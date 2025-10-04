Γεωργία: Μαζικές διαδηλώσεις και σοβαρά επεισόδια στην Τιφλίδα – Διαδηλωτές εισέβαλαν στο Προεδρικό Μέγαρο

Εικόνες χάους έρχονται από τη Γεωργία και τα σοβαρά επεισόδια που σημειώνονται στην πρωτεύουσα της χώρας, στην Τιφλίδα.

Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις δημοτικές εκλογές.

Συγκρούσεις με την αστυνομία

Οι διαδηλωτές κρατούσαν γεωργιανές σημαίες, πλακάτ με αντικυβερνητικά συνθήματα και φωτογραφίες πολιτικών κρατουμένων — ακτιβιστών, δημοσιογράφων και πολιτικών που συνελήφθησαν μετά τις διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν στα τέλη του περασμένου έτους.

Μια ομάδα εισέβαλε στον προαύλιο χώρο της προεδρικής κατοικίας, σπάζοντας μεταλλικά κιγκλιδώματα. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν το πλήθος, ενώ ισχυρές ενισχύσεις ασφαλείας έχουν σταλεί στο κέντρο της Τιφλίδας.

Beelden uit Tbilisi waar demonstranten het presidentieel paleis bestormen. Waar in Georgië al maanden wordt gedemonstreerd tegen de autoritaire koers van het land. pic.twitter.com/I4dG52SP2C — Hidde Bouwmeester (@H_Bouwmeester) October 4, 2025

Η συγκέντρωση διοργανώθηκε από τον τραγουδιστή Paata Burchuladze, ιδρυτή της πλατφόρμας «Rustaveli Avenue». Οκτώ κόμματα της αντιπολίτευσης που μποϊκοτάρουν τις εκλογές έχουν ενταχθεί στη διαμαρτυρία, χαρακτηρίζοντάς τις «φάρσα» και «ρωσική ειδική επιχείρηση».

Protesters have set fire to barricades near Liberty Square as riot police deploy in large numbers to the area. 🎥 Nini Gabritchidze/Civil.ge pic.twitter.com/QlkHVKbGsT — Civil.ge (@CivilGe) October 4, 2025