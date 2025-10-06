Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 06.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Οργισμένος ο Τραμπ με Νετανιάχου μετά την απάντηση της Χαμάς: «Γιατί είσαι πάντα τόσο γ…α αρνητικός;»
- Σε δίκη για «υπόθαλψη εγκληματία» η συνοδηγός στο τροχαίο που σκότωσε την 21χρονη Έμμα
- Παγιδευμένα 1.000 άτομα στις πλαγιές του Εβερεστ λόγω χιονοθύελλας
- Με ειδική πτήση επιστρέφουν στην Αθήνα οι 27 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει πρώτα να οργανωθείς και μετά να προσπαθήσεις να εφαρμόσεις τα σχέδια που έχεις καταστρώσει. Αν το θέλεις, μπορείς να εκφραστείς και με πιο δημιουργικούς τρόπους σήμερα. Επικοινώνησε ανοιχτά τις ιδέες σου και πάρε έμπνευση από αυτά που θα μοιραστούν οι άλλοι μαζί σου. Πρέπει να είσαι ευέλικτος και γρήγορος.
DON’TS: Μην χάνεις χρόνο με το να εστιάζεις σε ανούσια σκηνικά. Μην αρνηθείς την υποστήριξη που θα σου δώσουν ορισμένοι φίλοι σου, καθώς αυτό θα σας φέρει ακόμα πιο κοντά. Μην εμπλακείς σε έντονα σκηνικά. Όχι μόνο αυτό, αλλά ούτε και σε συζητήσεις που ξέρεις ότι περιέχουν σχόλια τα όποια έχουν ως μοναδικό σκοπό να σε κάνουν να αντιδράσεις.
Ταύρος
DO’S: Πάρε αποστάσεις, ώστε να μπορέσεις να παρατηρήσεις τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι άνθρωποι γύρω σου. Αν έχεις υποψίες, τότε προσπάθησε να τις επιβεβαιώσεις. Βάλε σε εφαρμογή κάποια σχέδιά σου. Κάνε κρυφές και παρασκηνιακές συζητήσεις για τα οικονομικά και τα επαγγελματικά σου. Κάνε και τις κατάλληλες επαφές όμως.
DON’TS: Μην αφήσεις τα ερωτικά σου πίσω και ειδικά όχι σήμερα που νιώθεις έντονα πως θέλεις να τα ανανεώσεις. Μην εκφράζεσαι περίεργα ούτε στο αμόρε ούτε όμως και σε κάποιους συναδέλφους σου. Στα επαγγελματικά ωστόσο μην είσαι τόσο απρόσεκτος. Παράλληλα μη γίνεσαι απότομος με κανένα. Ειδικά όχι με αυτούς που δεν σου φταίνε, σωστά;
Δίδυμοι
DO’S: Κάνε οτιδήποτε μπορείς για να ανανεωθείς. Μπορείς ας πούμε να δοκιμάσεις να κάνεις ακόμα και τα ίδια πράγματα που ξέρεις αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο, μια τσαχπινιά. Πάντως το να αλλάξεις εντελώς την ρουτίνα σου είναι κάτι που πρέπει να σκεφτείς σοβαρά, έτσι; Κάνε πλάνα και όνειρα, καθώς και αυτά μπορούν να σου δώσουν νέα πνοή.
DON’TS: Μην ασχολείσαι με τίποτα το ανούσιο, γιατί αυτό σε πάει πίσω. Στα επαγγελματικά, μην είσαι ανοργάνωτος. Ωστόσο αν θες να ψάξεις κάτι άλλο, τότε μη διστάσεις. Στα ερωτικά, μην είσαι απρόσεκτος στο πως μιλάς στο αμόρε, γιατί δεν είσαι ξεκάθαρος και τα μπερδέματα δεν θα λείψουν. Μην πάρεις βιαστικές ή και παρορμητικές αποφάσεις.
Καρκίνος
DO’S: Στα επαγγελματικά, φαίνεται όλα να πηγαίνουν λίγο καλύτερα σήμερα, άρα γιατί δεν σκας ένα χαμόγελο; Οργανώσου όμως και βάλε τα πάντα σε μια σωστή σειρά. Αποφάσισε πως πρέπει να ασχοληθείς μόνο με τα σημαντικά, καθώς οτιδήποτε το ασήμαντο είναι απλά σπατάλη ενέργειας. Γίνε και λίγο πιο ξεκάθαρος. Γενικώς κράτα το αυτό, έτσι;
DON’TS: Μην κλείσεις τα αυτιά σου, όταν τρίτοι θα προσπαθήσουν να σου πουν τι παίζεται παρασκηνιακά. Ειδικά αν σε αφορά άμεσα. Μην χάνεις την ουσία των πραγμάτων, γιατί τότε θα καταλήξεις να χάσεις και το ενδιαφέρον σου σχετικά με αυτά με τα οποία καταπιάνεσαι. Ταυτόχρονα μην ξεσπάσεις τα νεύρα σου πάνω στους δικούς σου ανθρώπους.
