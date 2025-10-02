Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 02.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Δες με λίγο πιο θετικό μάτι την προοπτική να προσεγγίσεις εσύ κάποιους συναδέλφους σου ή ακόμα και να τους βάλεις στον φιλικό σου κύκλο. Αξιοποίησε την άνεση που φαίνεται να επικρατεί σήμερα ως προς το κομμάτι της επικοινωνίας. Βάλε τις υποθέσεις σου σε σειρά αξιοποιώντας και τη βοήθεια αυτών που θέλουν να στην προσφέρουν.
DON’TS: Στα ερωτικά, αν είσαι δεσμευμένος, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις αυτά που θέλεις στο αμόρε. Απλά με τρόπο και ηρεμία, ναι; Μην κολλάς στο να γίνει το δικό σου, επειδή αγχώνεσαι και θες να γίνουν όλα σωστά. Μην πάρεις κατάκαρδα κάποια σχόλια που θα φτάσουν στα αυτιά σου, ακόμα κι αν προέρχονται από δικούς σου ανθρώπους.
Ταύρος
DO’S: Ξεκίνα τη μέρα σου με πρόγραμμα, καθώς αυτό και τη διάθεση θα σου φτιάξει, αλλά και θα καταφέρεις να τα δρομολογήσεις όλα εύκολα και γρήγορα. Με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια λοιπόν! Στα επαγγελματικά, να ξέρεις πως όσο πιο άνετος είσαι, τόσο μεγαλύτερη βοήθεια θα σου προφέρουν οι συνάδελφοί σου. Αν την αξιοποιήσεις όλα θα βγουν πιο smooth.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις κάποια αλλαγή- ακόμα κι αν αφορά απλά την οπτική σου- στα ερωτικά ή και στα επαγγελματικά. Μην πτοηθείς από αυτούς που θα σταθούν απέναντί σου ή θα σε προκαλέσουν να απαντήσεις στα σχόλιά τους. Γενικώς δηλαδή μην ασχολείσαι με τέτοιους τύπους. Μην αφήσεις το άγχος να σε κάνει να χάσεις την ψυχραιμία σου.
Δίδυμοι
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις ακέραιη τη δημιουργική και θετική σου διάθεση, προκειμένου να μπορέσεις να αλλάξεις εντελώς την οπτική σου πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Γενικώς θέλεις να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες, ώστε να μπορέσεις να αξιοποιήσεις όλες τις πληροφορίες που έχεις μαζέψει το τελευταίο διάστημα.
DON’TS: Μην κωλώσεις να κάνεις ένα γερό, αλλά αναγκαίο ξεκαθάρισμα. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις με ανάλαφρο τρόπο, αλλά και να φλερτάρεις. Μπορείς ακόμα να προσεγγίσεις εσύ το ερωτικό σου ενδιαφέρον πρώτος χωρίς να διστάζεις. Μην είσαι απρόσεκτος, γιατί μπορεί να έχεις κάποιους μικροτραυματισμούς εξαιτίας αυτού.
Καρκίνος
DO’S: Δώσε προσοχή σε αυτά που βλέπεις γύρω σου και γίνε γενικώς παρατηρητικός, καθώς αυτό είναι κάτι που θα σε ωφελήσει. Βέβαια καλό είναι να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό. Κράτησε και σημειώσεις! Έτσι θα μπορέσεις να επιβεβαιώσεις τις σκέψεις και τις υποψίες που έχεις. Αξιοποίησε τις εξελίξεις που θα υπάρξουν σήμερα από κάποιο ακίνητο.
DON’TS: Μην αρνείσαι να πάρεις κάποιες αποστάσεις, ώστε να βρεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να αξιοποιήσεις τις ιδέες που έχεις ή ακόμα και να εκφραστείς με έναν πιο δημιουργικό τρόπο. Στα ερωτικά, μη γίνεσαι κτητικός. Μη γίνεσαι όμως ούτε αντιδραστικός ή και εκδικητικός σε αυτούς που σου πάνε κόντρα.
Λέων
DO’S: Είναι πολλά αυτά που μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση. Ξεκινάμε με τις όμορφες ιδέες και τη δημιουργικότητα, προχωράμε σε κάποια ξαφνικά, αλλά ευχάριστα γεγονότα και συνεχίζουμε με τις θετικές εξελίξεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Όμως πρέπει να γίνεις λίγο πιο διαλλακτικός και να δώσεις περιθώριο στην άλλη πλευρά να εξηγηθεί.
DON’TS: Μη βαριέσαι να βγεις με τους φίλους σου, καθώς πρόκειται να κάνετε πολλά και όμορφα πράγματα μαζί, κάτι που θα σε ανανεώσει- όσο κι αν δεν το περιμένεις. Μην είσαι κολλημένος στις δικές σου απόψεις και μην επιμένεις. Μην επιτρέψεις στα νεύρα που έχεις συσσωρεύσει μέσα σου να βγουν απότομα προς τα έξω. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς.
Παρθένος
DO’S: Βάλε όλες τις δουλειές και τις υποθέσεις σου σε μια σωστή σειρά. Αν έχεις ανάγκη από βοήθεια, τότε ζήτησέ την χωρίς να σκέφτεσαι ότι φαίνεσαι αδύναμος. Αντιθέτως αυτό ενδέχεται να σε φέρει πιο κοντά σε κάποια άτομα. Ωστόσο πρέπει να παρατηρήσεις προσεκτικά τις συμπεριφορές τους. Δρομολόγησε τις οικονομικές σου υποθέσεις άμεσα.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, θα υπάρξουν κάποιες ευχάριστες εξελίξεις, οπότε δεν υπάρχει λόγος να είσαι με τα μούτρα μέχρι το πάτωμα, σωστά; Δεν πρέπει βέβαια ούτε και να είσαι κολλημένος στο πως θα γίνουν τα πράγματα εξαιτίας του άγχους σου. Μην πάρεις μέρος σε όλες τις συζητήσεις, καθώς οι μισές από αυτές μπορούν να καταλήξουν σε καυγά.
Ζυγός
DO’S: Στα ερωτικά, αν θέλεις κάποτε να σε προσεγγίσει το άτομο που σου έχει γυαλίσει, τότε πρέπει να φτιάξεις τη διάθεσή σου και να κινηθείς λίγο πιο κουλ. Μπορείς μάλιστα να διοχετεύσεις όλη σου τη δημιουργικότητα στο να βρεις τρόπους να γίνεις ακόμα πιο εκφραστικός. Παράλληλα πρόσεχε το πως αντιδράς σε σχόλια που σε φέρνουν σε άβολη θέση.
DON’TS: Μη δώσεις βάση στην άποψη αυτών που θα σε χαρακτηρίσουν ψηλομύτη, ξινό ή σνομπ, γιατί θα χάσεις χρόνο από την ενασχόληση με αυτούς που σε ενδιαφέρουν πραγματικά. Μην αφήνεις το φόβο και το άγχος σου να σε κρατάνε πίσω ή να σε βάζουν στην πρίζα. Μη γίνεσαι πεισματάρης. Μην είσαι απρόσεκτος ή παρορμητικός στα έξοδα.
Σκορπιός
DO’S: Αποφάσισε πως πρέπει να ξεκινήσεις την σημερινή μέρα με μία καλή διάθεση. Κινήσου παρασκηνιακά για να προχωρήσουν οι δουλειές σου. Αν αντιληφθείς κάτι περίεργο, τότε προσάρμοσε τις κινήσεις σου, για να προλάβεις τα ευτράπελα. Βρες δημιουργικούς τρόπους να εκφράσεις ελεύθερα κάποια πιο κρυφά κομμάτια του εαυτού σου.
DON’TS: Μη βγάλεις προς τα έξω την συναισθηματική πίεση που νιώθεις με το να γίνει έντονος ή υπερβολικός, απλά και μόνο επειδή νομίζεις ότι έτσι θα προχωρήσουν ορισμένες προσωπικές σου υποθέσεις πιο εύκολα. Ούτε καν! Παράλληλα μην προσπαθείς να κάνεις τους άλλους να ακολουθήσουν εσένα, γιατί στο τέλος μπορεί να εκτεθείς.
Τοξότης
DO’S: Βελτίωσε τον τρόπο που επικοινωνείς και θα δεις πως το κλίμα γύρω σου θα βελτιωθεί άμεσα. Βρες τρόπους να ενταχθείς σε παρέες κι ομάδες. Μπορείς ακόμα να κάνεις νέες γνωριμίες ή να έρθεις πιο κοντά σε άτομα που έχεις ήδη στον κύκλο σου μέσω αυτών των επικοινωνιών – συζητήσεων που θα κάνεις. Ασχολήσου με οτιδήποτε σε ενδιαφέρει.
DON’TS: Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου, γιατί τότε θα χάσεις και την ουσία των πραγμάτων. Μην αγχώνεσαι διαρκώς πως κάτι μπορεί να αλλάξει την τελευταία στιγμή. Ε και; Μην είσαι ανήσυχος, γιατί μετά είσαι και νευρικός. Όλο αυτό πηγάζει από τον φόβο σου ότι υπάρχει παρασκήνιο. Αν δεν έχεις αποδείξεις για κάποιον συγκεκριμένο, τότε έχει νόημα;
Αιγόκερως
DO’S: Αξιοποίησε την εύνοια που υπάρχει στα επαγγελματικά και τρέξε τις δουλειές σου εύκολα και γρήγορα. Σε αυτό μπορεί να σε βοηθήσουν και κάποιες συναντήσεις που κάνεις για το κομμάτι αυτό. Να ξέρεις πάντως πως όσο καλά πάνε τα επαγγελματικά, τόσο καλύτερα θα πηγαίνουν τα οικονομικά. Κάνε αλλαγές στο πρόγραμμα για να τα προλάβεις όλα.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις ξαφνικές προτάσεις γιατί μπορεί και να σου βγουν σε καλό σήμερα. Στα ερωτικά, μη γίνεσαι έντονος απλά και μόνο επειδή νομίζεις ότι το αμόρε κρατάει κάποια μυστικά. Πάνω σε αυτό λοιπόν μην εμπιστεύεσαι τα πάντα από αυτά που ακούς και όχι από όλους. Μην αφήσεις τις εντάσεις να δημιουργήσουν καυγάδες.
Υδροχόος
DO’S: Οργάνωσε πολλές συναντήσεις και συζητήσεις, καθώς αυτές θα δημιουργήσουν ένα όμορφο κλίμα. Πέρα από αυτό όμως θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις καλύτερα κάποιες καταστάσεις και να δεις την θετική τους εξέλιξη. Αξιοποίησε το πείσμα σου θετικά με το να πραγματοποιήσεις τα πλάνα σου. Προχώρα μπροστά με τα σχέδια που δουλεύεις.
DON’TS: Μην αγχώνεσαι και μην σε καίει το να γίνεις αποδεκτός από τους άλλους σχετικά με αυτά που μοιράζεσαι και αφορούν τα πλάνα σου. Μην είσαι απρόσεκτος όταν βάζεις προτεραιότητες, γιατί εύκολα μπορεί να κάνεις λάθος. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις αντιπαραθέσεις που μπορεί να προκύψουν στη δουλειά. Μη γίνεσαι ανταγωνιστικός.
Ιχθύες
DO’S: Για σήμερα επίλεξε την ηρεμία σου. Έτσι θα μπορέσεις να εστιάσεις σε αυτά που θεωρείς σημαντικά και να ασχοληθείς με αυτά. Προσπάθησε να προσαρμόσεις κάπως την καθημερινότητά σου ώστε και να ηρεμήσεις αλλά και να ανανεωθείς. Άσε τα συναισθήματά σου να ρέουν ελεύθερα, καθώς τώρα αυτό είναι κάτι που θα σε ευνοήσει αρκετά.
DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις, ώστε να βρεις τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξεις πάνω σου. Μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές συζητήσεις, γιατί αυτές θα φέρουν και αντιπαραθέσεις. Μην σχολιάσεις άτομα που νομίζεις ότι έχουν κάποιο θέμα μαζί σου. Για να τα αποφύγεις όλα αυτά, μη φοβηθείς να πάρεις αποστάσεις.
