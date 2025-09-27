Τίτος Ανδρόνικος: Η πιο σκληρή τραγωδία του Σαίξπηρ στο Θέατρο Δρόμος
Η προγραμματισμένη πρεμιέρα της τραγωδίας Τίτος Ανδρόνικος είναι για την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 και κάθε Τετάρτη στις 20:30.
Η θεατρική ομάδα Μήδεια, μετά από πέντε μήνες εντατικής σπουδής, παρουσιάζει σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Εμμανουήλ Γ. Μαύρου, την πιο αιματηρή και ακραία τραγωδία του William Shakespeare: τον «Τίτο Ανδρόνικο».
Η παράσταση ανεβαίνει στο Θέατρο Δρόμος στην Κυψέλη, κάθε Τετάρτη στις 20:30, από την 1η Οκτωβρίου 2025, και απευθύνεται σε ενήλικο κοινό που αντέχει να κοιτάξει κατάματα την αγριότητα του ανθρώπου, τότε και τώρα.
Λίγα λόγια για το έργο
Ο θάνατος του Ρωμαίου Αυτοκράτορα ανοίγει τον δρόμο για διαμάχες διαδοχής, αιματοχυσία και πολιτικά παιχνίδια. Ο στρατηγός Τίτος Ανδρόνικος, επιστρέφει από τον πόλεμο κατά των Γότθων, με βαρύ τίμημα: μόνο τέσσερις από τους είκοσι έναν γιους του έχουν επιζήσει.
Φέρνει μαζί του αιχμάλωτη την βασίλισσα των Γότθων, Ταμόρα, και τους τρεις γιους της.
Ο Τίτος προσφέρει τον έναν, τον Άλαρβο, ως θυσία. Μια επιλογή που βάζει σε κίνηση έναν ανελέητο κύκλο εκδίκησης.
Η Ταμόρα γίνεται σύζυγος του νέου Αυτοκράτορα και, με όπλο την εξουσία, εξαπολύει εκδίκηση. Η Ρώμη βυθίζεται στο σκοτάδι, καθώς ο άνθρωπος διαλύεται από τα πάθη του. Η βία, η απώλεια, η εκδίκηση και η ηθική κατάρρευση κυριαρχούν.
Καλλιτεχνική Ομάδα
- Μετάφραση – Διασκευή – Σκηνοθεσία: Εμμανουήλ Γ. Μαύρος
- Επιμέλεια Κειμένου: Γρηγόρης Σερμπής
- Μουσική: Allen Grey
- Σκηνικά & Κουστούμια / Art Direction: Ρένα Σανταμούρη (RS Architecture + Design Studio)
- Φωτισμοί: Εμμανουήλ Μαύρος & Γρηγόρης Θεοδωρίδης
- Χορογραφίες Πολεμικών Τεχνών: Πάνος Μπέσης
Ερμηνεύουν (αλφαβητικά):
Νίνα Κεφαλογιάννη, Θωμαΐς Κρητικού, Βενετία Λουκά, Εμμανουήλ Μελικόκης, Ραφαέλα Παπακώστα, Γρηγόρης Σερμπής, Ελευθερία Φιντίκη, Δέσποινα Φουστάνου
Χρήσιμες Πληροφορίες
- Πρεμιέρα: Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025
- Ημέρα & Ώρα Παραστάσεων: Κάθε Τετάρτη στις 20:30
- Διάρκεια Παράστασης: 90′ χωρίς διάλειμμα
- Χώρος: Θέατρο ΔΡΟΜΟΣ (Αγ. Μελετίου 25 & Κυκλάδων, Κυψέλη – Αθήνα)
- Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 88 18 906
- Email: plays@dromostheatre.gr | production@medeapictures.com
- Πρόσβαση: Ο χώρος είναι πλήρως προσβάσιμος για ΑμεΑ
Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.
