεν με ήθελα. Δεν ήμουν ενημερωμένη, είχα μαύρα μεσάνυχτα, δεν ήξερα ότι συμβαίνει αυτό.
Δεν είχα κάτι άλλο, φάνηκε όταν έκανα εξετάσεις. Να μιλάμε με τους γιατρούς μας, να ενημερωνόμαστε, περνάει αυτό το διάστημα. Η γυναίκα που μπαίνει στην εμμηνόπαυση πρέπει πάντα να προσέχει την διατροφή της, όχι για την εμφάνισή της για την υγεία της».
- Δυνατές εκρήξεις σείουν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ
- Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC
- Συνεργάτης του Στιβ Κερ ο νέος προπονητής στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pic)
- Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;
- Συναγερμός για εξαφάνιση δύο ανδρών σε Λαμία και Αχαΐα
- Ελληνικό το κορυφαίο νησί στην Ευρώπη – Ποιο είναι σύμφωνα με το Conde Nast Traveller
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις