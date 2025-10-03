Επίθεση από αντίδικο εντολέα της πελάτισσάς της δέχτηκε μέσα στο δικαστήριο μια δικηγόρος στην Αθήνα, λίγο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας για την επιμέλεια ανήλικου παιδιού.

Το σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, τη στιγμή που το θύμα αποχωρούσε από την αίθουσα μαζί με την πελάτισσά της, τη μητέρα του παιδιού.

Η Ζωή Σπυροπούλου μίλησε στο ΕΡΤnews για την επίθεση που δέχτηκε αμέσως μετά τη λήξη της δίκης και όπως περιέγραψε, ο αντίδικος την πλησίασε και άρχισε να την εξυβρίζει με χυδαίες εκφράσεις.

Η δικηγόρος για την επίθεση: «Μου έριξε γροθιά στο κεφάλι»

Στη συνέχεια, της κατάφερε χαστούκι στο πρόσωπο, γροθιά στο πίσω μέρος του κεφαλιού της, ενώ φέρεται να τη χτύπησε και με την παλάμη στο πάνω μέρος της κεφαλής. Όσοι παρευρίσκονταν εκεί παρενέβησαν άμεσα, πρόσθεσε η ίδια, ενώ στο σημείο κλήθηκε και η Αστυνομία καθώς και το ΕΚΑΒ.

Η κ. Σπυροπούλου χαρακτήρισε την επίθεση επικίνδυνη και παράλληλα ευχαρίστησε τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και τον πρόεδρό του για τη στήριξη, δηλώνοντας: «Δεν έπαθα ανήκεστο βλάβη, όμως έπαθα μια επικίνδυνη σωματική βλάβη. Δεν μπορούμε, εν ώρα εργασίας, να δεχόμαστε βία επειδή δεν αρέσει ο τρόπος με τον οποίο υπερασπιζόμαστε τους εντολείς μας».

Ο δράστης συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και εις βάρος του έχει κατατεθεί μήνυση.