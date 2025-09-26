Συνελήφθη σε εκτέλεση εντάλματος των ανακριτικών αρχών στη Θεσσαλονίκη 62χρονος που κατηγορείται ότι έκοβε παράνομα ξύλα από το δάσος της Αρέθουσας με σκοπό το εμπόριο. Ο 62χρονος διώκεται για κακούργημα.

Στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, ο 62χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του σε περιοχή του δήμου Βόλβης και οι αστυνομικοί του πέρασαν χειροπέδες.

Όπως προέκυψε, ο ίδιος είχε απασχολήσει προ τριετίας τις διωκτικές αρχές για τον θάνατο εργάτη, στην ίδια δασική περιοχή, κατά τη διάρκεια παράνομης υλοτόμησης. Το θύμα ήταν ένας 51χρονος Αλβανός, η σορός του οποίου εντοπίστηκε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης τον Νοέμβριο του 2022, κατόπιν πολυήμερων αναζητήσεων.

Προκειμένου να μη γίνει αντιληπτός, ο 62χρονος μετέφερε τους κορμούς τη νύχτα σε χώρο ιδιοκτησίας του

Από την ιατροδικαστική έρευνα προέκυψε ότι έφερε μεταθανάτιες κακώσεις που προκλήθηκαν από άγρια ζώα, όπως επίσης τραύματα στο αριστερό πόδι από αλυσοπρίονο. Για την υπόθεση κατέστη κατηγορούμενος ο 62χρονος και καταδικάστηκε πρόσφατα από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Σερρών για θανατηφόρα έκθεση, επειδή άφησε αβοήθητο το θύμα το οποίο είχε πάρει μαζί του για την εκτέλεση των εργασιών.

Κατά πληροφορίες, του επιβλήθηκε ποινή πολυετούς κάθειρξης, η εκτέλεση της οποίας ανεστάλη με όρους ενόψει του Εφετείου.

Πώς δρούσε

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 62χρονος – με περιστασιακή βοήθεια από 65χρονο συνεργό του – μετέβαινε σχεδόν καθημερινά στο δάσος της Αρέθουσας, όπου προέβαινε σε παράνομη υλοτομία, με αποτέλεσμα την αποψίλωση της πλαγιάς του βουνού σε μεγάλη έκταση, την οικολογική καταστροφή και υποβάθμιση του δασικού περιβάλλοντος.

Κατά τις νυχτερινές ώρες, δε, και προκειμένου να μη γίνει αντιληπτός, μετέφερε τους κορμούς με φορτηγό αυτοκίνητο σε χώρο ιδιοκτησίας του, όπου μαζί με άλλο άτομο (49 ετών) τεμάχιζαν τα ξύλα και διέθεταν την ξυλεία προς πώληση. Ο 65χρονος συνεργός του συνελήφθη επ’ αυτοφώρω, ενώ απολογήθηκε στον ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Ακολούθησε η έκδοση εντάλματος σύλληψης από τον ανακριτή εις βάρος του 62χρονου βασικού κατηγορούμενου.

Τα κατασχεθέντα

Σε έρευνα της οικίας του 62χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ένα κινητό τηλέφωνο,

ανταλλακτικές αλυσίδες αλυσοπρίονου που χρησιμοποιούσαν για την παράνομη υλοτομία,

φακοί κεφαλής για χρήση κατά τις νυχτερινές ώρες και

πλήρης ανιχνευτής μετάλλων, χωρίς άδεια κατοχής από την αρμόδια Αρχή.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.