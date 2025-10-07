Έργο πυροπροστασίας ολοκληρώθηκε στο οικισμό Νεάπολη

Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη ολοκλήρωσε έργο πυροπροστασίας με το έργο να περιλαμβάνει τη δημιουργία αντιπυρικής ζώνης μήκους 3.883,8 μέτρων και πλάτους 10 μέτρων κατά μέσο όρο, στα όρια του οικισμού Νεάπολης της Δημοτικής Ενότητας Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά, αρμοδιότητας Δασαρχείου Πειραιά. Η ζώνη κατασκευάστηκε σε μέγιστη απόσταση 10 μέτρων από τα όρια του οικισμού και οι εργασίες περιελάμβαναν καθαρισμό από ξερά χόρτα και κλαδιά σε περιοχές γύρω από αυτόν.

Κύριος στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της πυροπροστασίας της Νεάπολης, λόγω της γειτνίασης με δασική έκταση. Η αντιπυρική ζώνη συμβάλλει στη διάσπαση της συνέχειας της βλάστησης, καθυστερεί ή αποτρέπει την εξάπλωση πυρκαγιάς και διευκολύνει την πρόσβαση και επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η παρέμβαση αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα στη συνολική προσπάθεια μείωσης και καταστολής του κινδύνου πυρκαγιάς, εξασφαλίζοντας καλύτερη προστασία των κατοίκων και της περιουσίας τους.

«Θωρακίζουμε τον οικισμό»

Ο Δήμαρχος Νίκαιας-Αγ.Ι. Ρέντη Κωνσταντίνος Μαραγκάκης τονίζει:

«Η προστασία των κατοίκων και του φυσικού περιβάλλοντος είναι πρώτη μας προτεραιότητα. Με τη δημιουργία της αντιπυρικής ζώνης στη Νεάπολη θωρακίζουμε τον οικισμό από τον κίνδυνο πυρκαγιών και δίνουμε τη δυνατότητα στις αρμόδιες δυνάμεις να επέμβουν πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ θερμά τους συνεργάτες μου της Διεύθυνσης Πρασίνου που με συγκεκριμένη μελέτη πέτυχαν τη χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου. Συνεχίζουμε με έργα ουσίας που ενισχύουν την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής στην πόλη μας.»