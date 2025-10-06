magazin
Δευτέρα 06 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 06.10.2025]
Ημερήσια 06 Οκτωβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 06.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει πρώτα να οργανωθείς και μετά να προσπαθήσεις να εφαρμόσεις τα σχέδια που έχεις καταστρώσει. Αν το θέλεις, μπορείς να εκφραστείς και με πιο δημιουργικούς τρόπους σήμερα. Επικοινώνησε ανοιχτά τις ιδέες σου και πάρε έμπνευση από αυτά που θα μοιραστούν οι άλλοι μαζί σου. Πρέπει να είσαι ευέλικτος και γρήγορος.

DON’TS: Μην χάνεις χρόνο με το να εστιάζεις σε ανούσια σκηνικά. Μην αρνηθείς την υποστήριξη που θα σου δώσουν ορισμένοι φίλοι σου, καθώς αυτό θα σας φέρει ακόμα πιο κοντά. Μην εμπλακείς σε έντονα σκηνικά. Όχι μόνο αυτό, αλλά ούτε και σε συζητήσεις που ξέρεις ότι περιέχουν σχόλια τα όποια έχουν ως μοναδικό σκοπό να σε κάνουν να αντιδράσεις.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Πάρε αποστάσεις, ώστε να μπορέσεις να παρατηρήσεις τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι άνθρωποι γύρω σου. Αν έχεις υποψίες, τότε προσπάθησε να τις επιβεβαιώσεις. Βάλε σε εφαρμογή κάποια σχέδιά σου. Κάνε κρυφές και παρασκηνιακές συζητήσεις για τα οικονομικά και τα επαγγελματικά σου. Κάνε και τις κατάλληλες επαφές όμως.

DON’TS: Μην αφήσεις τα ερωτικά σου πίσω και ειδικά όχι σήμερα που νιώθεις έντονα πως θέλεις να τα ανανεώσεις. Μην εκφράζεσαι περίεργα ούτε στο αμόρε ούτε όμως και σε κάποιους συναδέλφους σου. Στα επαγγελματικά ωστόσο μην είσαι τόσο απρόσεκτος. Παράλληλα μη γίνεσαι απότομος με κανένα. Ειδικά όχι με αυτούς που δεν σου φταίνε, σωστά;

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Κάνε οτιδήποτε μπορείς για να ανανεωθείς. Μπορείς ας πούμε να δοκιμάσεις να κάνεις ακόμα και τα ίδια πράγματα που ξέρεις αλλά με έναν διαφορετικό τρόπο, μια τσαχπινιά. Πάντως το να αλλάξεις εντελώς την ρουτίνα σου είναι κάτι που πρέπει να σκεφτείς σοβαρά, έτσι; Κάνε πλάνα και όνειρα, καθώς και αυτά μπορούν να σου δώσουν νέα πνοή.

DON’TS: Μην ασχολείσαι με τίποτα το ανούσιο, γιατί αυτό σε πάει πίσω. Στα επαγγελματικά, μην είσαι ανοργάνωτος. Ωστόσο αν θες να ψάξεις κάτι άλλο, τότε μη διστάσεις. Στα ερωτικά, μην είσαι απρόσεκτος στο πως μιλάς στο αμόρε, γιατί δεν είσαι ξεκάθαρος και τα μπερδέματα δεν θα λείψουν. Μην πάρεις βιαστικές ή και παρορμητικές αποφάσεις.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Στα επαγγελματικά, φαίνεται όλα να πηγαίνουν λίγο καλύτερα σήμερα, άρα γιατί δεν σκας ένα χαμόγελο; Οργανώσου όμως και βάλε τα πάντα σε μια σωστή σειρά. Αποφάσισε πως πρέπει να ασχοληθείς μόνο με τα σημαντικά, καθώς οτιδήποτε το ασήμαντο είναι απλά σπατάλη ενέργειας. Γίνε και λίγο πιο ξεκάθαρος. Γενικώς κράτα το αυτό, έτσι;

DON’TS: Μην κλείσεις τα αυτιά σου, όταν τρίτοι θα προσπαθήσουν να σου πουν τι παίζεται παρασκηνιακά. Ειδικά αν σε αφορά άμεσα. Μην χάνεις την ουσία των πραγμάτων, γιατί τότε θα καταλήξεις να χάσεις και το ενδιαφέρον σου σχετικά με αυτά με τα οποία καταπιάνεσαι. Ταυτόχρονα μην ξεσπάσεις τα νεύρα σου πάνω στους δικούς σου ανθρώπους.

Λέων

Λέων

DO’S: Αντιμετώπισε τα πάντα πιο αισιόδοξα. Όχι μόνο αυτό, αλλά άνοιξε και συζητήσεις που μπορούν να σε βοηθήσουν να μάθεις κάποια χρήσιμα για σένα πράγματα. Έπειτα προσπάθησε να τα κατανοήσεις όλα σε βάθος. Έλα σε επαφή με άτομα που σας συνδέουν κοινές ιδέες και κοινά οράματα, αλλά δέξου και το feedback που σου δίνουν, έτσι;

DON’TS: Μην είσαι αδιάφορος ως προς κάποιους συναδέλφους σου οι οποίοι μπορούν να σε βοηθήσουν να βγάλεις γρηγορότερα τις δουλειές σου. Μη διστάσεις λοιπόν να στηριχτείς πάνω τους. Μην είσαι απρόσεκτος σε αυτά που λες ή στον τρόπο με τον οποίο ζητάς χαρές και διευκολύνσεις. Μην είσαι απότομος και μην ξεσπάς τα νεύρα σου όπου να’ ναι.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Τρέξε όσο μπορείς και όσο πιο άμεσα γίνεται να τακτοποιήσεις τα οικονομικά σου θέματα. Προσέγγισε άτομα που μπορούν να σε βοηθήσουν να ξεκαθαρίσεις κάποιες λεπτομέρειες και να βρεις τον τρόπο με τον οποίο μπορείς να κινηθείς μπροστά. Αν τώρα νιώθεις ότι κάτι δεν θα σου φέρει τα αποτελέσματα που θες, άλλαξέ το εξαρχής, έτσι;

DON’TS: Είπαμε πως πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για παν ενδεχόμενο μεν, αλλά όχι να είσαι και τρομερά καχύποπτος ή και απότομος, σωστά; Στα επαγγελματικά, μην αναβάλεις άλλο να πάρεις κάποια σημαντική απόφαση που εκκρεμεί. Παράλληλα μην είσαι απρόσεκτος στα έξοδα ή και στις συμφωνίες σου, γιατί δεν είναι όλα όπως δείχνουν.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Αξιοποίησε την ηρεμία της σημερινής μέρας, ώστε να έρθεις σε επαφή με τους ανθρώπους γύρω σου. Ταυτόχρονα γνώρισε κόσμο, καθώς έτσι μπορεί να τσιμπήσεις κάποια ωφέλιμη, επαγγελματική πρόταση ή να βρεις και κάνα καινούργιο γκομενάκι. Σε χαλάει κάτι από τα δυο; Δε νομίζω! Αν γίνει το δεύτερο, τότε δείξε το ενδιαφέρον σου.

DON’TS: Μη διστάσεις ούτε να ανανεωθείς εσύ ο ίδιος, αλλά ούτε και να ανανεώσεις τις ήδη υπάρχουσες σχέσεις σου. Μην εξιδανικεύσεις κανέναν, γιατί μάλλον θα την πατήσεις άσχημα. Μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά τα οικονομικά σου. Ειδικά αν σε αυτά εμπλέκονται και άλλα άτομα. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε και στις συνεννοήσεις σου.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Στα επαγγελματικά, κάποιες υποθέσεις μπορούν να ξεκολλήσουν σήμερα, αρκεί να βάλεις κι εσύ το χεράκι σου. Διαχειρίσου σωστά τις πληροφορίες που κατέχεις. Σταμάτα να αγχώνεσαι για το αποτέλεσμα, γιατί χάνεις την ουσία της διαδικασίας. Πάντως μπορείς και να ρισκάρεις, αν το θέλεις, δοκιμάζοντας αυτό το κάτι που γυρνάει στο μυαλό σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς περισσότερο με τα ερωτικά σου, προκειμένου να χαλαρώσεις. Μην αγνοείς ούτε την υγεία σου, αλλά ούτε και τη μεγάλη σου ανάγκη για ξεκούραση. Μην ασχοληθείς με τα σχόλια που γίνονται για σένα μεν, πίσω από την πλάτη σου δε. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου με το να ασχολείσαι με ανούσια πράγματα.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Έχεις θετική ενέργεια, έχεις και καλή διάθεση, άρα ποιος σε πιάνει; Πες «ναι» στης ξαφνικές συναντήσεις, καθώς αυτές πρόκειται να σε εκπλήξουν ευχάριστα. Έλα σε επαφή με νέα άτομα και συζήτησε μαζί τους για τα πρότζεκτς που θέλεις να τρέξεις ή για τα επαγγελματικά. Πρόσεξε πως εκφράζεσαι, αν θες να κλείσεις κάποιες συμφωνίες.

DON’TS: Μην κωλώσεις να ασχοληθείς με κάτι δημιουργικό, καθώς σου είναι ευκολότερο να εκφραστείς μέσω αυτού. Μην είσαι απρόσεκτος με τους φίλους ή τους συναδέλφους με τους οποίους το κλίμα που επικρατεί δεν είναι και ότι καλύτερο. Μην απαντήσεις στα ειρωνικά σχόλια των άλλων. Μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις για να ηρεμήσεις κάπως.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Επικεντρώσου στα θέματα που υπάρχουν στο σπίτι, ώστε να τα λύσεις. Μπορείς να βοηθήσεις κάποια μέλη της οικογένειάς σου, όπως τους γονείς σου, να τελειώσουν τις δουλειές τους. Πρόσεχε τις συνεννοήσεις σου γενικώς. Αγνόησε το κλίμα που επικρατεί στη δουλειά και απόφυγε να χαλάσεις την ψυχολογία σου εξαιτίας αυτού. Βάλε όρια.

DON’TS: Μην έχεις και πολύ υψηλές απαιτήσεις, γιατί στο τέλος θα το φας το κεφάλι σου, έτσι; Μην αφήσεις τίποτα να σου δημιουργήσει έντονα και αρνητικά συναισθήματα. Ειδικά αν δεν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος γι’ αυτό. Από την άλλη, μη διστάσεις να ξεκινήσεις κάτι εντελώς καινούργιο αξιοποιώντας τις επαφές που μπορούν να σε βοηθήσουν.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Ξεκαθάρισε το τοπίο γύρω σου, ώστε να μπορέσεις να επικοινωνήσεις ευκολότερα με τους ανθρώπους γύρω σου. Βρες λύσεις ή προσπάθησε έστω να διαχειριστείς τα προβλήματά σου. Αυτό θα το πετύχεις μόνο αν παραμείνεις συγκεντρωμένος στον στόχο σου και εστιάσεις στην ουσία των πραγμάτων. Πάρε έμπνευση από όπου μπορείς.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος στις συζητήσεις στις οποίες θα πάρεις μέρος. Όμως μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις μετακινήσεις σου. Στα επαγγελματικά, μην επηρεαστείς από αυτά που θα σου πουν κάποια άτομα, ακόμα κι πρόκειται για πιο έμπειρους συναδέλφους σου. Μη βγάλεις κανένα βιαστικό συμπέρασμα, γιατί μάλλον θα είναι ολίγον τι λάθος.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Πάρε ανάσα όσον αφορά τα οικονομικά σου, γιατί θα είναι καλύτερα σήμερα. Για να μπορέσεις να διαχειριστείς κάποιες καταστάσεις, πρέπει να προσπαθήσεις να τις φέρεις λίγο στα μέτρα σου. Άκου το ένστικτό σου για να γλιτώσεις από τα χειρότερα. Και αχρείαστα θα πω εγώ! Παρατήρησε τα πάντα, αλλά  φίλτραρέ τα με σοβαρότητα, έτσι;

DON’TS: Μην αγνοείς τις δουλειές που έχεις σε εκκρεμότητα και πρέπει να διευθετήσεις άμεσα. Ωστόσο μη διστάσεις να βάλεις και την προσωπική σου τσαχπινιά, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στις διαπραγματεύσεις στις οποίες παίρνεις μέρος. Μην είσαι απρόσεκτος όμως ούτε ως προς τα οικονομικά σου. Δηλαδή μην κάνεις αχρείαστα και περιττά έξοδα.

Ηλεκτρισμός
Ο GSI, οι σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας και η στήριξη σε ΑΔΜΗΕ

Ο GSI, οι σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας και η στήριξη σε ΑΔΜΗΕ

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»
Η χρυσή τομή 05.10.25

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όπου και αναφέρθηκε στον έγγαμο βίο της με τον Φώτη Μπερνάντο.

Σύνταξη
Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή
Οικογένεια 05.10.25

Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη μοίρασαν μπομπονιέρες που έφεραν έναν στίχο από το ντουέτο τους «Δε Μας Χωρίζει Τίποτα» και διασκέδασαν με τους καλεσμένους τους υπό τους ήχους παραδοσιακών ασμάτων.

