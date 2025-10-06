DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει πρώτα να οργανωθείς και μετά να προσπαθήσεις να εφαρμόσεις τα σχέδια που έχεις καταστρώσει. Αν το θέλεις, μπορείς να εκφραστείς και με πιο δημιουργικούς τρόπους σήμερα. Επικοινώνησε ανοιχτά τις ιδέες σου και πάρε έμπνευση από αυτά που θα μοιραστούν οι άλλοι μαζί σου. Πρέπει να είσαι ευέλικτος και γρήγορος.

DON’TS: Μην χάνεις χρόνο με το να εστιάζεις σε ανούσια σκηνικά. Μην αρνηθείς την υποστήριξη που θα σου δώσουν ορισμένοι φίλοι σου, καθώς αυτό θα σας φέρει ακόμα πιο κοντά. Μην εμπλακείς σε έντονα σκηνικά. Όχι μόνο αυτό, αλλά ούτε και σε συζητήσεις που ξέρεις ότι περιέχουν σχόλια τα όποια έχουν ως μοναδικό σκοπό να σε κάνουν να αντιδράσεις.