Κλοπή του αγάλματος «Η Γυναίκα του Λαού» καταγγέλει ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη
Πλήγμα στην πολιτιστική κληρονομιά του δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη προκάλεσαν άγνωστοι με την κλοπή αγάλματος.
Χωρίς έλεος συνεχίζονται τα φαινόμενα βανδαλισμών στην δημοτική περιουσία. Πέρα των καταστροφών στο δημόσιο χώρο σε αρκετούς δήμους της χώρας, ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη καταγγέλλει κλοπή του ορειχάλκινου αγάλματος «Η Γυναίκα του Λαού».
Ο Δήμος Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη αναφέρει σε ανάρτηση:
«Σήμερα τα ξημερώματα, άγνωστοι έκλεψαν το άγαλμα «Η Γυναίκα του Λαού» του αείμνηστου Γιάννη Παππά, που από το 2016 κοσμούσε την πλατεία Παιδικής Στέγης.
Δεν πρόκειται για μια απλή κλοπή. Πρόκειται για επίθεση στη συλλογική μνήμη, στον πολιτισμό και στις αξίες της πόλης μας.
Η κοινωνία της Νίκαιας δεν θα ανεχτεί τέτοιες εγκληματικές ενέργειες.
Η Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά και το Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας κινητοποιήθηκαν άμεσα, έγινε έρευνα στον χώρο και συγκεντρώθηκαν στοιχεία από κάμερες καταστημάτων. Ο Δήμος υπέβαλε μήνυση κατ’ αγνώστων.
Δηλώνουμε κατηγορηματικά:
Κανείς δεν θα ξεριζώσει τη μνήμη μας. Κανείς δεν θα αμαυρώσει την ιστορία μας.»
