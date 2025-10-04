newspaper
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Γεωργία: Μαζικές διαδηλώσεις και σοβαρά επεισόδια στην Τιφλίδα – Διαδηλωτές εισέβαλαν στο Προεδρικό Μέγαρο
Κόσμος 04 Οκτωβρίου 2025 | 19:33

Γεωργία: Μαζικές διαδηλώσεις και σοβαρά επεισόδια στην Τιφλίδα – Διαδηλωτές εισέβαλαν στο Προεδρικό Μέγαρο

Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους στην Τιφλίδα διαμαρτυρόμενοι για τις δημοτικές εκλογές

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Εικόνες χάους έρχονται από τη Γεωργία και τα σοβαρά επεισόδια που σημειώνονται στην πρωτεύουσα της χώρας, στην Τιφλίδα.

Χιλιάδες πολίτες βγήκαν στους δρόμους διαμαρτυρόμενοι για τις δημοτικές εκλογές.

Συγκρούσεις με την αστυνομία

Οι διαδηλωτές κρατούσαν γεωργιανές σημαίες, πλακάτ με αντικυβερνητικά συνθήματα και φωτογραφίες πολιτικών κρατουμένων — ακτιβιστών, δημοσιογράφων και πολιτικών που συνελήφθησαν μετά τις διαμαρτυρίες που ξεκίνησαν στα τέλη του περασμένου έτους.

Μια ομάδα εισέβαλε στον προαύλιο χώρο της προεδρικής κατοικίας, σπάζοντας μεταλλικά κιγκλιδώματα. Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με χρήση σπρέι πιπεριού για να διαλύσουν το πλήθος, ενώ ισχυρές ενισχύσεις ασφαλείας έχουν σταλεί στο κέντρο της Τιφλίδας.

Η συγκέντρωση διοργανώθηκε από τον τραγουδιστή Paata Burchuladze, ιδρυτή της πλατφόρμας «Rustaveli Avenue». Οκτώ κόμματα της αντιπολίτευσης που μποϊκοτάρουν τις εκλογές έχουν ενταχθεί στη διαμαρτυρία, χαρακτηρίζοντάς τις «φάρσα» και «ρωσική ειδική επιχείρηση».

Αγορές: Το επενδυτικό playbook έχει αλλάξει – Τι να προσέξουν οι επενδυτές

Αγορές: Το επενδυτικό playbook έχει αλλάξει – Τι να προσέξουν οι επενδυτές

Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

Λειψυδρία: Ανατροπή στο κυβερνητικό σχέδιο για τα νερά

Καναδάς: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία ομογενούς – Εκτελέστηκε ο «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε καφέ
Βίντεο ντοκουμέντο 04.10.25

Μαφιόζικη εκτέλεση ομογενούς στον Καναδά - Εκτελέστηκε ο «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε καφέ

Η δολοφονία αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών - Το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί σε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμούς και σε σειρά εμπρησμών επιχειρήσεων

Σύνταξη
Global Sumud Flotilla: Στην Τουρκία απελάθηκαν 137 ακτιβιστές – Παραμένουν κρατούμενοι οι 27 Έλληνες
Global Sumud Flotilla 04.10.25 Upd: 18:03

Στην Τουρκία απελάθηκαν 137 ακτιβιστές του στολίσκου - Παραμένουν κρατούμενοι οι 27 Έλληνες

Οι 27 Έλληνες παραμένουν κρατούμενοι στο κέντρο κράτησης της ερήμου Νεγκέβ - Η διαδικασία απέλασής τους εξελίσσεται αργά - Καταγγελίες για ισραηλινή κακομεταχείριση

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
Global Sumud Flotilla: «Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» – Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών
Καταγγελία 04.10.25

«Η κυβέρνηση αδιαφορεί για τους απαχθέντες» - Επιστολή των συγγενών των ελλήνων ακτιβιστών του Flotilla

Οι 27 έλληνες ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla κρατούνται παρανόμως στο Ισραήλ - Με δημόσια επιστολή τους οι συγγενείς τους καταγγέλλουν ότι η κυβέρνηση τους κρατούν ανενημέρωτους

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό – Τουλάχιστον 30 τραυματίες
Στο Σούμι 04.10.25

Ρωσική επίθεση με drone σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ουκρανία - Τουλάχιστον 30 τραυματίες

Η επίθεση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε βαγόνια τρένων - Eικόνες δείχνουν ένα βαγόνι κατεστραμμένο από τις φλόγες, με παραμορφωμένα μεταλλικά μέρη και σπασμένα παράθυρα

Σύνταξη
Βρετανία: «Νομίζω ότι είναι εγωιστικό»: Ποιοι και για ποιο λόγο τα έχουν βάλει με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ
Κόσμος 04.10.25

«Νομίζω ότι είναι εγωιστικό»: Ποιοι και για ποιο λόγο τα έχουν βάλει με τον Γουίλιαμ και την Κέιτ

Η επιθυμία του Γουίλιαμ και της Κέιτ για περισσότερη ιδιωτικότητα σημαίνει ζώνη αποκλεισμού περιμέτρου 2,3 μιλίων και λιγότερη δημόσια γη για τους πεζούς

Σύνταξη
Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας
Κόσμος 04.10.25

Ερντογάν: Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως όλες τις επιθέσεις του και να σεβαστεί το σχέδιο εκεχειρίας

«Αυτή η γενοκτονία, αυτή η ντροπιαστική εικόνα που έχει πληγώσει βαθιά την παγκόσμια συνείδηση, πρέπει τώρα να τερματιστεί» τόνισε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία
«Φαντάσματα» λαϊκισμού 04.10.25

Νέες φουρτούνες; – Ο πολιτικός «σωσίας» του Τραμπ στην Τσεχία ως επόμενος «πονοκέφαλος» για ΕΕ και Ουκρανία

Οι κάλπες στην Τσεχία αναμένεται να σηματοδοτήσουν την επάνοδο του εθνικολαϊκιστή δισεκατομμυριούχου Αντρέι Μπάμπις στην εξουσία, διαταράσσοντας περαιτέρω, σε μια κρίσιμη συγκυρία, τη συνοχή των «27»

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία
Νεκροί και τραυματίες 04.10.25

Σαναέ Τακαΐτσι: Η γυναίκα που μπορεί να φέρει τα πάνω κάτω στην Ασία

Εκφράζονται ανησυχίες ότι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία, Σαναέ Τακαΐτσι, θα κάνει τη χώρα να εγκαταλείψει τον μεταπολεμικό πασιφισμό της για να αυτοπροβληθεί επιθετικά στην Ασία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό
Κίνδυνος ατυχήματος 04.10.25

Ζαπορίζια: Ο ΔΟΑΕ συζητά με Ρωσία και Ουκρανία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στον πυρηνικό σταθμό

Οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές αλληλοκατηγορούνται για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης και τον βομβαρδισμό της περιοχής της Ζαπορίζια.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ – Βόλος ΝΠΣ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: ΑΕΛ – Βόλος ΝΠΣ

LIVE: ΑΕΛ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Βόλος για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1: «Ανάσα» για τους Σερραίους, ουραγοί οι Αρκάδες (vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1: «Ανάσα» για τους Σερραίους, ουραγοί οι Αρκάδες (vid)

Πολύτιμη εντός έδρας νίκη και πρώτη στη φετινή Super League, πέτυχε ο Πανσερραϊκός επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-1. Έτσι άφησε τους Αρκάδες στην τελευταία θέση της βαθμολογίας,

Σύνταξη
Αυτοοργανωμένο Trans Pride της Αθήνας: «Η χαρά μας είναι επαναστατική, με την Παλαιστίνη ως τη λευτερία»
«Οργή» 04.10.25

Αυτοοργανωμένο Trans Pride της Αθήνας: «Η χαρά μας είναι επαναστατική, με την Παλαιστίνη ως τη λευτερία»

Το κάλεσμα του Trans Pride, το οποίο πραγματοποιείται στην Πλατεία Κλαυθμώνος, αναφέρει: «Ως τρανς άτομα πάντα υπήρχαμε και θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε παντού».

