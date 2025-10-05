Αντιμέτωπος με κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος είναι ο 25χρονος διανομέας που συνελήφθη για επίθεση σε οδηγό, την Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στην Ιερά Οδό.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης, καθώς και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοφορία οπλοχρησίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και της εξύβρισης.

Ο διανομέας φέρεται να επιτέθηκε με κατσαβίδι στον οδηγό τραυματίζοντάς τον στο αριστερό μάτι. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Ο δράστης της επίθεσης στην Ιερά Οδό, παρουσιάστηκε χθες στο Αστυνομικό Τμήμα Περιστερίου και συνελήφθη. Είναι μάλιστα παλιός γνώριμος των Αρχών, αφού έχει συλληφθεί στο παρελθόν 19 φορές για διάφορα αδικήματα.

Οι συλλήψεις είναι για ενδοοικογενειακή βία, αρπαγή ανήλικου, ληστείες και κατοχή εκρηκτικών.

Αναλυτικά:

-2025: Για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, κλοπή και περί όπλων,

-2023: Για ενδοοικογενειακή βία και απειλή σε βάρος του πατέρα του,

-2021: Για αρπαγή ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους,

-2020: Για έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών,

-2019: Για ναρκωτικά,

-2018: Για ληστεία σε βάρος ταξιτζή.

Το θύμα της επίθεσης μίλησε αποκλειστικά στο Mega

Οι δύο άνδρες είχαν φραστικό διαπληκτισμό, για μία τροχαία παράβαση. Το θύμα της επίθεσης, πατέρας τριών παιδιών, μέσα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, καθώς παραλίγο να χάσει το μάτι του, μίλησε αποκλειστικά στο Mega και περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όσα συνέβησαν.

«Έβγαινα από ένα στενάκι για να βγω στην Ιερά Οδό. Είχα stop εγώ, μου ήρθε κοντά μου και μου λέει «ρε φίλε, δε βλέπεις ότι έχει stop;». Εντάξει, ρε φίλε, το είδα ότι έχω stop, αλλά κι εσύ του λέω δεν έχεις φρένα;. Στην αρχή έτσι ξεκινήσαμε και μετά μου βγαίνει δεξιά από το αμάξι και έλεγε τα δικά του», είπε το θύμα της επίθεσης.

Κουβέντα στην κουβέντα, τα αίματα άναψαν και ο δράστης έβγαλε ένα κατσαβίδι που είχε μαζί του και το κάρφωσε στο μάτι του 40χρονου.

«Την ώρα που ξεκίνησα εγώ να φύγω, αυτός ήρθε από δεξιά μου, κατεβαίνει κάτω μου ‘ρχεται εκεί πέρα και μου φώναζε, μετά έβγαλε το κατσαβίδι στο χέρι που το είχε από πίσω, με κάρφωσε μέσα, με τραυμάτισε, μου κάρφωσε το κατσαβίδι από τη μύτη, μέσα στο μάτι κάτω. Μου έσπασε ένα αγγείο και γι’ αυτό έτρεχε πολύ αίμα», συμπλήρωσε το θύμα της επίθεσης.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Ιδιοκτήτες καταστημάτων και εργαζόμενοι βγήκαν στο δρόμο για να βοηθήσουν τον αιμόφυρτο άνδρα. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέφθασαν ασθενοφόρο και περιπολικά.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό κρατικό της Νίκαιας όπου και νοσηλεύεται.