DO’S: Ο τρόπος με τον οποίο κινείσαι και επικοινωνείς στις διαπροσωπικές σου σχέσεις πρέπει να γίνει πιο θετικός και δημιουργικός. Μάλιστα δεν αποκλείεται να γνωρίσεις νέα άτομα μέσω της παρέας και να σου φανούν χρήσιμα είτε στα ερωτικά είτε στα επαγγελματικά. Ειδικά στη δουλειά καλό είναι να τους έχεις από κοντά, γιατί θα σου φανούν υποστηρικτικοί.

DON’TS: Μη διστάσεις να εκφράσεις ανοιχτά τις ιδέες που σου έρχονται, καθώς εκτός από αποδεκτές, θα σε φέρουν και πιο κοντά στην ομάδα στην οποία δραστηριοποιείσαι. Μη γίνεσαι υπερβολικός στα οικονομικά σου. Κοινώς μην κάνεις περιττά έξοδα μόνο και μόνο για να τραβήξεις τα βλέμματα και να κερδίσεις τον εντυπωσιασμό των απέναντι.