Σύνταξη
Νίκη «βάλσαμο» για Αμορίμ και Γιουνάιτεντ επί της Σάντερλαντ (2-0) – Εύκολα η Άρσεναλ τη Γουέστ Χαμ (2-0)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Νίκη «βάλσαμο» για Αμορίμ και Γιουνάιτεντ επί της Σάντερλαντ (2-0) – Εύκολα η Άρσεναλ τη Γουέστ Χαμ (2-0)

«Ανάσαναν» Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρούμπεν Αμορίμ μετά τη νίκη της επί της Σάντερλαντ με 2-0 για την 7η αγωνιστική. Άνετη νίκη για την Άρσεναλ επίσης με 2-0 κόντρα στη Γουέστ Χαμ στο «’Εμιρεϊτς».

Σύνταξη
H AEK νικήτρια στο φινάλε επί του Κολοσσού (85-87) – Σημαντική νίκη η Καρδίτσα επί του Άρη Betsson (91-77)
Μπάσκετ 04.10.25

H AEK νικήτρια στο φινάλε επί του Κολοσσού (85-87) – Σημαντική νίκη η Καρδίτσα επί του Άρη Betsson (91-77)

Στην αναμέτρηση της Ρόδου που κρίθηκε στο τέλος, η ΑΕΚ πήρε πολύτιμη νίκη επί του Κολοσσού με 87-85 - Με ξέσπασμα στο τελευταίο δεκάλεπτο η Καρδίτσα νίκησε τον Άρη Betsson με 14 πόντους διαφορά.

Σύνταξη
LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μπάγερν Μονάχου για την 6η αγωνιστική της Bundesliga.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Τσέλσι – Λίβερπουλ

LIVE: Τσέλσι – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την αναμέτρηση Τσέλσι – Λίβερπουλ για την 7η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο
«Πολλή αγάπη» 04.10.25

Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο

Μια εβδομάδα αφότου οι Σελένα Γκόμεζ και Μπένι Μπλάνκο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, η ιδρύτρια της Rare Beauty μοιράστηκε με τους θαυμαστές φωτογραφίες από τον γάμο της.

Σύνταξη
Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη
Πολιτική κόντρα 04.10.25

Προσφεύγει ο Μπουνάκης του ΠΑΣΟΚ που τον κατηγόρησε η ΝΔ για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «Πολιτικές απατεωνιές» καταγγέλλει η Χαρ. Τρικούπη

Η ΝΔ κατηγόρησε ότι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ - Στην ανακοίνωσή της χαρακτήρισε την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων ως «δήθεν σκάνδαλο» - Ηχηρή απάντηση από τη Χαριλάου Τρικούπη και τον Νίκο Μπουνάκη

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Κρεμονέζε
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Ίντερ – Κρεμονέζε

LIVE: Ίντερ – Κρεμονέζε. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Ίντερ – Κρεμονέζε για την 6η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας- Ολυμπιακός 28-29: Έκανε το 4Χ4 με γκολ του Σάββα στο τελευταίο λεπτό
Χάντμπολ 04.10.25

Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας- Ολυμπιακός 28-29: Έκανε το 4Χ4 με γκολ του Σάββα στο τελευταίο λεπτό

Σε παιχνίδι «θρίλερ» ο Ολυμπιακός επικράτησε εκτός έδρας του Ιωνικού Ν.Φ. με 29-28 και διεύρυνε το αήττητο σερί του στη διοργάνωση, καθώς έκανε το 4/4. Το νικητήριο γκολ ο Σάββας.

Σύνταξη
Καναδάς: Βίντεο ντοκουμέντο από τη δολοφονία ομογενούς – Εκτελέστηκε ο «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε καφέ
Βίντεο ντοκουμέντο 04.10.25

Μαφιόζικη εκτέλεση ομογενούς στον Καναδά - Εκτελέστηκε ο «Μπόμπι ο Έλληνας» μέσα σε καφέ

Η δολοφονία αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών - Το θύμα φέρεται να είχε εμπλακεί σε κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών, εκβιασμούς και σε σειρά εμπρησμών επιχειρήσεων

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκαλύπτονται στοιχεία για δίκτυο διαπλοκής και διασπάθισης κονδυλίων με υπογραφή Μαξίμου
«Γαλάζιο σκάνδαλο» 04.10.25

ΣΥΡΙΖΑ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Αποκαλύπτονται στοιχεία για δίκτυο διαπλοκής και διασπάθισης κονδυλίων με υπογραφή Μαξίμου

«Η Νέα Δημοκρατία μάλλον βρισκόταν σε άλλη αίθουσα όταν συνεδρίαζε η Εξεταστική Επιτροπή για το 'γαλάζιο' σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Μεντιλίμπαρ για την Τούμπα – Τέσσερις οι απουσίες
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Ολυμπιακός: Η αποστολή που ανακοίνωσε ο Μεντιλίμπαρ για την Τούμπα – Τέσσερις οι απουσίες

Η αποστολή με την οποία ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα την Κυριακή. Εκτός οι Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα και Γιάρεμτσουκ, συμπεριλήφθηκαν οι Μάντσα και Βέζο.

Σύνταξη
Τέμπη: Ποιοι ευθύνονται που δεν έγιναν οι τοξικολογικές μετά το δυστύχημα
Ελλάδα 04.10.25

Ποιοι ευθύνονται που δεν έγιναν οι τοξικολογικές μετά το δυστύχημα των Τεμπών - Τι προβλέπει μελέτη για μαζικές καταστροφές

Η έρευνα στα Τέμπη έγινε στο πλαίσιο ενός τροχαίου ατυχήματος και όχι όπως ορίζει το πρωτόκολλο σε περιπτώσεις μιας τέτοιας τραγωδίας.

Σύνταξη
«One Battle After Another» – H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε
Ενισχυμένος καθρέφτης 04.10.25

«One Battle After Another» - H θριλερική οπτική της ταινίας για τον αυταρχισμό συνδέεται με την εποχή που ζούμε

Η τρελή ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, «One Battle After Another», εμπνευσμένη από το μυθιστόρημα Vineland του 1990 του Τόμας Πίντσον, θα μπορούσε να κυριαρχήσει στον πολιτιστικό διάλογο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Τσουκαλάς: Η ΝΔ κάνει πως δεν άκουσε τη δήλωση Κοβέσι – Τη λένε διεφθαρμένη και η κυβέρνηση πανηγυρίζει
ΠΑΣΟΚ 04.10.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ κάνει πως δεν άκουσε τη δήλωση Κοβέσι – Τη λένε διεφθαρμένη και η κυβέρνηση πανηγυρίζει

«Ζητάτε βραβείο επειδή η Ευρωπαία εισαγγελέας είπε ότι στελέχη σας ήταν μέσα στην εγκληματική οργάνωση;», διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
LIVE: Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης

LIVE: Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από Novasports 2HD.

Σύνταξη
Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου
Culture Live 04.10.25

Συγκινητικές, προσωπικές, αστείες, μα πάνω από όλα αληθινές ιστορίες: 70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου

Με τον πιο ωραίο τρόπο έριξε αυλαία η φετινή διοργάνωση, παρουσιάζοντας το ντοκιμαντέρ «70 Χρόνια Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου – Μέσα από τα Μάτια τους», αλλά και τον επετειακό τόμο «Εβδομήντα Πράξεις».

Σύνταξη
Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου – Τη Δευτέρα αναμένεται η νεκροψία – νεκροτομή
Ελλάδα 04.10.25

Άρτα: Ολοκληρώθηκε η εκταφή της σορού της 28χρονης εγκύου – Τη Δευτέρα αναμένεται η νεκροψία – νεκροτομή

Η οικογένεια της 28χρονης στην Άρτα είχε καταθέσει μήνυση στον εισαγγελέα της Άρτας για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, παράλληλα με το αίτημα εκταφής.

Σύνταξη
LIVE: ΟΦΗ – Άρης
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: ΟΦΗ – Άρης

LIVE: ΟΦΗ – Άρης . Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση ΟΦΗ – Άρης για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Χαρίτσης: Μεγάλα λόγια Μητσοτάκη για την «ισχυρή Ελλάδα», ένοχη σιωπή όταν πρέπει να υπερασπιστεί τους Έλληνες
Νέα Αριστερά 04.10.25

Χαρίτσης: Μεγάλα λόγια Μητσοτάκη για την «ισχυρή Ελλάδα», ένοχη σιωπή όταν πρέπει να υπερασπιστεί τους Έλληνες

«Για τον κύριο Μητσοτάκη το μόνο που έχει σημασία είναι η ικανοποίηση της κυβέρνησης Νετανιάχου», σημείωσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
