Ιερά Οδός: Ο 25χρονος διανομέας που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό έχει συλληφθεί 19 φορές- Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 04 Οκτωβρίου 2025 | 21:15

Ιερά Οδός: Ο 25χρονος διανομέας που επιτέθηκε με κατσαβίδι σε οδηγό έχει συλληφθεί 19 φορές- Βίντεο ντοκουμέντο

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Mega ο 25χρονος που επιτέθηκε σε οδηγό στην Ιερά Οδό δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις Αρχές.

Κάρφωσε ένα κατσαβίδι στο μάτι ενός οδηγού μέσα στη μέση του δρόμου στην Ιερά Οδό και έφυγε ανενόχλητος από το σημείο.

Το Mega εξασφάλισε βίντεο ντοκουμέντο δευτερόλεπτα με την επίθεση ενός διανομέα σε οδηγό αυτοκινήτου στην Ιερά Οδό μεσημέρι Παρασκευής.

Το θύμα της επίθεσης μίλησε αποκλειστικά στο Mega

Οι δύο άνδρες είχαν φραστικό διαπληκτισμό, για μία τροχαία παράβαση. Το θύμα της επίθεσης, πατέρας τριών παιδιών, μέσα από το νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, καθώς παραλίγο να χάσει το μάτι του, μίλησε αποκλειστικά στο Mega και περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια όσα συνέβησαν.

«Έβγαινα από ένα στενάκι για να βγω στην Ιερά Οδό. Είχα stop εγώ, μου ήρθε κοντά μου και μου λέει «ρε φίλε, δε βλέπεις ότι έχει stop;». Εντάξει, ρε φίλε, το είδα ότι έχω stop, αλλά κι εσύ του λέω δεν έχεις φρένα;. Στην αρχή έτσι ξεκινήσαμε και μετά μου βγαίνει δεξιά από το αμάξι και έλεγε τα δικά του», είπε το θύμα της επίθεσης.

Κουβέντα στην κουβέντα, τα αίματα άναψαν και ο δράστης έβγαλε ένα κατσαβίδι που είχε μαζί του και το κάρφωσε στο μάτι του 40χρονου.

«Την ώρα που ξεκίνησα εγώ να φύγω, αυτός ήρθε από δεξιά μου, κατεβαίνει κάτω μου ‘ρχεται εκεί πέρα και μου φώναζε, μετά έβγαλε το κατσαβίδι στο χέρι που το είχε από πίσω, με κάρφωσε μέσα, με τραυμάτισε, μου κάρφωσε το κατσαβίδι από τη μύτη, μέσα στο μάτι κάτω. Μου έσπασε ένα αγγείο και γι’ αυτό έτρεχε πολύ αίμα», συμπλήρωσε το θύμα της επίθεσης.

Στο σημείο επικράτησε πανικός. Ιδιοκτήτες καταστημάτων και εργαζόμενοι βγήκαν στο δρόμο για να βοηθήσουν τον αιμόφυρτο άνδρα. Μέσα σε λίγα λεπτά κατέφθασαν ασθενοφόρο και περιπολικά.

Σαν να μην έχει συμβεί το παραμικρό ο δράστης ανέβηκε στη μηχανή και διέφυγε από το σημείο με τους αστυνομικούς να αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό, για να χαρτογραφήσουν την διαδρομή που ακολούθησε.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό κρατικό της Νίκαιας όπου και νοσηλεύεται ενώ ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος έχει ταυτοποιηθεί, παραμένει άφαντος καθώς, δεν έχει εντοπιστεί ακόμη από τις Αρχές.

ΜΕGA-Αποκάλυψη: 19 φορές έχει συλληφθεί ο διανομέας

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Mega ο διανομέας αυτός δεν είναι η πρώτη φορά που απασχολεί τις Αρχές.

Ο 25χρονος έχει συλληφθεί συνολικά 19 φορές. Οι συλλήψεις είναι για ενδοοικογενειακή βία, αρπαγή ανήλικου, ληστείες και κατοχή εκρηκτικών.

Αναλυτικά:

-2025: Για επικίνδυνες σωματικές βλάβες, κλοπή και περί όπλων,

-2023: Για ενδοοικογενειακή βία και απειλή σε βάρος του πατέρα του,

-2021: Για αρπαγή ανηλίκου και γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους,

-2020: Για έκρηξη, κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών,

-2019: Για ναρκωτικά,

-2018: Για ληστεία σε βάρος ταξιτζή.

