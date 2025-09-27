magazin
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
27.09.2025 | 12:52
Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Σε ποιες περιοχές θα σημειωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες
Αργυρώ Μπαρμπαρίγου: Πώς βρέθηκε στον ημιτελικό του βρετανικού MasterChef
Fizz 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 11:13

Αργυρώ Μπαρμπαρίγου: Πώς βρέθηκε στον ημιτελικό του βρετανικού MasterChef

Η εκπομπή μεταδίδεται την τρέχουσα τηλεοπτική σεζόν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Spotlight

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου βρέθηκε στο βρετανικό MasterChef, το οποίο για περισσότερο από 20 χρόνια προβάλλεται ετησίως σε πάνω από 200 χώρες σε όλο τον κόσμο (συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας).

Η αγαπημένη σεφ δέχτηκε να αναλάβει δύο σημαντικούς ρόλους: να γίνει μέντορας για τους διαγωνιζόμενους (καθοδηγώντας τις επιλογές τους και πώς να τιμήσουν την ελληνική παράδοση) και να συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή της τελικής φάσης.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου θέλησε να μοιραστεί φωτογραφίες και video από την εμπειρία της, αλλά και να σχολιάσει την σπουδαιοτητα του ελληνικού τραπεζιού και της μαγειρικής της χώρας μας.

Η ανάρτηση της

«Η καρδιά της Ελληνικής Γαστρονομίας χτύπησε δυνατά μέσα από μοναδικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε γωνιά της χώρας», σημείωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα που συνόδευσε το απόσπασμα από τα γυρίσματα.

Παράλληλα, τόνισε πως «το ελληνικό τραπέζι γέμισε με αυθεντικά προϊόντα: σιτηρά και όσπρια, άγρια χόρτα, βότανα και λαχανικά, χρυσό ελαιόλαδο, κρασί, θαλασσινά, κρέας και πουλερικά», περιγράφοντας τον πλούτο της ελληνικής παραγωγής.

Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου ολοκλήρωσε το μήνυμά της αναφέροντας ότι επρόκειτο για «μια εμπειρία που ταξίδεψε τη φιλοσοφία της Ελληνικής Κουζίνας σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο».

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν σε έναν υπαίθριο χώρο γεμάτο αμπέλια, ελαιόδεντρα και μποστάνια.

Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Ελληνικές τράπεζες: Προς νέο γύρο εξαγορών εντός και εκτός συνόρων

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Το ρεκόρ που θα σπάσει το δ’ 3μηνο του 2025

Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι
Fizz 27.09.25

Η Τζέσικα Τσαστέιν για την αναβολή της πρεμιέρας του The Savant: Θα ήθελα η σειρά να μην ήταν επίκαιρη, δυστυχώς είναι

«Παρότι σέβομαι την απόφαση της Apple να αναβάλει προσωρινά την πρεμιέρα, παραμένω αισιόδοξη ότι η σειρά θα φτάσει σύντομα στο κοινό», έγραψε μεταξύ άλλων η Τζέσικα Τσαστέιν σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης
«Αυτό με σκότωσε» 26.09.25

Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης

«Μεγάλωσε μόνη της εμένα και την αδερφή μου και δούλεψε σκληρά» ανέφερε ο Πιτ Ντέιβιντσον για την μητέρα του, η οποία τον βοήθησε να παραμείνει νηφάλιος με μια μόνο φράση.

Σύνταξη
Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Νάταλι Ντόρμερ, η οποία υποδύεται την Σάρα Φέργκιουσον στην επερχόμενη σειρά «The Lady», δήλωσε ότι δώρισε τον μισθό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση των Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;
Go Fun 26.09.25

Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;

Ενώ η ιστορική επανασύνδεση του βασιλιά Καρόλου με τον Χάρι στις 10 Σεπτεμβρίου αναζωπύρωσε τις ελπίδες για προσέγγιση, η απουσία του Γουίλιαμ από εκείνη τη συνάντηση και η άμεση «απομόνωσή» του με τον πατέρα του στο Μπέρκχολ της Σκωτίας υπογραμμίζουν ότι το «βαθύ ρήγμα» μεταξύ των δύο αδελφών παραμένει η κυρίαρχη πληγή της βασιλικής οικογένειας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;
Fashion killa 26.09.25

Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;

«Δεν ήθελα να φαίνομαι πολύ αυστηρός ή κακόγουστος» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο A$AP Rocky αναφορικά με τα outfit που επέλεξε κατά τη διάρκεια της δίκης του για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» – Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις
Χάος 25.09.25

«Η κόρη μου χρησιμοποίησε το ChatGPT ως θεραπευτή και στη συνέχεια αυτοκτόνησε» - Μια μαμά ψάχνει απαντήσεις

Η Σόφι Ρότενμπεργκ, 29 ετών, δεν αποκάλυψε στους γονείς της ή στον σύμβουλό της την πραγματική έκταση του προβλήματός της. Αποκάλυψε πολύ περισσότερα σε ένα bot που την αποκάλεσε «γενναία».

