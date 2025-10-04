Ιερά Οδός: Σοκάρει η κατάθεση του οδηγού που δέχθηκε επίθεση με κατσαβίδι – Τι λέει η σύζυγός του

Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (03/10) στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού, όταν ξέσπασε καβγάς μεταξύ δύο οδηγών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επεισόδιο ξεκίνησε όταν ένας οδηγός αυτοκινήτου παραβίασε το STOP . Ο οδηγός μιας μοτοσικλέτας διαμαρτυρήθηκε έντονα, και στη συνέχεια επιτέθηκε στον οδηγό του αυτοκινήτου, τραυματίζοντάς τον στο αριστερό μάτι με κατσαβίδι. Στη συνέχεια, διέφυγε από το σημείο.

Στο νοσοκομείο

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ενώ η Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, τον οποίο έχει ταυτοποιήσει.

Ο δράστης περιέγραψε τα όσα συνέβησαν στην κατάθεσή του.

«Με έκλεισε με το μηχανάκι και επιτέθηκε με το κατσαβίδι»

«Διαπληκτιστήκαμε γιατί πέρασα τη σήμανση του STOP που υπάρχει στην συμβολή των οδών Ιερά Οδό και Ελλησπόντου, ενώ εκείνος κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα. Εκείνος ξεκίνησε να με βρίζει με φράσεις όπως «Μ… θα σε γ…», ενώ εγώ προσπάθησα να συνεχίσω την πορεία μου. Στο σημείο βρισκόταν και ένας αυτόπτης ο οποίος επενέβη στη φασαρία προκειμένου να σταματήσει, όπως και έγινε. Στις 1:30 και ενώ περίμενα στο φανάρι είδα τον οδηγό της μηχανής να πηγαίνει στο αντίθετο ρεύμα και να βγάζει το κιβώτιο διανομής το οποίο είχε στο μηχανάκι του.

»Στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο μηχανάκι του και κινήθηκε αντίθετα στο ρεύμα της Ιερέας Οδού και έβαλε το μηχανάκι του κάθετα μπροστά από το όχημα μου. Τότε σήκωσε την σέλα και έβγαλε ένα μεγάλο κατσαβίδι περίπου 30 πόντων και απρόκλητα ξεκίνησε να με χτυπάει με αυτό πολλές φορές στο πρόσωπο. Κάποια στιγμή άνοιξα την πόρτα του οχήματος μου προκειμένου να βγω και εκείνος την κλώτσησε δυο φορές, ενώ συνέχισε να με χτυπά. Εκείνος σταμάτησε όταν είδε τα αίματα».

Η σύζυγος του τραυματισμένου 40χρονου

«Με πήρε ο ίδιος ο άντρας μου και μου είπε ότι χρειάζεται τη βοήθειά μου γιατί βρέθηκε με ένα κατσαβίδι καρφωμένο στο μάτι του από έναν οδηγό μηχανής στη μέση του δρόμου. Έπαθα σοκ. Αυτή τη στιγμή προσεύχομαι στο Θεό να γίνει καλά. Έχουμε τρία ανήλικα παιδιά που θέλουν τον πατέρα τους. Το μόνο που θέλω είναι να συλληφθεί ο δράστης, και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Έχουμε ήδη κάνει μήνυση για απόπειρα ανθρωποκτονίας».