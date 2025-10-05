magazin
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 05.10.2025]
Ημερήσια 05 Οκτωβρίου 2025

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 05.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Μπορείς να κλειστείς στον εαυτό σου μεν, ώστε να σκεφτείς όσα πρέπει, αρκεί να αποφύγεις να αγχωθείς και να πιεστείς ακραία στο τέλος. Παρατήρησε τις συμπεριφορές γύρω σου και αν δεις ότι χάνονται τα όρια, τότε επανέφερέ τα- με ευγενικό τρόπο. Ξεκαθάρισε το μέχρι που μπορούν οι άλλοι να φτάσουν σχετικά με αυτά που λένε σε/ για σένα.

DON’TS: Μη μεγαλοποιείς τα πάντα μέσα στο κεφάλι σου, γιατί τότε θα καταλήξεις να σηκώσεις τείχη άμυνας, κάτι που δεν στο προτείνω. Στα επαγγελματικά, μη διστάσεις να κάνεις αυτά που θέλεις, επειδή υπάρχει ένα περίεργο κλίμα ή κάποιοι σου υπενθυμίζουν διαρκώς τις υποχρεώσεις σου. Μην πάρεις αποστάσεις, αν δεν εξηγήσεις το γιατί.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να εξετάσεις ξανά κάποιους στόχους που έχεις θέσει, καθώς θα δεις πως αυτοί είναι αρκετά απαιτητικοί και κουραστικοί. Κάτι που δεν είχες υπολογίσει. Επίσης υπάρχει και πολύς φόρτος εργασίας, αλλά και πάλι εσύ πρέπει να μπεις στην κατάλληλη θέση, ώστε να εντοπίσεις πιθανά λάθη και να τα επεξεργαστείς.

DON’TS: Μην κολλάς στις υποχρεώσεις σου και μόνο, γιατί τότε θα καταλήξεις να συμπεριφέρεσαι σαν ένα ρομπότ. Μην αρνηθείς τη βοήθεια που θα σου προσφερθεί. Μην αφήσεις το άγχος σου να ξεφύγει. Στα ερωτικά, μην απογοητευτείς- στεναχωρηθείς, αν κάποια νέα γνωριμία δεν εξελιχθεί όπως θα ήθελες. Μην κινηθείς παρορμητικά γενικά.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αν έχεις κάνει κάποια σχέδια τελευταία και θες να τα βάλεις μπροστά, τότε κάνε έναν επανέλεγχο και οργάνωσέ τα πιο προσεκτικά. Έπειτα προχώρα! Από την άλλη, αν κάπου έχεις αφήσει ανοιχτά μέτωπα, τότε προσπάθησε να τα διαχειριστείς κι αυτά. Απόφυγε να γίνεις αυστηρός γενικώς. Στα ερωτικά, επικοινώνησε ανοιχτά όλα αυτά που θες.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην επηρεαστείς ψυχολογικά από κάποιες συμπεριφορές που θα δεις και μην θεωρείς πως όλα τα σχόλια έχουν ως στόχο εσένα. Μην καβγαδίσεις με κανέναν. Μην είσαι ούτε αδιάφορος, αλλά ούτε και απογοητευμένος από τα οικονομικά σου, γιατί μέσω της δουλειάς ενδέχεται να σου προκύψει κάποιο εξτραδάκι. Τέλειο;

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Κάνε τα παράπονα που θέλεις μεν, απλά με τον σωστό τρόπο και εφόσον μπορείς να τα διαχειριστείς με λογική. Εσύ μπορεί να θεωρείς πως έχεις άνεση κι ελευθερία να λες ό,τι θες- μόνος σου εντωμεταξύ!- αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ισχύει. Οπότε πρόσεξε μη δημιουργηθούν αποστάσεις και παρεξηγήσεις με κάποια κοντινά σου άτομα στο τέλος.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στις σκέψεις, στις συζητήσεις και στα συμπεράσματα που βγάζεις μέσω αυτών να σε γεμίσουν με συναισθηματική ένταση και κατ’ επέκταση να θολώσουν την κρίση σου. Μη μιλήσεις με σκληρά κι απότομα λόγια, καθώς αυτό είναι κάτι που οι γύρω σου δεν θα καταφέρουν να διαχειριστούν. Ίσως χαρακτηριστείς απόλυτος!

Λέων

Λέων

DO’S: Προσπάθησε να βάλεις σε σειρά τις σκέψεις σου, ώστε να μπορέσεις να τακτοποιήσεις πρώτα αυτές κι έπειτα τις δουλειές σου. Πρόσεχε τις διαπραγματεύσεις ή τις συζητήσεις για να βρεθούν λύσεις που κάνεις, καθώς δεν ξέρω αν θα σου αφήσουν και πολλές εναλλακτικές. Βέβαια μάλλον η λύση είναι κάτω από τη μύτη σου, αλλά εσύ πέρα βρέχει!

DON’TS: Μην αγχωθείς και μην πιεστείς σε ακραίο βαθμό ούτε από τα οικονομικά που έχεις αφήσει σε εκκρεμότητα ούτε όμως και από τις δουλειές που έχεις και τρέχουν τώρα. Από την άλλη, μην είσαι τόσο βέβαιος ότι θα πάρεις κάποια χρήματα που έχεις υπολογισμένα, ακόμα κι αν τα δικαιούσαι, γιατί μάλλον θα πρέπει να συζητήσεις ξανά γι’ αυτά.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Θέλεις να βελτιώσεις το κλίμα μεταξύ εσού και ορισμένων ανθρώπων γύρω σου, αλλά πρέπει να αποφύγεις να επηρεαστείς αρνητικά, αν τυχόν δεις συμπεριφορές που δεν σου αρέσουν και τόσο. Ωστόσο αφού βλέπεις ότι όλοι αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται, γιατί δεν αποφασίζεις να βάλεις κι εσύ τα όριά σου; Λέω τώρα εγώ!

DON’TS: Μην πατήσεις τις γραμμές των άλλων και γίνεις υπερβολικά αυστηρός απέναντί τους, ειδικά αν πρόκειται για άτομα που μέχρι στιγμής είστε μια χαρά. Μη διστάσεις να κόψεις κάποια συνεργασία ή κάτι σχετικό με τα οικονομικά σου, αν νιώθεις ότι δεν σε ευνοεί. Μην είσαι ούτε απρόσεκτος, αλλά ούτε και παρορμητικός στις αποφάσεις σου.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Απόφυγε να απογοητευτείς από κάποια παρασκηνιακά σκηνικά που θα αποκαλυφθούν και θα προκαλέσουν έτσι κι αλλιώς εντάσεις. Αν κάτι που έχεις πλανάρει πρόσφατα σου δείχνει ότι δεν παίζει να λειτουργήσει, τότε καλύτερα άστο! Στα επαγγελματικά πάντως θα έχεις θετικές εξελίξεις, αρκεί να μπορέσεις να τις δεις. Μοίρασε σωστά τον χρόνο σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην χάσεις τη μπάλα από το γενικότερο χάος που επικρατεί. Υπάρχουν πολλές υποχρεώσεις που πρέπει να διευθετηθούν, οπότε δεν πρέπει να χαωθείς και να μη βρίσκεις από που πρέπει να ξεκινήσεις. Μην αφήσεις την πίεση να σε κάνει αρνητικό στο να ακολουθήσεις κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες που κανονικά πρέπει.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Στα ερωτικά, ενδέχεται να συμβούν κάποια γεγονότα τα οποία χρήζουν μεγάλης προσοχής. Ειδικά αν σε ενδιαφέρει να μάθεις το τι παίζεται στο παρασκήνιο. Απόφυγε όμως την πίεση. Αν δεν μπορείς πια, τότε πολύ απλά πες «Αντίο!». Από την άλλη, υπάρχουν πολλά που τριγυρίζουν στο κεφάλι σου και σε κάνουν να θέλεις να μάθεις τι γίνεται.

DON’TS: Αν είσαι ελεύθερος και βλέπεις ότι ένα φλερτ δεν εξελίσσεται με τον τρόπο που θέλεις, τότε μην σε πιάσουν τα νεύρα σου και μην απογοητευτείς. Σιγά δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου! Μη διστάσεις όμως να δοκιμάσεις μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος και μην πατάς τα όρια των υπολοίπων.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Φτιάξε την ψυχολογία σου όσο μπορείς, γιατί είναι κάπως περίεργη. Γιατί δεν προσπαθείς να γίνεις λίγο πιο αισιόδοξος ας πούμε; Από την άλλη, και το κλίμα στη δουλειά χρειάζεται μια κάποια προσοχή παραπάνω. Όσον αφορά τα οικονομικά σου πάντως μπορείς να χαλαρώσεις λιγάκι, καθώς τα καλά νέα δεν θα αργήσουν να σου έρθουν.

DON’TS: Μην αφήσεις τη μπερδεμένη και την πιεστική διάθεση που υπάρχει στο μυαλό σου σχετικά με κάποια ερωτικά ή επαγγελματικά θέματα να σε πάει πίσω όσον αφορά την άμεση διαχείρισή τους. Μην αυτοπεριοριστείς εξαιτίας των συναισθημάτων σου και μην αποδιοργανωθείς εξαιτίας του άγχους σου. Μην επηρεαστείς από τα σχόλια που ακούς.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Στα επαγγελματικά, εσύ κοίταξε να παραμείνεις συγκεκριμένος σε αυτά που λες, ακόμα κι αν η επικοινωνία και η συνεργασία με το team δεν είναι τόσο εύκολη. Πιάσε κάποια κομμάτια από την αρχή και δες τα ξανά, μπας και ξεμπλοκάρεις λίγο. Γίνε και τυπικός. Παράλληλα οργανώσου κι εστίασε μόνο στα απολύτως απαραίτητα. Έστω για σήμερα.

DON’TS: Μην χάσεις τη μπάλα ούτε λόγω του χάους που επικρατεί στο κεφάλι σου ούτε λόγω των πολλών και άκρως μπερδεμένων πληροφοριών που θα προκύψουν. Μην το αφήσεις όλο αυτό να σε απομακρύνει από αυτά που έχεις να κάνεις σήμερα. Μην απογοητευτείς από κάποια συμπεράσματα που θα βγάλεις μέσω συζητήσεων που θα κάνεις.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Επικεντρώσου στα οικονομικά σου, διότι τα περιθώρια φαίνεται να στενεύουν σημαντικά. Καλά αυτό μπορεί και να μην ισχύει, αλλά εσύ κλασικά να νομίζεις τα δικά σου! Βέβαια πρέπει να βρεις λύσεις και να τα τακτοποιήσεις άμεσα μεν, αποφεύγοντας το άγχος και την πίεση δε. Στα επαγγελματικά πάντως οι εξελίξεις πρόκειται να είναι θετικές.

DON’TS: Μην εκνευριστείς αν οι αμπελοφιλοσοφίες που θα ακούσεις δεν συνοδεύονται από πρακτικές λύσεις. Εσύ φταις που τα ζητάς! Στα ερωτικά, μην ξεσπάσεις τα νεύρα σου πάνω στην άλλη πλευρά. Αν το κάνεις, τότε μην κλαψουρίσεις μετά, επειδή βλέπεις το αμόρε sad. Ξανά ρωτάω ποιος φταίει; Επίσης μην κάνεις άλλα περιττά κι αλόγιστα έξοδα.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Προσοχή σήμερα, γιατί πρόκειται για μια άκρως περίεργη μέρα. Πάρε τον χρόνο σου, ώστε να δεις ξανά κάποια πράγματα και να τα επεξεργαστείς, προτού  τα προχωρήσεις. Βάλε όρια και επαναπροσδιόρισε την σχέση σου με ορισμένα άτομα. Παράλληλα απόφυγε να πάρεις μέρος σε συζητήσεις που περιλαμβάνουν κουτσομπολιά, έτσι;

DON’TS: Μην χαωθείς προσπαθώντας να βρεις τι πρέπει να γίνει. Μην κάνεις κινήσεις που ξέρεις ότι θα σε αφήσουν ανικανοποίητο στο τέλος. Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου, γιατί θα κάνεις λάθη. Άσε που έχεις πολλές πληροφορίες να διαχειριστείς ταυτόχρονα. Μην απογοητευτείς και μην αρχίσεις τα παράπονα εξαιτίας κάποιων «στραβών» συμπεριφορών.

Κόσμος
Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

Vita.gr
«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

Λιμάνια
Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο
«Πολλή αγάπη» 04.10.25

Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο

Μια εβδομάδα αφότου οι Σελένα Γκόμεζ και Μπένι Μπλάνκο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, η ιδρύτρια της Rare Beauty μοιράστηκε με τους θαυμαστές φωτογραφίες από τον γάμο της.

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;
Ικέτευσε για έλεος 04.10.25

Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;

Ο μεγιστάνας του χιπ-χοπ Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή φυλάκισης λίγο πάνω από τέσσερα χρόνια, για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία και αφορούν τις δύο πρώην συντρόφους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τα ίδια λάθη» – Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του
Δράμα και άγχος 04.10.25

«Τα ίδια λάθη» - Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, σε μια νέα τηλεοπτική εμφάνιση, μιλάει για την παιδική του ηλικία και για το ότι θα κάνει τα πράγματα διαφορετικά από τους γονείς του σχετικά με τα δικά του παιδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 
Μετά το διαζύγιο 03.10.25

Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 

Η είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν από τον Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια γάμου έχει φέρει ξανά στην επικαιρότητα μνήμες από τον πρώτο της χωρισμό με τον Τομ Κρουζ το 2001

Σύνταξη
Ισραήλ: Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές καταγγέλλει η ΕΕΔΑ
Κόσμος 05.10.25

Χωρίς δικηγόρους, νερό, φάρμακα, ύπνο και τροφή οι Έλληνες ακτιβιστές στο Ισραήλ καταγγέλλει η ΕΕΔΑ

Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου -ΕΕΔΑ εξέδωσε ενδελεχή παρέμβαση - καταγγελία, σχετικά με βασανιστήρια στους Έλληνες απαχθέντες ακτιβιστές στο Ισραήλ όπως αναφέρει χαρακτηριστικά

Σύνταξη
Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ 3-1: Ανέβηκε στην κορυφή η «βασίλισσα», δύο γκολ ο Βινίσιους
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ 3-1: Ανέβηκε στην κορυφή η «βασίλισσα», δύο γκολ ο Βινίσιους

Χάρη σε δύο γκολ του Βνίσιους κι ένα ακόμη από τον Εμπαπέ, η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε με 3-1 στην έδρα της τη Βιγιαρεάλ και έστω και προσωρινά «σκαρφάλωσε» στην κορυφή της La Liga.

Σύνταξη
Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου
Πολιτική Γραμματεία 05.10.25

Δριμεία αντιπαράθεση Γεωργιάδη – Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι με σκληρές εκφράσεις εκατέρωθεν στα όρια του πεζοδρομίου

Σε πόλεμο δηλώσεων και αναρτήσεων με εκφράσεις που βυθίζουν το πολιτικό επίπεδο επιδίδονται ο Άδωνις Γεωργιάδης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου επισκιάζοντας τον αγώνα του Πάνου Ρούτσι για δικαίωση.

Σύνταξη
Σορίν Οπρέσκου: Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου – Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν
Χειροπέδες 04.10.25

Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη ο πρώην δήμαρχος Βουκουρεστίου Σορίν Οπρέσκου - Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

Ο 74χρονος Σορίν Οπρέσκου κρατείται κι αναμένεται να οδηγηθεί τη Δευτέρα στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες που αφορούν το ρουμανικό αίτημα έκδοσης.

Σύνταξη
Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων
Επενδυτικές κατευθύνσεις 04.10.25

Τι προβλέπει ο… oδηγός επιβίωσης για τους επενδυτές στη νέα τάξη πραγμάτων

H New York Life Investments παρουσιάζει τρεις επενδυτικές κατευθύνσεις που μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να προσαρμοστούν σε αυτό το μετασχηματισμένο τοπίο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Επιβλητική η Ίντερ με «4άρα» επί της Κρεμονέζε – Ισοφάριση σε 3-3 για τη Λάτσιο στο 90+13′!
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Επιβλητική η Ίντερ με «4άρα» επί της Κρεμονέζε – Ισοφάριση σε 3-3 για τη Λάτσιο στο 90+13′!

Έστω και με ματς περισσότερο η Ίντερ έπιασε τις Μίλαν, Νάπολι και Ρόμα στους 12 βαθμούς μετά το 4-1 επί της Κρεμονέζε - Ματσάρα και 3-3 στο Λάτσιο- Τορίνο με τον Κατάλντι να ισοφαρίζει με πέναλτι στο 90+13' για τους γηπεδούχους.

Σύνταξη
Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»
Παρασκήνιο 04.10.25

Το μήνυμα Κασσελάκη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων με τη Φάρλι – «Είναι το ‘κοριτσάκι’ μας στο σπίτι»

«Η μικρή μας Farlie έχει γίνει η καρδιά του σπιτιού μας», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης, συνοδεύοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες της σκυλίτσας και του συζύγου, Τάιλερ

Σύνταξη
Έσυραν την Γκρέτα από τα μαλλιά, τη χτύπησαν και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Καταγγελίες ακτιβιστών
Κόσμος 04.10.25

Έσυραν την Γκρέτα από τα μαλλιά, τη χτύπησαν και την έβαλαν να φιλήσει την ισραηλινή σημαία – Καταγγελίες ακτιβιστών

Για κακομεταχείριση της ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ ενώ τελούσε υπό σύλληψη, έκαναν λόγο Τούρκοι ακτιβιστές που απελευθερώθηκαν. Τι κατήγγειλαν.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)

Ευχάριστη έκπληξη για την αποστολή του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη, καθώς την υποδέχθηκαν στο ξενοδοχείο τα παιδιά της «ερυθρόλευκης» Σχολής ποδοσφαίρου στην πόλη.

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της 30χρονης στο Λονδίνο – Στην Αθήνα η ταφή
Ελλάδα 04.10.25

Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού στο Λονδίνο - Στην Αθήνα η ταφή

Η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού κάνει λόγο για εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατό της και έχει κινήσει νομικές διαδικασίες για να διερευνηθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια

Σύνταξη
Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»
«Παρωδία» 04.10.25

Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Κρις Σάραντον παραδέχτηκε ότι την σημερινή εποχή δεν θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου
Κούρσα εξοπλισμών 04.10.25

Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου

Ακόμα και χωρίς αδειάσειστες αποδείξεις οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φωτογραφίζουν τη Ρωσία ως υπεύθυνη για τις πτησεις μη εξουδισοδοτημένων drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκατστάσεις.

Σύνταξη
Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»
Τις χρηματιστηριακές 04.10.25

Ηχηρό καμπανάκι από τον ισχυρό άνδρα της Goldman Sachs – «Έρχεται πτώση στις αγορές»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Goldman Sachs, Ντέιβιντ Σόλομον, αναφέρθηκε στη μαζική υιοθέτηση του διαδικτύου στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000

Σύνταξη
To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία
Ποδόσφαιρο 04.10.25

To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία

Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 3-0 στη Φρανφούρτη κι έφτασε τους 18 βαθμούς σε έξι αγωνιστικές στη Bundesliga. Νίκες για Λεβερκούζεν (2-0) και Άουγκσμπουργκ (3-1), ισοπαλία για τη Ντόρτμουντ.

Σύνταξη
Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»
Το εγχειρίδιο 04.10.25

Η Pop Mart και τα Labubu στα χνάρια της Disney – «Πουλάμε έναν τρόπο ζωής»

Η Pop Mart έχει ήδη καταφέρει αυτό που πολλοί θεωρούσαν αδύνατο – καθιστώντας το Labubu το πρώτο κινεζικό προϊόν που κέρδισε ένα παγκόσμιο κοινό για τη συναισθηματική και δημιουργική του απήχηση

Σύνταξη
Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών
Ελλάδα 04.10.25

Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών

Όπως λέει ο γνωστός μετεωρολόγος η σημασία των βροχών το Φθινόπωρο γίνεται μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι υδατικοί πόροι παρουσιάζουν μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις όπου το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά ξηρό.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής
2015-2025 04.10.25

Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής

Η επερχόμενη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Τουρκία ματαιώθηκε, αφού οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον κατηγόρησαν για σιωνισμό λόγω της στήριξης που έχει δείξει στο κράτος του Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: «Χρυσό τρίποντο» στο 90+5′ οι «μπλέ»! (vid) – Μόνη πρώτη η Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: «Χρυσό τρίποντο» στο 90+5′ οι «μπλέ»! (vid) – Μόνη πρώτη η Άρσεναλ

Χάρη σε τέρμα που σημείωσε 18χρονος Εστεβάο στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων η Τσέλσι πήρε το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ (2-1). Μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League η Άρσεναλ με 18 βαθμούς!

Σύνταξη
Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ 3-3: Επιστροφή στο 90+7′ και βαθμός για τον «Αίαντα» (vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ 3-3: Επιστροφή στο 90+7′ και βαθμός για τον «Αίαντα» (vid)

Παρά το γεγονός ότι ως το 73' ο Άγιαξ έχανε με 3-1 στο Ρότερνταμ από τη Σπάρτα, στο τέλος όμως ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League «έκλεψε» τον βαθμό της ισοπαλίας (3-3) με γκολ στο 90+7′!

Σύνταξη
