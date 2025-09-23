Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί η νέα υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου κοριτσιού στη Λεμεσό της Κύπρου, με ύποπτη την οικιακή βοηθό που την πρόσεχε. Οσα αντίκρισε η μητέρα στο κινητό τηλέφωνο της εξάχρονης κόρης της είναι σοκαριστικά (φωτογραφία αρχείου του monash.edu, επάνω).

Μετά την καταγγελία της μητέρας, οι ανακριτές του Κλάδου Διερεύνησης Αδικημάτων Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων του Αρχηγείου Αστυνομίας προχώρησαν στη σύλληψη της 24χρονης οικιακής βοηθού από το Νεπάλ.

Σε φωτογραφίες και βίντεο καταγράφονταν τα επίμαχα σημεία του σώματος του κοριτσιού αλλά και ενέργεια κακοποίησής του

Οπως έγκυρα πληροφορείται το philenews, το περιστατικό σημειώθηκε όταν η μητέρα είχε ξαπλώσει το απόγευμα της Κυριακής για να ξεκουραστεί και η ανήλικη κόρη της βρισκόταν υπό την επίβλεψη της ύποπτης οικιακής βοηθού στο υπνοδωμάτιο της τελευταίας.

Σύμφωνα με την καταγγελία, η μητέρα το βράδυ της ίδιας ημέρας πήρε το κινητό τηλέφωνο της κόρης της, όπως συνήθιζε να κάνει, για να το ελέγξει.

Εκεί αντίκρισε φωτογραφίες και βίντεο, στα οποία καταγράφονταν τα επίμαχα σημεία του σώματος του κοριτσιού αλλά και ενέργεια κακοποίησης του παιδιού.

Μετά τα όσα είδε η μητέρα, ζήτησε εξηγήσεις από την 24χρονη οικιακή βοηθό, η οποία – σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της πρώτης – απάντησε πως «έπαιζε με την ανήλικη στο υπνοδωμάτιό της».

Σύλληψη

Η 24χρονη συνελήφθη χθες Δευτέρα τα ξημερώματα και οδηγήθηκε το πρωί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο, σε διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών, διέταξε την κράτησή της για περίοδο 8 ημερών.

Οι έρευνες για τη νέα σοκαριστική υπόθεση βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο, και αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις τόσο από το ανήλικο κορίτσι όσο και από την ύποπτη.

Παράλληλα, πρόκειται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση του παιδιού, ενώ τα κινητά τηλέφωνα τόσο του θύματος όσο και της ύποπτης θα περάσουν από επιστημονικές, δικανικές και άλλες εξετάσεις.