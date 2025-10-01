Θεσσαλονίκη: Τη ζωή της έχασε 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι όσο καθάριζε παράθυρα
Υπέκυψε στα τραύματά της 48χρονη που είχε πέσει από το μπαλκόνι όσο καθάριζε τα παράθυρά της
- Τη ζωή της έχασε 48χρονη που έπεσε από μπαλκόνι όσο καθάριζε παράθυρα
Την τελευταία της πνοή άφησε μία 48χρονη που έπεσε χθες το μεσημέρι, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, από το μπαλκόνι δεύτερου ορόφου στη Θεσσαλονίκη.
Δεν άντεξε η 48χρονη στη Θεσσαλονίκη
Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε στο κενό, την ώρα που καθάριζε τα παράθυρα του σπιτιού της.
Από την πτώση στην πρασιά, η 48χρονη υπέστη πολλαπλά κατάγματα, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου όμως υπέκυψε στα τραύματά της.
