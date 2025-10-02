Νεαρή έπεσε από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» νοσηλεύεται μία 18χρονη που έπεσε στο κενό από μπαλκόνι τρίτου ορόφου στη Θεσσαλονίκη.

Το συμβάν σημειώθηκε περί τις 15:30 της Πέμπτης, 2 Οκτωβρίου, σε περιοχή του Κορδελιού, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Φέρεται να πήδηξε από το μπαλκόνι

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το κορίτσι φέρεται να πήδηξε από το μπαλκόνι του σπιτιού της. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τη 18χρονη με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου», όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση ερευνούν οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας.