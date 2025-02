Η αστυνομία της Γεωργίας συνέλαβε χθες Κυριακή δύο ηγέτες της αντιπολίτευσης, ο ένας από τους οποίους αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος με εγγύηση, στη διάρκεια νέας διαδήλωσης κατά της κυβέρνησης, η οποία κατηγορείται από τους επικριτές της για φιλορωσική αυταρχική παρέκκλιση και ότι απομακρύνει αυτήν τη χώρα του Καυκάσου από μια προσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ενωση (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Η επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Κάγια Κάλας επέκρινε τις γεωργιανές αρχές μέσω του X, δηλώνοντας ότι «η βάναυση καταστολή ειρηνικών διαδηλωτών, δημοσιογράφων και πολιτικών απόψε στο Τμπιλίσι είναι απαράδεκτη».

The brutal crackdown on peaceful protesters, journalists and politicians tonight in Tbilisi is unacceptable.

Georgia falls short of any expectation from a candidate country.

The EU stands with the people of Georgia in their fight for freedom and democracy.

— Kaja Kallas (@kajakallas) February 2, 2025