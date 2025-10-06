Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι

Εργαζόμενοι σε μουσεία και μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της Ιταλίας κάλεσαν την πρωθυπουργό της χώρας Τζόρτζια Μελόνι να καταδικάσει την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Γάζα και να διακόψει κάθε σχέση με το κράτος του Ισράηλ, σε μια ανοιχτή επιστολή.

Η επιστολή κυκλοφόρησε ευρέως την περασμένη εβδομάδα, καθώς οι Ιταλοί συμμετείχαν σε μια πανεθνική απεργία αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη. Αρχικά, το κείμενο συντάχθηκε πριν από την μεγάλη απεργία που έγινε στην Ιταλία στις 22 Σεπτεμβρίου και συγκέντρωσε περίπου 120 υπογραφές, όπως δήλωσε η Ραφαέλα Μπόσο, διοικητική υπάλληλος στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάπολης, στην εφημερίδα The Art Newspaper.

Ωστόσο, μετά από λίγες ημέρες, κυκλοφόρησε και πάλι κατά την παραμονή μιας άλλης μαζικής απεργίας, στη οποία χιλιάδες διαδήλωσαν για να αφεθούν ελεύθεροι οι αλληλέγγυοι του Global Sumud Flotilla, οι οποίοι απήχθησαν από το κράτος του Ισράηλ, ενώ έπλεαν σε διεθνή ύδατα και είχαν ως σκοπό να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστινίους.

Οι διαδηλωτές παρέλυσαν τμήματα της Ιταλίας, αυξάνοντας την πίεση στην κυβέρνηση της Μελόνι, η οποία έχει επικριθεί για την αποτυχία της να καταδικάσει την γενοκτονία που διαπράττει το Ισραήλ.

Γενοκτονία, αδικαιολόγητη βία

Η τελική έκδοση της επιστολής, η οποία ολοκληρώθηκε το Σάββατο 4 Οκτωβρίου, κατηγορεί το Ισραήλ για «γενοκτονία» και «αδικαιολόγητη βία» στη Γάζα. Έχει υπογραφεί από 1.566 εργαζόμενους σε κρατικά μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, βιβλιοθήκες και την Ales, μια εταιρεία που διευθύνεται από το υπουργείο Πολιτισμού και παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οι υπογράφοντες απαιτούν από την Ιταλία να αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης, να σταματήσει την προμήθεια όπλων στο Ισραήλ και να διακόψει τις διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις -μεταξύ άλλων.

Προτρέπουν επίσης τα ιδρύματά τους να «προωθήσουν πρωτοβουλίες αλληλεγγύης προς τον παλαιστινιακό λαό» και καλούν το υπουργείο Πολιτισμού να «δημοσιοποιήσει τυχόν συμφωνίες που έχει συνάψει με ισραηλινά πολιτιστικά ιδρύματα» και να αναστείλει οποιαδήποτε συμφωνία συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Τον περασμένο μήνα, η Μελόνι μίλησε στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών και καταδίκασε το Ισραήλ για το ότι «ξεπέρασε τα όρια» με την δυσανάλογη αντίδρασή της στις επιθέσεις της Χάμας στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ωστόσο, η πρωθυπουργός επιμένει ότι η Ιταλία θα αναγνωρίσει μια λύση δύο κρατών μόνο εάν η Χαμάς απελευθερώσει όλους τους ομήρους και δεν συμμετάσχει σε μια μελλοντική παλαιστινιακή κυβέρνηση.

Αν και η Ιταλία ανακοίνωσε λίγες εβδομάδες μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου ότι θα αναστείλει τις πωλήσεις όπλων στο Τελ Αβίβ, συνέχισε να προμηθεύει όπλα αξίας 5,2 εκατομμυρίων ευρώ το 2024, σύμφωνα με το περιοδικό Altreconomia.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper