DO’S: Ξεκίνα τη μέρα σου με πρόγραμμα, καθώς αυτό και τη διάθεση θα σου φτιάξει, αλλά και θα καταφέρεις να τα δρομολογήσεις όλα εύκολα και γρήγορα. Με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια λοιπόν! Στα επαγγελματικά, να ξέρεις πως όσο πιο άνετος είσαι, τόσο μεγαλύτερη βοήθεια θα σου προφέρουν οι συνάδελφοί σου. Αν την αξιοποιήσεις όλα θα βγουν πιο smooth.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις κάποια αλλαγή- ακόμα κι αν αφορά απλά την οπτική σου- στα ερωτικά ή και στα επαγγελματικά. Μην πτοηθείς από αυτούς που θα σταθούν απέναντί σου ή θα σε προκαλέσουν να απαντήσεις στα σχόλιά τους. Γενικώς δηλαδή μην ασχολείσαι με τέτοιους τύπους. Μην αφήσεις το άγχος να σε κάνει να χάσεις την ψυχραιμία σου.