Σύνταξη
Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα
«Borderline» 25.09.25

Η Τζούλια Γκάρνερ δηλώνει ότι θέλει να ερωτεύεται τους χαρακτήρες που υποδύεται, ενώ ποζάρει αλά Μαντόνα

Νωρίτερα αυτό το μήνα, μιλώντας στο περιοδικό W, η Τζούλια Γκάρνερ επιβεβαίωσε ότι θα υποδυθεί τη Μαντόνα στην επίσημη βιογραφική ταινία της τραγουδίστριας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον
Πολλά λεφτά 25.09.25

Τον κυνηγούν ακόμα και στον τάφο: Δύο άνδρες ζητούν 400 εκατ. από την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον

Τι κι αν «έφυγε» από τη ζωή το 2009; Οι δικαστικές διαμάχες για τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων συνεχίζουν να κυνηγούν τους κληρονόμους του Μάικλ Τζάκσον.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Χαμός σε αθλητική εκπομπή στο Περού: Πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Χαμός σε αθλητική εκπομπή στο Περού: Πιάστηκαν στα χέρια σε ζωντανή μετάδοση (vid)

Τα αίματα άναψαν κατά τη διάρκεια αθλητικής εκπομπής στο Περού, με δύο δημοσιογράφους να πιάνονται στα χέρια όταν αντάλλαξαν κουβέντες -για τι άλλο- για το ποδόσφαιρο.

Σύνταξη
ΕΕ: Ετοιμάζει τείχος για drones – Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί
Ο ρόλος του Κιέβου 27.09.25

Ετοιμάζει τείχος για drones η ΕΕ - Πότε θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες, πώς θα χρηματοδοτηθεί

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση των υπουργών Άμυνας των ανατολικών χωρών της ΕΕ - Τι συζητήθηκε, πώς θα εμπλακεί η Ουκρανία, επιχείρηση να πειστούν για το τείχος οι χώρες της νότιας Ευρώπης

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυλώνας: «Το παιδί φοβάται και έχει ανασφάλεια», λέει η γιαγιά του 2χρονου που κακοποιήθηκε από ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού
Αυλώνας 27.09.25

«Το παιδί φοβάται και έχει ανασφάλεια», λέει η γιαγιά του 2χρονου που κακοποιήθηκε από ιδιοκτήτη βρεφονηπιακού

Σύμφωνα με κατάθεση δασκάλας ο ιδιοκτήτης μετέφερε τον μικρό στην κουζίνα και παρέμειναν μόνοι για περίπου μισή ώρα, ενώ στη συνέχεια τον πήγε στο μπάνιο - Το παιδί είχε εμφανές κενό στα μαλλιά του

Σύνταξη
Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, σε ποιες περιοχές
Δείτε αναλυτικά 27.09.25

Νέο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες τις επόμενες ώρες, σε ποιες περιοχές

Δείτε live την εξέλιξη της κακοκαιρίας - Σχηματίστηκε ατμοσφαιρική διαταραχή πάνω από την Ιταλία, κινείται προς τη δυτική Ελλάδα, φέρνοντας καταιγίδες

Σύνταξη
Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο
Πριγκιπάτο 27.09.25

Γκρέις Κέλι: «Η ζωή μου δεν ήταν παραμύθι» – Η τελευταία εξομολόγηση πριν από το θανατηφόρο τροχαίο

Στην τελευταία συνέντευξη πριν τον τραγικό θάνατό της στο People, η Γκρέις Κέλι αποκάλυψε ότι η ζωή της δεν ήταν καθόλου το παραμύθι που όλοι υπέθεταν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΠΑΣΟΚ: Ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο – «Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;»
«Αλήθεια ή ψέματα;» 27.09.25

«Γιατί τέτοια αφωνία για τις νέες καταγγελίες;» - Το ΠΑΣΟΚ ζητά απαντήσεις από Μαρινάκη, Μυλωνάκη και Μπουκώρο

«Αφωνία Μαξίμου για Μυλωνάκη και Μπουκώρο - Αναμένουμε απαντήσεις και για τις νέες καταγγελίες σε βάρος βουλευτή τους», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: «Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» – Τι λέει για τα πρόστιμα 2,2 εκατ. ευρώ
«Ανακτήσεις ενισχύσεων» 27.09.25

«Θα συνεχιστούν, δεν είναι διαπραγματεύσιμο» - Θεοδωρικάκος για τους ελέγχους και τα πρόστιμα στα σούπερ μάρκετ

Μετά τα πρόστιμα «άλλος λέει μπράβο, άλλος κακώς» τονίζει ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος - «Ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί έκαναν τη δουλειά τους χάνεται λόγω της κομματικής αντιπαράθεσης»

Σύνταξη
Γουίτκοφ: Σκάνδαλο με τον γιο του απεσταλμένου του Τραμπ – Επιχείρησε να βγάλει δισεκατομμύρια από το Κατάρ
Αποκάλυψη NYT 27.09.25

Σκάνδαλο με τον γιο του απεσταλμένου του Τραμπ, Γουίτκοφ - Επιχείρησε να βγάλει δισεκατομμύρια από το Κατάρ

Ο Άλεξ Γουίτκοφ επιχείρησε να συγκεντρώσει δισεκατομμύρια σε επενδύσεις από το Κατάρ εν μέσω της συμμετοχής του πατέρα του στις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα - Η Ντόχα ήταν βασικός διαμεσολαβητής

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές – Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)
Ανάλυση AtmoHub 27.09.25

Πόσο έχει επιβαρυνθεί η ατμόσφαιρα από τις φετινές φωτιές - Στα ύψη οι εκπομπές CO2 (Γραφήματα)

Ιδιαίτερα έντονο είναι το αποτύπωμα που αφήνουν οι δασικές φωτιές στην Ελλάδα στη σύσταση της ατμόσφαιρας και της ποιότητας του αέρα - Τα ευρήματα της ανάλυσης του AtmoHub

Σύνταξη
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

