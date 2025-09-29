newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής
Κόσμος 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:20

Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει έναν πόλεμο με τη Ρωσία, και απείλησε ότι εάν ξεκινήσει τότε θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Νέες απειλές προς την Ευρώπη, εκτοξεύει  ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ στον απόηχο της μαζικής ρωσικής επίθεσης με 595 drones και 48 πυραύλους κατά της Ουκρανίας

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας αλλά ότι εάν οι ηγέτες της κάνουν το λάθος και πυροδοτήσουν έναν πόλεμο τότε αυτός θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής.

«Πάντα υπάρχει η πιθανότητα ενός μοιραίου λάθους»

Η Ρωσία, δήλωσε ο Μεντβέντεφ μέσω Telegram, δεν χρειάζεται ένα τέτοιο πόλεμο. «Πολύ απλά δεν μπορούν να αντέξουν ένα πόλεμο με τη Ρωσία», δήλωσε ο Μεντβέντεφ για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι «πάντα υπάρχει η πιθανότητα ενός μοιραίου λάθους».

«Και μια τέτοια σύγκρουση έχει τον απολύτως πραγματικό κίνδυνο να κλιμακωθεί σε πόλεμο με τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

Η απειλή ήρθε ενώ η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσει κατά της Ουκρανίας. Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 84 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας. Συναγερμός για την εμφάνιση drones έχει σημάνει και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Πεσκόφ: Ακόμη και η χρήση Tomahawk δεν θα άλλαζε τα δεδομένα στο μέτωπο

Την ίδια ώρα στην καθιερωμένη ενημέρωση του Κρεμλίνου, ο εκπρόσωπος Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφερόμενος στο αίτημα Ζελένσκι για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς είπε ότι ακόμη και η χρήση Tomahawk δεν θα άλλαζε τα δεδομένα στο μέτωπο. Συμπλήρωσε ότι τις τελευταίες ώρες είναι ραγδαία η ρωσική προέλαση και στην ανατολική Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τις ΗΠΑ να πουλήσουν πυραύλους Tomahawk σε ευρωπαϊκές χώρες, τους οποίους οι τελευταίες θα στείλουν στην Ουκρανία.

Η Ουάσινγκτον, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, εξετάζει το σχετικό αίτημα του Κιέβου. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στην τηλεοπτική εκπομπή Fox News Sunday ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα λάβει την «τελική απόφαση» για το αν θα δώσει το πράσινο φως για τη συμφωνία αυτή.

«Σίγουρα εξετάζουμε ορισμένα αιτήματα από τους Ευρωπαίους», τόνισε ο Βανς.

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν βεληνεκές 2.500 χλμ και θα αποτελούσαν ένα ισχυρό πλεονέκτημα στο οπλοστάσιο της Ουκρανίας καθώς αντεπιτίθεται σε συνεχή μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων και επιθέσεων με μη drones.

Μια τέτοια παράδοση όπλων σχεδόν σίγουρα θα θεωρηθεί από τη Ρωσία ως κλιμάκωση του πολέμου της στην Ουκρανία.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
CrediaBank: Στα σκαριά το νέο business plan μετά το deal για την HSBC Μάλτας

CrediaBank: Στα σκαριά το νέο business plan μετά το deal για την HSBC Μάλτας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Τελικά γιατί αγαπάμε τόσο το φθινόπωρο; Η επιστήμη απαντά

Τρόφιμα – ποτά
ΕΖΑ: Υποψήφιος επενδυτής σκανάρει την εταιρεία για εξαγορά 

ΕΖΑ: Υποψήφιος επενδυτής σκανάρει την εταιρεία για εξαγορά 

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή ενώ ο Τραμπ συναντά τον Νετανιάχου και λέει ξανά ότι η εκεχειρία είναι κοντά
«Σκηνές φρίκης» 29.09.25

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή ενώ ο Τραμπ συναντά τον Νετανιάχου και λέει ξανά ότι η εκεχειρία είναι κοντά

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ΗΠΑ και Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας επί του σχεδίου Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπου οι IDF σπέρνουν τον όλεθρο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Μολδαβία: Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με πάνω από 50% των ψήφων
Κόσμος 29.09.25

Μολδαβία: Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με πάνω από 50% των ψήφων

Το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2021, κέρδισε το 50,03% των ψήφων, μπροστά από το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ που συγκέντρωσε 24,26%

Σύνταξη
Ζοζέπ Μπορέλ: «Όχι η Τουρκία στο SAFE» – «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα
Εκτιμήσεις 29.09.25

«Όχι η Τουρκία στο SAFE» λέει ο Ζοζέπ Μπορέλ - «Το απόλυτα ελάχιστο» έχει κάνει η Ευρώπη για τη Γάζα

«Τα ευρωπαϊκά χρήματα θα ήταν λογικό να χρηματοδοτούν τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη» δηλώνει στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο πρώην ύπατος εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια της ΕΕ, Ζοζέπ Μπορέλ

Μαρία Βασιλείου
Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ
Σε Συμπληγάδες 29.09.25

Στην «εποχή των τεράτων» – Η Ευρώπη αντιμέτωπη με την Ακροδεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ

Ο ιδεολογικός «πόλεμος» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, η υφέρπουσα πολιτική «άλωση» της Ευρώπης από την Ακροδεξιά και οι πολιτικές συνευθύνες στην ελλειμματικής ηγεσίας ΕΕ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν
«Εθνικό μεγαλείο» 29.09.25

Η λατρεία για τον Σαρλ ντε Γκολ επεκτείνεται – Γιατί έγινε πρότυπο για Πούτιν, Βανς και Όρμπαν

Η επιρροή του στρατηγού Σαρλ ντε Γκολ, που διαμόρφωσε την 5η Γαλλική Δημοκρατία, έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Και τον επικαλούνται σχεδόν όλοι...

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μίσιγκαν: Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας – Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ
Κόσμος 29.09.25

Αυτός είναι ο δράστης της δολοφονίας στο Μίσιγκαν - Βετεράνος πεζοναύτης του πολέμου του Ιράκ

Ως ένας βετεράνος πεζοναύτης που πολέμησε στο Ιράκ από το 2004 έως το 2008 αναγνωρίστηκε ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης σε εκκλησία στο Μίσιγκαν

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ
Κόσμος 29.09.25

ΗΠΑ: Οι αρχές του Όρεγκον κατέθεσαν αγωγή για να εμποδίσουν την ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

Την ώρα που οι αρχές της πολιτείας του Όρεγκον διαδηλώνουν μαζί με τους πολίτες ενάντια στην ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, κατέθεσαν και αγωγή πως δεν συντρέχει λόγος για την παρουσία της.

Σύνταξη
Μίσιγκαν: Δέκα πιστούς πυροβόλησε ο δράστης στην εκκλησία – Πέντε νεκροί
Κόσμος 29.09.25

Δέκα πιστούς πυροβόλησε ο δράστης στην εκκλησία στο Μίσιγκαν - Πέντε νεκροί

Πέντε μέχρι στιγμής άτομα έχουν βρεθεί νεκρά μέσα στην καμένη εκκλησία Μορμόνων του Μίσιγκαν. Ο δράστης ήταν πρώην αμερικανός πεζοναύτης με τετραετή θητεία στο Ιράκ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Δύο νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Χιούστον του Τέξας [βίντεο]
Κόσμος 29.09.25

Δύο νεκροί από την πτώση αεροπλάνου στο Χιούστον του Τέξας [βίντεο]

Λίγο μετά την απογείωση, ένα δικινητήριο Cessna αντιμετώπισε μηχανικά προβλήματα, με τον πιλότο να προσπαθεί να στρίψει πίσω στο αεροδρόμιο χωρίς όμως να μπορέσει να γλιτώσει την πτώση του αεροπλάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον
Κοιτίδα πολιτισμού 29.09.25

To «αντιστασιακό» βιντεοκλάμπ της Γαλλίας που αγάπησε ο Μπραντ Πιτ και ο Τιμ Μπάρτον

Το JM Vidéo, ένα από τα δύο βιντεοκλάμπ που απομένουν στο Παρίσι, έχει γίνει το σκηνικό μιας δημοφιλούς σειράς στο YouTube με πρωταγωνιστές αστέρες πρώτης γραμμής. Ωστόσο, χρειάζεται 35.000 ευρώ για να παραμείνει σε λειτουργία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)
Μπάσκετ 29.09.25

Ο Λιοτόπουλος, ο ρόλος του Πιτίνο και η «μάχη» των «αιωνίων» – Το επόμενο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ (vids)

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος είναι το νέο μεγάλο πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ και έχει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ρικ Πιτίνο – Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η Εθνική Ελλάδας.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Κλιματική αλλαγή: Πώς η ακροδεξιά στην Ευρώπη ενισχύει την περιβαλλοντική καταστροφή
Κλιματική αλλαγή 29.09.25

Πώς η ακροδεξιά στην Ευρώπη ενισχύει την περιβαλλοντική καταστροφή και θέτει σε κίνδυνο τις ζωές μας

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι πραγματικές και ήδη συμβαίνουν, παρά το γεγονός ότι κάποιοι κάνουν ότι δεν τις βλέπουν

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια
Χάνοντας τις λέξεις 29.09.25

«Δεν το περίμενα ποτέ»: Η σοκαριστική πρώτη ένδειξη που αποκάλυψε ότι ο Μπρους Γουίλις πάσχει από άνοια

Ο Μπρους Γουίλις παλεύει με μετωποκροταφική άνοια και η Έμα Χέμινγκ αποκάλυψε ότι το πρώτο ανησυχητικό σημάδι ήταν η επανεμφάνιση του παιδικού του τραυλισμού, κάτι που ποτέ δεν περίμενε

Σύνταξη
Μάντζος: Είναι μια περίοδος στην οποία θα έπρεπε να είμαστε εξωστρεφείς
ΠΑΣΟΚ 29.09.25

Να μπει φρένο στην εσωστρέφεια ζητά ο Μάντζος: Είναι μια περίοδος που θα έπρεπε να είμαστε το ακριβώς αντίθετο

«Η κυβέρνηση έχει βαπτίσει σε σταθερότητα τη στασιμότητα στην οποία καταδικάζει τη χώρα μας», είπε ο κ. Μάντζος. «Υπάρχει εναλλακτική. Υπάρχει μία πολιτική δύναμη όπως το ΠΑΣΟΚ», πρόσθεσε.

Σύνταξη
«Πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα Βανδή»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Βασίλη Μπισμπίκη
Buongiorno 29.09.25

«Πίνει, κάνει κακό στον εαυτό του και στη Δέσποινα Βανδή»: Ο Ανδρέας Μικρούτσικος για τον Βασίλη Μπισμπίκη

Ο γνωστός παρουσιαστής Ανδρέας Μικρούτσικος, μιλώντας στην εκπομπή Buongiorno θυμήθηκε εκείνη τη φορά που ο Βασίλης Μπισμπίκης του ζήτησε δύο μπουκάλια ουίσκι για να κάνουν μια συνέντευξη.

Σύνταξη
Νέο «πάρκο τσέπης» στον Πειραιά
Περιβάλλον 29.09.25

Νέο «πάρκο τσέπης» στον Πειραιά

Σημαντική ενίσχυση στο ισοζύγιο πρασίνου του Δήμου Πειραιά σηματοδοτεί η ολοκλήρωσε ενός νέου «πάρκου τσέπης» στην περιοχή

Σύνταξη
Το ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta είχε τη «λαχτάρα» ενός κουτιού με καραμέλες
Εύγε! 29.09.25

Το ντεμπούτο της Louise Trotter για την Bottega Veneta είχε τη «λαχτάρα» ενός κουτιού με καραμέλες

Όταν η Louise Trotter ορίστηκε διάδοχος του Matthieu Blazy στη Bottega Veneta μετά τη μετάθεσή του στη Chanel τον περασμένο Δεκέμβριο, υπήρξε μια σπάνια ομοφωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο ιταλικός οίκος – μέρος του ομίλου πολυτελών εμπορικών σημάτων Kering – είχε κάνει τη σωστή επιλογή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)
Euroleague 29.09.25

Οι αλλαγές στους κανονισμούς της Euroleague – Αποβολή σε όποιον προπονητή μπαίνει στο παρκέ σε αιφνιδιασμό (vid)

Η Euroleague ανακοίνωσε αλλαγές στους κανονισμούς της και πλέον, οι προπονητές δεν θα μπορούν να… μπουκάρουν στο παρκέ και να διακόπτουν αιφνιδιασμό αντίπαλης ομάδας γιατί θα αποβάλλονται.

Σύνταξη
Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Αυτά είναι τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών: Πλουσιότερος ο Κασσελάκης, συνεχίζει με ισχυρό χαρτοφυλάκιο ο Μητσοτάκης

Όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίζεται βάσει πόθεν έσχες να έχει ισχυρές καταθέσεις και συμμετοχή σε δεκάδες ακίνητα, ωστόσο φέτος δυναμική εμφάνιση κάνει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση – Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ
Αντικυβερνητικά βέλη 29.09.25

Ανδρουλάκης: Η Χίος χρειάζεται άμεση οικονομική ενίσχυση - Πλήρες σχέδιο συγκάλυψης για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

«Δεν έχει ξαναγίνει να φεύγουν τα λεφτά από τον πρωτογενή τομέα και να γίνονται μαύρα χρήματα», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Χίο

Σύνταξη
Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης για 36 μη πολιτικά πρόσωπα
Ελλάδα 29.09.25

Τέμπη: Ανοίγει ο δρόμος για τον προσδιορισμό της δίκης για 36 μη πολιτικά πρόσωπα

Η πρόεδρος εφετών της Λάρισας έδωσε σύμφωνη γνώμη στην εισαγγελική πρόταση γεγονός που πρακτικά σημαίνει ότι μετρά αντίστροφα πλέον ο χρόνος για να προσδιοριστεί η δίκη που αφορά σε 36 μη πολιτικά πρόσωπα

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο