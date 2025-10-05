DO’S: Μπορείς να κλειστείς στον εαυτό σου μεν, ώστε να σκεφτείς όσα πρέπει, αρκεί να αποφύγεις να αγχωθείς και να πιεστείς ακραία στο τέλος. Παρατήρησε τις συμπεριφορές γύρω σου και αν δεις ότι χάνονται τα όρια, τότε επανέφερέ τα- με ευγενικό τρόπο. Ξεκαθάρισε το μέχρι που μπορούν οι άλλοι να φτάσουν σχετικά με αυτά που λένε σε/ για σένα.

DON’TS: Μη μεγαλοποιείς τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου, γιατί τότε θα καταλήξεις να σηκώσεις τείχη άμυνας, κάτι που δεν στο προτείνω. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κάνεις αυτά που θέλεις, επειδή υπάρχει ένα περίεργο κλίμα ή κάποιοι σου υπενθυμίζουν διαρκώς τις υποχρεώσεις σου. Μην πάρεις αποστάσεις, αν δεν εξηγήσεις το γιατί.