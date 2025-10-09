Αλέκος Συσσοβίτης: «Πάντα κοιτάμε τα νούμερα γιατί ζούμε σε καπιταλιστικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες»

Ο γνωστός ηθοποιός Αλέκος Συσσοβίτης μίλησε για τον παράγοντα των νούμερων τηλεθέασης και το πώς αυτός τον επηρεάζει. Εξήγησε, μάλιστα, πως παλαιότερα δεν τον ενδιέφεραν ιδιαίτερα, αλλά πλέον το κάνουν καθώς έχουν αντίκτυπο στην επαγγελματική του πορεία καθώς η επιτυχία μιας σειράς θα φέρει κι άλλες τηλεοπτικές προτάσεις.

«Είναι το ψωμί μας»

«Η τηλεθέαση της σειράς είναι μέρος της δουλειάς μου και σαφέστατα με απασχολεί. Κάποτε δεν έδινα μεγάλη σημασία αλλά τώρα είναι το ψωμί μας. Αν πάει καλά μια σειρά, θα έρθουν επόμενες προτάσεις. Αν δεν σε θέλει το αφεντικό σου, του χρόνου δεν θα έχεις δουλειά», είπε ο Αλέκος Συσσοβίτης στο περιοδικό Λοιπόν, με τις δηλώσεις του να παρουσιάζονται στην εκπομπή Happy Day.

«Έχω δουλέψει επτά χρόνια στο θέατρο χωρίς να πάρω ευρώ αλλά η πληρωμή μου ήταν η αγάπη του κόσμου»

Στο παρελθόν, υποστήριξε ο ηθοποιός, εκείνος και οι συνάδελφοί του εστίαζαν κυρίως στην εξέλιξή τους ως καλλιτέχνες. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, το γεγονός πως ζούμε σε καπιταλιστικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες κάνει τον ίδιο και τους συναδέλφους του να δίνουν βαρύτητα τα νούμερα τηλεθέασης.

«Πάντα κοιτάμε τα νούμερα, όλοι, γιατί ζούμε σε καπιταλιστικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες. Άλλοτε του δίνουμε μεγαλύτερη σημασία και άλλοτε όχι. Παλαιότερα ήταν πιο έντονη η ανησυχία και η καλλιτεχνική βελτίωση. Έχω δουλέψει επτά χρόνια στο θέατρο χωρίς να πάρω ευρώ αλλά η πληρωμή μου ήταν η αγάπη του κόσμου», συμπλήρωσε.