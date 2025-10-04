Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 04.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Πάρε αποστάσεις από τα πολλά, ώστε να τα δεις από μακριά και να καταλάβεις τι από αυτά πρέπει να σταματήσει. Αν δεν το πετύχεις, τότε έστω θα ξεκουραστείς. Κάνε κι έναν απολογισμό, δεν βλάπτει! Εστίασε μόνο στα πιο σημαντικά. Κινήσου παρασκηνιακά, απλά απόφυγε να υπονομεύσεις τους άλλους. Προσοχή απαιτούν οι μετακινήσεις σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν πολλές καταστάσεις που σε κουράζουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να γίνεις υπερβολικός. Ούτε θα μπεις στην σειρά σου, ούτε θα συνηθίσεις έτσι! Μην εκνευριστείς και μη γίνεις έντονος ή νευρικός σε συζητήσεις που αναγκαστικά θα πάρεις μέρος λόγω του ότι θα είσαι παρών. Μην αποκαλύψεις μυστικά τρίτων.
Ταύρος
DO’S: Προσοχή στις ομάδες που συμμετέχεις ή στις παρέες σου, γιατί υπάρχει ένα παράξενο κλίμα. Μπορείς να πλησιάσεις κάποια άτομα περισσότερο ή να απομακρυνθείς από κάποια άλλα. Σταμάτα να φλερτάρεις απλά για το plot, γιατί αυτό θα σε κρατήσει μπακούρι στο τέλος. Αντιθέτως εστίασε σε κάτι που μπορεί να σου φτιάξει τη διάθεση μόνιμα.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αρνηθείς να υποστηρίξεις κάποιους συναδέλφους σου που πρόκειται να αποδειχθούν «αδέρφια», που λέμε. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Μην είσαι απρόβλεπτος και νευρικός γενικώς. Το σημαντικότερο όμως είναι να μην ξεσπάσεις όλη σου την ένταση πάνω στους δικούς σου ανθρώπους.
Δίδυμοι
DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά σου. Αν αντιληφθείς πως επαναλαμβάνονται κάποια σκηνικά που στο παρελθόν σε είχαν κουράσει ή πληγώσει, απόφυγε να βρεθείς στην ίδια δύσκολη θέση με τότε, καθώς τώρα δεν είσαι πρωτάρης! Άλλαξε συνήθειες. Παράλληλα σταμάτα να δέχεσαι- ανέχεσαι τόσο πολλά από τους άλλους, γιατί τους κακομαθαίνεις.
DON’TS: Μην έρθεις σε ρήξη με κάποιον ανώτερο στη δουλειά. Για να το αποφύγεις, μη διστάσεις να αναπροσαρμόσεις λίγο το πρόγραμμά σου, ώστε να χωρέσεις και κάποια παραπάνω ευθύνη. Μην φοβηθείς να απομακρύνεις από τη ζωή σου οτιδήποτε σε πληγώνει. Ειδικά αν πρόκειται για κάτι που χαλάει την ψυχολογία ή την αποδοτικότητά σου.
Καρκίνος
DO’S: Καλό είναι σήμερα να σκέφτεσαι πολύ και να μιλάς λίγο. Ειδικά όσον αφορά καταστάσεις στις οποίες «έπεσες έξω» ή έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Άλλαξε λοιπόν τρόπο διαχείρισης. Πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς μόνο αν δεις με τα ίδια σου τα μάτια το ότι δε βγαίνει άκρη, θα αποφασίσεις να κάνεις κάποιες απαραίτητες αλλαγές. Αλλιώς… άστο!
DON’TS: Μην χαωθείς από το ότι οι συνήθειες, ο τρόπος επικοινωνίας ή το mindset σου δεν σε καλύπτουν πια. Βέβαια σε αυτό μπορεί να φταίνε και τα λάθος συμπεράσματα που κατά καιρούς βγάζεις εξαιτίας όλων αυτών. Μην αφήσεις τα παρασκηνιακά σκηνικά να ανεβάσουν εξαιρετικά τους τόνους. Δεν σου λέω να μη νευριάσεις, γιατί αυτό δεν παίζει!
Λέων
DO’S: Καλό είναι να αλλάξεις συνήθειες και καταστάσεις που ενώ είναι βολικές έχουν φτάσει στο τέλος τους. Πολύ απλά δεν πάει πια! Δεν αποκλείεται να έρθεις σε επαφή με άτομα από το παρελθόν που το μεταξύ σας δεν πήγε όπως ήθελες. Καταλαβαίνω ότι αυτό σε έχει στεναχωρήσει, αλλά μήπως πρέπει να το δεις διαφορετικά; Άκου το ένστικτό σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να βγεις από το comfort zone σου και να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό, καθώς μπορεί να σου αρέσει. Σίγουρα πάντως θα σου δημιουργήσει διαφορετικές προοπτικές. Μην αφήνεις τον φόβο να σε περιορίζει. Μην ξεσπάς τα νεύρα σου στους δικούς σου ανθρώπους. Καλά νέα προβλέπονται στα οικονομικά, αρκεί να μην είσαι αδιάφορος.
Παρθένος
DO’S: Στα ερωτικά, υπάρχουν κάποια πράγματα που έχουν τελειώσει προ πολλού, αποφάσισε λοιπόν πως τώρα πρέπει να τα κλείσεις και επίσημα. Αυτό μετράει και για ιδέες ή συνήθειες από τις οποίες πρέπει να αποκοπείς, καθώς πρόκειται για κάτι το ανούσιο. Εφάρμοσε το ίδιο για φίλους και συνεργασίες, αν νιώθεις ότι you had enough ακόμα κι εκεί!
DON’TS: Μην επικοινωνήσεις τις σκέψεις σου άμεσα. Κοινώς χωρίς λογικά και τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Μην επιτρέψεις σε κανένα να σε αναγκάσει να κάνεις κάποιο πισωγύρισμα. Μην αρχίσεις τα σχόλια ή και τις σπόντες, προκειμένου να περάσεις το μήνυμα που θες. Αυτό αν δεν θες να ανέβουν οι τόνοι και να τσακωθείς με όλο τον κόσμο, έτσι;
Ζυγός
DO’S: Στα επαγγελματικά, πρέπει να είσαι προσεκτικός, γιατί και τα πράγματα θα είναι περίεργα, αλλά και πολύς φόρτος θα υπάρχει. Για να τα προλάβεις όλα λοιπόν διαχειρίσου σωστά τον χρόνο σου. Ή βάλε προτεραιότητες. Δες κατάματα αυτά που σχετίζονται με το παρελθόν και σου προκαλούν νοσταλγία, καθώς μόνο έτσι θα καταλάβεις πως δεν εξελίσσονται.
DON’TS: Μη διστάσεις ούτε να ξεκαθαρίσεις κάποια σημαντικά πράγματα, ούτε όμως και να βάλεις κάποια όρια εκεί που πρέπει. Έτσι θα μπορέσεις να λειτουργήσεις λίγο καλύτερα από πλευράς σου. Μην πάρεις μέρος σε συζητήσεις που θα σε εκνευρίσουν, καθώς δεν το έχεις σε τίποτα να αρπαχτείς και να βάλεις τις φωνές σε όλους, έτσι;
Σκορπιός
DO’S: Αξιοποίησε όλη σου τη δημιουργική διάθεση για να ξεφύγεις από την πίεση που επικρατεί τις τελευταίες μέρες. Πρέπει να είσαι προσεκτικός στην παρέα και στις ομάδες που δραστηριοποιείσαι, γιατί δε θα λείψουν κάποιες παράξενες συμπεριφορές. Τις αντέχεις ή απλά τις έχεις συνηθίσει; Απόφυγε πάντως να προβληματιστείς ακραία. Ένα μέτρο!
DON’TS: Μη διστάσεις είτε να πάρεις απλά κάποιες προσωρινές αποστάσεις είτε να ξεκόψεις εντελώς από ορισμένους, αν θέλεις να αλλάξει η περίεργη διάθεσή σου. Το ίδιο εφάρμοσε και σε κάποιες ιδέες που έχεις, αλλά δεν έχουν προοπτικές εξέλιξης, καθώς έτσι μόνο θα δημιουργηθεί χώρος για κάτι καινούργιο. Στα ερωτικά, μη γίνεσαι υπερβολικός.
Τοξότης
DO’S: Πάρε ηθική ικανοποίηση και αυτοπεποίθηση από κάποια γεγονότα σήμερα μεν, αλλά προχώρα παρακάτω. Απόφυγε να πεις πολλά πάνω στα νεύρα σου, ειδικά αν προκύψουν εντάσεις με την οικογένεια ή την σχέση σου. Η ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη πάντως θα είναι σίγουρα! Οργανώσου σωστά, ώστε να διαχειριστείς ήρεμα όσα πρέπει.
DON’TS: Ίσως να σε προσεγγίσουν άτομα από την προηγούμενη δουλειά σου, μην τους το κλείσεις, γιατί μπορεί να παίξει κάποια ενδιαφέρουσα πρόταση. Φυσικά αν είσαι σίγουρος ότι το κεφάλαιο αυτό έχει κλείσει, τότε μην τη δεχτείς. Αν ισχύει αυτό, τότε μην χάσεις την συγκέντρωσή σου από το μέλλον. Μη πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές συζητήσεις.
Αιγόκερως
DO’S: Γίνε λίγο πιο παρατηρητικός, καθώς έτσι θα βρεις τι από αυτά με τα οποία καταπιάνεσαι τώρα, πρέπει να κοπεί. Όπως ας πούμε οτιδήποτε σε κρατά πίσω από το να εξελιχθείς ή δεν έχει κάτι παραπάνω να σου προσφέρει. Με λίγα λόγια πρέπει να αλλάξεις από συνήθειες μέχρι τρόπο σκέψης και νοοτροπίας. Κοινώς ξεκόλλα και προχώρα μπροστά!
DON’TS: Μη διστάσεις να το ρίξεις στη δουλειά ή ακόμα και να αφήσεις κάποιους συναδέλφους σου να σε βοηθήσουν. Ωστόσο μη δώσεις μεγάλη βάση στην ένταση που θα παρατηρήσεις σε αυτόν τον χώρο. Μη γίνεις απότομος, νευρικός ή απρόβλεπτος στις αντιδράσεις σου λόγω του ότι είναι αρκετά βεβαρημένο το πρόγραμμά σου. Ψυχραιμία χρειάζεται!
Υδροχόος
DO’S: Καλό είναι να εστιάσεις τόσο στα οικονομικά όσο και στα ερωτικά για να φέρεις ένα αίσθημα ασφάλειας στη ζωή σου. Μάλιστα να ξέρεις πως τα πράγματα φαίνονται μπερδεμένα, αλλά δεν είναι τόσο! Πάρε αποστάσεις από οτιδήποτε σε οδηγεί σε overthinking, για να τα διαχειριστείς ψύχραιμα. Αλλά λάβε υπόψη σου τα σημάδια που βλέπεις γύρω σου.
DON’TS: Μην αφήσεις την περίεργη ψυχολογία σου να σε κρατήσει πίσω. Στα επαγγελματικά, μην αρνηθείς τη βοήθεια κάποιων πιο έμπειρων συναδέλφων σου. Μην είσαι νευρικός ή κολλημένος στις συζητήσεις στις οποίες θα πάρεις μέρος. Μη γίνεις εγωιστής, αν κάποιος αποφασίσει να σε κόψει και να σου βάλει ένα τέλος. Ας πρόσεχες τις επιλογές σου!
Ιχθύες
DO’S: Καλό είναι να είσαι προετοιμασμένος, γιατί πολλά άτομα από το παρελθόν ίσως να επανεμφανιστούν. Άσε που είναι και περίεργη η ατμόσφαιρα. Μπορείς να κλείσεις ορισμένες υποθέσεις που έχουν μείνει ανοιχτές. Ή έχεις αφήσει εσύ εσκεμμένα ανοιχτές για να τις έχεις σαν καβάντζα. Κάνε τον απολογισμό σου, όσο κι αν δεν το γουστάρεις αυτό!
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις μέρος σε διάφορες συζητήσεις σήμερα, καθώς αυτές θα σου δώσουν το κίνητρο τόσο να βάλεις τα πάντα στην θέση τους, όσο όμως και να διαχειριστείς τα συναισθήματά σου. Μην είσαι αρνητικός απλά και μόνο επειδή έχεις πολλά νεύρα. Μην είσαι απρόσεκτος στις εντάσεις που μπορεί να ξεσπάσουν στο σπίτι.
