Νέο παγκόσμιο ρεκόρ: Η Κίνα εγκαινιάζει την ψηλότερη γέφυρα του πλανήτη

Η ψηλότερη γέφυρα του κόσμου τέθηκε σε κυκλοφορία το πρωί της Κυριακής στην επαρχία Γκουιζού της νοτιοδυτικής Κίνας, σηματοδοτώντας ένα εντυπωσιακό τεχνολογικό επίτευγμα που αλλάζει ριζικά τις μεταφορές στην περιοχή.

Η γέφυρα Huajiang Grand Canyon, που υψώνεται στα 625 μέτρα πάνω από τον ποταμό Beipan, μειώνει τον χρόνο ταξιδιού πάνω από το ομώνυμο φαράγγι από δύο ώρες σε μόλις δύο λεπτά. Μετά από τρία χρόνια εντατικών εργασιών, το έργο αποτελεί ένα νέο παγκόσμιο ορόσημο στην κατασκευή γεφυρών.

The tallest bridge in the world, the Huajiang Grand Canyon Bridge in #Guizhou, China, opens today. 🇨🇳 Rising 625 m above the Beipan River and stretching 2,890 m with a 1,420 m main span, it has cut the crossing time between the banks from two hours to about two minutes.… pic.twitter.com/NUlDF33FiK — Bridging News (@BridgingNews_) September 28, 2025

Η γέφυρα διαθέτει κύριο άνοιγμα 1.420 μέτρων, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη γέφυρα με ατσάλινες δοκούς σε ορεινό έδαφος παγκοσμίως. Το συνολικό της μήκος φτάνει τα 2.890 μέτρα και εκτείνεται πάνω από το εντυπωσιακό Grand Canyon του Huajiang, γνωστό και ως «η ρωγμή της Γης».

Για να κατασκευαστεί σε τόσο δύσβατο έδαφος, αξιοποιήθηκαν προηγμένες τεχνολογίες όπως δορυφορική πλοήγηση, drones, έξυπνα συστήματα παρακολούθησης και υπερ-ανθεκτικά υλικά. Χάρη σε αυτές τις καινοτομίες, η ομάδα κατάφερε να επιτύχει ακρίβεια χιλιοστού σε υψόμετρα που θεωρούνταν μέχρι πρότινος απροσπέλαστα.

The world’s tallest bridge opened to traffic Sunday morning in southwest China’s Guizhou Province, slashing travel time across a deep canyon from two hours to just two minutes after three years of construction. #GLOBALink pic.twitter.com/NL05A6FgWn — China Xinhua News (@XHNews) September 28, 2025

Ορόσημο τεχνολογίας και περιφερειακής ανάπτυξης

Η νέα γέφυρα ξεπερνά σε ύψος την προηγούμενη κάτοχο του ρεκόρ, τη γέφυρα Beipanjiang, που βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα μακριά και εγκαινιάστηκε το 2016 με ύψος 565,4 μέτρων. Σύμφωνα με τον επικεφαλής του επαρχιακού τμήματος μεταφορών, Zhang Yin, το έργο όχι μόνο βελτιώνει τη συνδεσιμότητα της περιοχής, αλλά αποτελεί και σύμβολο της κινεζικής καινοτομίας στον τομέα των υποδομών.

Η γέφυρα έχει ήδη κατοχυρώσει 21 διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τεχνολογικές λύσεις, αρκετές από τις οποίες έχουν ενσωματωθεί στα εθνικά πρότυπα κατασκευής γεφυρών της Κίνας.

Η επαρχία Γκουιζού, μία από τις λιγότερο ανεπτυγμένες της χώρας, έχει μετατραπεί τις τελευταίες δεκαετίες σε επίκεντρο της κινεζικής τεχνογνωσίας στις γέφυρες. Έχουν κατασκευαστεί περισσότερες από 30.000 γέφυρες, συμπεριλαμβανομένων τριών από τις ψηλότερες στον κόσμο, ενώ σχεδόν οι μισές από τις 100 υψηλότερες γέφυρες παγκοσμίως βρίσκονται εκεί.

Το συνολικό μήκος των υφιστάμενων και υπό κατασκευή γεφυρών ξεπερνά τα 5.400 χιλιόμετρα, σχεδόν όσο το μήκος της Κίνας από βορρά προς νότο. Η γέφυρα Huajiang Grand Canyon αποτελεί έτσι όχι μόνο ένα τεχνικό θαύμα, αλλά και έναν καταλύτη για την ανάπτυξη μιας ολόκληρης περιοχής.