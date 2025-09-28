magazin
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 22:47
Λέσβος: Φωτιά στην περιοχή του κάστρου, στα Τσαμάκια
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 18:55
Διασωληνωμένος σε ΜΕΘ 16χρονος μετά από τροχαίο
Σημαντική είδηση:
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 28.09.2025]
Ημερήσια 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Κυριακή 28.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Διατήρησε την αισιοδοξία σου ψηλά για να μπορέσεις να δεις τα πάντα υπό ένα νέο και πιο ευρύ πρίσμα. Παρατήρησε τις καταστάσεις γύρω σου, ώστε να μπορέσεις να βγάλεις κάποιο συγκεκριμένο και λογικό συμπέρασμα. Κάνει συζητήσεις με τους συναδέλφους σου και δέξου την στήριξη που εκείνοι σου προσφέρουν. Διαχειρίσου τα πάντα με άνεση.

DON’TS: Μην επιτρέψεις στις καταστάσεις που σε κάνουν υπερβολικό ή να νιώθεις έντονα τα συναισθήματά σου να σε οδηγήσουν σε μεγάλα και ξαφνικά ξεσπάσματα. Επομένως μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις και να δεις τι είναι αυτό που σε ωθεί στο να γίνεσαι απόμακρος ή και απότομος. Μην αντιδράς περίεργα στα σχόλια που ακούς.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προσπάθησε να βρεις τις σημαντικές λεπτομέρειες που υπάρχουν γύρω σου κι έπειτα να βάλεις τα πάντα σε μία σωστή σειρά. Στα επαγγελματικά, φρόντισε να εκμεταλλευτείς το καλύτερο κλίμα που επικρατεί όσον αφορά τις επικοινωνίες και τις συνεννοήσεις. Έτσι θα μπορέσεις να επαναφέρεις και κάποιες ισορροπίες που χάθηκαν τελευταία.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Κοινώς μην πατήσεις τα όρια των απέναντι με το να γίνεις υπερβολικός, γιατί τότε δεν θα γλιτώσεις τους καυγάδες. Το μόνο σίγουρο! Παράλληλα δεν πρέπει να είσαι απρόσεκτος ούτε σε οικονομικές συμφωνίες ή υποχρεώσεις. Μην επηρεαστείς αρνητικά από τις εντάσεις.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Ο τρόπος με τον οποίο κινείσαι και επικοινωνείς στις διαπροσωπικές σου σχέσεις πρέπει να γίνει πιο θετικός και δημιουργικός. Μάλιστα δεν αποκλείεται να γνωρίσεις νέα άτομα μέσω της παρέας και να σου φανούν χρήσιμα είτε στα ερωτικά είτε στα επαγγελματικά. Ειδικά στη δουλειά καλό είναι να τους έχεις από κοντά, γιατί θα σου φανούν υποστηρικτικοί.

DON’TS: Μη διστάσεις να εκφράσεις ανοιχτά τις ιδέες που σου έρχονται, καθώς εκτός από αποδεκτές, θα σε φέρουν και πιο κοντά στην ομάδα στην οποία δραστηριοποιείσαι. Μη γίνεσαι υπερβολικός στα οικονομικά σου. Κοινώς μην κάνεις περιττά έξοδα μόνο και μόνο για να τραβήξεις τα βλέμματα και να κερδίσεις τον εντυπωσιασμό των απέναντι.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Στα επαγγελματικά, αξιοποίησε και την καλή σου διάθεση, αλλά και το ότι όλα φαίνεται να κυλάνε λίγο πιο άνετα, για να μπορέσεις να φτιάξεις το κλίμα που επικρατεί εκεί. Παράλληλα πρέπει να προσπαθήσεις να κατανοήσεις τις ανάγκες των δικών σου ανθρώπων, έτσι ώστε να τους βοηθήσεις αποτελεσματικά. Γενικώς υποστήριξε, όποιον το χρειάζεται.

DON’TS: Μην περιμένεις κάνεις να καταλάβει τι σε απασχολεί και να σε βοηθήσει, αν δεν αποφασίσεις να το εκφράσεις μόνος σου. Μην έχεις πολύ υψηλά standards-ειδικά από ανώτερους στη δουλειά- γιατί θα απογοητευτείς. Μην περιμένεις πως η συνεννόηση θα βγει εύκολα σήμερα. Από την άλλη, όμως, μην πεις κάτι παραπάνω από αυτό που πρέπει.

Λέων

Λέων

DO’S: Φρόντισε να διατηρήσεις και τη δημιουργικότητα αλλά και την κοινωνικότητά σου. Δώσε περιθώριο τόσο στο φλερτ όσο και στην επιθυμία σου να γνωρίσεις καινούργιους ανθρώπους. Μοιράσου τις ιδέες σου . Μοίρασε τον χρόνο σου σωστά, ώστε να μπορέσεις να διασκεδάσεις, να γκομενίσεις, αλλά και να βγάλεις τις δουλειές σου αποτελεσματικά.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην αρνηθείς κάποια συνάντηση που θα σου προταθεί, καθώς μέσω αυτής θα μπορέσεις να συζητήσεις και- γιατί όχι;- να αρπάξεις κάποια καλή ευκαιρία. Ταυτόχρονα μην επηρεαστείς από αυτά που έχεις μάθει παρασκηνιακά, γιατί μπορεί και να μην ισχύουν πλέον. Μην αφήνεις το άγχος να σου λέει πως «δε μπορείς».

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Υπάρχουν κάποια κομμάτια που αφορούν το σπίτι σου τα οποία πρέπει να επαναφέρεις σε μία καλή κατάσταση. Ξεκίνα από αυτό σήμερα. Μόλις ξεμπερδέψεις, φρόντισε να βρεις χρόνο να ασχοληθείς και με τα ερωτικά σου. Οργάνωσε σωστά την σκέψη σου και μετά πάρε μέρος σε συζητήσεις. Διαχειρίσου με μεγάλη προσοχή τα οικονομικά σου.

DON’TS: Αν είσαι αδέσμευτος, μη διστάσεις να ανοιχτείς λίγο παραπάνω, προκειμένου να καταλάβει και το απέναντι άτομο, ότι του δίνεις το ελεύθερο, έτσι; Ωστόσο μην φτάσεις στο σημείο της υπερβολής, γιατί μετά θα έχεις τα αντίθετα αποτελέσματα. Μην κάνεις πράγματα, απλά και μόνο για να φανείς σε κάποιον πρώην. Τζάμπα κόπος, θα πω εγώ!

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Γίνε λίγο πιο χαλαρός και επικοινωνιακός, καθώς αυτή η στάση σου θα φέρει πολύ κόσμο κοντά σου. Κάνε και νέες γνωριμίες, αν σε ενδιαφέρει το να ανανεωθείς. Αν σε ενδιαφέρει, μπορείς να ασχοληθείς με σεμινάρια ή σπουδές και να μάθεις περισσότερες πληροφορίες επ’αυτού σήμερα. Στα επαγγελματικά, πρέπει να προσέχεις το πως επικοινωνείς.

DON’TS: Ίσως να παρατηρήσεις κάποια πράγματα που δεν σου αρέσουν και τόσο. Πρέπει να θυμάσαι όμως πως δεν είναι σωστό το να επιβάλλεσαι, ακόμα κι αν θεωρείς πως το κάνεις έμμεσα. Κάνεις λάθος! Στα επαγγελματικά, μην πατάς τα όρια και μην εκμεταλλεύεσαι το ότι ορισμένοι σου συμπεριφέρονται φιλικά, γιατί δεν θα λείψουν οι παρεξηγήσεις.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αξιοποίησε την ηρεμία που έχεις, προκειμένου να κατανοήσεις καλύτερα κάποια πράγματα. Αν θέλεις να εμβαθύνεις κάποιες σχέσεις και επαφές, τώρα μπορείς να το κάνεις. Από την άλλη, αν θέλεις να ξεκινήσεις κάτι καινούργιο, τώρα είναι μία καλή στιγμή για να το βάλεις μπροστά. Εστίασε στις συζητήσεις που αφορούν τα οικονομικά σου.

DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να κάνεις κάποιες ζόρικες συζητήσεις, οι οποίες όμως θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις κάποια πράγματα και να δεις με άλλο μάτι συμπεριφορές ή κουβέντες. Μην επιμένεις στις δικές σου απόψεις, ειδικά αν βλέπεις οτι δε γίνονται δεκτές, καθώς αυτό δεν θα βοηθήσει καθόλου την αποσυμφόρηση της ατμόσφαιρας.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Αξιοποίησε τη μεγάλη σου δημιουργικότητα και εκτόξευσε όλες τις ενδιαφέρουσες ιδέες σου. Τακτοποίησε τις υποχρεώσεις σου. Αν σε ενδιαφέρει κάποια αύξηση, σήμερα μπορείς να τη ζητήσεις. Έλα σε επαφή με τα άτομα του κύκλου σου που ξέρουν να σε χαλαρώνουν, καθώς έτσι ίσως μπορέσεις να βάλεις τις σκέψεις και τις κινήσεις σου σε τάξη.