Σύνταξη
Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λάθος, μεθούσε συνέχεια»
«Νεότητα» 05.10.25

Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λάθος, μεθούσε συνέχεια»

Μετά την προβολή της ταινίας «Jay Kelly» στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Τζορτζ Κλούνεϊ μοιράστηκε μια ιστορία της άλλοτε διάσημης θείας του, Ρόζμαρι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η αμηχανία του Κιθ Έρμπαν όταν ρωτήθηκε για τη Νικόλ Κίντμαν – «Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε»
Βγήκε από τα ρούχα του 05.10.25

Η αμηχανία του Κιθ Έρμπαν όταν ρωτήθηκε για τη Νικόλ Κίντμαν - «Τέλος πάντων, ας προχωρήσουμε»

Σε μια συνέντευξη από τις 2 Σεπτεμβρίου, η οποία έγινε viral μετά την είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν, ο σταρ της κάντρι μουσικής φάνηκε να αισθάνεται άβολα όταν ρωτήθηκε για την πρωταγωνίστρια του Babygirl.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα που επέλεξε η Τζούλια Ρόμπερτς για την πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt»
Μήνας Ευαισθητοποίησης 05.10.25

Τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα που επέλεξε η Τζούλια Ρόμπερτς για την πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt»

«Αυτό είναι το ίδιο φόρεμα που φόρεσα στην πρεμιέρα της ταινίας 'Εισιτήριο για τον Παράδεισο' στο Λος Άντζελες πριν από τρία χρόνια», είπε στο περιοδικό Variety η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Τζούλια Ρόμπερτς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Τώρα είμαι πιο θετικός στο να τους στέλνουμε όπλα»: Ποιοι είναι οι influencers που πληρώνει το Ισραήλ για αναρτήσεις;
Social 05.10.25

«Τώρα είμαι πιο θετικός στο να τους στέλνουμε όπλα»: Ποιοι είναι οι influencers που πληρώνει το Ισραήλ για αναρτήσεις;

Το Ισραήλ πληρώνει Αμερικανούς influencers έως 7.000 δολάρια ανά ανάρτηση στο πλαίσιο της μυστικής εκστρατείας «Project Esther», που ερευνάται για πιθανή παραβίαση του νόμου περί ξένων πρακτόρων.

Σύνταξη
Μίμης Πλέσσας: Ένας χρόνος χωρίς τον σπουδαίο μουσικό – Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ
«Αθάνατο τραγούδι αυτό» 05.10.25

Μίμης Πλέσσας: Ένας χρόνος χωρίς τον σπουδαίο μουσικό – Συγκινεί η Λουκίλα Καρρέρ

«Διαχειρίστηκα την απώλειά του, όπως πρέπει να τη διαχειριστεί ο κάθε άνθρωπος. Μόνοι μας γεννιόμαστε, μόνοι μας φεύγουμε», είπε μεταξύ άλλων η Λουκίλα Καρρέρ για τον θρυλικό Μίμη Πλέσσα.

Σύνταξη
Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο
Ενδοοικογενειακή Βία 05.10.25

Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο

«Είναι προτιμότερο να πεινάς, παρά να ζεις με έναν βίαιο άντρα», εκμυστηρεύεται η Μέι Μασκ, μητέρα του Έλον, η οποία υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
Το διάφανο, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση
Τόλμη και γοητεία 05.10.25

Το διάφανο, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση

Η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με ένα από τα πιο τολμηρά της look μέχρι σήμερα -σίγουρα, για να κάνει μια τέτοια εμφάνιση αισθάνεται αυτοπεποίθηση και δύναμη. Μπράβο της!

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του
Βίντεο 05.10.25

Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του

«Είπαμε να τα πάρουμε μαζί να κάνουμε και τριήμερο. Αυτό το κλάμα που έριξαν στο τέλος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ» είπε μεταξύ άλλων ο Τάσος Ιορδανίδης

Σύνταξη
Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο
«Πολλή αγάπη» 04.10.25

Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο

Μια εβδομάδα αφότου οι Σελένα Γκόμεζ και Μπένι Μπλάνκο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, η ιδρύτρια της Rare Beauty μοιράστηκε με τους θαυμαστές φωτογραφίες από τον γάμο της.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προσφυγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να μην αναπτυχθεί Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον
Κόσμος 06.10.25

Προσφυγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για να μην αναπτυχθεί Εθνοφρουρά από την Καλιφόρνια στο Όρεγκον

O κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ αναμένεται να ασκήσει προσφυγή εναντίον της μεταφοράς Εθνοφρουρών από την πολιτεία του, την Καλιφόρνια, στο Όρεγκον, με στόχο το Πόρτλαντ.

