Μαίρη Χρονοπούλου: Στο ανθρωποκτονιών η υπόθεση για τις συνθήκες θανάτου της
Ο δικηγόρος της Μαίρης Χρονοπούλου σε δηλώσεις του επεσήμανε ότι πρέπει να επιμείνουμε ώστε να χυθεί άπλετο φως
Στο ανθρωποκτονιών μεταφέρεται ο φάκελος της υπόθεσης της ηθοποιού Μαίρης Χρονοπούλου. δύο χρόνια μετά τον θάνατό της.
Σύμφωνα με το δικηγόρο και στενό φίλο της, Δημήτρη Χατζημιχάλη ο θάνατός της δεν ήταν ατύχημα, ήταν εγκληματική ενέργεια. Σε δηλώσεις του σε τηλεοπτικό σταθμό επεσήμανε ότι οι φίλοι της Μαίρης, που παραμένουν ανήσυχοι και δεν μπορεί να ηρεμήσουν από όσα συνέβησαν, επιμένουν ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να ριχτεί φως σε όλη την υπόθεση.
Ο ίδιος ανέφερε ότι με την εμπειρία του ως δικηγόρος, αλλά και σε συνδυασμό με τις ιατροδικαστικές εκτιμήσεις για την υπόθεση, είναι πεπεισμένος πως δεν πρόκειται για απλό ατύχημα. «Δεν φωτογραφίζω την οικιακή βοηθό», διευκρίνισε, «αλλά βλέπουμε πως μεσολάβησε μεγάλο χρονικό διάστημα από τη στιγμή που η Μαίρη Χρονοπούλου έπεσε. Εμείς πιστεύουμε ότι την χτύπησαν κι έπεσε, και μάλιστα πάνω σε ένα χαλί. Δεν υπάρχουν σκαλιά εκεί, μόνο ένα σκαλάκι. Κάποιοι μπήκαν, την χτύπησαν, της πήραν τα χρήματα και τα κοσμήματα» εξήγησε.
«Εμείς, οι φίλοι της Μαίρης, που δεν μας αφήνει αυτή η ιστορία να κοιμηθούμε, πρέπει να επιμείνουμε ώστε να χυθεί άπλετο φως», επεσήμανε μεταξύ άλλων.
«Η οικιακή βοηθός και ο φίλος της τη βρήκανε αλλά δεν έχει βρεθεί περιέργως ούτε το νοσοκομειακό, ούτε το ματωμένο νυχτικό για να δούμε μέσω του DNA τι έγινε, η ιατροδικαστική έκθεση είναι ελλιπής και η υπόθεση έχει πολλά κενά», κατέληξε.
Η μεταφορά της υπόθεσης στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών θεωρείται καθοριστική, καθώς ανοίγει πλέον νέα δικονομική προοπτική για ενδεχόμενη διερεύνηση ποινικών ευθυνών. Οι αρχές αναμένεται να εξετάσουν ξανά τα υπάρχοντα στοιχεία και να καλέσουν πρόσωπα για καταθέσεις.
Γλίστρησε στα σκαλοπάτια
Υπενθυμίζεται ότι η αγαπημένη ηθοποιός είχε γλιστρήσει από τα σκαλοπάτια του σαλονιού του σπιτιού της στην Παιανία, χτυπώντας σοβαρά στο κεφάλι και μένοντας πεσμένη και αναίσθητη στο δάπεδο για ώρες.
Εξαρχής ο δικηγόρος της είχε επισημάνει σε δηλώσεις του πως κάποιος έσπρωξε ή χτύπησε την ηθοποιό στο κεφάλι, τονίζοντας τότε πως η υπόθεση έχει πολλά σκοτεινά σημεία.