DON’TS: Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες, καθώς πως αλλιώς πιστεύεις ότι μπορείς να διευρύνεις τον κύκλο σου; Μην είσαι απρόσεκτος και μη γίνεσαι υπερβολικός γενικώς. Στα επαγγελματικά, μην παρεξηγηθείς από τα άτομα που βλέπεις να μην είναι ευδιάθετα σήμερα. Νομίζω πως έχουν αυτό το δικαίωμα, σωστά; Δεν ήξεραν να σε ρωτήσουν!

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Προτίμησε να κινηθείς κάπως παρασκηνιακά, καθώς αυτό θα σου δώσει την ελευθερία να παρατηρήσεις τις καταστάσεις και πιο ήρεμα, αλλά και χωρίς να υπάρχει κάποιος που να σε επηρεάζει. Αν χρειαστεί, πάρε τον χρόνο σου για να διαχειριστείς και να επεξεργαστείς τα επαγγελματικά σου. Εξέτασε κάθε ευκαιρία για πιθανή συμφωνία.

DON’TS: Μην εμπλακείς σε πολλά που θα δεις να εξελίσσονται σήμερα. Μην αφήσεις καμιά ευκαιρία να πάει χαμένη- γενικώς αυτό. Μην κινείσαι ανοργάνωτα. Στα επαγγελματικά, μην είσαι απρόσεκτος, αλλά μην αντιδράσεις κι εντελώς απότομα σε κάποια πράγματα που θα ακούσεις να λέγονται από ορισμένους συναδέλφους σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Μιας και που ξυπνάς με μία καλή διάθεση, πάρε μέρος σε συζητήσεις, καθώς αυτές θα αποδειχθούν αρκετά διαφωτιστικές για σένα. Κατάλαβε πως πρέπει να γίνεις λίγο πιο ευέλικτος και ανοιχτός διευρύνοντας την οπτική σου. Αυτό πάει και για τα ερωτικά αλλά και για τα επαγγελματικά σου. Επικοινώνησε αυτά που σε ενοχλούν μεν, με ηρεμία δε.

DON’TS: Μη γίνεσαι υπερβολικός ή απρόσεκτος στα επαγγελματικά. Να ξέρεις πως αυτό μπορεί να μεταφραστεί ως ανταγωνιστικότητα ή ανάγκη για εντυπωσιασμούς. Επομένως μην καίγεσαι να τα προλάβεις όλα ή να είσαι ο πρώτος που θα δεχτεί κάποια πρόταση κάθε φορά! Μην αφήσεις το άγχος να ξυπνήσει τις ανασφάλειές σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Στα επαγγελματικά, καλό είναι να παρατηρήσεις τις καταστάσεις και τις συμπεριφορές που επικρατούν για να καταλάβεις τι πρέπει να αλλάξεις, ώστε να βγει κάποια άκρη εκεί. Προσπάθησε να επικοινωνήσεις ήρεμα και σωστά για να επαναφέρεις κάποιες χαμένες ισορροπίες. Όχι μόνο αυτό αλλά έτσι θα μπορέσεις να μάθεις κι όλα αυτά που θέλεις, έτσι;

DON’TS: Ίσως να σου ανατεθούν αρκετές ευθύνες σήμερα. Το σημαντικό είναι να αναδείξεις τις δυνατότητές σου και όχι να πέσεις στην παγίδα της υπερβολής. Παράλληλα μην το παίζεις φίλος όλων λόγω ανασφάλειας μη και μείνεις μόνος. Μη διστάσεις να βάλεις όρια σε αυτούς που πρέπει. Μην τα ρίχνεις όλα στην πλάκα, γιατί δε λειτουργούν όλοι έτσι.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Financial Times
Μέσα στην ερώτηση του ενός δισ. δολαρίων για τη ζωή μετά τα 100

Μέσα στην ερώτηση του ενός δισ. δολαρίων για τη ζωή μετά τα 100

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

Δεν το βάζουν κάτω… Πώς αντιμετωπίζουν οι Έλληνες το χωρισμό;

World
Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

Ευρώπη: Η φορολογική ρουλέτα της αγοράς σπιτιού

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Δύο ντίβες 27.09.25

Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Η Μέριλ Στριπ βρέθηκε με την πηγή έμπνευσης του χαρακτήρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada», Άννα Γουίντουρ, στην επίδειξη μόδας της Dolce & Gabbana στο Μιλάνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»
«Παθογένειες» 27.09.25

Ο Τάσος Ιορδανίδης στο πλευρό της Κατερίνας Στεφανίδη για το βίντεο που θηλάζει το παιδί της – «Δικαίωμά της»

O Τάσος Ιορδανίδης θέλησε να δείξει την στήριξη του στην κορυφαία αθλήτρια Κατερίνα Στεφανίδη, μετά από κακόβουλα σχόλια που δέχθηκε επειδή δημοσίευσε βίντεο σχετικά με τον θηλασμό του παιδιού της.

Σύνταξη
Η drag queen Alexis Stone μεταμορφώθηκε σε Μόνα Λίζα σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο – «Πηλός, υπομονή και μαγεία»
«Ήμουν διστακτικός» 27.09.25

Η drag queen Alexis Stone μεταμορφώθηκε σε Μόνα Λίζα σε επίδειξη μόδας στο Μιλάνο – «Πηλός, υπομονή και μαγεία»

Ο Elliot Joseph Rentz, drag queen με το καλλιτεχνικό όνομα Alexis Stone, είναι δημοφιλής για τις περίτεχνες μεταμορφώσεις του σε διάσημες φιγούρες, προσωπικότητες και μυθοπλαστικούς χαρακτήρες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Τόνι Ντάνζα θυμάται μια ταραχώδη τηλεοπτική στιγμή με τον Φρανκ Σινάτρα – «Φύγε! Τι πρόβλημα έχεις;»
«Σε συμπαθεί» 27.09.25

Ο Τόνι Ντάνζα θυμάται μια ταραχώδη τηλεοπτική στιγμή με τον Φρανκ Σινάτρα – «Φύγε! Τι πρόβλημα έχεις;»

Σε πρόσφατη συνέντευξη με την εφημερίδα The New York Post, ο Τόνι Ντάνζα αναφέρθηκε στη μουσική ερμηνεία που έδωσε σε ένα ειδικό αφιέρωμα προς τιμήν των γενεθλίων του Φρανκ Σινάτρα το μακρινό 1995.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μια βραδιά με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και τον Θοδωρή Φέρρη για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη
Κάτι περισσότερο από συναυλία 27.09.25

Μια βραδιά με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και τον Θοδωρή Φέρρη για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και ο Θοδωρής Φέρρης ένωσαν τις δυνάμεις τους στο Βεάκειο Θέατρο και έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα: Πώς κανένας δεν θα είναι μόνος του, απέναντι στις δυσκολίες τις ζωής...

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Viral διπλοπενιές: Αρκούδα απολαμβάνει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας – Όσα είπε ο Λαρισαίος Δημήτρης Κατσιούρας
Viral 27.09.25

Viral διπλοπενιές: Αρκούδα απολαμβάνει το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας – Όσα είπε ο Λαρισαίος Δημήτρης Κατσιούρας

Ο Δημήτρης Κατσιούρας επιστρέφει ξανά στο διαδίκτυο με νέο βίντεο και τον πιο φανατικό θαυμαστή του μπουζουκιού του, τον Τομ, τη φιλόμουση αρκούδα

Σύνταξη
Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι
Fizz 27.09.25

Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι

«Παρότι σέβομαι την απόφαση της Apple να αναβάλει προσωρινά την πρεμιέρα, παραμένω αισιόδοξη ότι η σειρά θα φτάσει σύντομα στο κοινό», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζέσικα Τσαστέιν σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης
«Αυτό με σκότωσε» 26.09.25

Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης

«Μεγάλωσε μόνη της εμένα και την αδερφή μου και δούλεψε σκληρά» ανέφερε ο Πιτ Ντέιβιντσον για την μητέρα του, η οποία τον βοήθησε να παραμείνει νηφάλιος με μια μόνο φράση.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Premier League: Η Τότεναμ «έσωσε» τον βαθμό στο 90+4′, απέναντι στην ουραγό Γουλβς

Η Τότεναμ γλίτωσε την ήττα στο 90+4', καθώς το γκολ του Παλίνια της χάρισε... έστω τον βαθμό (1-1) απέναντι στη Γουλβς. Αποτελέσματα, βαθμολογία στην Premier League μετά τα ματς του Σαββάτου (27/9).

