Την τελευταία της πνοή άφησε μία 48χρονη που έπεσε χθες το μεσημέρι, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, από το μπαλκόνι δεύτερου ορόφου στη Θεσσαλονίκη.

Δεν άντεξε η 48χρονη στη Θεσσαλονίκη

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε στο κενό, την ώρα που καθάριζε τα παράθυρα του σπιτιού της.

Από την πτώση στην πρασιά, η 48χρονη υπέστη πολλαπλά κατάγματα, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου όμως υπέκυψε στα τραύματά της.