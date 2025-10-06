Ιερά Οδός: Από 13 ετών απασχολεί τις Αρχές ο διανομέας που τραυμάτισε στο μάτι με κατσαβίδι οδηγό
Ο δράστης της επίθεσης εις βάρος οδηγού στην Ιερά Οδό με κατσαβίδι, απασχολεί τις Αρχές από το 2012
Αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος είναι ο 25χρονος διανομέας που συνελήφθη για επίθεση σε οδηγό, την Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στην Ιερά Οδό.
Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορία οπλοχρησίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της εξύβρισης.
Ο δράστης απασχολεί τις Αρχές από το 2012. Δηλαδή, από τότε που ήταν 13 ετών. Το ποινικό βιογραφικό του έχει κλοπές, διαρρήξεις, οπαδικά επεισόδια και ενδοοικογενειακή βία. Οι συλλήψεις αρκετές, όμως πάντα κατέληγε ελεύθερος.
Άλλοτε έλυνε οπαδικές διαφορές σε πλατείες της Νίκαιας, βγάζοντας μάλιστα και χατζάρα, όπως έκανε τον Απρίλιο του 2025.
Άλλοτε έσπαγε ποτήρια στα κεφάλια θαμώνων σε μπαρ και άλλοτε χτυπούσε γυναίκες αστυνομικούς, όπως έκανε τον Ιούλιο του 2024.
Τελευταίες του επιθέσεις ήταν τον Ιούλιο του 2025, όταν ξυλοκόπησε ηλικιωμένη μέσα στο σπίτι της για να της αρπάξει χρήματα, ενώ τον Αύγουστο ξυλοκόπησε και ηλικιωμένο συγγενή του.
Πρώτο του χτύπημα, το 2012, σε ηλικία 13 ετών, όταν έκλεψε μία μηχανή.
Το 2022 και το 2024 είχε συλληφθεί από την Ασφάλεια Κορυδαλλού για καταδικαστικές αποφάσεις για ληστεία και απόπειρα ληστείας, όμως αφέθηκε και πάλι ελεύθερος.
Τελικά έφτασε στο σημείο, το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, να καρφώσει ένα κατσαβίδι στο μάτι ενός οδηγού, μετά από καυγά που είχε μαζί του για παραβίαση του STOP. Στη συνέχεια εξαφανίστηκε και παραδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου στις Αρχές.
