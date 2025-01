Ο πρώην πρωθυπουργός της Γεωργίας Γκιόργι Γκαχάρια, νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο, καθώς δέχθηκε επίθεση σε ξενοδοχείο από μέλη του κυβερνώντος κόμματος Γεωργιανό Όνειρο, όπως αναφέρεται.

Το περιστατικό που άφησε τον Γκαχάρια με σπασμένη μύτη, σημειώθηκε στο Μπατούμι, πάνω στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας.

Το κόμμα που εκπροσωπεί (Για τη Γεωργία) δήλωσε ότι η επίθεση είχε «πολιτικά κίνητρα» και αποσκοπούσε στον εκφοβισμό της αντιπολίτευσης.

Πολιτική αστάθεια επικρατεί εδώ και μήνες στη Γεωργία, έχοντας σημειωθεί επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον στελεχών της αντιπολίτευσης και διαδηλωτών κατά τους μήνες που ακολούθησαν τις αμφισβητούμενες εκλογές που έγιναν στα τέλη του Οκτωβρίου.

Διαδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε βράδυ από τότε που οι ηγέτες του Γεωργιανού Ονείρου, του κυβερνώντος κόμματος, ανακοίνωσαν ένα μήνα αργότερα ότι θα σταματήσουν, τουλάχιστον προσωρινά, τις διαδικασίες για την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μάλιστα, την Τρίτη, εκατοντάδες επιχειρήσεις συμμετείχαν στις διαμαρτυρίες, οι οποίες συνεχίζονται εδώ και πλέον 49 ημέρες, κάνοντας τρίωρη απεργία.

Το βίντεο από τον ξυλοδαρμό του Γκαχάρια δεν είναι σαφές και φαίνεται να κόβεται στη μέση.

Αρχικά, ο πρώην γεωργιανός πρωθυπουργός φαίνεται να λογομαχεί με έναν άλλο άνδρα και να πετάει ένα ποτήρι νερό προς το μέρος του. Τα πλάνα σταματούν καθώς οι άνδρες μοιάζουν έτοιμοι να πιαστούν στα χέρια και έπειτα το βίντεο συνεχίζει με τον Γκαχάρια να βρίσκεται στο έδαφος και έναν άνδρα να απομακρύνεται από το σημείο. Εικόνες που τραβήχτηκαν αργότερα τον έδειχναν να έχει αίμα στο πουκάμισό του.

Δείτε το βίντεο:

GEORGIA 🇬🇪 Member of Parliament Dimitri Samkharadze broke ex-Prime Minister Giorgi Gakharia’s nose at the Sheraton Hotel after Gakharia threw a glass at him. Gakharia was reportedly hospitalized after the incident. pic.twitter.com/0pwwN0b6Y6

— BABS D (@Barbara14130169) January 15, 2025