Σύνταξη
Συγκίνηση 06.10.25

Η συγκινητική στιγμή που η πορεία για την Παλαιστίνη ενώθηκε με τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον Π. Ρούτσι

Μεγαλώνει το κύμα συμπαράστασης για τον Πάνο Ρούτσι. Πλήθος κόσμου και πάλι στο Σύνταγμα. Συγκέντρωση και πορεία προς τη Βουλή από το κίνημα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη.

Σύνταξη
To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]
«Κόκκινη Γραμμή» 06.10.25

To Κόκκινο Ποτάμι του Άμστερνταμ και οι διαδηλώσεις σε όλη την Ευρώπη για την Παλαιστίνη [Βίντεο]

Πολίτες σε όλη την Ευρώπη, ξεχύθηκαν στους δρόμους για τους ακτιβιστές του Στόλου Sumud και για την Παλαιστίνη, με το Άμστερνταμ να ντύνεται κόκκινο για τη Γάζα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τα μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Τσουκαλά για τον Γιώργο Κασιμάτη – «Ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος»
Συλλυπητήρια μήνυμα 05.10.25

Τα μηνύματα ΣΥΡΙΖΑ και Τσουκαλά για τον Γιώργο Κασιμάτη – «Ο δημοκρατικός κόσμος της χώρας γίνεται φτωχότερος»

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, αποχαιρέτησαν τον συνταγματολόγο Γιώργο Κασιμάτη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών

Σύνταξη
Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (pic)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Έτσι διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής (pic)

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 6ης αγωνιστικής και τις νίκες των ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού - Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Καιρός: Η «Barbara» από τη Γένοβα φέρνει καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους και πτώση της θερμοκρασίας
Live χάρτης 05.10.25

Πού θα «χτυπήσει» τις επόμενες ώρες η κακοκαιρία «Barbara» - Έρχονται καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας

Σταδιακή επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες 48 ώρες. Έρχονται βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες, πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Σύνταξη
Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals
English edition 05.10.25

Greece Tightens Rules on Short-Term Rentals

Tourism authorities highlight that the framework sets out clear rules, establishing quality and safety criteria that reflect the rapid expansion of this segment of the hospitality industry.

Σύνταξη
Κίνα: SOS από το λιανεμπόριο για τα φθηνά δέματα – Οι απώλειες για την ελληνική οικονομία
Το επόμενο βήμα 05.10.25

SOS από το λιανεμπόριο για τα φθηνά δέματα από την Κίνα - Οι απώλειες για την ελληνική οικονομία

Ειδικό τέλος στα φθηνά δέματα από την Κίνα ζητούν εκπρόσωποι του ελληνικού και του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου πριν να είναι αργά. Πλατφόρμες τύπου Shein, Temu και AliExpress στο στόχαστρο της Κομισιόν.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Τσέριν σκοράρει κόντρα στον Ατρόμητο και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αφιερώνουν το γκολ στον Μπάλντοκ (vid)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ο Τσέριν σκοράρει και οι παίκτες του Παναθηναϊκού αφιερώνουν το γκολ στον Μπάλντοκ (vid)

Σπουδαία στιγμή στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στην Λεωφόρο, καθώς οι «πράσινοι» αφιέρωσαν το γκολ που πέτυχε ο Τσέριν στον αδικοχαμένο Τζορτζ Μπάλντοκ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων
ΗΠΑ 05.10.25

Ο Τραμπ σφίγγει τον κλοιό στους Δημοκρατικούς με το shutdown – Απειλεί με απολύσεις και πάγωμα κονδυλίων

Ο Λευκός Οίκος έχει μέχρι στιγμής παγώσει 28 δισ. δολάρια σε κονδύλια υποδομών που προορίζονταν για τη Νέα Υόρκη, την Καλιφόρνια και το Ιλινόις, όλες περιοχές με σημαντική δημοκρατική πλειοψηφία

Σύνταξη
Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν
Κόσμος 05.10.25

Γάζα: Η ώρα των διαπραγματεύσεων ήρθε – Ποιοι θα συμμετάσχουν

Εκπρόσωποι από τις ΗΠΑ, την Παλαιστίνη, το Ισραήλ, την Αίγυπτο και κατά πάσα πιθανότητα το Κατάρ αναμένεται να συμμετάσχουν στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «Δικέφαλο» (vids)
Ποδόσφαιρο 05.10.25

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-1: Νίκη με ανατροπή για τον «Δικέφαλο» (vids)

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα και προηγήθηκε στην Τούμπα, όμως ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύθηκε τα «ερυθρόλευκα» λάθη στην άμυνα και έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη (2-1) στο δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
