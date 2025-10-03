Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες

Για «μια κυβέρνηση της διαφθοράς που πρέπει να φύγει το συντομότερο» έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξή του στον δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό Θεσσαλονίκης FM100, κατηγορώντας τη ΝΔ ότι ασκεί εξουσία με «υποκρισία» και εξυπηρετώντας «συμφέροντα».

«Η κ. Κοβέσι επιβεβαίωσε ότι με αξιοποίηση διατάξεων στη χώρα μας δεν προχωράει η έρευνα και δεν προχώρησε η έρευνα, για δύο μείζονα ζητήματα που έστειλε στην Ελλάδα, δύο μείζονες δικογραφίες, την 717 και τον ΟΠΕΚΕΠΕ», ανέφερε. «Η κυβέρνηση απαγόρευσε να γίνουν προκαταρκτικές επιτροπές για τις δύο δικογραφίες που έστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέας», είπε ο κ. Φάμελλος, σχολιάζοντας πως και η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι «η ίδια και χειρότερη «κακιά στιγμή» με την εξεταστική επιτροπή που έστησε η κυβέρνηση για τα Τέμπη».

Χαρακτήρισε «ακραίο γεγονός» ότι «χθες η κυβέρνηση αρνήθηκε να έρθει ο κ. Μυλωνάκης», παρ’ όλο που τόσο ο ίδιος, με δήλωσή του, όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχαν «ανοίξει το παράθυρο στο να έρθει στην εξεταστική».

«Γι’ αυτήν την Ελλάδα μίλησε χθες η κ. Κοβέσι, για να είμαστε ξεκάθαροι και να μην κρυβόμαστε πίσω από επικοινωνιακά πυροτεχνήματα του Μαξίμου και του κυβερνητικού εκπροσώπου», σημείωσε τονίζοντας πως «χρειάζεται ένα πολιτικό δυναμικό για την Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες και τις Ελληνίδες».

Κοινή δράση για ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει τον Μητσοτάκη στις εκλογές

Όσον αφορά τις πρωτοβουλίες που αναμένεται να πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι έτοιμος, όχι απλά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε κοινή δράση για να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει τον κ. Μητσοτάκη στις άλλες εκλογές».

«Επειδή έχουμε προσέξει και τα προγράμματα και την πολιτική στάση και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς και άλλων πολιτικών και κοινωνικών δυνάμεων, ότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ο κόσμος θέλει λύσεις», πρόσθεσε, δηλώνοντας, ωστόσο, ότι το πώς θα ανταποκριθούν τα εν λόγω κόμματα δεν μπορεί να το προβλέψει.

Ερωτηθείς για τον Αλέξη Τσίπρα, απάντησε πως οι σχέσεις τους παραμένουν πολύ καλές και είναι κοινή η ανησυχία τους για «την προοδευτική ανασύνθεση στη χώρα μας, για να υπάρχει μια προοδευτική απάντηση».

«Το έχω πει πάρα πολλές φορές, εγώ δεν απαντάω σε υποθέσεις. Τους πολίτες δεν τους ενδιαφέρει να απαντάμε τι θα γίνει «αν». Τους πολίτες τους ενδιαφέρει αν μπορούμε αύριο να έχουμε χαμηλότερο ΦΠΑ στα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ, όπως προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Μπορούμε να έχουμε περισσότερους γιατρούς στα νοσοκομεία, να μην έχουμε λίστες χειρουργείων; Αυτό δεν τους ενδιαφέρει; Αυτά είναι τα προβλήματα. Σε αυτά εμείς θα δώσουμε απάντηση», επεσήμανε, μεταξύ άλλων, ο κ. Φάμελλος.