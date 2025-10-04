Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (03/10) στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού, όταν καβγάς μεταξύ δύο οδηγών κατέληξε σε τραυματισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου φέρεται να παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη. Ο οδηγός μιας μοτοσικλέτας διαμαρτυρήθηκε έντονα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καβγάς.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου κατέβηκε από το όχημά του και επιτέθηκε στον μοτοσικλετιστή, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό μάτι με κατσαβίδι. Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε ξανά στο αυτοκίνητό του και διέφυγε από το σημείο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ενώ η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.