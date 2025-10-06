Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
Μπάζιλ Ζαχάρωφ: Ο τολμηρός και φίνος Έλλην
Stories 06 Οκτωβρίου 2025 | 15:01

Μπάζιλ Ζαχάρωφ: Ο τολμηρός και φίνος Έλλην

Σε όλην του την ζωήν θα παραμείνη Έλλην με αγγλικήν μόρφωσιν

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Ξακουστός ανά την υφήλιο έλληνας μεγαλοεπιχειρηματίας, και συνάμα ένας από τους σημαντικότερους από πλευράς διεθνούς επιρροής συμπατριώτες μας στη νεότερη ελληνική ιστορία, ο σερ Μπάζιλ Ζαχάρωφ (Ζαχαρίας – Βασίλειος Ζαχαρίου) γεννήθηκε στα Μούγλα της Μικράς Ασίας το 1849, στις 6 Οκτωβρίου κατά την επικρατέστερη εκδοχή.


Ένα βαρύ πέπλο σιωπής και μυστηρίου σκέπαζε τις κινήσεις και την προσωπική ζωή του Ζαχάρωφ, μιας προσωπικότητας κατεξοχήν αντιφατικής και σε κάθε περίπτωση άκρως ενδιαφέρουσας.


Ο Ζαχάρωφ, τον οποίον ο γάλλος πρωθυπουργός Κλεμανσώ είχε αποκαλέσει «έκτη μεγάλη δύναμη της οικουμένης», απεβίωσε στο Μόντε Κάρλο στις 27 Νοεμβρίου 1936.

Ένα από τα πρωτοσέλιδα άρθρα της εφημερίδας «Αθηναϊκά Νέα» που είχε κυκλοφορήσει την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 1934 ήταν αφιερωμένο στον «αινιγματώδη» Μπάζιλ Ζαχάρωφ και στην «ταραχώδη ζωή» του.


«ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ», 5.10.1934, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Στο εν λόγω δημοσίευμα, με το οποίο οι υπεύθυνοι της εφημερίδας επιχειρούσαν να φωτίσουν τη μυστηριώδη υπόθεση Ζαχάρωφ, αναφέρονταν τα ακόλουθα:


Η ανήσυχος μορφή του Σερ Μπαζίλ Ζαχάρωφ επανέρχεται κάθε τόσο εις την πρώτην γραμμήν της επικαιρότητος. Τίποτε δεν είνε ελκυστικώτερον από το ν’ απασχολήται κανείς με το μυστήριον. Επί πενήντα χρόνια τώρα, οι δημοσιογράφοι όλου του κόσμου παρακολουθούν τα ίχνη του αινιγματικού αυτού εκατομμυριούχου, του οποίου η θύρα είνε απροσπέλαστος, ο οποίος εις ολόκληρον την ζωήν του δεν έδωσε μίαν συνέντευξιν και του οποίου αι δύο ή τρεις γνωσταί φωτογραφίαι ελήφθησαν ξαφνικά ή… εξ ενέδρας! Οι καρριέρες όλων των εκατομμυριούχων ωχριούν μπροστά εις του Ζαχάρωφ. Είπαν ότι ο μυστηριώδης εκατομμυριούχος εγεννήθη χωρίς πατρίδα. Λάθος. Ο Ζαχάρωφ εγεννήθη χωρίς εθνικότητα, κατέχων έτσι την βασικήν του δύναμιν από του λίκνου. Η γέννησις αυτή, η πλέον μυστηριώδης γέννησις που ημπορεί να φαντασθή κανείς, επραγματοποιήθη εις ένα χωριό της Μικράς Ασίας, το Μούχλι. Οι γονείς του ήσαν μικρέμποροι Έλληνες, Οθωμανοί υπήκοοι. Ο πατέρας του, άλλοτε, έκανε τον έμπορον υφασμάτων εις την Αγγλίαν.


