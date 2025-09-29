Ρωσία: Νεκρή μία γυναίκα και ο εξάχρονος γιος της από ουκρανικό drone στην περιφέρεια της Μόσχας
Μια γυναίκα και ο 6χρονος γιος της σκοτώθηκαν σήμερα σε πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) στην περιφέρεια της Μόσχας στη Ρωσία, ανέφερε ο κυβερνήτης της Αντρέι Βορομπιόφ.
Τη νύχτα «τέσσερα drones καταρρίφθηκαν από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας στη Βόσκρεσενσκ και την Κολόμνα», δύο πόλεις στην περιφέρεια της Μόσχας, διευκρίνισε ο Βορομπιόφ σε ανάρτησή του στο μέσο ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, σύμφωνα με το ΑΠΕ.
Στη Βόσκρεσενσκ η επίθεση αυτή προκάλεσε τον θάνατο μιας 76χρονης γυναίκας και του 6χρονου εγγονού της, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στην «πυρκαγιά στο σπίτι τους», η οποία προκλήθηκε από την πτώση drone, σύμφωνα με την ίδια πηγή.
Σε άλλα σπίτια της πόλης έσπασαν τζάμια, υπέστησαν ζημιές τοίχοι και προκλήθηκαν προβλήματα στον φωτισμό των δρόμων, πρόσθεσε ο Βορομπιόφ.
Ανταλλαγές πυρών
Νωρίτερα σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων RIA της Ρωσίας είχε μεταδώσει επικαλούμενο στοιχεία του υπουργείου Άμυνας της χώρας ότι ρωσικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 84 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.
Η Ουκρανία επιτίθεται συχνά στη Ρωσία με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε αντίποινα για τους ρωσικούς μαζικούς βομβαρδισμούς που πλήττουν την ουκρανική επικράτεια μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στη χώρα το 2022.
Στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς τα ξημερώματα της Κυριακής, η Ρωσία εξαπέλυσε 595 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Κίεβο, προκαλώντας τον θάνατο 4 ανθρώπων στην ουκρανική πρωτεύουσα και τον τραυματισμό πάνω από 80 σε όλη τη χώρα.
