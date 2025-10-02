magazin
Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
01.10.2025 | 21:12
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Ρόδο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 02.10.2025]
Ημερήσια 02 Οκτωβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Πέμπτη 02.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Δες με λίγο πιο θετικό μάτι την προοπτική να προσεγγίσεις εσύ κάποιους συναδέλφους σου ή ακόμα και να τους βάλεις στον φιλικό σου κύκλο. Αξιοποίησε την άνεση που φαίνεται να επικρατεί σήμερα ως προς το κομμάτι της επικοινωνίας. Βάλε τις υποθέσεις σου σε σειρά αξιοποιώντας και τη βοήθεια αυτών που θέλουν να στην προσφέρουν.

DON’TS: Στα ερωτικά, αν είσαι δεσμευμένος, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις αυτά που θέλεις στο αμόρε. Απλά με τρόπο και ηρεμία, ναι; Μην κολλάς στο να γίνει το δικό σου, επειδή αγχώνεσαι και θες να γίνουν όλα σωστά. Μην πάρεις κατάκαρδα κάποια σχόλια που θα φτάσουν στα αυτιά σου, ακόμα κι αν προέρχονται από δικούς σου ανθρώπους.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Ξεκίνα τη μέρα σου με πρόγραμμα, καθώς αυτό και τη διάθεση θα σου φτιάξει, αλλά και θα καταφέρεις να τα δρομολογήσεις όλα εύκολα και γρήγορα. Με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια λοιπόν! Στα επαγγελματικά, να ξέρεις πως όσο πιο άνετος είσαι, τόσο μεγαλύτερη βοήθεια θα σου προφέρουν οι συνάδελφοί σου. Αν την αξιοποιήσεις όλα θα βγουν πιο smooth.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις κάποια αλλαγή- ακόμα κι αν αφορά απλά την οπτική σου- στα ερωτικά ή και στα επαγγελματικά. Μην πτοηθείς από αυτούς που θα σταθούν απέναντί σου ή θα σε προκαλέσουν να απαντήσεις στα σχόλιά τους. Γενικώς δηλαδή μην ασχολείσαι με τέτοιους τύπους. Μην αφήσεις το άγχος να σε κάνει να χάσεις την ψυχραιμία σου.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις ακέραιη τη δημιουργική και θετική σου διάθεση, προκειμένου να μπορέσεις να αλλάξεις εντελώς την οπτική σου πάνω σε συγκεκριμένα πράγματα. Γενικώς θέλεις να διευρύνεις τους πνευματικούς σου ορίζοντες, ώστε να μπορέσεις να αξιοποιήσεις όλες τις πληροφορίες που έχεις μαζέψει το τελευταίο διάστημα.

DON’TS: Μην κωλώσεις να κάνεις ένα γερό, αλλά αναγκαίο ξεκαθάρισμα. Στα ερωτικά, μη διστάσεις να επικοινωνήσεις με ανάλαφρο τρόπο, αλλά και να φλερτάρεις. Μπορείς ακόμα να προσεγγίσεις εσύ το ερωτικό σου ενδιαφέρον πρώτος χωρίς να διστάζεις. Μην είσαι απρόσεκτος, γιατί μπορεί να έχεις κάποιους μικροτραυματισμούς εξαιτίας αυτού.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Δώσε προσοχή σε αυτά που βλέπεις γύρω σου και γίνε γενικώς παρατηρητικός, καθώς αυτό είναι κάτι που θα σε ωφελήσει. Βέβαια καλό είναι να κρατήσεις το στόμα σου κλειστό. Κράτησε και σημειώσεις! Έτσι θα μπορέσεις να επιβεβαιώσεις τις σκέψεις και τις υποψίες που έχεις. Αξιοποίησε τις εξελίξεις που θα υπάρξουν σήμερα από κάποιο ακίνητο.

DON’TS: Μην αρνείσαι να πάρεις κάποιες αποστάσεις, ώστε να βρεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου, καθώς μόνο έτσι θα μπορέσεις να αξιοποιήσεις τις ιδέες που έχεις ή ακόμα και να εκφραστείς με έναν πιο δημιουργικό τρόπο. Στα ερωτικά, μη γίνεσαι κτητικός. Μη γίνεσαι όμως ούτε αντιδραστικός ή και εκδικητικός σε αυτούς που σου πάνε κόντρα.

Λέων

Λέων

DO’S: Είναι πολλά αυτά που μπορούν να σου φτιάξουν τη διάθεση. Ξεκινάμε με τις όμορφες ιδέες και τη δημιουργικότητα, προχωράμε σε κάποια ξαφνικά, αλλά ευχάριστα γεγονότα και συνεχίζουμε με τις θετικές εξελίξεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Όμως πρέπει να γίνεις λίγο πιο διαλλακτικός και να δώσεις περιθώριο στην άλλη πλευρά να εξηγηθεί.

DON’TS: Μη βαριέσαι να βγεις με τους φίλους σου, καθώς πρόκειται να κάνετε πολλά και όμορφα πράγματα μαζί, κάτι που θα σε ανανεώσει- όσο κι αν δεν το περιμένεις. Μην είσαι κολλημένος στις δικές σου απόψεις και μην επιμένεις. Μην επιτρέψεις στα νεύρα που έχεις συσσωρεύσει μέσα σου να βγουν απότομα προς τα έξω. Μην είσαι απρόσεκτος γενικώς.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Βάλε όλες τις δουλειές και τις υποθέσεις σου σε μια σωστή σειρά. Αν έχεις ανάγκη από βοήθεια, τότε ζήτησέ την χωρίς να σκέφτεσαι ότι φαίνεσαι αδύναμος. Αντιθέτως αυτό ενδέχεται να σε φέρει πιο κοντά σε κάποια άτομα. Ωστόσο πρέπει να παρατηρήσεις προσεκτικά τις συμπεριφορές τους. Δρομολόγησε τις οικονομικές σου υποθέσεις άμεσα.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, θα υπάρξουν κάποιες ευχάριστες εξελίξεις, οπότε δεν υπάρχει λόγος να είσαι με τα μούτρα μέχρι το πάτωμα, σωστά; Δεν πρέπει βέβαια ούτε και να είσαι κολλημένος στο πως θα γίνουν τα πράγματα εξαιτίας του άγχους σου. Μην πάρεις μέρος σε όλες τις συζητήσεις, καθώς οι μισές από αυτές μπορούν να καταλήξουν σε καυγά.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Στα ερωτικά, αν θέλεις κάποτε να σε προσεγγίσει το άτομο που σου έχει γυαλίσει, τότε πρέπει να φτιάξεις τη διάθεσή σου και να κινηθείς λίγο πιο κουλ. Μπορείς μάλιστα να διοχετεύσεις όλη σου τη δημιουργικότητα στο να βρεις τρόπους να γίνεις ακόμα πιο εκφραστικός. Παράλληλα πρόσεχε το πως αντιδράς σε σχόλια που σε φέρνουν σε άβολη θέση.

DON’TS: Μη δώσεις βάση στην άποψη αυτών που θα σε χαρακτηρίσουν ψηλομύτη, ξινό ή σνομπ, γιατί θα χάσεις χρόνο από την ενασχόληση με αυτούς που σε ενδιαφέρουν πραγματικά. Μην αφήνεις το φόβο και το άγχος σου να σε κρατάνε πίσω ή να σε βάζουν στην πρίζα. Μη γίνεσαι πεισματάρης. Μην είσαι απρόσεκτος ή παρορμητικός στα έξοδα.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αποφάσισε πως πρέπει να ξεκινήσεις την σημερινή μέρα με μία καλή  διάθεση. Κινήσου παρασκηνιακά για να προχωρήσουν οι δουλειές σου. Αν αντιληφθείς κάτι περίεργο, τότε προσάρμοσε τις κινήσεις σου, για να προλάβεις τα ευτράπελα. Βρες δημιουργικούς τρόπους να εκφράσεις ελεύθερα κάποια πιο κρυφά κομμάτια του εαυτού σου.

DON’TS: Μη βγάλεις προς τα έξω την συναισθηματική πίεση που νιώθεις με το να γίνει έντονος ή υπερβολικός, απλά και μόνο επειδή νομίζεις ότι έτσι θα προχωρήσουν ορισμένες προσωπικές σου υποθέσεις πιο εύκολα. Ούτε καν! Παράλληλα μην προσπαθείς να κάνεις τους άλλους να ακολουθήσουν εσένα, γιατί στο τέλος μπορεί να εκτεθείς.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Βελτίωσε τον τρόπο που επικοινωνείς και θα δεις πως το κλίμα γύρω σου θα βελτιωθεί άμεσα. Βρες τρόπους να ενταχθείς σε παρέες κι ομάδες. Μπορείς ακόμα να κάνεις νέες γνωριμίες ή να έρθεις πιο κοντά σε άτομα που έχεις ήδη στον κύκλο σου μέσω αυτών των επικοινωνιών – συζητήσεων που θα κάνεις. Ασχολήσου με οτιδήποτε σε ενδιαφέρει.

DON’TS: Μην χάσεις την συγκέντρωσή σου, γιατί τότε θα χάσεις και την ουσία των πραγμάτων. Μην αγχώνεσαι διαρκώς πως κάτι μπορεί να αλλάξει την τελευταία στιγμή. Ε και; Μην είσαι ανήσυχος, γιατί μετά είσαι και νευρικός. Όλο αυτό πηγάζει από τον φόβο σου ότι υπάρχει παρασκήνιο. Αν δεν έχεις αποδείξεις για κάποιον συγκεκριμένο, τότε έχει νόημα;

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Αξιοποίησε την εύνοια που υπάρχει στα επαγγελματικά και τρέξε τις δουλειές σου εύκολα και γρήγορα. Σε αυτό μπορεί να σε βοηθήσουν και κάποιες συναντήσεις που κάνεις για το κομμάτι αυτό. Να ξέρεις πάντως πως όσο καλά πάνε τα επαγγελματικά, τόσο καλύτερα θα πηγαίνουν τα οικονομικά. Κάνε αλλαγές στο πρόγραμμα για να τα προλάβεις όλα.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις ξαφνικές προτάσεις γιατί μπορεί και να σου βγουν σε καλό σήμερα. Στα ερωτικά, μη γίνεσαι έντονος απλά και μόνο επειδή νομίζεις ότι το αμόρε κρατάει κάποια μυστικά. Πάνω σε αυτό λοιπόν μην εμπιστεύεσαι τα πάντα από αυτά που ακούς και όχι από όλους. Μην αφήσεις τις εντάσεις να δημιουργήσουν καυγάδες.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Οργάνωσε πολλές συναντήσεις και συζητήσεις, καθώς αυτές θα δημιουργήσουν ένα όμορφο κλίμα. Πέρα από αυτό όμως θα σε βοηθήσουν να καταλάβεις καλύτερα κάποιες καταστάσεις και να δεις την θετική τους εξέλιξη. Αξιοποίησε το πείσμα σου θετικά με το να πραγματοποιήσεις τα πλάνα σου. Προχώρα μπροστά με τα σχέδια που δουλεύεις.

DON’TS: Μην αγχώνεσαι και μην σε καίει το να γίνεις αποδεκτός από τους άλλους σχετικά με αυτά που μοιράζεσαι και αφορούν τα πλάνα σου. Μην είσαι απρόσεκτος όταν βάζεις προτεραιότητες, γιατί εύκολα μπορεί να κάνεις λάθος. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις αντιπαραθέσεις που μπορεί να προκύψουν στη δουλειά. Μη γίνεσαι ανταγωνιστικός.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Για σήμερα επίλεξε την ηρεμία σου. Έτσι θα μπορέσεις να εστιάσεις σε αυτά που θεωρείς σημαντικά και να ασχοληθείς με αυτά. Προσπάθησε να προσαρμόσεις κάπως την καθημερινότητά σου ώστε και να ηρεμήσεις αλλά και να ανανεωθείς. Άσε τα συναισθήματά σου να ρέουν ελεύθερα, καθώς τώρα αυτό είναι κάτι που θα σε ευνοήσει αρκετά.

DON’TS: Μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις, ώστε να βρεις τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξεις πάνω σου. Μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές συζητήσεις, γιατί αυτές θα φέρουν και αντιπαραθέσεις. Μην σχολιάσεις άτομα που νομίζεις ότι έχουν κάποιο θέμα μαζί σου. Για να τα αποφύγεις όλα αυτά, μη φοβηθείς να πάρεις αποστάσεις.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Ανεργία: Η αύξηση της απασχόλησης και το στοίχημα των αμοιβών

Ανεργία: Η αύξηση της απασχόλησης και το στοίχημα των αμοιβών

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Kos: Η νορβηγική τέχνη της συνειδητής ευεξίας

Wall Street
Wall Street: Σε ιστορικό υψηλό ο S&P 500 – Τα στοιχήματα για το shutdown

Wall Street: Σε ιστορικό υψηλό ο S&P 500 – Τα στοιχήματα για το shutdown

inWellness
inTown
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ
Fizz 01.10.25

Ρόμπι Γουίλιαμς: Αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με σύνδρομο Τουρέτ

«Έκρυβα πάρα πολύ καλά τα συναισθήματά μου. Δείχνω γεμάτος αυτοπεποίθηση, φαντάζω αλαζονικός, κάνω μεγάλες κινήσεις. Στην πραγματικότητα, όμως, νιώθω ακριβώς το αντίθετο», είπε μεταξύ άλλων ο Ρόμπι Γουίλιαμς

Σύνταξη
Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο
Ιούνιος, 1988 01.10.25

Ο Λάιονελ Ρίτσι θυμάται το ερωτικό τρίγωνο που γέννησε πρωτοσέλιδα στον σκανδαλοθηρικό Τύπο

Ο Λάιονελ Ρίτσι κυκλοφόρησε πρόσφατα την αυτοβιογραφία του με τίτλο «Truly», όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται και στον διαβόητο καυγά μεταξύ της τότε συζύγου του Μπρέντα Χάρβεϊ και της Νταϊάν Αλεξάντερ, με την οποία είχε σχέση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βέφα Αλεξιάδου: Πόσο πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική – Ποιοι οι κληρονόμοι και ποιος ο νέος ιδιοκτήτης
Fizz 01.10.25

Βέφα Αλεξιάδου: Πόσο πουλήθηκε η βίλα της στη Χαλκιδική - Ποιοι οι κληρονόμοι και ποιος ο νέος ιδιοκτήτης

Η Βέφα Αλεξιάδου έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο, σε ηλικία 91 χρόνων. Όσα είπε για την αγαπημένη τηλεοπτική μαγείρισσα η αγαπημένη φίλη της Λάγια Δουλκερίδου.

Σύνταξη
Τα παιδιά, τα λεφτά και οι φήμες για νέα σύντροφο: Μέσα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν
Μπέρδεμα 01.10.25

Τα παιδιά, τα λεφτά και οι φήμες για νέα σύντροφο: Μέσα στον χωρισμό της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν

Ένα 24ωρο μετά την αποκάλυψη ότι η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν αποφάσισαν να ρίξουν τίτλους τέλους στον γάμο τους, όλο και περισσότερες λεπτομέρειες εμφανίζονται για την επόμενη μέρα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Σέξι, τολμηρή και ρευστή – Έτσι είναι η νέα εικόνα του Versace (σαν ταξίδι στα 80s)
Όπως παλιά 01.10.25

Σέξι, τολμηρή και ρευστή - Έτσι είναι η νέα εικόνα του Versace (σαν ταξίδι στα 80s)

Πριν από το διορισμό του ως νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του Versace τον Απρίλιο, ο Dario Vitale σπάνια αναφερόταν στον Τύπο και ήταν σχεδόν άγνωστος στο ευρύ κοινό — σε αντίθεση με την προκάτοχό του Donatella Versace, η οποία έχει γίνει συνώνυμη, αν όχι πιο αναγνωρίσιμη, από την ίδια τη μάρκα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Για αυτό τον λόγο ο Μάθιου ΜακΚόναχι χρειάστηκε έξι χρόνια και δύο παιδιά για να κάνει πρόταση γάμου στην Καμίλα Άλβες
«Μπαμπά, φοβάσαι;» 01.10.25

Για αυτό τον λόγο ο Μάθιου ΜακΚόναχι χρειάστηκε έξι χρόνια και δύο παιδιά για να κάνει πρόταση γάμου στην Καμίλα Άλβες

Μιλώντας στο Modern Wisdom podcast, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε γιατί άργησε τόσο να παντρευτεί την Καμίλα Άλβες.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Μητέρα έμεινε με το μαγιό της σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου ως… επιχείρημα [Βίντεο]
"To make a point" 01.10.25

Μητέρα έμεινε με το μαγιό της σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου της Περιφέρειας ως... επιχείρημα

Η μητέρα μαθήτριας έμεινε με το μαγιό σε συνεδρίαση του σχολικού συμβουλίου της περιφέρειάς της για να διαμαρτυρηθεί για την πολιτική των αποδυτηρίων.

Σύνταξη
Η Έιμι Λου Γουντ μιλά για το πώς επηρεάζει η φήμη την ψυχική της υγεία
Η αγάπη 30.09.25

Η Έιμι Λου Γουντ μιλά για το πώς επηρεάζει η φήμη την ψυχική της υγεία

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, η Έιμι Λου Γουντ είπε ότι συχνά την χαρακτήριζαν «ιδιόρρυθμη» και «αστεία», κάτι που αρχικά θεωρούσε «λίγο προσβλητικό» και επηρέαζε την αυτοεκτίμησή της.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)
Champions League 02.10.25

Μεντιλίμπαρ: «Το πιστέψαμε, παλέψαμε και μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι» (vid)

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έδωσε το σύνθημα για τη συνέχεια της σεζόν, λέγοντας πως ο Ολυμπιακός έδειξε ότι μπορεί να κοιτάξει μια καταπληκτική ομάδα σαν την Άρσεναλ στα μάτια, με τον Βάσκο να εκφράζει παράλληλα τη σιγουριά του για τη βελτίωση της ομάδας του στη συνέχεια.

Σύνταξη
Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;
Πόσα χρειάζονται; 02.10.25

Είναι τα data centers η επόμενη μεγάλη επενδυτική φούσκα;

Τα data centers αυξάνονται και πληθύνονται με δεκάδες φαραωνικά πρότζεκτ να ανακοινώνονται σχεδόν κάθε μήνα, με την συμμετοχή πολλών εταιρειών και επενδυτών. Και αν δεν χρειάζονται τόσα πολλά;

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)
Champions League 02.10.25

Τσικίνιο: «Ήρθαμε για να κοιτάξουμε την Άρσεναλ στα μάτια και το καταφέραμε» (vid)

Απογοητευμένος για το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν πήρε κάτι από το ματς με την Άρσεναλ, παρά το γεγονός πως κοίταξε τον σπουδαίο αντίπαλο στα μάτια μέχρι το τέλος, δήλωσε ο Τσικίνιο.

Σύνταξη
Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι 2-2: Πήραν βαθμό με πέναλτι στο 90′ οι Μονεγάσκοι
Champions League 02.10.25

Μονακό – Μάντσεστερ Σίτι 2-2: Πήραν βαθμό με πέναλτι στο 90′ οι Μονεγάσκοι

Η Σίτι δεν κατάφερε να διπλασιάσει τις νίκες της στη League Phase του Champions League, καθώς ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Νίκο Γκονζάλες έδωσε την ευκαιρία στη Μονακό να ισοφαρίσει σε 2-2 με πέναλτι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ
Διπλή κρίση 01.10.25

«Πονοκέφαλο» στο κρασί από τους δασμούς Τραμπ

Κρίση έχουν δημιουργήσει οι δασμοί Τραμπ στους οινοποιούς της ΕΕ και τους εισαγωγές – διανομείς των ΗΠΑ. Αγωνία επικρατεί στους οινοποιούς για το πόσο θα επηρεάσει το κρασί η εμπορική πολιτική των ΗΠΑ

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ο νόμος της Ντόρτμουντ (4-1 την Μπιλμπάο)
Ποδόσφαιρο 01.10.25

Ο νόμος της Ντόρτμουντ (4-1 την Μπιλμπάο)

Μπορεί να αγχώθηκε, όταν η Μπιλμπάο μείωσε (2-1), όμως η Μπορούσια Ντόρτμουντ έδειξε ότι είναι το αφεντικό. Οι αλλαγές του Βαλβέρδε άλλαξαν την εικόνα των Ισπανών που είχαν ευκαιρίες και για το 2-2

Βάιος Μπαλάφας
Μαρόκο: Βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία – H Gen Z διεκδικεί λιγότερη διαφθορά και καλύτερες υπηρεσίες
Συλλήψεις 01.10.25

Μαρόκο: Βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία – H Gen Z διεκδικεί λιγότερη διαφθορά και καλύτερες υπηρεσίες

Οι διαδηλωτές στο Μαρόκο φωνάζουν συνθήματα ζητώντας βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης, καθώς και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης.

Σύνταξη
Κέρκυρα: Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών – Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας
Μήνυμα από το 112 01.10.25

Απεγκλωβίστηκε οικογένεια Βρετανών τουριστών στην Κέρκυρα - Κόλλησαν στη λάσπη εν μέσω κακοκαιρίας

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πολιτική Προστασία για την κακοκαιρία. Ήδη ισχυρές καταιγίδες εκδηλώνονται στα νησιά του Ιουνίου. Στιγμές αγωνίας για μια οικογένεια Βρετανών τουριστών στη Βόρεια Κέρκυρα.

Σύνταξη
«Η ελπίδα είναι δράση»: Η σπουδαία Τζέιν Γκούντολ με δικά της λόγια
Σοφία ζωής 01.10.25

«Η ελπίδα είναι δράση»: Η σπουδαία Τζέιν Γκούντολ με δικά της λόγια

Από το παιδικό της όνειρο, εμπνευσμένο από τον Ταρζάν, μέχρι το σπάσιμο των ακαδημαϊκών κανόνων και την ίδρυση ενός παγκόσμιου κινήματος, η ζωή της Δρ Τζέιν Γκούντολ υπήρξε ένα αδιάκοπο μάθημα θάρρους, ενσυναίσθησης και ελπίδας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σύνοδος κορυφής: Μήνυμα για ανάγκη «ισχυρής αντίδρασης» στη ρωσική «απειλή» – Απών ο Σλοβάκος πρωθυπουργός
Κοπεγχάγη 01.10.25

Σύνοδος κορυφής: Μήνυμα για ανάγκη «ισχυρής αντίδρασης» στη ρωσική «απειλή» – Απών ο Σλοβάκος πρωθυπουργός

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρεντέρικσεν έκανε λόγο για τη «δυσκολότερη και πιο επικίνδυνη κατάσταση μετά τον Β´ Παγκόσμιο Πόλεμο» για την Ευρώπη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί
«Ελεύθερη φωνή» 01.10.25

Βραβείο Δημοκρατίας του Δήμου Αθηναίων στον δημοσιογράφο της Haaretz Γκίντεον Λεβί

Ο Γκίντεον Λεβί βραβεύτηκε στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum. Ο δήμαρχος Αθηναίων είπε ότι ο δημοσιογράφος «αφιέρωσε τη ζωή του στο να διασφαλίσει ότι η αλήθεια θα φανεί και δεν θα αγνοηθεί ποτέ»

Σύνταξη
Μονακό – Ζαλγκίρις 84-89: Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος οι Λιθουανοί
Μπάσκετ 01.10.25

Μονακό – Ζαλγκίρις 84-89: Με ηγέτες τους Ράιτ και Γκος οι Λιθουανοί

Με πολύ καλή εμφάνιση των πρώην παικτών του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ και ο Νάιτζελ Γουίλιαμς-Γκος, η Ζαλγκίρις πέτυχε σπουδαία εκτός έδρας κόντρα στην ομάδα του Σπανούλη, στην πρεμιέρα της Euroleague.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο