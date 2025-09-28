Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 28.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Διατήρησε την αισιοδοξία σου ψηλά για να μπορέσεις να δεις τα πάντα υπό ένα νέο και πιο ευρύ πρίσμα. Παρατήρησε τις καταστάσεις γύρω σου, ώστε να μπορέσεις να βγάλεις κάποιο συγκεκριμένο και λογικό συμπέρασμα. Κάνει συζητήσεις με τους συναδέλφους σου και δέξου την στήριξη που εκείνοι σου προσφέρουν. Διαχειρίσου τα πάντα με άνεση.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στις καταστάσεις που σε κάνουν υπερβολικό ή να νιώθεις έντονα τα συναισθήματά σου να σε οδηγήσουν σε μεγάλα και ξαφνικά ξεσπάσματα. Επομένως μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις και να δεις τι είναι αυτό που σε ωθεί στο να γίνεσαι απόμακρος ή και απότομος. Μην αντιδράς περίεργα στα σχόλια που ακούς.
Ταύρος
DO’S: Προσπάθησε να βρεις τις σημαντικές λεπτομέρειες που υπάρχουν γύρω σου κι έπειτα να βάλεις τα πάντα σε μία σωστή σειρά. Στα επαγγελματικά, φρόντισε να εκμεταλλευτείς το καλύτερο κλίμα που επικρατεί όσον αφορά τις επικοινωνίες και τις συνεννοήσεις. Έτσι θα μπορέσεις να επαναφέρεις και κάποιες ισορροπίες που χάθηκαν τελευταία.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Κοινώς μην πατήσεις τα όρια των απέναντι με το να γίνεις υπερβολικός, γιατί τότε δεν θα γλιτώσεις τους καυγάδες. Το μόνο σίγουρο! Παράλληλα δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος ούτε σε οικονομικές συμφωνίες ή υποχρεώσεις. Μην επηρεαστείς αρνητικά από τις εντάσεις.
Δίδυμοι
DO’S: Ο τρόπος με τον οποίο κινείσαι και επικοινωνείς στις διαπροσωπικές σου σχέσεις πρέπει να γίνει πιο θετικός και δημιουργικός. Μάλιστα δεν αποκλείεται να γνωρίσεις νέα άτομα μέσω της παρέας και να σου φανούν χρήσιμα είτε στα ερωτικά είτε στα επαγγελματικά. Ειδικά στη δουλειά καλό είναι να τους έχεις από κοντά, γιατί θα σου φανούν υποστηρικτικοί.
DON’TS: Μη διστάσεις να εκφράσεις ανοιχτά τις ιδέες που σου έρχονται, καθώς εκτός από αποδεκτές, θα σε φέρουν και πιο κοντά στην ομάδα στην οποία δραστηριοποιείσαι. Μη γίνεσαι υπερβολικός στα οικονομικά σου. Κοινώς μην κάνεις περιττά έξοδα μόνο και μόνο για να τραβήξεις τα βλέμματα και να κερδίσεις τον εντυπωσιασμό των απέναντι.
Καρκίνος
DO’S: Στα επαγγελματικά, αξιοποίησε και την καλή σου διάθεση, αλλά και το ότι όλα φαίνεται να κυλάνε λίγο πιο άνετα, για να μπορέσεις να φτιάξεις το κλίμα που επικρατεί εκεί. Παράλληλα πρέπει να προσπαθήσεις να κατανοήσεις τις ανάγκες των δικών σου ανθρώπων, έτσι ώστε να τους βοηθήσεις αποτελεσματικά. Γενικώς υποστήριξε, όποιον το χρειάζεται.
DON’TS: Μην περιμένεις κάνεις να καταλάβει τι σε απασχολεί και να σε βοηθήσει, αν δεν αποφασίσεις να το εκφράσεις μόνος σου. Μην έχεις πολύ υψηλά standards-ειδικά από ανώτερους στη δουλειά- γιατί θα απογοητευτείς. Μην περιμένεις πως η συνεννόηση θα βγει εύκολα σήμερα. Από την άλλη, όμως, μην πεις κάτι παραπάνω από αυτό που πρέπει.
Λέων
DO’S: Φρόντισε να διατηρήσεις και τη δημιουργικότητα αλλά και την κοινωνικότητά σου. Δώσε περιθώριο τόσο στο φλερτ όσο και στην επιθυμία σου να γνωρίσεις καινούργιους ανθρώπους. Μοιράσου τις ιδέες σου . Μοίρασε τον χρόνο σου σωστά, ώστε να μπορέσεις να διασκεδάσεις, να γκομενίσεις, αλλά και να βγάλεις τις δουλειές σου αποτελεσματικά.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αρνηθείς κάποια συνάντηση που θα σου προταθεί, καθώς μέσω αυτής θα μπορέσεις να συζητήσεις και- γιατί όχι;- να αρπάξεις κάποια καλή ευκαιρία. Ταυτόχρονα μην επηρεαστείς από αυτά που έχεις μάθει παρασκηνιακά, γιατί μπορεί και να μην ισχύουν πλέον. Μην αφήνεις το άγχος να σου λέει πως «δε μπορείς».
Παρθένος
DO’S: Υπάρχουν κάποια κομμάτια που αφορούν το σπίτι σου τα οποία πρέπει να επαναφέρεις σε μία καλή κατάσταση. Ξεκίνα από αυτό σήμερα. Μόλις ξεμπερδέψεις, φρόντισε να βρεις χρόνο να ασχοληθείς και με τα ερωτικά σου. Οργάνωσε σωστά την σκέψη σου και μετά πάρε μέρος σε συζητήσεις. Διαχειρίσου με μεγάλη προσοχή τα οικονομικά σου.
DON’TS: Αν είσαι αδέσμευτος, μη διστάσεις να ανοιχτείς λίγο παραπάνω, προκειμένου να καταλάβει και το απέναντι άτομο, ότι του δίνεις το ελεύθερο, έτσι; Ωστόσο μην φτάσεις στο σημείο της υπερβολής, γιατί μετά θα έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα. Μην κάνεις πράγματα, απλά και μόνο για να φανείς σε κάποιον πρώην. Τζάμπα κόπος, θα πω εγώ!
Ζυγός
DO’S: Γίνε λίγο πιο χαλαρός και επικοινωνιακός, καθώς αυτή η στάση σου θα φέρει πολύ κόσμο κοντά σου. Κάνε και νέες γνωριμίες, αν σε ενδιαφέρει το να ανανεωθείς. Αν σε ενδιαφέρει, μπορείς να ασχοληθείς με σεμινάρια ή σπουδές και να μάθεις περισσότερες πληροφορίες επ’αυτού σήμερα. Στα επαγγελματικά, πρέπει να προσέχεις το πως επικοινωνείς.
DON’TS: Ίσως να παρατηρήσεις κάποια πράγματα που δεν σου αρέσουν και τόσο. Πρέπει να θυμάσαι όμως πως δεν είναι σωστό το να επιβάλλεσαι, ακόμα κι αν θεωρείς πως το κάνεις έμμεσα. Κάνεις λάθος! Στα επαγγελματικά, μην πατάς τα όρια και μην εκμεταλλεύεσαι το ότι ορισμένοι σου συμπεριφέρονται φιλικά, γιατί δεν θα λείψουν οι παρεξηγήσεις.
Σκορπιός
DO’S: Αξιοποίησε την ηρεμία που έχεις, προκειμένου να κατανοήσεις καλύτερα κάποια πράγματα. Αν θέλεις να εμβαθύνεις κάποιες σχέσεις και επαφές, τώρα μπορείς να το κάνεις. Από την άλλη, αν θέλεις να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο, τώρα είναι μία καλή στιγμή για να το βάλεις μπροστά. Εστίασε στις συζητήσεις που αφορούν τα οικονομικά σου.
DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να κάνεις κάποιες ζόρικες συζητήσεις, οι οποίες όμως θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις κάποια πράγματα και να δεις με άλλο μάτι συμπεριφορές ή κουβέντες. Μην επιμένεις στις δικές σου απόψεις, ειδικά αν βλέπεις οτι δε γίνονται δεκτές, καθώς αυτό δεν θα βοηθήσει καθόλου την αποσυμφόρηση της ατμόσφαιρας.
Τοξότης
DO’S: Αξιοποίησε τη μεγάλη σου δημιουργικότητα και εκτόξευσε όλες τις ενδιαφέρουσες ιδέες σου. Τακτοποίησε τις υποχρεώσεις σου. Αν σε ενδιαφέρει κάποια αύξηση, σήμερα μπορείς να τη ζητήσεις. Έλα σε επαφή με τα άτομα του κύκλου σου που ξέρουν να σε χαλαρώνουν, καθώς έτσι ίσως μπορέσεις να βάλεις τις σκέψεις και τις κινήσεις σου σε τάξη.
DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες, καθώς πως αλλιώς πιστεύεις ότι μπορείς να διευρύνεις τον κύκλο σου; Μην είσαι απρόσεκτος και μη γίνεσαι υπερβολικός γενικώς. Στα επαγγελματικά, μην παρεξηγηθείς από τα άτομα που βλέπεις να μην είναι ευδιάθετα σήμερα. Νομίζω πως έχουν αυτό το δικαίωμα, σωστά; Δεν ήξεραν να σε ρωτήσουν!
Αιγόκερως
DO’S: Προτίμησε να κινηθείς κάπως παρασκηνιακά, καθώς αυτό θα σου δώσει την ελευθερία να παρατηρήσεις τις καταστάσεις και πιο ήρεμα, αλλά και χωρίς να υπάρχει κάποιος που να σε επηρεάζει. Αν χρειαστεί, πάρε τον χρόνο σου για να διαχειριστείς και να επεξεργαστείς τα επαγγελματικά σου. Εξέτασε κάθε ευκαιρία για πιθανή συμφωνία.
DON’TS: Μην εμπλακείς σε πολλά που θα δεις να εξελίσσονται σήμερα. Μην αφήσεις καμιά ευκαιρία να πάει χαμένη- γενικώς αυτό. Μην κινείσαι ανοργάνωτα. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος, αλλά μην αντιδράσεις κι εντελώς απότομα σε κάποια πράγματα που θα ακούσεις να λέγονται από ορισμένους συναδέλφους σου.
Υδροχόος
DO’S: Μιας και που ξυπνάς με μία καλή διάθεση, πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς αυτές θα αποδειχθούν αρκετά διαφωτιστικές για σένα. Κατάλαβε πως πρέπει να γίνεις λίγο πιο ευέλικτος και ανοιχτός διευρύνοντας την οπτική σου. Αυτό πάει και για τα ερωτικά αλλά και για τα επαγγελματικά σου. Επικοινώνησε αυτά που σε ενοχλούν μεν, με ηρεμία δε.
DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός ή απρόσεκτος στα επαγγελματικά. Να ξέρεις πως αυτό μπορεί να μεταφραστεί ως ανταγωνιστικότητα ή ανάγκη για εντυπωσιασμούς. Επομένως μην καίγεσαι να τα προλάβεις όλα ή να είσαι ο πρώτος που θα δεχτεί κάποια πρόταση κάθε φορά! Μην αφήσεις το άγχος να ξυπνήσει τις ανασφάλειές σου.
Ιχθύες
DO’S: Στα επαγγελματικά, καλό είναι να παρατηρήσεις τις καταστάσεις και τις συμπεριφορές που επικρατούν για να καταλάβεις τι πρέπει να αλλάξεις, ώστε να βγει κάποια άκρη εκεί. Προσπάθησε να επικοινωνήσεις ήρεμα και σωστά για να επαναφέρεις κάποιες χαμένες ισορροπίες. Όχι μόνο αυτό αλλά έτσι θα μπορέσεις να μάθεις κι όλα αυτά που θέλεις, έτσι;
DON’TS: Ίσως να σου ανατεθούν αρκετές ευθύνες σήμερα. Το σημαντικό είναι να αναδείξεις τις δυνατότητές σου και όχι να πέσεις στην παγίδα της υπερβολής. Παράλληλα μην το παίζεις φίλος όλων λόγω ανασφάλειας μη και μείνεις μόνος. Μη διστάσεις να βάλεις όρια σε αυτούς που πρέπει. Μην τα ρίχνεις όλα στην πλάκα, γιατί δε λειτουργούν όλοι έτσι.