Λέων
DO’S: Αντιμετώπισε τα πάντα πιο αισιόδοξα. Όχι μόνο αυτό, αλλά άνοιξε και συζητήσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν να μάθεις κάποια χρήσιμα για σένα πράγματα. Έπειτα προσπάθησε να τα κατανοήσεις όλα σε βάθος. Έλα σε επαφή με άτομα που σας συνδέουν κοινές ιδέες και κοινά οράματα, αλλά δέξου και το feedback που σου δίνουν, έτσι;
DON’TS: Μην είσαι αδιάφορος ως προς κάποιους συναδέλφους σου οι οποίοι μπορούν να σε βοηθήσουν να βγάλεις γρηγορότερα τις δουλειές σου. Μη διστάσεις λοιπόν να στηριχτείς πάνω τους. Μην είσαι απρόσεκτος σε αυτά που λες ή στον τρόπο με τον οποίο ζητάς χαρές και διευκολύνσεις. Μην είσαι απότομος και μην ξεσπάς τα νεύρα σου όπου να’ ναι.
Παρθένος
DO’S: Τρέξε όσο μπορείς και όσο πιο άμεσα γίνεται να τακτοποιήσεις τα οικονομικά σου θέματα. Προσέγγισε άτομα που μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίσεις κάποιες λεπτομέρειες και να βρεις τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να κινηθείς μπροστά. Αν τώρα νιώθεις ότι κάτι δεν θα σου φέρει τα αποτελέσματα που θες, άλλαξέ το εξαρχής, έτσι;
DON’TS: Είπαμε πως πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο μεν, αλλά όχι να είσαι και τρομερά καχύποπτος ή και απότομος, σωστά; Στα επαγγελματικά, μην αναβάλεις άλλο να πάρεις κάποια σημαντική απόφαση που εκκρεμεί. Παράλληλα μην είσαι απρόσεκτος στα έξοδα ή και στις συμφωνίες σου, γιατί δεν είναι όλα όπως δείχνουν.
Ζυγός
DO’S: Αξιοποίησε την ηρεμία της σημερινής μέρας, ώστε να έρθεις σε επαφή με τους ανθρώπους γύρω σου. Ταυτόχρονα γνώρισε κόσμο, καθώς έτσι μπορεί να τσιμπήσεις κάποια ωφέλιμη, επαγγελματική πρόταση ή να βρεις και κάνα καινούργιο γκομενάκι. Σε χαλάει κάτι από τα δυο; Δε νομίζω! Αν γίνει το δεύτερο, τότε δείξε το ενδιαφέρον σου.
DON’TS: Μη διστάσεις ούτε να ανανεωθείς εσύ ο ίδιος, αλλά ούτε και να ανανεώσεις τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις σου. Μην εξιδανικεύσεις κανέναν, γιατί μάλλον θα την πατήσεις άσχημα. Μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τα οικονομικά σου. Ειδικά αν σε αυτά εμπλέκονται και άλλα άτομα. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε και στις συνεννοήσεις σου.
Σκορπιός
DO’S: Στα επαγγελματικά, κάποιες υποθέσεις μπορούν να ξεκολλήσουν σήμερα, αρκεί να βάλεις κι εσύ το χεράκι σου. Διαχειρίσου σωστά τις πληροφορίες που κατέχεις. Σταμάτα να αγχώνεσαι για το αποτέλεσμα, γιατί χάνεις την ουσία της διαδικασίας. Πάντως μπορείς και να ρισκάρεις, αν το θέλεις, δοκιμάζοντας αυτό το κάτι που γυρνάει στο μυαλό σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς περισσότερο με τα ερωτικά σου, προκειμένου να χαλαρώσεις. Μην αγνοείς ούτε την υγεία σου, αλλά ούτε και τη μεγάλη σου ανάγκη για ξεκούραση. Μην ασχοληθείς με τα σχόλια που γίνονται για σένα μεν, πίσω από την πλάτη σου δε. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου με το να ασχολείσαι με ανούσια πράγματα.
Τοξότης
DO’S: Έχεις θετική ενέργεια, έχεις και καλή διάθεση, άρα ποιος σε πιάνει; Πες «ναι» στης ξαφνικές συναντήσεις, καθώς αυτές πρόκειται να σε εκπλήξουν ευχάριστα. Έλα σε επαφή με νέα άτομα και συζήτησε μαζί τους για τα πρότζεκτς που θέλεις να τρέξεις ή για τα επαγγελματικά. Πρόσεξε πως εκφράζεσαι, αν θες να κλείσεις κάποιες συμφωνίες.
DON’TS: Μην κωλώσεις να ασχοληθείς με κάτι δημιουργικό, καθώς σου είναι ευκολότερο να εκφραστείς μέσω αυτού. Μην είσαι απρόσεκτος με τους φίλους ή τους συναδέλφους με τους οποίους το κλίμα που επικρατεί δεν είναι και ότι καλύτερο. Μην απαντήσεις στα ειρωνικά σχόλια των άλλων. Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις για να ηρεμήσεις κάπως.
Αιγόκερως
DO’S: Επικεντρώσου στα θέματα που υπάρχουν στο σπίτι, ώστε να τα λύσεις. Μπορείς να βοηθήσεις κάποια μέλη της οικογένειάς σου, όπως τους γονείς σου, να τελειώσουν τις δουλειές τους. Πρόσεχε τις συνεννοήσεις σου γενικώς. Αγνόησε το κλίμα που επικρατεί στη δουλειά και απόφυγε να χαλάσεις την ψυχολογία σου εξαιτίας αυτού. Βάλε όρια.
DON’TS: Μην έχεις και πολύ υψηλές απαιτήσεις, γιατί στο τέλος θα το φας το κεφάλι σου, έτσι; Μην αφήσεις τίποτα να σου δημιουργήσει έντονα και αρνητικά συναισθήματα. Ειδικά αν δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος γι’ αυτό. Από την άλλη, μη διστάσεις να ξεκινήσεις κάτι εντελώς καινούργιο αξιοποιώντας τις επαφές που μπορούν να σε βοηθήσουν.
Υδροχόος
DO’S: Ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω σου, ώστε να μπορέσεις να επικοινωνήσεις ευκολότερα με τους ανθρώπους γύρω σου. Βρες λύσεις ή προσπάθησε έστω να διαχειριστείς τα προβλήματά σου. Αυτό θα το πετύχεις μόνο αν παραμείνεις συγκεντρωμένος στον στόχο σου και εστιάσεις στην ουσία των πραγμάτων. Πάρε έμπνευση από όπου μπορείς.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις συζητήσεις στις οποίες θα πάρεις μέρος. Όμως μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις μετακινήσεις σου. Στα επαγγελματικά, μην επηρεαστείς από αυτά που θα σου πουν κάποια άτομα, ακόμα κι πρόκειται για πιο έμπειρους συναδέλφους σου. Μη βγάλεις κανένα βιαστικό συμπέρασμα, γιατί μάλλον θα είναι ολίγον τι λάθος.
Ιχθύες
DO’S: Πάρε ανάσα όσον αφορά τα οικονομικά σου, γιατί θα είναι καλύτερα σήμερα. Για να μπορέσεις να διαχειριστείς κάποιες καταστάσεις, πρέπει να προσπαθήσεις να τις φέρεις λίγο στα μέτρα σου. Άκου το ένστικτό σου για να γλιτώσεις από τα χειρότερα. Και αχρείαστα θα πω εγώ! Παρατήρησε τα πάντα, αλλά φίλτραρέ τα με σοβαρότητα, έτσι;
DON’TS: Μην αγνοείς τις δουλειές που έχεις σε εκκρεμότητα και πρέπει να διευθετήσεις άμεσα. Ωστόσο μη διστάσεις να βάλεις και την προσωπική σου τσαχπινιά, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στις διαπραγματεύσεις στις οποίες παίρνεις μέρος. Μην είσαι απρόσεκτος όμως ούτε ως προς τα οικονομικά σου. Δηλαδή μην κάνεις αχρείαστα και περιττά έξοδα.
- Γάζα: Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς Χαλίλ αλ Χάγια έφτασε στην Αίγυπτο με ασφάλεια
- Προσφυγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να μην αναπτυχθεί Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον
- Αθήνα: Η συγκινητική στιγμή που η πορεία για την Παλαιστίνη ενώθηκε με τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: 7 αλήθειες-μύθοι για το 13ωρο
- To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]
- Υπερθέαμα: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις