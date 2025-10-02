Ταϊλάνδη: Συνελήφθη Ρώσος TikToker – Κατηγορείται ότι έκανε σεξ με Ταϊλανδή σε καρότσα αγροτικού

Τρία άτομα συνελήφθησαν και κρατούνται από την αστυνομία στην Ταϊλάνδη, έπειτα από βίντεο που ανέβηκε στο TikTok. Πρόκειται για δύο Ρώσους, έναν άνδρα και μία γυναίκα, και μία Ταϊλανδή.

Ο Ρώσος TikToker είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για άσεμνες πράξεις, καθώς ανέβασε στο διαδίκτυο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να κάνει σεξ στην καρότσα αγροτικού φορτηγού με την Ταϊλάνδη, ενώ το όχημα κινούνταν στους δρόμους του Πουκέτ. Η γυναίκα από τη Ρωσία οδηγούσε το όχημα.

Ο Γκεόργκι, όπως είναι το όνομά του, αρνήθηκε ότι υπήρξε σεξουαλική επαφή. Ισχυρίζεται ότι το βίντεο ήταν σκηνοθετημένο, με σκοπό να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, και πως και οι δύο φορούσαν εσώρουχα. Οι αρχές του Πουκέτ επιβεβαίωσαν ότι ο Γκεόργκι έχει εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και παράγει τακτικά παρόμοια βίντεο παγκοσμίως.

Ο 23χρονος Ρώσος συνελήφθη στις 25 Σεπτεμβρίου, την ώρα που βρισκόταν στο αεροδρόμιο και επρόκειτο να ταξιδέψει στο Βιετνάμ. Οι Αρχές της επαρχίας του Πουκέτ απήγγειλαν στον Γκεόργκι κατηγορίες για άσεμνες πράξεις σε δημόσιο χώρο και για παραβίαση του Νόμου περί Εγκλημάτων Υπολογιστών λόγω ανάρτησης του βίντεο στο διαδίκτυο.

Επίσης, ανακλήθηκε η βίζα του. Ο ίδιος προστέθηκε σε «μαύρη λίστα» που απαγορεύει την επανείσοδο στη χώρα και θα απελαθεί μόλις ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες.

@onestopcentre24 🇹🇭🚨 Phuket Viral Scandal! Seorang lelaki Rusia ditahan selepas video aksi lucah di belakang pikap di Phuket tular. 👉 Ditangkap di Lapangan Terbang Suvarnabhumi ketika cuba lari 👉 Wanita Thai mengaku dibayar RM130 (1,000 baht) 👉 Pemandu pikap juga berdepan tuduhan ⚖ Hukuman: penjara hingga 1 tahun atau denda 20,000 baht! credit. mynews ♬ original sound – Berita Viral

Τι είπε η γυναίκα

Η 42χρονη Ταϊλανδή που εμφανίζεται στο βίντεο στο TikTok είπε στις αρχές ότι γνώρισε τον Γκεόργκι σε τοπικό μπαρ όπου εργάζεται. Υποστήριξε ότι δέχτηκε ποσό αξίας 1.000 μπατ, που αντιστοιχεί σε περίπου 31 δολάρια, ώστε να εμφανιστεί σε δύο βίντεο. Οι εισαγγελικές αρχές τις απήγγειλαν κατηγορίες για προσβολή δημοσίας αιδούς και η υπόθεσή της θα εκδικαστεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο της πόλης Πουκέτ.

Όσον αφορά την 59χρονη Ρωσίδα, που ονομάζεται Ντίνα, επίσης ανακλήθηκε η βίζα της. Η οδηγός του αγροτικού φορτηγού μπήκε σε μαύρη λίστα των αρχών στην Ταϊλάνδη και επίσης θα απελαθεί μετά την ολοκλήρωση των δικαστικών διαδικασιών.