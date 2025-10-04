Γεωργία: Μαζικές διαδηλώσεις και σοβαρά επεισόδια στην Τιφλίδα – Διαδηλωτές εισέβαλαν στο Προεδρικό Μέγαρο
Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους στην Τιφλίδα διαμαρτυρόμενοι για τις δημοτικές εκλογές
Εικόνες χάους έρχονται από τη Γεωργία και τα σοβαρά επεισόδια που σημειώνονται στην πρωτεύουσα της χώρας, στην Τιφλίδα.
Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις δημοτικές εκλογές.
Συγκρούσεις με την αστυνομία
Οι διαδηλωτές κρατούσαν γεωργιανές σημαίες, πλακάτ με αντικυβερνητικά συνθήματα και φωτογραφίες πολιτικών κρατουμένων — ακτιβιστών, δημοσιογράφων και πολιτικών που συνελήφθησαν μετά τις διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν στα τέλη του περασμένου έτους.
🚨 WATCH: Chaotic scenes in Georgia as protesters attempt to storm the President’s Palace!
Tensions continue to rise amid political unrest in the country. 📍🇬🇪#Georgia #Protests #Tbilisi #BreakingNews #GeorgianPolitics #PresidentPalace #CivilUnrest #WatchNow #ViralVideo pic.twitter.com/zt547rlB5n
— Indian Observer (@ag_Journalist) October 4, 2025
Μια ομάδα εισέβαλε στον προαύλιο χώρο της προεδρικής κατοικίας, σπάζοντας μεταλλικά κιγκλιδώματα. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν το πλήθος, ενώ ισχυρές ενισχύσεις ασφαλείας έχουν σταλεί στο κέντρο της Τιφλίδας.
Beelden uit Tbilisi waar demonstranten het presidentieel paleis bestormen. Waar in Georgië al maanden wordt gedemonstreerd tegen de autoritaire koers van het land. pic.twitter.com/I4dG52SP2C
— Hidde Bouwmeester (@H_Bouwmeester) October 4, 2025
Η συγκέντρωση διοργανώθηκε από τον τραγουδιστή Paata Burchuladze, ιδρυτή της πλατφόρμας «Rustaveli Avenue». Οκτώ κόμματα της αντιπολίτευσης που μποϊκοτάρουν τις εκλογές έχουν ενταχθεί στη διαμαρτυρία, χαρακτηρίζοντάς τις «φάρσα» και «ρωσική ειδική επιχείρηση».
Protesters have set fire to barricades near Liberty Square as riot police deploy in large numbers to the area.
🎥 Nini Gabritchidze/Civil.ge pic.twitter.com/QlkHVKbGsT
— Civil.ge (@CivilGe) October 4, 2025
🧵🇬🇪 In Tbilisi, Georgia 🇬🇪 protesters are igniting barricades built from restaurant furniture to shield against special forces,
While hurling stones and debris at police
Protest is quickly spiraling out of control
Tap 🔔 for Updates pic.twitter.com/ic809TQfed
— Culture War Report (@CultureWar2020) October 4, 2025
