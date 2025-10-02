Η. Αποστολόπουλος: Η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή για μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς  

Ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος έδωσε το στίγμα για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στο 1ο Πανελλαδικό Αυτοδιοικητικό Forum για τα Άτομα με Αναπηρία, που διοργάνωσε ο Δήμος Ελληνικού–Αργυρούπολης. Παράλληλα συνεχάρη τον Δήμαρχο Ελληνικού-Αργυρούπολης, Γιάννη Κωνσταντάτο για την εξαιρετική πρωτοβουλία του forum αλλά και για το κτίριο «ορόσημο»για τους συνανθρώπους μας με αναπηρία που στηρίζει και υποστηρίζει με όλες τις δυνάμεις του.

Ο κ. Αποστολόπουλος έλαβε τον λόγο ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Λάζαρου Κυρίζογλου, τονίζοντας πως η φωνή της Αυτοδιοίκησης είναι καθοριστική για την προώθηση πολιτικών ισότητας και συμπερίληψης. Σημειώνεται ότι ο ίδιος είναι επίσης Πρόεδρος του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, γεγονός που τον τοποθετεί στην αιχμή του θεσμικού διαλόγου για τη βελτίωση των πόλεων και της καθημερινότητας των πολιτών.

Στην τοποθέτησή του, ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού υπογράμμισε ότι το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με την επιστημονική του ομάδα, έχει ήδη εκπονήσει μια σημαντική μελέτη και εγχειρίδιο για πιο φιλικές και πιο πράσινες πόλεις, με επίκεντρο την αύξηση του δημόσιου χώρου. «Κάθε μέτρο που αυξάνει τον δημόσιο χώρο δεν βελτιώνει μόνο την ποιότητα ζωής όλων μας, αλλά παράλληλα ενισχύει την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, εξασφαλίζοντας πραγματική κοινωνική συνοχή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ

Παρουσιάζοντας τον ρόλο και τις παρεμβάσεις της ΚΕΔΕ, ο κ. Αποστολόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στη συμβολή της στη διαμόρφωση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα ΑμεΑ. Όπως σημείωσε, η ΚΕΔΕ έχει καταθέσει ουσιαστικές προτάσεις που αφορούν:

την ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων για παρεμβάσεις σε σχολεία, αθλητικούς και πολιτιστικούς χώρους,

τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις δημόσιες συγκοινωνίες,

τη δημιουργία υποδομών όπως ράμπες, ανελκυστήρες, σήμανση για τυφλούς και χώρους στάθμευσης,

την επέκταση των κοινωνικών δομών και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ,

την προώθηση της πρόσβασης των ΑμεΑ στην αγορά εργασίας και την εκπαίδευση.

Παράλληλα, επισήμανε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε εθνικό επίπεδο, ωστόσο η πρόοδος αυτή «δεν είναι αρκετή». Όπως τόνισε, «οι δήμοι έχουν τη διάθεση και τη γειτνίαση με τον πολίτη, αυτό που χρειάζονται όμως είναι σταθερή χρηματοδότηση και ουσιαστικά θεσμικά εργαλεία, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες των συμπολιτών μας με αναπηρία».

Ο Ηλίας Αποστολόπουλος ως Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού έχει δώσει μεγάλη έμφαση σε θέματα προσβασιμότητας και συμπερίλψη των ατόμων με αναπηρία κάνοντας έργο που αφορά μεταξύ άλλων:

δημιουργία οδεύσεων τυφλών σε πεζοδρόμια,

κατασκευή ραμπών πρόσβασης σε δημόσιους χώρους και σχολεία,

βελτιώσεις σε αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις ώστε να είναι φιλικές σε όλους,

υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης για παιδιά και νέους με αναπηρία,

ανάπτυξη δράσεων για τη στήριξη των οικογενειών.

Ο κ. Αποστολόπουλος δεν δίστασε να τονίσει παράλληλα, πως απαιτουνται χρηματοδοτήσεις προκειμένου να κατασκευαστούν όλα όσα απαιτουνται για την εξυπηρέτηση των συνανθρώπων μας με αναπηρία Ακόμη και μια ράμπα να πρέπει να γίνει χρειάζονται πόροι που σήμερα δύσκολα κανείς βρίσκει στα δημοτικά ταμεία όλων των δήμων τς χώρας.

Με εμφανή πολιτικό χαρακτήρα, ο Δήμαρχος Παπάγου – Χολαργού τόνισε πως η συζήτηση για τα δικαιώματα των ΑμεΑ δεν περιορίζεται σε ζητήματα τεχνικά ή διαχειριστικά, αλλά αφορά την ίδια τη λειτουργία της Δημοκρατίας. «Η ισότητα, η αλληλεγγύη και ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι ο πυρήνας της κοινωνίας μας. Όταν στεκόμαστε δίπλα στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, η κοινωνία μας γίνεται πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη και πιο δυνατή», σημείωσε.

Καταλήγοντας, δεσμεύτηκε πως τόσο η ΚΕΔΕ όσο και ο ίδιος προσωπικά θα συνεχίσουν να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα για μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς, τονίζοντας πως η αλλαγή ξεκινά «από τις γειτονιές μας, από τους δήμους μας, από την ίδια την Τοπική Αυτοδιοίκηση»