Τίτος Ανδρόνικος: Η πιο σκληρή τραγωδία του Σαίξπηρ στο Θέατρο Δρόμος

Η θεατρική ομάδα Μήδεια, μετά από πέντε μήνες εντατικής σπουδής, παρουσιάζει σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Εμμανουήλ Γ. Μαύρου, την πιο αιματηρή και ακραία τραγωδία του William Shakespeare: τον «Τίτο Ανδρόνικο».

Η παράσταση ανεβαίνει στο Θέατρο Δρόμος στην Κυψέλη, κάθε Τετάρτη στις 20:30, από την 1η Οκτωβρίου 2025, και απευθύνεται σε ενήλικο κοινό που αντέχει να κοιτάξει κατάματα την αγριότητα του ανθρώπου, τότε και τώρα.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο θάνατος του Ρωμαίου Αυτοκράτορα ανοίγει τον δρόμο για διαμάχες διαδοχής, αιματοχυσία και πολιτικά παιχνίδια. Ο στρατηγός Τίτος Ανδρόνικος, επιστρέφει από τον πόλεμο κατά των Γότθων, με βαρύ τίμημα: μόνο τέσσερις από τους είκοσι έναν γιους του έχουν επιζήσει.

Φέρνει μαζί του αιχμάλωτη την βασίλισσα των Γότθων, Ταμόρα, και τους τρεις γιους της.

Ο Τίτος προσφέρει τον έναν, τον Άλαρβο, ως θυσία. Μια επιλογή που βάζει σε κίνηση έναν ανελέητο κύκλο εκδίκησης.

Η Ταμόρα γίνεται σύζυγος του νέου Αυτοκράτορα και, με όπλο την εξουσία, εξαπολύει εκδίκηση. Η Ρώμη βυθίζεται στο σκοτάδι, καθώς ο άνθρωπος διαλύεται από τα πάθη του. Η βία, η απώλεια, η εκδίκηση και η ηθική κατάρρευση κυριαρχούν.

Καλλιτεχνική Ομάδα

Μετάφραση – Διασκευή – Σκηνοθεσία: Εμμανουήλ Γ. Μαύρος

Επιμέλεια Κειμένου: Γρηγόρης Σερμπής

Μουσική: Allen Grey

Σκηνικά & Κουστούμια / Art Direction: Ρένα Σανταμούρη (RS Architecture + Design Studio)

Φωτισμοί: Εμμανουήλ Μαύρος & Γρηγόρης Θεοδωρίδης

Χορογραφίες Πολεμικών Τεχνών: Πάνος Μπέσης

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά):

Νίνα Κεφαλογιάννη, Θωμαΐς Κρητικού, Βενετία Λουκά, Εμμανουήλ Μελικόκης, Ραφαέλα Παπακώστα, Γρηγόρης Σερμπής, Ελευθερία Φιντίκη, Δέσποινα Φουστάνου

Χρήσιμες Πληροφορίες

Πρεμιέρα: Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025

Ημέρα & Ώρα Παραστάσεων: Κάθε Τετάρτη στις 20:30

Διάρκεια Παράστασης: 90′ χωρίς διάλειμμα

Χώρος: Θέατρο ΔΡΟΜΟΣ (Αγ. Μελετίου 25 & Κυκλάδων, Κυψέλη – Αθήνα)

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 88 18 906

Email: plays@dromostheatre.gr | production@medeapictures.com

Πρόσβαση: Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος για ΑμεΑ

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.