«ΑΘΗΝΑΪΚΑ ΝΕΑ», 5.10.1934, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Η οικογένεια του Ζαχάρωφ εγκατεστάθη μονίμως εις ένα προάστειον της Κωνσταντινουπόλεως, όπου ο νεαρός Βασίλειος Ζαχαρίας Ζαχάρωφ έλαβε την πρώτην μόρφωσιν εις ένα αγγλικό σχολείο. Σε όλην του την ζωήν θα παραμείνη Έλλην με αγγλικήν μόρφωσιν. Μέχρι του 18ου έτους του επηγγέλθη διάφορα μικροεπαγγέλματα, ύστερα ένας θείος του, ο Σεβαστόπουλος, έμπορος του Γαλατά, τον επήρε εις τας επιχειρήσεις του και τον έκανε θεωρητικώς συνεταίρο του. Το χρήμα όμως δεν πηγαίνει παρά μονάχα στο χρήμα και ο νεαρός Βασίλειος είνε ακόμη φτωχός. Φθάνει η ημέρα που πρέπει να του παραχωρηθή ένα μέρος των κερδών της επιχειρήσεως. Αλλά ο θείος δεν κρατεί τον λόγο του. Ο Ζαχάρωφ είνε ο πιο αδύνατος, δεν μιλά.


Δεν μιλά, αλλά κινείται. Ανοίγει το χρηματοκιβώτιον, παίρνει ακριβώς το ποσόν που του οφείλεται, ξανακλείνει το χρηματοκιβώτιον, παίρνει το βαπόρι και ξεμπαρκάρει εις το Λονδίνον. Εκεί όμως τον συλλαμβάνουν. Ο θείος του ετηλεγράφησε. Έτσι, η πρώτη του επαφή με την Δύσιν υπήρξε η φυλακή. Προ του δικαστηρίου επιδεικνύει ένα έγγραφον, το οποίον αποδεικνύει το δίκηο του. Είνε ελεύθερος ήδη εις τους δρόμους του Λονδίνου. Αλλά τα χρήματά του εξαντλούνται σιγά-σιγά, πρέπει να εγκαταλείψη το Λονδίνον και να βρη μίαν πόλιν εις την οποίαν να ημπορή να ζήση δίχως χρήματα. Για μίαν παρομοίαν περίπτωσιν αι Αθήναι είνε η καλλιτέρα πόλις του κόσμου. Μπαρκάρει για τας Αθήνας και έτσι η Ελλάς ξαναεύρισκε το τέκνον της. Η ευκαιρία αυτής της διαμονής εις την πρωτεύουσαν της Ελλάδος εβοήθησε πολύ τον Ζαχάρωφ. Σιγά-σιγά κατώρθωσε να γνωρίση την ελληνικήν ζωήν, τόσον απλή και τόσον εύκολη συγχρόνως. Ο νέος αποκτά φίλους, συνδέεται με τον υπουργόν Σκουλούδην, με τον ιδιοκτήτην του ξενοδοχείου της «Μεγάλης Βρεττανίας». Κατά τας θερμάς νύκτας του θέρους συζητούν υποθέσεις και πολιτικά —για την Ελλάδα είνε το ίδιο— εις την πλατεία του Συντάγματος, έως τις 4 το πρωί, μπροστά σ’ ένα ποτήρι νερό. Μπορεί κανείς πολλά να μάθη από τας λεπτάς αυτάς φλυαρίας. Μετά κάμποσους μήνες, νέα αναχώρησις για το Λονδίνον.


Είνε η στιγμή (1877) κατά την οποίαν οργανούται το «Ιντέλιτζενς Σέρβις». Ο τολμηρός αυτός και φίνος Έλλην, που έχει σχέσεις με την ελληνικήν κυβέρνησιν και γνωρίζει θαυμάσια τας υποθέσεις της Εγγύς Ανατολής, γίνεται ευχαρίστως δεκτός. Η ισχυρά εταιρεία του Νόρντενφελτ τον αποστέλλει εις τα Βαλκάνια για να πωλήση εις τους εμπολέμους, παρόντας και μέλλοντας, τα κανόνια και τα πολεμοφόδιά της. Η επιτυχία του ταξειδίου υπερέβη κάθε ελπίδα. Όχι μονάχα όπλα, κανόνια και μυδραλλιοβόλα παραγγέλλονται σωρηδόν, αλλά και τρία υποβρύχια αγοράζονται από την Ελλάδα και την Τουρκίαν, ενώ αι μεγάλαι δυνάμεις της Ευρώπης δεν έχουν ακόμη καν στολίσκους υποβρυχίων. Αμέσως τα Βαλκάνια φλέγονται, το αίμα τρέχει ποταμηδόν. Η Αγγλία κερδίζει από την σύγκρουσιν αυτήν μεγάλα κέρδη πολιτικά και οικονομικά. Η επιστροφή του Ζαχάρωφ εις το Λονδίνον το 1885 είνε επιστροφή νικητού. Νάτος, λοιπόν, συνεταίρος του Νόρντενφελτ. Για τον Ζαχάρωφ η ημέρα αυτή αποτελεί ένα μεγάλον σταθμόν. Εις το εξής η καρριέρα του έχει χαραχθή. Από έτους εις έτος, συνεταιριζόμενος με άλλους κατασκευαστάς όπλων, ή απορροφών τας εταιρείας των εις την δικήν του, ο Ζαχάρωφ βαδίζει προς την απόλυτον κυριαρχίαν. Από τότε δεν υπάρχει μεγάλος πόλεμος εις τον οποίον ο μυστηριώδης εκατομμυριούχος να μη προσφέρη τας υπηρεσίας του.


Τα τελευταία χρόνια ο τύπος τού επετέθη. Έφθασαν μέχρι του σημείου να τον κατηγορήσουν ότι υπεκίνησε πολέμους για να πωλήση το εμπόρευμά του. Οπωσδήποτε έχουν άδικον μη βλέποντες εις το άτομόν του παρά τον κυνισμόν του εμπόρου των κανονιών. Γνωρίζουν πολύ κακά την ελληνικήν ψυχήν. Οποιοδήποτε και αν είνε το μέρος όπου εγεννήθη, οσηδήποτε κι’ αν είνε η περιουσία που κατάφερε ν’ αποκτήση έξω από την χώραν του, ποτέ ένας Έλλην δεν ξεχνά την πατρίδα του. Το μεγάλο όνειρο του Μπαζίλ Ζαχάρωφ υπήρξε ένα αυτοκρατορικόν όνειρο, του οποίου όμως αντικείμενον ήτο η Ελλάς. Ηθέλησε να ξαναϊδρύση το κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και κατά πρώτον να κυριεύση την Μικράν Ασίαν. Προσέφερε δι’ αυτήν την υπόθεσιν τα κανόνια, την ισχύν και το χρήμα του. Αλλά είνε γνωστή και η ιστορία και το τέλος του πολέμου εκείνου.


Ο πόλεμος οπωσδήποτε δεν εμποδίζει τας υποθέσεις. Εις την μάχην που εδόθη διά την υπόθεσιν των πετρελαίων της Εγγύς Ανατολής, η οποία μέχρι του 1921 ανησύχησε τόσον τους συντηρητικούς Άγγλους, ο Ζαχάρωφ υπήρξεν εις από τους πλέον φοβερούς αντιπάλους. Οπωσδήποτε όμως η μάχη εκείνη δεν ετελείωσε ακόμη με μίαν οριστικήν νίκην του Ζαχάρωφ. Εδέχθη φιλοσοφικώς μίαν ζημίαν και απεσύρθη περισσότερον από κάθε άλλην φοράν εις το σκότος του. Διαμένει άλλοτε εις μίαν έπαυλιν των περιχώρων του Παρισιού, της οποίας το κατώφλι περνούν ευκόλως ελάχιστοι φίλοι του, αλλά η μονιμωτέρα διαμονή του είνε το Μόντε Κάρλο.

Ανδρουλάκης: Οι χειρισμοί της ΝΔ μάς οδηγούν σε επικίνδυνα γεωπολιτικά μονοπάτια με απρόβλεπτες επιπτώσεις
ΠΑΣΟΚ 06.10.25

Ανδρουλάκης: Οι χειρισμοί της ΝΔ μάς οδηγούν σε επικίνδυνα γεωπολιτικά μονοπάτια με απρόβλεπτες επιπτώσεις

«Ο πρωθυπουργός έχει χρέος να βάλει άμεσα στην άκρη τα παιχνίδια επίρριψης ευθυνών και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το πλήρες χρονοδιάγραμμα», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Παπασταύρου: Διαρκής αναβάθμιση των διμερών στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας στην ενέργεια
ΥΠΕΝ 06.10.25

Παπασταύρου: Διαρκής αναβάθμιση των διμερών στρατηγικών σχέσεων Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας στην ενέργεια

Αναπτύχθηκαν οι προοπτικές συνεργασίας στον τομέα του υδρογόνου, στον οποίο η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει φυσική πύλη για τη μεταφορά της σαουδαραβικής παραγωγής προς τις ευρωπαϊκές αγορές

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για προσχέδιο προϋπολογισμού: Η κυβέρνηση έκλεισε τον κύκλο της, με την κοινωνία παγιδευμένη σε λιτότητα
Δήλωση Κουκουλόπουλου 06.10.25

ΠΑΣΟΚ για προσχέδιο προϋπολογισμού: Η κυβέρνηση έκλεισε τον κύκλο της, με την κοινωνία παγιδευμένη σε λιτότητα

«Είναι ανίκανοι να αντιμετωπίσουν το “τέρας” της ακρίβειας, που μαστίζει τα νοικοκυριά και κάθε παραγωγική δραστηριότητα», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Πάρις Κουκουλόπουλος

Σύνταξη
Κωτσαντής για καλώδιο Ελλάδα – Κύπρου: Οι εξελίξεις εκθέτουν την κυβέρνηση και τον εφησυχασμό των «ήρεμων νερών»
ΚΚΕ 06.10.25

Κωτσαντής για καλώδιο Ελλάδα – Κύπρου: Οι εξελίξεις εκθέτουν την κυβέρνηση και τον εφησυχασμό των «ήρεμων νερών»

«Οι αιτίες είναι γεωπολιτικές και όχι οικονομικές, στον επιμερισμό, δηλαδή, του κόστους», υποστήριξε ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, Θοδωρής Κωτσαντής

Σύνταξη
«Το σάπιο καλαμπόκι του Τραμπ», «η ακαμψία της χωρίστρας του Στάρμερ» – Τι μαρτυρούν τα μαλλιά των ηγετών
Τρίχες 06.10.25

«Το σάπιο καλαμπόκι του Τραμπ», «η ακαμψία της χωρίστρας του Στάρμερ» - Τι μαρτυρούν τα μαλλιά των ηγετών

Από το άκαμπτο χτένισμα του Κιρ Στάρμερ μέχρι τα λαμπερά μαλλιά του κινήματος Maga στο ίνσταγκραμ, η κόμη ενός πολιτικού μπορεί να πει πολλά – «λέει πολλά για αυτά που πρεσβεύει όσο και για τις επικρατούσες πολιτικές τάσεις» σχολιάζει η Ellie Violet Bramley στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Betsson επίσημος χορηγός στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης
Τα Νέα της Αγοράς 06.10.25

Η Betsson επίσημος χορηγός στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης

Η Betsson, συνεχίζοντας να στηρίζει τον αθλητισμό και τις τοπικές κοινωνίες, ήταν φέτος Επίσημος Χορηγός στον 10ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου.

Σύνταξη
Μισό εκατομμύριο κλήσεις για ραντεβού με γιατρό στο νέο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού
Σύστημα υγείας 06.10.25

Μισό εκατομμύριο κλήσεις για ραντεβού με γιατρό στο νέο σύστημα ηλεκτρονικών ραντεβού

Το 40% των ασθενών κλείνει τελικά ραντεβού - Οι ασθενείς που παίρνουν εξιτήριο, δίνουν στο ΕΣΥ 4,4 βαθμούς με άριστα το 5, κυρίως ικανοποιημένοι από τους γιατρούς τους

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Κατρίνης: Ανησυχητική η διάσταση Ελλάδας-Κύπρου, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης – Στις καλένδες το καλώδιο
ΠΑΣΟΚ 06.10.25

Κατρίνης: Ανησυχητική η διάσταση Ελλάδας-Κύπρου, με ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης – Στις καλένδες το καλώδιο

«Αλίμονο αν αυτό οδηγήσει σε διατάραξη σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο αυτό», τόνισε ο βουλευτής Ηλείας με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης

Σύνταξη
Η εργατική τάξη και η Rolls Royce: Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την πιο viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ
«Να είσαι ειλικρινής» 06.10.25

Η εργατική τάξη και η Rolls Royce: Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την πιο viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ

Έχουν περάσει δύο χρόνια από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια αποκάλυψε πώς ένιωσε που ο σύζυγός της την έβγαλε στη σέντρα για την εργατική τάξη και την Rolls Royce.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τσουκαλάς για παραίτηση Τσίπρα: Το ΠΑΣΟΚ δεν ασχολείται με εσωτερικά ζητήματα άλλων κομμάτων
«Θέση αρχής» 06.10.25

Τσουκαλάς για παραίτηση Τσίπρα: Το ΠΑΣΟΚ δεν ασχολείται με εσωτερικά ζητήματα άλλων κομμάτων

«Ο καθένας έχει το δημοκρατικό δικαίωμα να κάνει ό,τι θεωρεί σωστό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, για την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Η ΝΔ πετάει λάσπη στο ΠΑΣΟΚ για να κρύψει τους πραγματικούς ενόχους – Ο καυγάς με τον Σκρέκα στον αέρα
Για την Κάρλα 06.10.25

ΟΠΕΚΕΠΕ – Μπουνάκης: Η ΝΔ πετάει λάσπη στο ΠΑΣΟΚ για να κρύψει τους πραγματικούς ενόχους – Ο καυγάς με τον Σκρέκα στον αέρα

«Ο καθένας δηλώνει ότι τον αφήνει το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ να δηλώσει», λέει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Μόνος δρόμος η ενότητα της Αριστεράς
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Χαρίτσης: Μόνος δρόμος η ενότητα της Αριστεράς

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης παραχώρησε συνέντευξη το πρωί της Δευτέρας και μίλησε, εκτός των άλλων και για την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

Σύνταξη
Ποιος είναι ο Παύλος Παντελίδης που κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας (vid)
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Ποιος είναι ο Παύλος Παντελίδης που κλήθηκε για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας (vid)

Ο Παύλος Παντελίδης είναι η έξτρα κλήση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, λόγω του ότι είναι αμφίβολος ο Κωνσταντίνος Καρέτσας - Η εξαιρετική σεζόν με την Κηφισιά και το γκολ κόντρα στην ΑΕΚ.

Σύνταξη
Μέτρα για πληθωρισμό και χρέη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Χορηγός της ακρίβειας η κυβέρνηση»
Πολιτική Γραμματεία 06.10.25

Μέτρα για πληθωρισμό και χρέη ζητά ο Ανδρουλάκης – «Χορηγός της ακρίβειας η κυβέρνηση»

Επίκαιρη ερώτηση για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, τονίζοντας ότι είναι άμεση η ανάγκη λήψης μέτρων.

Σύνταξη
Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι
Παναθηναϊκός 06.10.25

Ο Κόντης μένει για να δώσει χρόνο στον Μπαλντίνι

Ο Χρήστος Κόντης συνεχίζει στον πάγκο του Παναθηναϊκού και η απόφαση σχετίζεται τον χρόνο που χρειάζεται ο Φράνκο Μπαλντίνι για να μάθει πρόσωπα και πράγματα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
