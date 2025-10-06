Δημοτική Αρχή θεσπίζει επίδομα σε γιατρούς ως επιπλέον κίνητρο

Η Δημοτική Αρχή του Αγίου Νικολάου έλαβε και υλοποιεί την πρωτοβουλία για τη θέσπιση χρηματικού επιδόματος για την ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού και τη δημιουργία επιπλέον και ουσιαστικών κινήτρων για την προσέλκυση νέων επιστημόνων που επιθυμούν να έλθουν και να εργαστούν στα νοσηλευτικά ιδρύματα της περιοχής, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών του τόπου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγίου Νικολάου προσθέτει: «Λειτουργώντας υποστηρικτικά στην εύρυθμη και σταθερή λειτουργία των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Αγίου Νικολάου και αποτελούν θεμέλιο λίθο για την προστασία της δημόσιας υγείας στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας αλλά και ολόκληρης της ανατολικής Κρήτης, ο Δήμος Αγίου Νικολάου αναλαμβάνει – όπως εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο που συνεδρίασε την 1/10/2025 – να παρέχει χρηματική ενίσχυση ύψους 500 ευρώ μηνιαίως σε κάθε ιατρό ειδικότητας που θα αναλάβει εφεξής ενεργή υπηρεσία (μόνιμος ή επικουρικός για τουλάχιστον μια 3ετία) στο Νοσοκομείο της πόλης του Αγίου Νικολάου (Οργανική Μονάδα Αγίου Νικολάου) καθώς και στο “Διαλυνάκειο” Νοσοκομείο – Κ.Υ. Νεαπόλεως.

Η απόφαση του Δ.Σ. ελήφθη με βάση την παρ. 4 του άρθρου 64 του Ν. 5129/2024, σύμφωνα με την οποία οι δήμοι της χώρας δύναται να παρέχουν δωρεάν σίτιση και κατάλυμα διαμονής ή ισοδύναμο χρηματικό επίδομα στο ιατρικό προσωπικό δημοσίων Νοσοκομείων.

Η εν λόγω χρηματική ενίσχυση δεν θα έχει μόνιμο χαρακτήρα, αλλά θα παρέχεται για εύλογο χρονικό διάστημα (1 χρόνου) ώστε να λειτουργήσει ως ουσιαστικό κίνητρο για το νέο ξεκίνημα και θα καταβάλλεται από τον Δήμο Αγίου Νικολάου για την κάλυψη αναγκών στέγασης ή/και σίτισης των δικαιούχων ιατρών, στοχεύοντας στην ενίσχυση της σταθερότητας και βιωσιμότητας των Νοσοκομείων».

Για την προσέλκυση νέων επιστημόνων

Όπως αναφέρει σχετικά σε δήλωσή του-σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου- ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου Μανώλης Μενεγάκης: «Με την παροχή μηνιαίας χρηματικής ενίσχυσης στους γιατρούς που θα στελεχώσουν τα Νοσοκομεία μας, ο Δήμος Αγίου Νικολάου κάνει πράξη τη στήριξη του ιατρικού προσωπικού και δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για την προσέλκυση νέων επιστημόνων. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της περιοχής, που αποτελούν θεμέλιο για την υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών μας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».