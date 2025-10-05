Ούτε μία, ούτε δύο αλλά πέντε συνολικά φορές είχε εντοπιστεί να οδηγεί χωρίς δίπλωμα ο 25χρονος που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε 40χρονο στην Ιερά Οδό.

Συγκεκριμένα, στις 21 Οκτωβρίου 2024 ενεπλάκη σε τροχαίο με υλικές ζημιές και δεν είχε δίπλωμα. Έκτοτε, στις 27/11/24, 12/1/25, 14/2/25 και 2/4/25 εντοπίστηκε χωρίς δίπλωμα.

Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε συλληφθεί 19 φορές στο παρελθόν, αλλά κυκλοφορούσε ελεύθερος και χωρίς δίπλωμα.

Πριν από λίγους μήνες είχε συλληφθεί για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, κλοπή και περί όπλων. Το 2023 για ενδοοικογενειακή βία και απειλή σε βάρος του πατέρα του. Το 2021 για αρπαγή ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους. Το 2020, για έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών. Το 2019, για ναρκωτικά και το 2018, για ληστεία σε βάρος οδηγού ταξί.

Τι είπε το θύμα της επίθεσης

Ο 40χρονος πατέρας τριών παιδιών που γλίτωσε από την επίθεση του μανιακού διανομέα με το κατσαβίδι στην Ιερά οδό από το κρεβάτι του νοσοκομείου μιλάει αποκλειστικά στο MEGA για το αιματηρό περιστατικό, από το οποίο παραλίγο να χάσει το μάτι του. Κι όλα αυτά, για μία παρατήρηση.

«Το μάτι μου δεν είναι σε καλή κατάσταση. Δεν το κατάλαβα εγώ ότι είχε αντικείμενο κατσαβίδι στο χέρι. Και ήρθε στο αμάξι δίπλα και μου κάρφωσε τρία κατσαβίδια. Δύο στο μάτι και ένα από τη μύτη και πέρασε μέσα στο μάτι».

Ο 25χρονος διανομέας, που δεν δίστασε να επιτεθεί με τόσο βάναυσο τρόπο μέσα στη μέση του δρόμου, εξαφανίστηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας αιμόφυρτο το θύμα του. Μία ημέρα μετά όμως και ενώ οι αστυνομικοί τον αναζητούσαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ο ίδιος παραδόθηκε στις αρχές και συνελήφθη.

Το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια και ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης.

«Έβριζε, έλεγε κάτι, αλλά δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς. Αλλά ήρθε στα γρήγορα, ήρθε μπαμ μπαμ. Το σκηνικό έγινε σε δευτερόλεπτα. Δεν κατάλαβα τι έλεγε ακριβώς, γιατί ήρθε κατευθείαν με το κατσαβίδι. Κατευθείαν μου το κάρφωσε στα μάτια και στη μύτη», περιέγραψε το θύμα της επίθεσης.

Ο 40χρονος τραυματίας που προσπαθεί να ξεπεράσει τα τραύματα, αλλά και το σοκ που υπέστη, ζητά την παραδειγματική τιμωρία του δράστη, ο οποίος πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον του ανακριτή.

Δείτε το ρεπορτάζ του MEGA: