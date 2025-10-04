DO’S: Πάρε αποστάσεις από τα πολλά, ώστε να τα δεις από μακριά και να καταλάβεις τι από αυτά πρέπει να σταματήσει. Αν δεν το πετύχεις, τότε έστω θα ξεκουραστείς. Κάνε κι έναν απολογισμό, δεν βλάπτει! Εστίασε μόνο στα πιο σημαντικά. Κινήσου παρασκηνιακά, απλά απόφυγε να υπονομεύσεις τους άλλους. Προσοχή απαιτούν οι μετακινήσεις σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, υπάρχουν πολλές καταστάσεις που σε κουράζουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να γίνεις υπερβολικός. Ούτε θα μπεις στην σειρά σου, ούτε θα συνηθίσεις έτσι! Μην εκνευριστείς και μη γίνεις έντονος ή νευρικός σε συζητήσεις που αναγκαστικά θα πάρεις μέρος λόγω του ότι θα είσαι παρών. Μην αποκαλύψεις μυστικά τρίτων.