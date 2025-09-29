Απειλές Μεντβέντεφ προς την Ευρώπη: Δεν αντέχετε πόλεμο με τη Ρωσία – Η αναφορά σε όπλα μαζικής καταστροφής

Νέες απειλές προς την Ευρώπη, εκτοξεύει ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ στον απόηχο της μαζικής ρωσικής επίθεσης με 595 drones και 48 πυραύλους κατά της Ουκρανίας

Ο Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αντέξει έναν πόλεμο κατά της Ρωσίας αλλά ότι εάν οι ηγέτες της κάνουν το λάθος και πυροδοτήσουν έναν πόλεμο τότε αυτός θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση με όπλα μαζικής καταστροφής.

«Πάντα υπάρχει η πιθανότητα ενός μοιραίου λάθους»

Η Ρωσία, δήλωσε ο Μεντβέντεφ μέσω Telegram, δεν χρειάζεται ένα τέτοιο πόλεμο. «Πολύ απλά δεν μπορούν να αντέξουν ένα πόλεμο με τη Ρωσία», δήλωσε ο Μεντβέντεφ για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, προσθέτοντας ότι «πάντα υπάρχει η πιθανότητα ενός μοιραίου λάθους».

«Και μια τέτοια σύγκρουση έχει τον απολύτως πραγματικό κίνδυνο να κλιμακωθεί σε πόλεμο με τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

Η απειλή ήρθε ενώ η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσει κατά της Ουκρανίας. Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 84 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο στοιχεία του ρωσικού υπουργείου Άμυνας. Συναγερμός για την εμφάνιση drones έχει σημάνει και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Πεσκόφ: Ακόμη και η χρήση Tomahawk δεν θα άλλαζε τα δεδομένα στο μέτωπο

Την ίδια ώρα στην καθιερωμένη ενημέρωση του Κρεμλίνου, ο εκπρόσωπος Τύπου Ντμίτρι Πεσκόφ, αναφερόμενος στο αίτημα Ζελένσκι για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς είπε ότι ακόμη και η χρήση Tomahawk δεν θα άλλαζε τα δεδομένα στο μέτωπο. Συμπλήρωσε ότι τις τελευταίες ώρες είναι ραγδαία η ρωσική προέλαση και στην ανατολική Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε από τις ΗΠΑ να πουλήσουν πυραύλους Tomahawk σε ευρωπαϊκές χώρες, τους οποίους οι τελευταίες θα στείλουν στην Ουκρανία.

Η Ουάσινγκτον, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, εξετάζει το σχετικό αίτημα του Κιέβου. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε στην τηλεοπτική εκπομπή Fox News Sunday ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα λάβει την «τελική απόφαση» για το αν θα δώσει το πράσινο φως για τη συμφωνία αυτή.

«Σίγουρα εξετάζουμε ορισμένα αιτήματα από τους Ευρωπαίους», τόνισε ο Βανς.

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν βεληνεκές 2.500 χλμ και θα αποτελούσαν ένα ισχυρό πλεονέκτημα στο οπλοστάσιο της Ουκρανίας καθώς αντεπιτίθεται σε συνεχή μπαράζ ρωσικών πυραυλικών επιθέσεων και επιθέσεων με μη drones.

Μια τέτοια παράδοση όπλων σχεδόν σίγουρα θα θεωρηθεί από τη Ρωσία ως κλιμάκωση του πολέμου της στην Ουκρανία.