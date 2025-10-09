Αλέκος Συσσοβίτης: «Πάντα κοιτάμε τα νούμερα γιατί ζούμε σε καπιταλιστικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες»
«Η τηλεθέαση της σειράς είναι μέρος της δουλειάς μου και σαφέστατα με απασχολεί. Κάποτε δεν έδινα μεγάλη σημασία αλλά τώρα είναι το ψωμί μας», είπε μεταξύ άλλων ο Αλέκος Συσσοβίτης
- Τέλος στη ταχεία χορήγηση υπηκοότητας βάζει η Γερμανία - Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
- Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ - Οι προηγούμενες επιθέσεις και η αλλαγή της διαθήκης
- Συνελήφθη 41χρονος με 23 κιλά κάνναβης από την Αλβανία - Τα είχε κρύψει στο ρεζερβουάρ
- Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στη Ναύπακτο - Πολλά τα περιστατικά καταγγέλλουν φιλόζωοι
Ο γνωστός ηθοποιός Αλέκος Συσσοβίτης μίλησε για τον παράγοντα των νούμερων τηλεθέασης και το πώς αυτός τον επηρεάζει. Εξήγησε, μάλιστα, πως παλαιότερα δεν τον ενδιέφεραν ιδιαίτερα, αλλά πλέον το κάνουν καθώς έχουν αντίκτυπο στην επαγγελματική του πορεία καθώς η επιτυχία μιας σειράς θα φέρει κι άλλες τηλεοπτικές προτάσεις.
«Είναι το ψωμί μας»
«Η τηλεθέαση της σειράς είναι μέρος της δουλειάς μου και σαφέστατα με απασχολεί. Κάποτε δεν έδινα μεγάλη σημασία αλλά τώρα είναι το ψωμί μας. Αν πάει καλά μια σειρά, θα έρθουν επόμενες προτάσεις. Αν δεν σε θέλει το αφεντικό σου, του χρόνου δεν θα έχεις δουλειά», είπε ο Αλέκος Συσσοβίτης στο περιοδικό Λοιπόν, με τις δηλώσεις του να παρουσιάζονται στην εκπομπή Happy Day.
«Έχω δουλέψει επτά χρόνια στο θέατρο χωρίς να πάρω ευρώ αλλά η πληρωμή μου ήταν η αγάπη του κόσμου»
Στο παρελθόν, υποστήριξε ο ηθοποιός, εκείνος και οι συνάδελφοί του εστίαζαν κυρίως στην εξέλιξή τους ως καλλιτέχνες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός πως ζούμε σε καπιταλιστικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες κάνει τον ίδιο και τους συναδέλφους του να δίνουν βαρύτητα τα νούμερα τηλεθέασης.
«Πάντα κοιτάμε τα νούμερα, όλοι, γιατί ζούμε σε καπιταλιστικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες. Άλλοτε του δίνουμε μεγαλύτερη σημασία και άλλοτε όχι. Παλαιότερα ήταν πιο έντονη η ανησυχία και η καλλιτεχνική βελτίωση. Έχω δουλέψει επτά χρόνια στο θέατρο χωρίς να πάρω ευρώ αλλά η πληρωμή μου ήταν η αγάπη του κόσμου», συμπλήρωσε.
- Τένις: Επαγγελματίες απέναντι σε ερασιτέχνες για 563.000 ευρώ
- Κασσελάκης: Ο Τσίπρας μπορεί να γίνει μέλος του Κινήματος Δημοκρατίας αν θέλει
- Μπαρτζώκας για Φουρνιέ: «Δύσκολα θα παίξει» – Τι είπε για τους πολλούς τραυματισμούς
- Θυελλώδεις άνεμοι των 158 χλμ/ώρα σηκώνουν αμμοστρόβιλους στον Άρη – Εικόνες
- Άννα Φόνσου: «Μπορεί να μην ήμουν η ιδανική σύζυγος, ήμουν η ιδανική γυναίκα για να είναι κάποιος ερωτευμένος»
- Φιλορωσική στροφή; – Το μπλόκο των κρατών της ΕΕ που παρεκκλίνει
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις