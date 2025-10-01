Πύργος: Θωρακίζεται η καμινάδα της πόλης
Ξεκίνησαν τα έργα θωράκισης και ανάδειξης της καμινάδας στο θεματικό πάρκο Ξυστρή στο Δήμο Πύργου.
Άρχισαν τα έργα ενίσχυσης της καμινάδας και οι συμπληρωματικές εργασίες προστασίας του παλαιού εργοστασίου και του περιβάλλοντος χώρου του θεματικού πάρκου Ξυστρή στον Πύργο.
Η υλοποίηση του έργου, που έχει σκοπό να θωρακίσει την καμινάδα του παλιού εργοστασίου, αναδεικνύοντας ένα μοναδικό στοιχείο της βιομηχανικής ιστορίας της πόλης, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η δημοτική Αρχή, ήταν απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να μην απενταχθεί το σύνολο της ανάπλασης και ανάδειξης του θεματικού πάρκου Ξυστρή.
Εκτός από την θωράκιση της καμινάδας θα γίνουν και έργα προστασίας του κτιρίου ελαιουργίας και θα κατασκευασθεί πλήρης αντικεραυνική προστασία με σκοπό την προστασία των χρηστών του θεματικού πάρκου από πτώση υλικών, αποσαθρώσεις και διαβρώσεις της.
Μαρτυρία του παρελθόντος μέσα στο παρόν
Όπως ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος Πύργου, Στάθης Καννής: «Η ανάδειξη αυτού του βιομηχανικού μνημείου δεν είναι απλώς υποχρέωση. Είναι μαρτυρία του παρελθόντος μέσα στο παρόν, είναι συστατικό στοιχείο για τη διαμόρφωση της ταυτότητας της πόλης μας, όπως όλοι την οραματιζόμαστε. Με την άμεση συνέχιση των απαραίτητων διαδικασιών, η καμινάδα του πρώην εργοστασίου Ξυστρή θα παραδοθεί ασφαλής και ακέραιη ώστε οι δημότες μας να απολαμβάνουν τον περίπατό τους στο θεματικό πάρκο της πόλης μας».
Από την πλευρά του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Βασίλης Παναγόπουλος τόνισε μεταξύ άλλων ότι σε όλες τις πόλεις, όπου υπάρχουν παλαιά βιομηχανικά κτίρια, αυτά τυγχάνουν ανάλογης προστασίας και ανάδειξης, υπογραμμίζοντας ότι με την ολοκλήρωση των έργων το θεματικό πάρκο Ξυστρή θα γίνει ελκυστικότερο για δημότες και επισκέπτες.