Σύνταξη
Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου
Red Storm Bravo 27.09.25

Αμβούργο: Σε εξέλιξη η μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση στην πόλη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου

Το σενάριο της άσκησης αφορά στρατιωτική σύγκρουση στη Βαλτική και περιλαμβάνει προσομοίωση επίθεσης με drones, κατασκοπευτικές ενέργειες και δολιοφθορά. Σφοδρές αντιδράσεις και διαμαρτυρία.

Σύνταξη
Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου
Δύο ντίβες 27.09.25

Η Μέριλ Στριπ συνάντησε την πραγματική Μιράντα Πρίστλι, Άννα Γουίντουρ, στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου

Η Μέριλ Στριπ βρέθηκε με την πηγή έμπνευσης του χαρακτήρα της στην ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada», Άννα Γουίντουρ, στην επίδειξη μόδας της Dolce & Gabbana στο Μιλάνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ινδία: Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση [βίντεο]
Τραγωδία 27.09.25

Τουλάχιστον 36 νεκροί και 50 τραυματίες σε πολιτική συγκέντρωση στην Ινδία

Κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης ενός πολύ δημοφιλούς ηθοποιού και αρχηγού πολιτικού κόμματος στην Ινδία ποδοπατήθηκαν δεκάδες άτομα. Συνέχισε την ομιλία του ακόμα και μετά το δυστύχημα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»
Μπάσκετ 27.09.25

Μπαρτζώκας: «Δεν ήμασταν σοβαροί για 40’»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στην κάμερα της ΕΡΤ και τόνισε τη σημασία της κατάκτησης του Super Cup, ενώ δήλωσε πως κάποιοι παίκτες έδειξαν να βαριούνται μετά το +20

Σύνταξη
Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα
Social Europe 27.09.25

Η Ευρώπη έχει λύση στην οικονομική κρίση – Και αυτή είναι το «όχι» στη λιτότητα

Στην εποχή που η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα, η ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης μπορεί να είναι η λύση στην κρίση. Γιατί η λιτότητα φέρνει απορρύθμιση και κινδύνους για τη δημοκρατία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1: Πρώτη απώλεια για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ (vid)

Ένα γκολ του Ιβάν στο 50' δεν βρήκε απάντηση από τον Άρη που είχε προηγηθεί νωρίτερα (44' Μόντσου) κι έτσι το τελικό 1-1 στο Βικελίδης σήμανε την πρώτη απώλεια για τους κίτρινους επί ημερών Χιμένεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του
«Ανοιχτός διάλογος» 27.09.25

Ο Σον Πεν θεωρεί ότι η πολιτική σκηνή πρέπει να έχει άτομα σαν τον Τσάρλι Κερκ, παρόλο που διαφωνούσε μαζί του

Ο Σον Πεν δήλωσε ότι παρόλο που δεν ενστερνίζεται την ακροδεξιά πολιτική ατζέντα του Τσάρλι Κερκ, άτομα σαν αυτόν «χρειάζονται» στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ για να γεννούν συζητήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών
Δέσμευση Γκουτέρες 27.09.25

Κυπριακό: Επιθετικός Τατάρ στον ΟΗΕ – Στόχος του Γκουτέρες η επανέναρξη των συνομιλιών

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι από τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ στη Νέα Υόρκη, κρατάει τον στόχο του γ.γ. του ΟΗΕ για επανεκκίνηση συνομιλιών για το Κυπριακό, εκεί που σταμάτησαν στο Κραν Μοντανά.

Σύνταξη
Στεγαστική κρίση: Βαθαίνει την ίδια ώρα που η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή
Κίνδυνος 27.09.25

Η στεγαστική κρίση βαθαίνει, η ανισότητα πλούτου απειλεί την κοινωνική συνοχή

Η ακραία συγκέντρωση πλούτου υπονομεύει τις ευκαιρίες και την ασφάλεια για τεράστιο αριθμό πολιτών, την ώρα που η στεγαστική κρίση βαθαίνει και καθιστά την ιδιοκτησία ακινήτων ολοένα και πιο ανέφικτη.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup (92-83)
Μπάσκετ 27.09.25

Με σφραγίδα Παπανικολάου ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup (92-83)

Με οδηγό του τον αρχηγό του ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-83 του Προμηθέα και κατέκτησε για μία ακόμα χρονιά το Super Cup,. Ο Παπανικολάου ήταν καθοριστικός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε 23 πόντους. Βεζένκοφ και Χολ 16 και 11, αντίστοιχα.

Σύνταξη
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο