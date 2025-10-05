Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 05.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Μπορείς να κλειστείς στον εαυτό σου μεν, ώστε να σκεφτείς όσα πρέπει, αρκεί να αποφύγεις να αγχωθείς και να πιεστείς ακραία στο τέλος. Παρατήρησε τις συμπεριφορές γύρω σου και αν δεις ότι χάνονται τα όρια, τότε επανέφερέ τα- με ευγενικό τρόπο. Ξεκαθάρισε το μέχρι που μπορούν οι άλλοι να φτάσουν σχετικά με αυτά που λένε σε/ για σένα.
DON’TS: Μη μεγαλοποιείς τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου, γιατί τότε θα καταλήξεις να σηκώσεις τείχη άμυνας, κάτι που δεν στο προτείνω. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κάνεις αυτά που θέλεις, επειδή υπάρχει ένα περίεργο κλίμα ή κάποιοι σου υπενθυμίζουν διαρκώς τις υποχρεώσεις σου. Μην πάρεις αποστάσεις, αν δεν εξηγήσεις το γιατί.
Ταύρος
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να εξετάσεις ξανά κάποιους στόχους που έχεις θέσει, καθώς θα δεις πως αυτοί είναι αρκετά απαιτητικοί και κουραστικοί. Κάτι που δεν είχες υπολογίσει. Επίσης υπάρχει και πολύς φόρτος εργασίας, αλλά και πάλι εσύ πρέπει να μπεις στην κατάλληλη θέση, ώστε να εντοπίσεις πιθανά λάθη και να τα επεξεργαστείς.
DON’TS: Μην κολλάς στις υποχρεώσεις σου και μόνο, γιατί τότε θα καταλήξεις να συμπεριφέρεσαι σαν ένα ρομπότ. Μην αρνηθείς τη βοήθεια που θα σου προσφερθεί. Μην αφήσεις το άγχος σου να ξεφύγει. Στα ερωτικά, μην απογοητευτείς- στεναχωρηθείς, αν κάποια νέα γνωριμία δεν εξελιχθεί όπως θα ήθελες. Μην κινηθείς παρορμητικά γενικά.
Δίδυμοι
DO’S: Αν έχεις κάνει κάποια σχέδια τελευταία και θες να τα βάλεις μπροστά, τότε κάνε έναν επανέλεγχο και οργάνωσέ τα πιο προσεκτικά. Έπειτα προχώρα! Από την άλλη, αν κάπου έχεις αφήσει ανοιχτά μέτωπα, τότε προσπάθησε να τα διαχειριστείς κι αυτά. Απόφυγε να γίνεις αυστηρός γενικώς. Στα ερωτικά, επικοινώνησε ανοιχτά όλα αυτά που θες.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επηρεαστείς ψυχολογικά από κάποιες συμπεριφορές που θα δεις και μην θεωρείς πως όλα τα σχόλια έχουν ως στόχο εσένα. Μην καβγαδίσεις με κανέναν. Μην είσαι ούτε αδιάφορος, αλλά ούτε και απογοητευμένος από τα οικονομικά σου, γιατί μέσω της δουλειάς ενδέχεται να σου προκύψει κάποιο εξτραδάκι. Τέλειο;
Καρκίνος
DO’S: Κάνε τα παράπονα που θέλεις μεν, απλά με τον σωστό τρόπο και εφόσον μπορείς να τα διαχειριστείς με λογική. Εσύ μπορεί να θεωρείς πως έχεις άνεση κι ελευθερία να λες ό,τι θες- μόνος σου εντωμεταξύ!- αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ισχύει. Οπότε πρόσεξε μη δημιουργηθούν αποστάσεις και παρεξηγήσεις με κάποια κοντινά σου άτομα στο τέλος.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στις σκέψεις, στις συζητήσεις και στα συμπεράσματα που βγάζεις μέσω αυτών να σε γεμίσουν με συναισθηματική ένταση και κατ’ επέκταση να θολώσουν την κρίση σου. Μη μιλήσεις με σκληρά κι απότομα λόγια, καθώς αυτό είναι κάτι που οι γύρω σου δεν θα καταφέρουν να διαχειριστούν. Ίσως χαρακτηριστείς απόλυτος!
Λέων
DO’S: Προσπάθησε να βάλεις σε σειρά τις σκέψεις σου, ώστε να μπορέσεις να τακτοποιήσεις πρώτα αυτές κι έπειτα τις δουλειές σου. Πρόσεχε τις διαπραγματεύσεις ή τις συζητήσεις για να βρεθούν λύσεις που κάνεις, καθώς δεν ξέρω αν θα σου αφήσουν και πολλές εναλλακτικές. Βέβαια μάλλον η λύση είναι κάτω από τη μύτη σου, αλλά εσύ πέρα βρέχει!
DON’TS: Μην αγχωθείς και μην πιεστείς σε ακραίο βαθμό ούτε από τα οικονομικά που έχεις αφήσει σε εκκρεμότητα ούτε όμως και από τις δουλειές που έχεις και τρέχουν τώρα. Από την άλλη, μην είσαι τόσο βέβαιος ότι θα πάρεις κάποια χρήματα που έχεις υπολογισμένα, ακόμα κι αν τα δικαιούσαι, γιατί μάλλον θα πρέπει να συζητήσεις ξανά γι’ αυτά.
Παρθένος
DO’S: Θέλεις να βελτιώσεις το κλίμα μεταξύ εσού και ορισμένων ανθρώπων γύρω σου, αλλά πρέπει να αποφύγεις να επηρεαστείς αρνητικά, αν τυχόν δεις συμπεριφορές που δεν σου αρέσουν και τόσο. Ωστόσο αφού βλέπεις ότι όλοι αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται, γιατί δεν αποφασίζεις να βάλεις κι εσύ τα όριά σου; Λέω τώρα εγώ!
DON’TS: Μην πατήσεις τις γραμμές των άλλων και γίνεις υπερβολικά αυστηρός απέναντί τους, ειδικά αν πρόκειται για άτομα που μέχρι στιγμής είστε μια χαρά. Μη διστάσεις να κόψεις κάποια συνεργασία ή κάτι σχετικό με τα οικονομικά σου, αν νιώθεις ότι δεν σε ευνοεί. Μην είσαι ούτε απρόσεκτος, αλλά ούτε και παρορμητικός στις αποφάσεις σου.
Ζυγός
DO’S: Απόφυγε να απογοητευτείς από κάποια παρασκηνιακά σκηνικά που θα αποκαλυφθούν και θα προκαλέσουν έτσι κι αλλιώς εντάσεις. Αν κάτι που έχεις πλανάρει πρόσφατα σου δείχνει ότι δεν παίζει να λειτουργήσει, τότε καλύτερα άστο! Στα επαγγελματικά πάντως θα έχεις θετικές εξελίξεις, αρκεί να μπορέσεις να τις δεις. Μοίρασε σωστά τον χρόνο σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην χάσεις τη μπάλα από το γενικότερο χάος που επικρατεί. Υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις που πρέπει να διευθετηθούν, οπότε δεν πρέπει να χαωθείς και να μη βρίσκεις από που πρέπει να ξεκινήσεις. Μην αφήσεις την πίεση να σε κάνει αρνητικό στο να ακολουθήσεις κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες που κανονικά πρέπει.
Σκορπιός
DO’S: Στα ερωτικά, ενδέχεται να συμβούν κάποια γεγονότα τα οποία χρήζουν μεγάλης προσοχής. Ειδικά αν σε ενδιαφέρει να μάθεις το τι παίζεται στο παρασκήνιο. Απόφυγε όμως την πίεση. Αν δεν μπορείς πια, τότε πολύ απλά πες «Αντίο!». Από την άλλη, υπάρχουν πολλά που τριγυρίζουν στο κεφάλι σου και σε κάνουν να θέλεις να μάθεις τι γίνεται.
DON’TS: Αν είσαι ελεύθερος και βλέπεις ότι ένα φλερτ δεν εξελίσσεται με τον τρόπο που θέλεις, τότε μην σε πιάσουν τα νεύρα σου και μην απογοητευτείς. Σιγά δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου! Μη διστάσεις όμως να δοκιμάσεις μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος και μην πατάς τα όρια των υπολοίπων.
Τοξότης
DO’S: Φτιάξε την ψυχολογία σου όσο μπορείς, γιατί είναι κάπως περίεργη. Γιατί δεν προσπαθείς να γίνεις λίγο πιο αισιόδοξος ας πούμε; Από την άλλη, και το κλίμα στη δουλειά χρειάζεται μια κάποια προσοχή παραπάνω. Όσον αφορά τα οικονομικά σου πάντως μπορείς να χαλαρώσεις λιγάκι, καθώς τα καλά νέα δεν θα αργήσουν να σου έρθουν.
DON’TS: Μην αφήσεις τη μπερδεμένη και την πιεστική διάθεση που υπάρχει στο μυαλό σου σχετικά με κάποια ερωτικά ή επαγγελματικά θέματα να σε πάει πίσω όσον αφορά την άμεση διαχείρισή τους. Μην αυτοπεριοριστείς εξαιτίας των συναισθημάτων σου και μην αποδιοργανωθείς εξαιτίας του άγχους σου. Μην επηρεαστείς από τα σχόλια που ακούς.
Αιγόκερως
DO’S: Στα επαγγελματικά, εσύ κοίταξε να παραμείνεις συγκεκριμένος σε αυτά που λες, ακόμα κι αν η επικοινωνία και η συνεργασία με το team δεν είναι τόσο εύκολη. Πιάσε κάποια κομμάτια από την αρχή και δες τα ξανά, μπας και ξεμπλοκάρεις λίγο. Γίνε και τυπικός. Παράλληλα οργανώσου κι εστίασε μόνο στα απολύτως απαραίτητα. Έστω για σήμερα.
DON’TS: Μην χάσεις τη μπάλα ούτε λόγω του χάους που επικρατεί στο κεφάλι σου ούτε λόγω των πολλών και άκρως μπερδεμένων πληροφοριών που θα προκύψουν. Μην το αφήσεις όλο αυτό να σε απομακρύνει από αυτά που έχεις να κάνεις σήμερα. Μην απογοητευτείς από κάποια συμπεράσματα που θα βγάλεις μέσω συζητήσεων που θα κάνεις.
Υδροχόος
DO’S: Επικεντρώσου στα οικονομικά σου, διότι τα περιθώρια φαίνεται να στενεύουν σημαντικά. Καλά αυτό μπορεί και να μην ισχύει, αλλά εσύ κλασικά να νομίζεις τα δικά σου! Βέβαια πρέπει να βρεις λύσεις και να τα τακτοποιήσεις άμεσα μεν, αποφεύγοντας το άγχος και την πίεση δε. Στα επαγγελματικά πάντως οι εξελίξεις πρόκειται να είναι θετικές.
DON’TS: Μην εκνευριστείς αν οι αμπελοφιλοσοφίες που θα ακούσεις δεν συνοδεύονται από πρακτικές λύσεις. Εσύ φταις που τα ζητάς! Στα ερωτικά, μην ξεσπάσεις τα νεύρα σου πάνω στην άλλη πλευρά. Αν το κάνεις, τότε μην κλαψουρίσεις μετά, επειδή βλέπεις το αμόρε sad. Ξανά ρωτάω ποιος φταίει; Επίσης μην κάνεις άλλα περιττά κι αλόγιστα έξοδα.
Ιχθύες
DO’S: Προσοχή σήμερα, γιατί πρόκειται για μια άκρως περίεργη μέρα. Πάρε τον χρόνο σου, ώστε να δεις ξανά κάποια πράγματα και να τα επεξεργαστείς, προτού τα προχωρήσεις. Βάλε όρια και επαναπροσδιόρισε την σχέση σου με ορισμένα άτομα. Παράλληλα απόφυγε να πάρεις μέρος σε συζητήσεις που περιλαμβάνουν κουτσομπολιά, έτσι;
DON’TS: Μην χαωθείς προσπαθώντας να βρεις τι πρέπει να γίνει. Μην κάνεις κινήσεις που ξέρεις ότι θα σε αφήσουν ανικανοποίητο στο τέλος. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου, γιατί θα κάνεις λάθη. Άσε που έχεις πολλές πληροφορίες να διαχειριστείς ταυτόχρονα. Μην απογοητευτείς και μην αρχίσεις τα παράπονα εξαιτίας κάποιων «στραβών» συμπεριφορών.
- Ισραήλ: Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές καταγγέλλει η ΕΕΔΑ
- Υπερθέαμα: Γκολ και highlights από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (vids)
- Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ 3-1: Ανέβηκε στην κορυφή η «βασίλισσα», δύο γκολ ο Βινίσιους
- Τα McDonald’s επαναφέρουν στο προσκήνιο τη… Monopoly
- ΠΑΟΚ: Η αποστολή για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
- Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις